Voliče odpadlých prezidentských kandidátů nelze sčítat pro Drahoše. Je to úplně jinak. Expert Kubáček má jasno, co se příští dva týdny bude v této zemi dít

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Je tady kolem třiceti procent populace, která hledá alternativu a polovina z nich je otevřena oběma. Jak Zemanovi, tak Drahošovi. Ani k jednomu nemá blízko. Je to padesát na padesát,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz k šancím obou finalistů prezidentské volby politolog Jan Kubáček. Nejpříjemnějším překvapením dopadlo první kolo pro Marka Hilšera a Pavla Fischera, kteří mají podle Kubáčka velký politický potenciál. Naopak zklamáním je výsledek pro Michala Horáčka a propadákem pro Mirka Topolánka. „Voliči nezapomněli na kontroverzi spojenou s jeho premiérstvím. Nedali mu šanci na reparát. Jeho snaha o nový začátek skončila derniérou,“ konstatoval.

První kolo prezidentských voleb vyhrál Miloš Zeman, což není překvapením. Zatímco před pěti lety měl v prvním kole 24 procent, nyní téměř 39. Je to pro něj úspěšný výsledek?

Z pohledu počtu hlasů a procentuálního zisku ano. Problém je ten, že sice upevnil svůj tábor podporovatelů, ale zároveň vytvořil celou řadu voličů, kteří mají velký problém ho volit. Neboli má horší koaliční potenciál. Bude bojovat o menší počet potenciálních voličů. Na adresu Jiřího Drahoše se vyslovují konkurenti Miloše Zemana. Otázkou je, zda to udělají všichni jejich voliči. Platí, že nemůžete voliče automaticky jednoduše sčítat. Zároveň, když se bude muset Jiří Drahoš názorově vymezit a vyprofilovat, konečně bude muset něco odmítat a něco slíbit, tak není vyloučeno, že to část voličů odradí. Jiří Drahoš bude nucen se vyprofilovat, vyhranit, aby byl názorově zřetelný.

U Miloše Zemana bude nutnost, aby změnil svůj prezidentský styl, protože je tu velká poptávka po tom, aby byl prezidentem důstojnějším, klidnějším, pokornějším. Teď se během čtrnácti dnů povede zátěžový test, jestli Jiří Drahoš dokáže ustát prezidentství. Miloš Zeman se bude pokoušet nacházet slabá místa Jiřího Drahoše a konfrontovat ho s některými nepopulárními kroky, aby část jeho případných voličů znejistil, přesvědčil je, aby zůstali doma, a naopak aby své zmobilizoval. Neboť se ukazuje, že mu nepřišli zdaleka všichni potenciální voliči, které by mohl oslovit.

Fotogalerie: - Jiří Drahoš slaví postup

Jiří Drahoš sjednotil největší počet protizemanovských voličů. Čím si je získal?

Nekonfliktností, určitou akademickou aurou, kultivovaností. Pokud by ale prezidentské volby byly později, tak není vůbec vyloučené, že by ho ohrozil nebo dokonce by mu pozici stříbrného na pásce přebral Pavel Fischer. U Drahoše se tak dá říci, že volba přišla v pravý čas, protože začal slábnout. Jeho podpora klesala. Část voličů mu sebral jak Pavel Fischer, tak Marek Hilšer, částečně i Michal Horáček.

U profesora Drahoše se ukazuje, že sice podporovatele má, ale nemá je pevné, vyhraněné, kteří by pro něj, jak se říká, dýchali. To potřebuje změnit. Proto ohlásil, že bude jezdit do terénu, do regionů. Potřebuje dokázat, že Miloš Zeman nemá monopol na výjezdy do republiky, a zároveň o sobě potřebuje dát vědět. Je tu stále vysoké procento lidí, kteří ho autenticky neznají a nedokáží se s ním pevně ztotožnit.

Pavel Fischer skončil třetí. Je největším překvapením voleb?

Pro mě osobně je největším překvapením Marek Hilšer. Získal víc, než to vypadalo. Kampaň si dělal na koleni, čistě jako hobby. Neměl příliš zázemí ani financí. Uspěl velmi silně. Je vidět, že velký počet občanů si dokáže představit mladého prezidenta.

Hned za ním je Pavel Fischer. Začínal poměrně pozdě, pro mnohé byl neznámý. Obrovsky mu pomohly debaty, v rámci nich vyrostl. Je teď takovým strategickým jazýčkem druhého kola.

Oba dva zmínění mají obrovský potenciál. Pokud se rozhodnou dál zůstat v aktivní politice, bude o ně zájem. Dovedu si představit, že Marek Hilšer bude atraktivní pro Piráty. Mohl by být jejich kandidátem na pražského primátora, nebo na nějakou takovouto pozici. Pavla Fischera by mohla oslovit strana lidová a mohl by být jejich lídr evropské kandidátky. Prostě podle mého jim začíná politická kariéra, pokud řeknou ano.

Z mého pohledu dopadl velmi špatně Michal Horáček. A Mirek Topolánek totálně propadl. Proč?

U Mirka Topolánka se ukazuje, že kandidoval příliš brzy, protože si mnozí pamatují tu kontroverzi spojenou s jeho premiérstvím. Že na ni nezapomněli a že pro ně byla nepřekonatelná. Voliči mu nedali šanci na reparát. Mirek Topolánek možná prezidentskou kandidaturou chtěl dát o sobě vědět a pak pokračovat v Evropském parlamentu. Pokus o nový začátek, restart, však skončil derniérou. Ukázalo se, že o něj zájem není.

Michal Horáček svůj výsledek určitě vnímá jako neúspěch. Byl nejdelší vyzyvatel Miloše Zemana, vymezoval se vůči němu soustavně. Dařilo se mu vymezovat i vůči Jiřímu Drahošovi, na rozdíl od něj chodil do všech debat. Ale asi mu lidé neodpustili ten styl. I přesto, že se mnohé naučil. Profiloval se jako člověk, který by se dokázal rozhodovat v úřadu. Asi tam ale bylo příliš toho já, příliš ega, teatrálnosti, kterou mu mnozí nedokázali odpustit. Lidé ho mají zakódovaného jako výborného textaře, moudrého člověka, ale na politickou kariéru jim neseděl.

Čistě matematicky, když bychom sečetli z tohoto prvního kola procenta hlasů, které získali od voličů Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Michal Horáček a Marek Hilšer, bylo by jich více, než má Miloš Zeman. Dá se to však takto sčítat?

Nedá. Stejné je to u malých politických stran. Část voličů se vzájemně nesnese. Někteří z nich jsou nespokojení jak se Zemanem, tak i s Drahošem, a zůstanou doma. Další část bude bedlivě sledovat, jestli profesor Drahoš ukáže, že na to má. A zda se dokáže k věcem kompetentně a vyhraněně vyjadřovat. To bude pro ně zásadní. Sčítat tedy nemůžeme. Je tady kolem třiceti procent populace, která hledá alternativu a polovina z nich je otevřena oběma, jak Zemanovi, tak Drahošovi. Ani k jednomu nemá blízko.

Bude se hrát o to, jestli se Zemanovi podaří zmobilizovat všechny své potenciální voliče a znejistit soupeřovy, aby část z nich zůstala doma. Nebo naopak, zda se Jiřímu Drahošovi podaří zmobilizovat všechny své stoupence a získat ještě některé navíc. A tím porazit Miloše Zemana. Je to padesát na padesát.

Myslíte, že rozhodnou debaty?

Určitě budou hodně zásadní. Rozhodne i to, jestli se objeví i nějaké kauzy, a jak se k tomu kdo postaví. Zda neudělá někdo nějakou zásadní chybu. Jenom připomínám, že před pěti lety byl rozdíl mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem necelé procento. Rozhodl to de facto Edvard Beneš. Velmi nepromyšleně se k tomu vyjádřil Karel Schwarzenberg a mnozí k volbám šli a nevolili vyloženě Zemana, ale volili proti Schwarzenbergovi. Stejnou chybu ale teď může udělat Miloš Zeman, nebo Jiří Drahoš. Řada voličů půjde potrestat toho jednoho, aniž by jim srdce planulo ve prospěch toho druhého.

Jak na prezidentskou volbu pohlíží premiér Andrej Babiš? Před prvním kolem podpořil Miloše Zemana, ale také se šuškalo a někdo to říkal i nahlas, že Jiří Drahoš je pro Babiše jakási záložní varianta, kdyby to se Zemanem nevyšlo. Jak to tedy je? Je na tom něco?

Dovedu si představit, že teď půjdou emisaři od Andreje Babiše k Jiřímu Drahošovi, a naopak. A budou si vyjasňovat postoj mezi sebou. Andrej Babiš je pragmatik. Jiří Drahoš taky a ví, že bojuje částečně i o voliče Andreje Babiše. Pro Andreje Babiše bude naprosto klíčové, jestli bude Jiří Drahoš dál zastávat názor, že by Andreje Babiše nejmenoval premiérem. Pokud jediným garantem premiéra Andreje Babiše bude Miloš Zeman, bude Babiš dělat všechno pro to, aby Zeman obhájil. Pokud Jiří Drahoš začne s tím, že by si za určitých okolností dovedl představit Andreje Babiše premiérem, tak si dovedu představit, že Andrej Babiš svá aktiva rozloží. Aby neprohrál.

Zase by tím však mohl Jiří Drahoš ztratit některé své voliče. Bude to pro něj opravdu těžká volba...

Bezesporu to nemá jednoduché. Teď bude sčítat a řešit, co je pro něj výhodnější.

Další půlnoční rozhovory ČTĚTE ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban