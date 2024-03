Tupec. Po schůzi Sněmovny padla další ostrá slova

Rozhodnutí pětikoalice uzurpovat si první den mimořádné schůze nazvané Bezpečnostní rizika pro Českou republiku veškerý čas pro sebe nebylo právě nejšťastnější. „To, co předvedli, je trapné. Pouze dokázali lidu této země, že je Parlament žvanírna,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš na postup vládních poslanců. Jestli je někdo nebezpečím pro Česko, tak je to podle něj nedostudovaný ministr zahraničních věcí, který se chová jako tupec. Vždyť jsme si to rozházeli s Čínou, českého premiéra odmítla přijmout největší africká země, se slovenskou vládou odmítáme jednat. „To je zoufalost nad zoufalost,“ hodnotí mediální analytik.

Usnesením, že největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku představuje ruský teroristický režim a je tudíž zásadním zájmem ČR, aby Putinova válka proti Ukrajině nebyla úspěšná, vyvrcholila mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Přitom ji pětikoalice svolala v reakci na uniklý mail Andreje Babiše, v němž se svých spolupracovníků ptal na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Šlo o reakci na vyjádření šéfa našich diplomatů pro Českou televizi, v němž zaznělo, že „Babiš je bezpečnostní riziko pro Česko“. Dva dny tak veřejnost mohla sledovat, jak si s takto nastoleným tématem zákonodárci poradí. Řečeno sportovní mluvou, byla v prvním poločase iniciativa zcela v rukách vládních poslanců, druhý den se role obrátily.

Na úvod zcela jistě nechtěně pobavil Petr Fiala, když na začátku svého vystoupení mimo jiné prohlásil: „Hodiny a hodiny zde posloucháme nekritickou sebechválu…“ To u těch, kteří měli sílu průběh mimořádné schůze sledovat, nutně vyvolalo dojem, že hovoří o tom, jak už dva a půl roku sám sebe i svou vládu glorifikuje. Mezi posluchači v sále nebyl žádný z poslanců ANO, kteří odešli na protest proti tomu, že si pětikoalice uzurpovala veškerý čas na projevy jen pro své členy. „To, co předvedli, je trapné. Pouze dokázali lidu této země, že je Parlament žvanírna. Ale jenom tím nahráli panu Babišovi. Kdyby měli jenom trochu rozumu nebo kdyby měli lepší lidi v PR, tak by stačilo, aby premiér, pan profesor, řekl: ‚Tady to vidíte, udělejte si názor sami, co to je za člověka. Dál se k tomu nehodlám vyjadřovat‘. Šmytec. To by úplně stačilo,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Jiří Mikeš.

Nedostudovaný ministr se chová jako tupec

Nepochybuje o tom, že to by bylo daleko rozumnější a chytřejší než věnovat tolik času takové události. „Kterou oni nota bene kdysi použili na psychicky labilního syna pana Babiše. Oni zneužili jeho dítě k politice. My, obyčejní lidé, si řekneme, tak tihle to mohou, ale Babiš to nemůže? Pořád jenom pokračují v politice antibabiš, která ovšem vede naopak k tomu, že ANO získává čím dál tím víc hlasů. To jediné zatím dokázali. Nedivím se, že poslanci ANO odešli ze sálu. Proč by se měli takovou prkotinou zabývat, když tu máme ekonomické problémy, straší nás válkou, ale Sněmovna bude řešit jeden mail? Vždyť ten jejich jednací den nás, daňové poplatníky, stojí několik milionů korun. Ať už to raději zabalí. Nebo ať konečně vezmou rozum do hrsti a začnou se chovat jinak. Tohle, co dělají, je arogance moci a zneužívání Parlamentu,“ myslí si Jiří Mikeš.

Ve středu se to obrátilo. Když začal řečnit Andrej Babiš, poslanci pětikoalice opustili sál. „To, že si nevyslechli toho, kvůli komu tu mimořádnou schůzi svolali, je právě ta jejich arogance. Odešli natruc. Vy jste odešli, tak teď odejdeme zase my. Jsou jak malé děti na písečku. Ale neuvědomují si, že tenhle národ nejsou úplní tupci a že si o nich umíme udělat obrázek. Jestli je někdo nebezpečím pro Česko, tak je to ten nedostudovaný ministr zahraničních věcí, který se chová opravdu jako tupec. To přece nejde, abychom si to rozházeli s Čínou, aby našeho premiéra odmítali přijmout na domluvených návštěvách afrických zemí. A máme bratrský národ, s nímž jsme se v naprostém klidu a s úsměvem rozešli, vytvořili samostatné státy, ale pětikoalice přišla s tím, že nebude s novou slovenskou vládou jednat. S někým, koho si Slováci demokraticky zvolili a ničím mi nehrozí? To je zoufalost nad zoufalost,“ hodnotí mediální analytik.

Za naše peníze marní čas mailem se zm*dem

Vládním politikům na Babišově mailu hodně vadilo, že se pídil po tom, jestli má Jan Lipavský děti. Přitom jde o naprosto legitimní dotaz. Asi každého napadne, když slyší řinčet zbraněmi ministryni obrany Janu Černochovou, zjistit si, že je politička ODS bezdětná. Stejně tak u náčelníka generálního štábu Karla Řehky, že má dvě dcery, které by se na bitevním poli zcela jistě neocitly. Pak jsou ta jejich válku vzývající vyjádření, když nemají mužské nebo vůbec žádné potomky, pochopitelná. „Samozřejmě že to žádná složka není. Babiš potřeboval informace k tomu, aby se ministra zeptal, jestli by poslal své děti do války. A to označení zm*d bylo jen v soukromém mailu, které nebylo určeno pro veřejnost. Zato mladý Kolář nadává bývalému ministru zahraničí do ču*áků a do ku*ev, to je daleko horší. Ať jdou do háje. Ať se aspoň naučí, jak se mají chovat,“ připomíná Jiří Mikeš „vybraný“ slovník synáčka prezidentova přítele na telefonu.

Středeční průběh mimořádné schůze náramně oživil ministr průmyslu Jozef Síkela. Během své řeči se mimo jiné ptal poslanců ANO, zda vědí, co je to kompromat, tedy podle něj strategie vytvořená ruskou tajnou službou a založená na sbírání poškozujících informací na konkurenty, ale i spojence. „V českém prostředí se to využívalo v podání StB, dnes bychom tomu řekli estébácký marketing, a právě v tom je poslanec Andrej Babiš výborný, nepřekvapivě v tom vyniká,“ uvedl Síkela. „Místo aby vzali rozum do hrsti a řekli: ‚Národe, máme daleko větší problémy. Chceme se zase dostat na trajektorii ekonomického růstu, abyste byli spokojenější. Takovou prkotinou, co udělal pan Babiš, se nebudeme zabývat‘. A získali by sympatie. Ale takhle si lidé řeknou: ‚Za naše peníze marní v Parlamentu čas tím, že jeden o druhém napsal, že je zm*d, a chtěl vědět jestli má děti?‘,“ žasne odborník.

Pětikoalice vyrobila z obyčejné prkotiny aféru

Přitom sám se může podělit o vlastní zkušenost. „Když jsem se měl stát ředitelem americké pobočky, tak za mnou přijeli domů, byli u mě v rodině, viděli, jak bydlím, pak jak umím chlastat, jestli něco vydržím, potom mě nechali napsat životopis rukou, aby ho dali k prozkoumání nějakým znalcům písma. To je běžné získávat informace na možné budoucí spolupracovníky, ale i na politické rivaly. Když mám politického oponenta, tak chci vědět, co je za ním. Když hraju fotbal, tak chci taky vědět, jakým stylem či systémem hraje soupeř. Proč by to mělo být něco jiného v politice? A oni z takové prkotiny udělají aféru. To opravdu rozum zůstává stát,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

Ovšem ministr Síkela byl rozjetý a plamenně řečnil dál. „Právě proto by ten uniklý e-mail pro vás neměl být povelem k obraně šéfa, ale měl by vám především sloužit jako velké varování. Dnes jste sice součástí Babišova estébáckého marketingu, ale nikdy nevíte, kdy se situace otočí a vy se stanete jeho terčem tak, jako se to stalo vašim předchůdcům,“ varoval poslance za hnutí ANO. „To mi připomíná ‚Slovo do vlastních řad‘, to už jsme tu za minulého režimu měli. Myslel jsem, že už jsme se toho zbavili, ale jak koukám, tak vůbec ne. Používají metody, jaké používala strana před rokem 1989. Chovají se úplně stejně hloupě, arogantně a bezdůvodně napadají,“ poukazuje mediální analytik.

Čůrání, prskání, šifrovaný telefon a pařba

„Já vás fakt miluju, pane ministře. Jsem ráda, že jste nám konečně ukázal, co je ta morálka a jak se mají chovat správní demokraté. Jste součástí party, skupiny, kde jeden čůrá na francouzskou ambasádu, druhý prská černý kašel, kde může, další vykládá o bezpečnostním ohrožení České republiky, ale sám šifrovaný telefon místo odevzdání policii dá na hraní svým dětem, další po masakru na fakultě paří do rána a asi čtyřikrát změní výpověď, do kdy tam byl… Já nevím, myslím, že takové moralizování má od vás opravdu velkou váhu,“ reagovala na Síkelův proslov Taťána Malá z ANO. „Paní poslankyně Malá vyjádřila názor, který na to má – soudě i podle preferencí – většina normálně myslících lidí v této republice. Mluvila mi z duše,“ přiznává Jiří Mikeš.

