U kamen je ještě teplo. Tvrdý vzkaz Zemana. Zbořil o volbách

„Už jsme o tom nedávno a nejméně dvakrát mluvili, když jsme tvrdili, že tyto volby budou jen mírná úprava vnímání popularity vládních a opozičních stran, neochota marginálních politických skupin spojit se, neboli dohodnout se na jakémkoliv společném programu a mít nějaké velké téma, které by je spojovalo,“ předesílá v dnešním komentáři politolog Zdeněk Zbořil. „A tak se stalo, že lidé ve všech volebních okrscích dali opět přednost nezávislým kandidátům a lidem, které znali, a o kterých se ví, že mají zájem především o to, co se děje „u nich doma.“ Dokonce si myslím, že se tento pohyb „dělání politiky“ objevil i ve velkých městech, a bude zajímavé, protože komunální politika se začíná dělat až po odevzdání posledního hlasu, jak se tento jev projeví v nadcházejícím vyjednávání,“ dodal.

Volby do Senátu podle Zbořila spíše podléhají ideologiím politických stran. Budou spíše napodobovat půdorys Poslanecké sněmovny. „Echo pirátského hesla Pusťte nás na ně! už bylo možné zaslechnout,“ říká politolog. „Předpokládal jsem tentokrát, vzhledem k obavám z budoucnosti, větší volební účast, ale nestalo se tak a 50 - 55% oprávněných voličů k volebním urnám nepřišlo. A tak se zdá, že přes mediálně prezentované hysterické obavy z energetické krize a malých projevů nespokojenosti (konec konců stotisícové Václavské náměstí není nic moc) se podle černých scénářů v obcích ještě nehraje. A doma je u kamen stále ještě teplo,“ dodává a přidává i tato slova: „Proto se mi zdá, že budoucnost veřejného prostoru je zatím zahalena v ještě milosrdné mlze, která umožňuje všem politickým stranám tvrdit, že zvítězili a neuvědomovat si, že vlastně tak trochu také prohráli.“

Úspěch KDU-ČSL. „Modlit se a pracovat“

A jak hodnotit zvlášť jednotlivé výsledky stran a hnutí? „Komunální volby nejsou volby politických stran, ty v nich mají pouze úlohu usnadňovat kandidátům, kteří jsou anebo dokonce nejsou jejich členy v jejich zájmu být zvoleni. Proto ten opakující se velký úspěch nezávislých kandidátů, a proto tolik kandidátů z řad známých politických stran pod cizí vlajkou. Snad stojí za pozornost popularita a „úspěch“ kandidátů za KDU-ČSL, který je, podle mého názoru, založen na tradici, jistém politickém konzervatismu a voličích, kteří nemají zájem měnit svět, ale řečeno starosvětsky – modlit se a pracovat,“ uvedl politolog. „O vítězství sice mohou mluvit členové ANO 2011, ale i oni se budou o povaze svého úspěchu dovídat postupně podle toho, jaké dohody vzniknou na úrovni velkých měst stejně jako v obci nejmenší z nejmenších,“ dodal.

Ty, o kterých se mluví jako o neúspěšných, asi nemusíme jmenovat. „Krize jejich politiky na obecní i celostátní úrovni je dlouhodobá a nikdo je nepřesvědčí, zejména jejich vedení, že politika není politikaření a že jejich legitimita je dána počtem hlasů a nikoliv množstvím vystoupení v ČT nebo proměnlivou popularitou anket pořádaných hmotně zainteresovanými agenturami,“ říká Zbořil.

Výsledky voleb do Senátu se zdají být pro předpověď trochu jednodušší. „ANO 2011 může mluvit o relativním úspěchu, ale opět je to jen po prvním kole a „Antibabiš efekt“ stále ještě funguje, akce a la Kubiceho zpráva také. Ale hlavně, až bude rozhodnuto – podle skutků poznáte je! Zkušenosti, abychom neagitovali pro kandidáty, kteří postoupili do druhého kola, které máme z poslední doby s paní komisařkou Jourovou, poslanci gen. v.v. Blaško, panem doktorem Polčákem a dalšími, a jejich metamorfózou, když usedli ve strukturách EU i v českém Senátu nám připomínají, že jsou lidé, kteří nejsou ve svých předsevzetích stálí a vytrvalí,“ uvedl Zbořil.

Chovají se, jako kdyby vyhráli všichni

A kdo je vítězem a kdo poraženým tohoto volebního klání? „Jak už jsem řekl, veřejně vystupující reprezentanti parlamentních politických stran se chovají, jako kdyby vyhráli, a to i ti, kteří se spíše svezli na politické káře s někým jiným. A ani si snad neuvědomují, kterým směrem ta jejich směřuje. Zda ke slávě nebo na politické popraviště. Ti, kteří o tom něco vědí, teprve zasedají k jednáním o osudech svých měst a obcí a i oni budou ještě své postoje vítězů nebo poražených v následujících dnech korigovat,“ uvedl Zbořil.

Lídři politických stran a hnutí si po volbách pochvalovali úspěch. „Všichni dělají svou práci, za kterou jsou placeni, a činí tak protože je to baví. Dobře vědí, že byli nejen zvoleni, ale také vyvoleni, a že dělají nejen co mohou, ale i co musí. A někdy dokonce i co musí, ale nemohou,“ uvedl politolog. „Zdá se mi, že bez ohledu na jejich „stranický původ,“ všechny spojuje vědomí odpovědnosti za jejich dnešní rozhodnutí a že se snaží o tuto odpovědnost rozdělit i se svými dosavadními oponenty nebo dokonce „nepřáteli,““ dodal.

Zbořil připouští, že mezi kandidáty ho zásadně málokdo zaujal. „A to jsem pročetl ty nečitelné plachty jakž takž detailně. Snad bylo překvapením tolik zvolených kandidátů do Senátu za ANO 2011, ale protože jde jen o první kolo ještě to mnoho neznamená. Obával jsem se, že páni senátoři Vystrčil a Růžička mohou dopadnou nedobře, ale protože oba kandidují v teritoriu jim dobře známém a ověřeném, jejich úspěch je pochopitelný,“ uvedl politolog. „Samozřejmě v jejich prospěch hraje i malý počet voličů v jejich okrscích, protože často v druhém kole senátních voleb k vítězství stačí členové větší rodiny anebo nejbližšího sociálního okolí. Tím samozřejmě nekritizuji legitimnost jejich zvolení, ale spíše jsem překvapený, kolik kritiky se tomuto způsobu voleb věnuje a zapomíná na voliče, kterých z těch asi 4,5 milionu oprávněných chodí volit jen několik tisíc. Pokud jde o velká města, s hodnocením úspěchu nebo neúspěchu kandidátů bych si dovolil také ještě počkat. Situace se bude ještě vyvíjet, i když někteří úspěšní se mohou opozdit nebo příliš chvátat,“ dodal.

A jestli byly tyto volby referendem o vládě nebo ne? „Mluvit v souvislosti s komunálními volbami jako o referendu je jen rétorická figura, nebo chcete-li, žurnalistická výpůjčka, která má k „referendu“ dost daleko. Spíše je to jakýsi výzkum veřejného mínění zvláštního druhu, ale i ten může být politicky nebo politologicky interpretován a sloužit k agitaci, propagandě nebo rozšíření studia politiky a zejména politologické sociologii v česko-moravsko-slezském nebo snad i středoevropském prostoru,“ říká politolog.

Rozhovor měl „prezidentskou úroveň“

K volbám se vyjádřil i prezident Miloš Zeman. „Poslouchal jsem rozhovor pana prezidenta pozorně a zdálo se mi, že se snažil, možná až příliš, dodržovat své kompetence, i když neopomněl připomenout pánům senátorům Vystrčilovi a Fischerovi, že si je pamatuje,“ uvedl Zbořil. „Zdálo se mi, že rozhovor měl „prezidentskou úroveň,“ ale bylo to i zásluhou tázající se redaktorky Tománkové, která se přece jenom podstatně liší od těch jejích pokřikujících kolegyň a kolegů na Primě CNN a v jiných TV. Mimochodem prezident dokázal také připomenout, že je vrchním velitelem armády ČR. V podtextu jsem slyšel, a snad si to nevymýšlím, že tím upozornil i na nadcházející prezidentské volby,“ dodal.

K druhému kolu senátních voleb Zbořil upozorňuje: „Určitě to bude o tom, komu se podaří nejen získat hlasy těch, kteří v prvním kole neuspěli, ale také o to, jak přesvědčit voliče, aby přišli volit. Zda to opět bude na téma všichni proti jednomu se nemusíme obávat. To už je rozhodnuto a když, jistě zasáhne nějaká ctihodnost vyšší úrovně.“

Na závěr Zbořil dodává k hodnocení komunálních a senátních voleb: „Asi zde nebylo nic zvláštního, pokud nebudeme brát v úvahu obavy z budoucnosti, které jsou dnes ve společnosti a na náměstích stále viditelnější. To je ale záležitostí nevolených elit a toho, čemu se říká v politických textech moc bezmocných, nebo informační chudoba nevyvolených. Ale o tom mluví kde kdo a bylo by to jen nošení dříví do lesa.“



