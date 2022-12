Úder na Česko. Řízená provokace. Zbořil vážně k ohrožení země

reklama

Polsko se v poslední době stává eldorádem českých nakupujících, kteří sem jezdí do obchodů v množství větším než malém. Až to mnohým Polákům vadí. Zdá se, že tato nákupní masová turistika bude pokračovat i v roce 2023. Polsko bude mít i v příštím roce nulové DPH na základní potraviny, takže zde budou mnohem levnější než u nás...

„Přes veškerou dočasnou popularitu českých, moravských a slezských drobných spotřebitelů to není nic nového. Kdysi se pašoval z Polska plyš a od nás do Polska základní potraviny. To bylo ještě za ‚totáče‘ a ani v Polsku, ani v ČSSR se politický režim nezhroutil a černá ekonomika měla dost vybledlé barvy,“ vzpomíná politolog Zdeněk Zbořil. „Víme, že z této situace vyrostli později malí čeští oligarchové. Tehdy se jim říkalo šmelináři nebo veksláci, kteří společně s některými příslušníky finanční stráže, později celníky, od nepaměti honili pašeráky, nebo za ‚vlčí halíř‘ s nimi spolupracovali. Nevím, v jakých objemech se přes česko-polské hranice jezdí nakupovat různé zboží, ale pochybuji, že by to byly takové nákupy a prodeje, jako byl pověstný polostátní tunel s lehkými topnými oleji. Proto si myslím, že je to spíše záležitost politická než ekonomická, že jde jen o chybné výkony státní administrativy a že je možné vážně pochybovat, zda v Polsku, v České republice a v celé EU není možné tuto marginální záležitost zvládnout,“ dodal.

A co říci na rozhodnutí polské vlády? „Myslím, že i v této situaci se nebude polská vláda, pokud nedojde k nějaké mimořádné situaci, vzdávat své úpravy DPH jen proto, aby poškodila své občany, kterým se cítí být povinována sloužit,“ uvedl Zbořil. „Na naší straně takové problémy nemáme, a tak se obávám, že ještě nějakou dobu bude podobná situace pokračovat, i když je možné, že na polsko-české hranici dojde k nějaké formě kontroly. Když už máme různé výjimečné formy omezování posvátných zásad EU o volném pohybu osob, zboží a kapitálu, nezdá se mi to tak nemožné,“ dodal.

I v rodině Zdeňka Zbořila jezdí nakupovat do ciziny, ne sice do Polska, ale do Německa a do Francie. „I tam je pro ně výhodnější příležitostně nakupovat běžné potraviny a spotřební maličkosti než u nás doma. A tvrdí, že je tam všechno trochu kvalitnější. Je to ale jen moje zkušenost s přeshraničními nakupujícími a referenty, a tak moje informace neberte moc vážně. Navíc je předvánoční čas a v každé ze zemí, o kterých zde mluvím, je situace na trhu i pro malé nakupující rozdílná,“ říká Zbořil.

Museli zvažovat, zda se Libavá nestane dalším cílem „speciální operace“

Poslanecká sněmovna odsouhlasila v úterý, že v Česku se budou cvičit ukrajinští vojáci. Budou se cvičit ve vojenském prostoru Libavá a výcvik se bude týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí. „Vláda musela zvažovat různé souvislosti, dokonce i to, zda se nebude tento výcvik považovat v Ruské federaci za nepřátelský vojenský akt a prostor Libavá se nestane dalším cílem ‚speciální operace‘. Paní MNO Černochová a pan MZV Lipavský mají sice bojovnou náladu a používají silných slov k ‚odstrašení‘ RF, spoléhají na dohody mezi státy NATO a jejich vzájemnou podporu, ale zatím s takovým vojenským rozhodnutím nemáme zkušenosti,“ uvedl Zbořil. „Snad jen tu, kdy jsme podporovali akci NATO proti Srbsku a garantovali některé operace v Asii a Africe. Nám, kteří o takových akcích nerozhodujeme ani prostřednictvím svých volených reprezentantů, nezbývá než věřit, že toto rozhodnutí bylo učiněno po zralé úvaze a nikoliv jako u jiných akcích této a minulých vlád, o jejichž smyslu mnozí občané ČR dnes už i veřejně pochybují,“ dodal.

„Seďte na gauči a užijte si posledních pár měsíců života. Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. A Ruská federace pak bude útok opakovat a pošle jaderné hlavice na ČR,“ prohlašoval organizátor protivládních demonstrací Ladislav Vrabel ve videu zveřejněném v neděli na sociální síti. Policie již zjišťuje, zda se jedná o protiprávní jednání. Mnohé osobnosti, které Parlamentní listy oslovily, konstatovaly, že patří do blázince. „Pan Vrabel není sám, kdo hodnotí věci veřejné a mezinárodně politické v absolutních rozměrech. Činí tak i někteří lidé s většími zkušenostmi v politice, když mluví o svých vztazích k EU, NATO nebo Ruské federaci a ČLR,“ uvedl Zbořil. „Někdy se dokonce zdá, že tyto a podobné výroky jsou jen zvláštním druhem řízené provokace. V každém případě ale přispívají k udržování napětí, růstu obav a vzájemných nepřátelských postojů. A také k šíření záští a nenávisti a samozřejmě i k dezintegraci opozice vůči současné vládě. Stále ještě můžeme doufat, že tomu tak není, ale z pohledu politického establishmentu je to příjemnější než jakkoli spontánní kritika vlády na náměstích mnoha českých a moravských měst,“ dodal.

„Ani dnešní proroctví pana ministra nejsou důvěryhodná“

V roce 2024 bychom už měli být zcela nezávislí na ruských energiích, říká ministr průmyslu a obchodu. Jak hodnotit nedělní otázky Václava Moravce? „Tento pořad už delší dobu nesleduji, protože se z něho dovídám jen něco o názorech pana Václava Moravce, a to dokonce i tehdy, kdy nechává své hosty mluvit déle než sebe samotného. Těch několik minut, které někdy podrobně sleduji, mne vždy přesvědčí, že se dovím jen to, co už dávno vím. Ani dnešní proroctví pana ministra nejsou důvěryhodná. Může to být pravda, stejně jako nikoliv. Navíc pan ministr nemá charisma osobnosti, která umí přesvědčit kohokoliv o čemkoliv, a tak se není možné na něho ani ‚naštvat‘. Ale i to je výrazný rys této koaliční vlády. Někdy je to ovšem pro určitou politiku skoro dar z nebes,“ komentuje Zbořil.

Jakékoliv vyjádření pana Křečka vyvolává nenávistnou kritiku

Podle textu v Hospodářských novinách zákonodárci připravují novelu zákona o Veřejném ochránci práv. Případný „lex Křeček“ okomentoval pro PL.cz současný veřejný ochránce práv (neboli ombudsman) Stanislav Křeček takto: „Omezení nezávislosti nezávislého ombudsmana by bylo jasným a velmi negativním signálem občanům.“ Je tedy Křeček „nežádoucí“?

„O tom snad nemusíme pochybovat. Jakékoliv vyjádření pana Křečka, i to které se netýká agendy jeho úřadu, vyvolává dnes nenávistnou kritiku a už delší dobu jsou někteří senátoři, bez ohledu na nezávislost ombudsmana, přesvědčeni o potřebě jeho závislosti.

Navíc se vším spěchají, aby jejich uchopení moci, někdy mající podobu jejího uchvácení, bylo co nejdříve dokončeno,“ uvedl Zbořil. „Samozřejmě si nemyslím, že nástupcem pan Křečka bude pan Pavel Novotný, jehož politická hvězda je mezi členy a voliči ODS stále jasnější, ale jen v politickém a společenském okolí pana premiéra je hned několik kandidátů, kteří si o sobě myslí, že už je načase, aby byl dosavadní ombudsman nahrazen někým ‚lepším‘. Myšleno loajálnějším,“ dodal.

Blíží se konec předsednictví EU a jak to hodnotit? „Byla to zase jedna trochu drahá legrace. Ale tentokrát musíme uznat, že evropská situace byla tak podivná, než aby s ní mohl jakýkoliv ‚ornamentální předseda‘ a jeho stále se zvětšující byrokratické okolí, něco udělat. Navíc, Česká republika není v EU nejpopulárnější, a tak se snad podařilo Petru Fialovi odehrát alespoň umírněný part ve stínu velkých evropských hráčů,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



