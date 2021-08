Válka na obzoru. Smrt „zelených plánů“. Ben Kuras opět ví, o čem se mlčí

reklama

Bidenovy Spojené státy se hroutí na několika frontách: Nejhorší inflace za půl století, státní dluh 29 bilionů dolarů, rekordní statisíce ilegálních imigrantů, a do toho nebývalá sucha se zničenou úrodou. Wokismus prosákl do lékařské asociace, která navrhuje zrušit označování pohlaví. Do Británie si čínská špionáž nachází novou cestu přes Hongkong. Plán nulového uhlíku do roku 2050 bude Británii stát 1,4 bilionu liber. Irán přepadá lodě v Arabském zálivu, zbývá mu prý jen několik týdnů k výrobě jaderné zbraně a analytici předvídají válečný konflikt s Izraelem. A Evropská unie chce zakázat humor coby pravicový extremismus.

Hrozící kolaps USA je asi pro světovou bezpečnost západní demokracie teď ohrožení nejakutnější?

Akutní, bezprostřední a rapidně se zhoršující. Bez silných a stabilních Spojených států nemá západní demokracie šanci přežít. Ale začněme jen tak pro zábavu stručně nejnovější analýzou loňských prezidentských voleb, jejíž autor, bývalý důstojník vojenské rozvědky, po sečtení všech dostupných údajů, tvrdí, že bylo zfalšováno přes 8 milionů hlasů a že Trump ve skutečnosti zvítězil v Pennsylvánii, Wisconsinu, Nevadě, Arizoně, Georgii a Minnesotě. Bude se to jistě dál brát jako konspirační teorie, my ty podrobné detaily k dispozici nemáme, tak to necháme americkým soudům. Ale to, že demokraté sveřepě znemožňují žádané audity a soudní žaloby, by mohlo naznačovat, že máslo na hlavě mají a už jim stéká po nose.

K těm problémům ekonomickým…

Státní dluh se šplhá na 29 bilionů a Rozpočtový výbor Kongresu varuje, že do podzimu Kongresu dojdou poslední dolárky, ledaže by odhlasoval zvýšení nynějšího „dluhového stropu“. Čili uzákonil ještě větší zadlužení. Jen tak pro zlidštění té těžko představitelné cifry – statistici dluh propočítávají na 87 tisíc dolarů na občana. Už se objevují studie ekonomických analytiků a profesorů, že na tom dluhu vlastně moc nezáleží, jaksi prý „z hlediska makroekonomického“. Takže můžeme vzít jed na to, že dluh poroste dál.

Bidenův systém covidové nezaměstnanecké podpory způsobil neochotu nastoupit zpět do práce u 10 milionů Američanů. Teda tolik je zaznamenáno volných míst, na něž zaměstnavatelé nemohou sehnat pracovníky.

Do toho vypukla nebývalá vedra a sucha ničící úrodu v západní části USA, v podstatě celé území západně od Skalistých hor. Nejkrutěji je postižena Kalifornie, která patří mezi největší producenty potravin, v zelenině představuje třetinu celostátní produkce, v ovoci ještě víc. Historici to označují za největší zemědělskou katastrofu v amerických dějinách.

Bidenovo uvolnění ilegální imigrace přivedlo jen v měsíci červenci přes hranice USA 210 tisíc imigrantů. Zda jich nakonec bude těch 10 milionů, které nahradí ty americké nemakačenky, se pochybuje, nepřicházejí s nimi všechny potřebné profese a řemesla. Takže asi další ekonomická zátěž státní kasy.

Při tom všem, nemluvě o problémech covidu, nemá Americká lékařská asociace nic lepšího na srdci než zrušení pohlaví na rodných listech?

Pohlaví na osobních dokladech „působí diskriminaci a nepatřičné břemeno osobám, jejichž současná genderová identita je odlišná od té, s níž se narodily“. Tak to lékařská asociace obhajuje, ani se neobtěžovala k tomu přidat nějaký odborně lékařský důvod.

Tohle možná už patřilo do rubriky humor. Děje se v USA vůbec něco pozitivního?

Mírný pokrok v boji za svobodu slova. K Trumpově žalobě na Facebook, Twitter, Google a AFPI za potlačování svobody slova zaručené ústavou se připojilo 65 tisíc Američanů postižených cenzurou „Big Tech“, jak se těmto internetovým gigantům říká. „Žádáme soud, aby nařídil sociálním sítím okamžité zastavení nezákonného a ostudného cenzurování amerických občanů,“ doprovodil svou žalobu Trump veřejným prohlášením.

Británie vedle podobné cenzury internetu zažívá i násilnou cenzuru ze strany islamistů. Ještě to úplně není střelné vraždění na způsob Charlie Hebdo, ale bodnutí nožem si už od nich můžete vysloužit i na Speakers´Corner v londýnském Hyde Parku?

Jste-li křesťan a kážete něco neislámského, a nemáte s sebou dost hromotluků, kteří by vás bránili. Světoznámý „domov svobody slova“, jímž byl Speakers´Corner po dvě staletí, se stal „nebezpečný pro křesťany přítomností muslimských rváčských band“, sdělila médiím Tash Hatun, pobodaná turecká imigrantka, která konvertovala z islámu na křesťanství a do Hyde Parku chodí kázat v tričku Charlie Hebdo. „Nežijeme v Pákistánu, nežijeme v Saúdské Arábii. Jsem křesťanka a pokládám Mohameda za falešného proroka. V Británii bych to měla smět říkat,“ komentovala to s přesvědčením, že taktak unikla zabití. Policie nikoho nezatkla a sdělila, že tento útok prozatím nepokládá za teroristický a nestanovila, čím byl motivován. Tash Hatun je u londýnské policie populární. Za provokaci v tričku Charlie Hebdo ji už jednou z Hyde Parku odvedla do vazby.



Británie si možná zavařila na další imigrační problémy s Číňany, když po čínském obsazení Hongkongu nabídla pobyt s právem na pozdější občanství hongkongským občanům s koloniálními britskými pasy.

Už zjistila, že je to další cesta, jak se komunistická Čína pokouší do Británie propašovat svoje špiony. Několik nehongkongských Číňanů podvodně se vydávajících za rezidenty Hongkongu už identifikovala mezi zatím více než 30 tisíci žadateli o britské rezidenční vízum. Očekává, že žadatelů bude několik set tisíc, a zpřísňuje jejich kádrování a ověřování totožnosti.

Britské ministerstvo financí si dalo práci spočítat, kolik bude stát program „nulové dekarbonizace“ do roku 2050, k němuž se vláda zavázala. Ministrovi z toho třeští hlava a troufl si zaprotestovat. Na co přišel?

Tak, jak je to naplánováno, ji to bude stát něco přes 1,4 bilionu liber. Jednotlivé položky vycházejí takto: Předělat budovy na „karbonově nulové“ topení – 400 miliard. Automobily – 330 miliard. „Čisté“ elektrárny – 500 miliard. Plus miliardička sem, miliardička tam, na různé drobnosti, jako třeba výměny boilerů. Do toho ještě vládní počtáři nezapočítali, o kolik stát přijde zrušením nafty a benzinu, jejichž prodejní cenu tvoří z velké většiny daně. Tak to prrrr, ozval se ministr financí Sunak, syn indických imigrantů a dnes jeden z nejbohatších Britů, nepochybně i díky svým počtářským schopnostem. Teď kroutí hlavou, jak to bude kdy nějaká vláda moct vybírat na daních od občanů, kteří si budou muset léta šetřit, nebo se do smrti zadlužit, na předělání topných systémů a izolací v ceně desetisíců liber, do smrti platit několikanásobné ceny mírňoučkého topení, aby doma nezmrzli, a nedostanou se do práce, protože si nevydělají na elektrické auto. Už se objevují komentáře, že celá vládní eko-agenda umřela, než se stačila narodit. Doufejme, že si to začnou počítat i ostatní Evropané a zapřemýšlejí o něčem reálnějším.

Izraelský ministr obrany Gantz upozornil Radu bezpečnosti OSN, že Íránu chybí jen 10 týdnů do vyrobení materiálů potřebných na jaderné zbraně. To bylo 4. srpna. Lekl se někdo? Spustila se panika? Dává se to do souvislosti s nedávnými íránskými útoky na lodě v Ománském zálivu? Nebo jako by se nic nedělo?

Gantz taky připomněl, že Írán porušuje dohodu podepsanou za Baracka Obamy v roce 2015 a že by byla na místě nějaká společná akce signatářů, aby Írán ukáznila. Potvrdil, že Izrael bude dál sdílet informace mezinárodně, ale že „si udržuje schopnost zasáhnout sám, bude-li ohrožena bezpečnost jeho občanů“. Děje se to zároveň s mezinárodním oslabením Izraele. Jednak nemůže spoléhat na Bidenovu Ameriku ovládanou antisionismem ve vedení Demokratické strany, jednak jej podrazili i Rusové, když tento týden zrušili dohodu o koordinaci vojenských operací v Sýrii. Tam totiž Izrael sleduje a zasahuje na přesuny zbraní z Íránu do Libanonu a s Ruskem si vzájemně sdělovali, kdy kde kdo zaútočí, aby neškodili jeden druhému. Teď naopak Rusové párkrát pomohli Syrské armádě izraelské střely zneškodnit. Írán si s nově zvoleným vůdcem přezdívaným „Teheránský řezník“ začíná víc troufat, a někteří analytici předvídají íránsko-izraelskou válku do konce letošního roku.

A obvyklá obtýdenní dávka humoru?

Humor nám bude v EU zakázán coby zbraň pravicového extremismu. Sděluje to její studijní a rešeršní institut zvaný Radicalisation Action Network, který založila EU instituce zvaná Internal Security Fund čili Fond vnitřní bezpečnosti. Tento institut sleduje a zkoumá „radikalizaci“ občanů a doporučuje, jaké akce proti ní podnikat. Jeho referát zveřejněný začátkem srpna upozorňuje a dokumentuje, jak humoru zneužívají „krajně pravicoví extremisté“. Sepsali ho dva němečtí akademici s typicky německým smyslem pro humor a typicky německými jmény Maik Fielitz a Reem Ahmed.

Píší, že humor „se stal centrální zbraní extremistických hnutí k podvracení otevřených společností“. Pravicoví extremisté prý vymýšlejí „hravé způsoby sdělování rasistických ideologií“. Tento trend „nastolil nové standardy šíření extremismu ironickým maskováním“ a dal tak vzniknout „nihilistické formě humoru namířeného proti etnickým a sexuálním menšinám. A „podvrací liberání demokracii“.

EU by se samozřejmě před takovým extremismem měla bránit. Takto:

„Vyvinout a podpořit více zdrojů zaměřených na chápání čilé on-line kultury, jakou pravicoví aktivisté zneužívají. Zlepšit vzdělání v memech, kódech a symbolech on-line, aby vypadaly autenticky při angažování s mládeží. Budovat efektivní partnerství s technologickým sektorem a badateli na rozvoj znalostí o novém rozvoji.“

To jsme si oddechli. Oni ještě nechtějí zavírat humoristy do vězení. Asi jen dostali nápad, jak z EU vymámit nějaké prachy.

