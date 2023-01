V hlavě se rozsvítí, až když narazí do zdi. Zbořil voličům Pavla

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Nevolil jen ‚venkov proti městu‘, ale zejména média proti Babišovi.“ I podle politologa Zdeňka Zbořila to vypadá, že „pokud nenastane zemětřesení, Petr Pavel bude prezidentem“. „Přál bych alespoň jeho voličům, aby jim to bylo ku prospěchu,“ podotýká. „A jak říkal jeden zkušený politik, kterého nebudeme jmenovat, protože pamatuje doby minulé, ‚v hlavě se rozsvítí, až když narazí do zdi‘.“dodal.

reklama

Projevil se velký rozdíl v tom, jak volil venkov proti městu. Volební mapa prakticky odpovídá prezidentským volbám z roku 2018, možná i 2013. „Myslím si, že nevolil jen ‚venkov proti městu‘, ale zejména média proti Babišovi. Ta několikaletá antibabišovská kampaň, proti jedné politické osobnosti, by stála za sociologickou analýzu. Pirátské pusťte nás na ně! bylo několik let ve skutečnosti pusťte nás na něj! Proto asi je v celé prezidentské kampani tolik politikaření, a tak málo politiky. Projevilo se to i v povolebních vyjednáváních po volbách do Poslanecké sněmovny, stejně jako v těch regionálních. V roce 2013 a 2018 se změnil jen cíl neomalených útoků. Náhradním cílem se stal Miloš Zeman. Zuřivosti, která dosahovala úrovně amoku, jsme se museli naučit od těch, kteří nenávidí dokonce už i sami sebe,“ předesílá politolog Zdeněk Zbořil.

Anketa Ohrožuje Babiš bezpečnost ČR? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 875 lidí

Podle Zbořila k tomu přispěla i změna způsobu voleb prezidenta, která sama o sobě dnes vede k rozdělení společnosti na černou a bílou část. „Jsou země, kde je tento způsob výběru reprezentantů zažitý, u nás tomu tak není. Proto to vede nejen k zběsilým útokům na kandidáty a kandidátky, hledání jejich chyb a hříchů, ale hlavně k rezignaci na politická témata,“ uvedl politolog.

Dojde na „noc dlouhých nožů“?

„Druhé kolo voleb, podle našich zkušeností, tvoří manichejské symboly dobra a zla a, víme z Ostravska, že loajalita vůči politické straně se snadno změní v nenávist. Pak je možné bez zájmu soudní moci považovat házení vajec, šibenice na politických shromážděních, výhrůžky, že po volbách dojde na ‚noc dlouhých nožů‘, jak hrozil kdysi nejen Adolf Hitler, a v současné době slibuje své ‚vypořádání se‘ s voliči někoho jiného řeporyjský starosta,“ popsal politolog. „Kandidátka nazývá protikandidáta zlem, kterého je třeba se zbavit, a předseda jedné politické strany (opět ODS) nazývá téměř 2 mil. voličů toho, kdo se mu znelíbil, za obdivovatele populismu, nepřátele demokracie a spřežence vlády a režimu, který válčí v současné době na Ukrajině. Pravice ani levice, ale slušní lidé proti neslušným (slovy TGM) je opět na scéně. Konec konců lékař někde na Mostecku, který vulgárně urážel prezidenta republiky, není žádný ‚vidlák‘, ale absolvent nějaké univerzity, která by se za něj mohla alespoň stydět, když už to soudy nebo státní zastupitelství považuje jen za zábavu. A konečně on Most, nebo odkud ten pan doktor je, také není zrovna velkou metropolí,“ říká Zbořil.

Fotogalerie: - Protivládní Vrabelovci

Kavárna má jediného nepřítele – Andreje Babiše

Fialova vláda vyhrála v podstatě už třetí volby po sobě. Kavárna je ve výborné pozici a hospoda je rozhádaná. „Tzv. kavárna má jediného nepřítele – Andreje Babiše, který je pro ni zlem, jak říká nerudná paní Nerudová, nebo Slovákem, to je v tomto případě nadávka, agentem, aniž by byl vyškoleným důstojníkem zřejmě hned několika tajných služeb, zlodějem, který postavil na devastovaném statku Čapí hnízdo, restauraci, hotel a ZOO. Navíc má Andy slovenský přízvuk a plete si skloňování českých jmen, na rozdíl od těch, kteří nemluví, anebo mluví až příliš mnoho, ale o ničem,“ uvedl Zbořil. „Nejde o nic jiného, než o absenci politické kultury, která předpokládá i trochu vzdělání a slušnosti (někteří ‚naši krajané‘ tomu říkají kinderstube), a pak, možná že zejména, trochu politického vzdělání. Není to nic nedosažitelného. Stačí si umět vybrat komu naslouchat, s kým diskutovat a vyhýbat se polovzdělancům, kteří mohou, jak říká staré čínské přísloví, zničit celé nebe i zemi. A také vědět, že kavárna a hospoda, město a venkov, jsou jenom mediální konstrukt, se kterým pracují jen ti nejméně vzdělaní z nevzdělaných,“ dodal.

Fotogalerie: - U lavičky Jaroslava Kubery



Babiš vytáhl proti generálovi Pavlovi s tím, že se pokusí zařídit mír. Hovoří o svých kontaktech s Macronem a dalšími státníky. „Prezident má podle naší ústavy zvláštní funkci hlavy státu, který mj. koordinuje a ovlivňuje koncepci zahraniční politiky vytvářené vládou a ‚zastupuje stát navenek‘. Předpokládám, že tuto zásadu by ctili oba současní kandidáti na prezidenta. Každý podle toho čemu rozumí, nebo podle toho, s kým na těchto věcech chce a bude spolupracovat,“ uvedl Zbořil. „Je pravda, že rozhodnutí Andreje Babiše podporovat některé své kandidáty na funkce v evropských strukturách byla nešťastná (pp. Jourová, Telička…), ale u Petra Pavla o těchto věcech nic nevíme. Jen můžeme předpokládat, že je etablován v různých kruzích NATO nebo ve Spojených státech, ale pro oba by funkce prezidenta byla nová zkušenost. V jejich předvolební kampani se o zahraniční politice dosud moc nemluvilo, ale jistě by byl zajímavý názor obou kandidátů na nedělní prohlášení Emmanuela Macrona a Olafa Scholze o nových zásadách evropské politiky a o společném řešení stávajících problémů nejen EU,“ dodal.

Psali jsme: Vích (SPD) Současná vláda dále pokračuje v ožebračování občanů „Může to vést ke konfrontaci s Ruskem.“ Pavlova slova, která tahal Babiš Rokycany: Alej u Saské brány v soutěži Aleje roku bere druhé místo USA: Putin se bojí Prigožina. Začíná stranit pravidelné armádě

Babiš v kampani přitvrdil, když nechal rozvěsit billboardy s nápisem. „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš.“ Petr Pavel následně reagoval na setkání s občany v Brně, že je to hanebné a že války rozpoutávají politici ne vojáci.

Fotogalerie: - Vlastenec nebo vlastizrádce?

Diplomati se o nebezpečí válek rádi baví, ale neradi nesou odpovědnost

„Pan generál Pavel má pravdu, když tvrdí, že války vyvolávají politici. Konečně je jednou z nejstarších zkušeností, že vojáci se na války rádi připravují, protože to pro ně znamená vyšší rozpočty, ale také, že neradi války vedou, protože se v nich umírá,“ uvedl Zbořil. „Diplomati se naopak o nebezpečí válek a zachování míru rádi baví na všech možných shromážděních, ale neradi za svá rozhodnutí nesou odpovědnost. A velmi často zapomínají na to, jaký je jejich skutečný význam, kdo dbá o jejich rozhodnutí, navíc, když jsou ze zemí s omezenou ‚silou vůle‘ něco pro dobro svých národů učinit. Oba kandidáti jistě dobře znají osud Edvarda Beneše, ale také hned několika československých prezidentů, o kterých se říkalo, že ‚byli na telefonu‘. A to prý používali jen jeho část, do které se nedalo mluvit,“ dodal.



Generál Pavel v Brně také zmínil, že půjde o souboj dvou světů. „Ten první, ve kterém se já cítím doma a se mnou nejen ti, kteří tu budou vystupovat, ale já myslím, že i naprostá většina z vás ctí věci, jako je: odvaha, čest, důstojnost, říká se pravda, i když se to nehodí. Pak je tu druhý svět, který je plný lží, chaosu, vyvolávání strachu a slouží většinou jenom těm, kdo z něho má osobní prospěch.“

„Nevím, kdo to panu generálovi poradil, ale snad by mu mohli ‚nabrýfovat‘ také něco trochu jiného, než se přednáší v under-graduate kurzech některých amerických univerzit. Není to zase nic jiného než vzpomenuté manichejské dělení na svět dobra a zla, z kterého se odvozuje, že ten druhý svět musí zaniknout,“ uvedl Zbořil. „Bylo to součástí ideologie jednoho období Perské říše, které skončilo ve válkách a kulturním i ekonomickém zániku. V politických vědách se tomu ohleduplně říká ‚idealismus‘, ale i když je to pozoruhodné, málokdy to přežije ty, kteří tomu uvěřili. Petr Drulák by o tom mohl vyprávět i volebnímu štábu pana generála,“ dodal.

„Stojíme u začátku konce Andreje Babiše v české politice,“ podotkl hejtman Jan Grolich a dodal: „Těšíme se na vás, pane prezidente.“

„Doufám, že pan hejtman nebude nejdřív překvapen a později dokonce zklamán. Příliš velká vděčnost se v české politice nepěstuje a někdy mizí rychleji než předjarní sníh. Pokud vím, pan hejtman má za sebou víc než desetiletou zkušenost v politice, a protože byl kandidátem nevelké KDU-ČSL, a podporoval paní Danuši Nerudovou, nemůžeme se jeho entusiasmu divit. Možná že by byla na místě otázka, zda se ho nemáme spíše obávat,“ podotkl politolog.

Všechny možné i nemožné agentury se snaží

I úplně poslední průzkumy, které lze zveřejňovat, ukazují na vítězství generála a co očekávat?

„Všechny možné i nemožné agentury se snaží, aby pan generál vyhrál. Některé sice snižují velikost jeho úspěchu, ale zdá se, že pokud nenastane zemětřesení, Petr Pavel bude prezidentem. Jistě si nebude po volbách ‚vyřizovat účty‘ se svými kritiky jako starosta Pavel Novotný na pražské periferii, ale pokud k tomu dojde, přál bych alespoň jeho voličům, aby jim to bylo ku prospěchu,“ uvedl politolog. „Zdeněk Svěrák, který už podporu panu generálovi veřejně vyjádřil, sám jistě ví i ze svých textů, že očekávání a zklamání jsou zejména v naší zemi od sebe nepříliš vzdálené pocity. A ani kandidát vládní strany nemusí být vládou, jako je ta dnešní, podporován a ani on nemusí vždy a za všech okolností souhlasit s jejími nápady nebo rozhodnutími,“ dodal.

A co volby rozhodne? Mezinárodní otázky, nebo ekonomické a sociální? Vypadá to, že zdražování nebo inflace voličům Petra Pavla nevadí. „Máte pravdu, že zdražování a inflace voličům Petra Pavla moc nevadí. Někteří na ní i profitují. To je ale průvodním jevem politických a ekonomických krizí, ale nikoliv jejich řešením. Podobně jako jiní mohou na změnách mezinárodních vztahů profitovat,“ uvedl Zbořil. „I války jsou pro některé skupiny osob zábavou a příčinou růstu jejich bohatství. A jak říkal jeden zkušený politik, kterého nebudeme jmenovat, protože pamatuje doby minulé, ‚v hlavě se rozsvítí, až když narazí do zdi‘. Dnes, kdy, jak zpívá Nohavica, volají jedni hanba, hanba a druzí sláva, sláva, není zatím na takové uvažování čas,“ dodává.

Zbořil připomíná, že zatím jsme jen v poločase kampaně a nedovolí si předvídat, čeho se ještě dočkáme. „Předpokládám, že podle výsledků posledních voleb, jsou občané ČR se stavem věcí veřejných spokojeni, a ti, co občas nadávají, tak budou činit, ať bude prezidentem Petr nebo Pavel. A mnozí, cca 30 %, asi ani nepůjdou volit, aby si mohli po volbách stěžovat na kohokoliv. Jak říkal první československý prezident, ohrožují nás jen dvě obce – Kocourkov a Hulvátov. A to ani tyto prezidentské volby nezmění,“ říká politolog.

Více než tři miliony lidí budou jásat

A co nás čeká za vlády prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy? „To už je lepší otázka. Podle dnešních odhadů prý budou víc než tři miliony občanů ČR jásat a k nim lze ještě prý připočítat asi 87 % nezletilců, kteří, kdyby mohli, volili by generála. Teď mají jen přemlouvat své rodiče a prarodiče, ti nejradikálnější doporučují zavírat členy rodiny, kteří chtějí volit toho nesprávného, doma,“ uvedl Zbořil.

„Občanů, kteří mají volební právo, je asi 8,5 milionu a víc než dva miliony budou volit Andreje Babiše. Tak zbývá ještě velká skupina, která volit nepůjde, ale de facto podpoří vítěze voleb. Trochu si dovolím spekulovat a myslím si, že většina občanů ČR s volebním právem bude spokojena s jakýmkoli nebo většinově předpokládaným výsledkem voleb, a žádná mezinárodní situace, natož nějaká energetická krize je nebude zajímat natolik, aby volili v zájmu své občanské způsobilosti. Proč by se měli starat o prezidenta v uniformě, nebo v obleku od Bernarda Arnaulta? Hlavně, aby, jak říkají rodiče Hugo Pludka na konci Havlovy hry Zahradní slavnost, ‚…na nás nepřišli Japonci, to by po nás neštěk´ ani pes!‘“ dodal.



Psali jsme: „Babiš válcuje!“ Pavlovi fanoušci trpěli nad Řezníčkem z ČT. Překvapivě Liberecký kraj dokončuje rekonstrukci Muzea Českého ráje v Turnově Mašek (ANO): Tak tedy, pane Fialo, uklidněte si členy své partaje Vladimír Ustyanovič: Zrady a podrazy nejen po Česku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.