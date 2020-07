Výprask Pirátům, jaký tu dlouho nebyl: Jsou nezkušení, nevyzpytatelní. Řada z nich jsou radikálové. Vidíme, co provádí na magistrátu. Oslabují opozici proti Babišovi

POLITOLOGOVÉ „Vykládám si to jako snahu zvrátit klesající preference, v tomto případě hlavně TOP 09,“ komentuje oznámení Miroslava Kalouska (TOP 09) politolog Jan Bureš. Kalousek podle něj na řadu voličů stále působí jako červený hadr na býka, takže se může jednat o pokus zvrátit volební preference. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také vysvětlil, co by spojení opozičních stran znamenalo a proč je nebezpečné spojovat se s piráty. A nakonec varoval před panikou a diktaturou epidemiologů, kteří chtějí natrvalo zakázat všechny svobody a normální život. Bureš se obává, že by se pak společnost mohla zhroutit.

Miroslav Kalousek (TOP 09) se rozhodl neobhajovat v příštím roce svůj poslanecký mandát. Je to poprvé po 23 letech, co ve Sněmovně nezasedne. Překvapilo vás jeho rozhodnutí?

Vzhledem k tomu, že Miroslav Kalousek je bytostně politická osobnost, tak mě překvapilo. Na druhou stranu, když si to člověk racionálně promyslí a zanalyzuje, je za rozhodnutím snaha pomoci té pravici, která se zatím potácí kolem pětiprocentní hranice pro vstup do Parlamentu v kontextu, že všechny výzkumy veřejného mínění ukazují neklesající podporu hnutí ANO, proti kterému se pravice dost jasně vymezuje.

Současně se ukazuje, že i když přibývá důvodů, proč by lidé měli přestat volit hnutí ANO, tak se tak neděje, podporují ho dál a preference opozici nerostou. Myslím, že Kalousek asi chtěl pomoci opozici, tedy pravicovým stranám zvýšit jejich podporu, protože je fakt, že Kalousek stále ještě na řadu voličů působí jako odstrašující příklad, jakýsi červený hadr, kvůli kterému nejsou ochotni opoziční scénu podporovat. Já si to vykládám jako snahu zvrátit klesající preference, v tomto případě hlavně TOP 09.

Domníváte se, že jedním z důvodů rozhodnutí je, že cítí, že by mohl být pro TOP 09 jakousi až příliš kontroverzní osobou?

Asi ano, je to pokus, jak zvrátit trend, kdy preference nerostou, a kdy TOP 09 hrozí, že se nedostane do Parlamentu. Jedná se už o několikátý průzkum veřejného mínění za sebou, kde se zkrátka ukazuje, že TOP 09 se pohybuje dokonce pod hranicí zvolení do Parlamentu. A nevím, zda nebyly na Kalouska i nějaké tlaky ze strany dalších spolustraníků, ale každopádně si to vykládám jako snahu zbavit TOP 09 tváře, která je, řekněme, až příliš nepopulární v rámci voličského spektra, a pokusit se tímto způsobem nějak zvýšit preference.

S tím souvisí i jeho prohlášení, ať už to dopadne jakkoliv, že se bude snažit podporovat integraci pravice, protože je logické, že v situaci, kdy jsou preference nízké hned u několika stran pravicové opozice, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů…, by mělo nastoupit, o čem se mluví už dávno. Pravice by se měla integrovat, netříštit se a netříštit voliče tím, že je rozdělena do několika stran, které jsou si navíc programově velmi podobné.

Ke spojení stran se za chvíli dostaneme. Nejdříve zpátky ke Kalouskovi. O co si myslíte, že česká Poslanecká sněmovna s jeho odchodem přijde?

Přichází tím premiér Andrej Babiš o mediálního a poslaneckého nepřítele, do kterého se může trefovat?

Asi ano, ale v posledních měsících jsem nepozoroval, že by jeho klíčovým tématem, na kterém se Babiš vymezuje proti opozici, byl Miroslav Kalousek. Takže jde spíše o otázku minulosti, ale teď už nehrála takovou roli, jako v konfliktu mezi vládou a opozicí.

Teď ke spojování opozice. Sám jste řekl, že je několik stran, které se pohybují na pětiprocentní hranici, a rozhodně jich není málo. Dohromady tedy tvoří docela velkou voličskou skupinu. Má smysl, aby se pravicová opozice proti premiérovi a předsedovi hnutí ANO spojila?

Nejde pouze o Andreje Babiše, ale také o další strany, které víceméně s Babišem spolupracují, jako je sociální demokracie nebo komunistická strana, které prosazují posilování role státu a zvyšování úlohy státu v ekonomice a v životě lidí. To určitě spoustě lidem vadí. Myslím, že je do jisté míry v zájmu voličů, aby došlo k zastavení tohoto trendu a určité reformě státu.

Může být tedy integrace voličů tou cestou?

To je otázka. Tady se vždy hraje o to, kdo bude schopen sestavovat vládní koalici. Problém je, že opozice, která dnes stojí proti hnutí ANO a ČSSD, respektive komunistům, je na jedné straně tvořena populisty a demagogy, jako je hnutí Tomio Okamury, které asi rozumný člověk nemůže připustit k vládě. Pak jsou zde strany, které by mohly tvořit alternativu, to znamená ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN, které ale dlouhodobě mají tak malou podporu, že nejsou schopny získat většinu v Parlamentu a vládnout.

Velký problém je Pirátská strana, která je do značné míry nevyzpytatelná, nevypočitatelná, nezkušená, řada jejich politiků jsou radikálové, kteří by si možná v řadě názorů nezadali ani s komunisty, takže v zásadě jde o stranu, na kterou solidní politik moc spoléhat nechce. Silná pozice pirátů do jisté míry oslabuje alternativu vládnutí vůči Andreji Babišovi, protože ostatní strany celkem rozumně nechtějí s piráty spolupracovat na vládní úrovni.

Naopak spolupráci s piráty zvažují Starostové a nezávislí, kteří si vybírají mezi nimi a ODS. Společně tak chtějí do Sněmovny kandidovat. Koho by si Starostové a nezávislí měli vybrat?

Myslím, že piráti jsou velké riziko. Něco jako Věci veřejné, kdy nevíte, co politici budou říkat ráno, co budou říkat odpoledne, velmi často jde o nezkušené lidi, kteří nemají žádnou reálnou zkušenost s politikou, ekonomikou a podobně. Koneckonců vidíme, co předvádějí na pražském magistrátu, takže já si osobně myslím, že vláda se stranou takto nevypočitatelnou je velké riziko, že na to nakonec doplatí ti, kdo se s takovou stranou spojí. Podobně jako koalice vytvořena s Věcmi veřejnými.

Proč podle vás stále neubývá podpora hnutí ANO, a nestoupá podpora opozičních stran? Kde se to zaseklo?

Má to několik důvodů, které jsou trochu hlubší i sociologicky. Je to především důsledek toho, že se lidé přestali o politiku zajímat. V podstatě spoléhají, že ve vládě sedí lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou pragmatici, mají zkušenosti z řízení firem, nebo úřadu a lidé spoléhají, že jsou schopni stát nějak řídit. Vlastně nakonec z toho hnutí ANO zbývá jen ten pragmatismus, není tam žádný program, žádné hodnoty, žádné myšlenky, které dříve byly klíčovými fenomény, podle nichž se lidé rozhodovali volit, nebo nevolit politickou stranu.

Hnutí ANO žije jenom z toho, že o sobě stále udržuje povědomí strany jakýchsi zkušených profíků, ať už manažerů, nebo bývalých vysokých úředníků státní správy, jako je ministryně Alena Schillerová, kteří zkrátka umějí pragmaticky řídit instituce, které jim byly svěřeny. Na spoustě drobných otázek se ukazuje, že tomu tak vůbec není, že stát řídit neumějí, že neprovedli zásadní reformy, které slibovali, ale lidé se přestali o politiku zajímat a je jim to víceméně jedno. Samozřejmě nevidí v opozici žádné silné osobnosti nebo silné myšlenky, které by dokázaly přebít tu stávající apatii lidí vůči politice nebo jakousi falešnou spokojenost s tím, co vláda předvádí.

Jaký největší politický problém vnímáte v současné době v České republice?

Myslím si, že největší problém této společnosti v této chvíli je naprostá nadvláda epidemiologů, kterým vláda bohužel příliš věří a příliš je poslouchá. Díky tomu, že neustále dál straší společnost a připravují další a další omezení. V podstatě společnost zničí jak ekonomicky, tak sociálně i kulturně. To je velké nebezpečí, a bylo by v zásadě nejlepší přestat epidemiology poslouchat, začít žít normálně a nestrašit lidi dalšími opatřeními, které přijdou na podzim, protože takových virů tady bylo mnoho, budou tady vždycky. Jestliže podlehneme této panice a diktatuře epidemiologů, kteří nám chtějí natrvalo všechny svobody a normální život zakázat, tak se společnost prostě zhroutí.

Nakonec na to doplatí ti politici, kteří to všechno podepisují a poslouchají epidemiology. Až dojde ke skutečnému hroucení ekonomiky, které bude logickým důsledkem těchto opatření, tak se hněv lidí obrátí proti politikům a nebudou se stačit divit, jak s nimi veřejnost zatočí. Možná je to hodně radikální, co říkám, ale myslím, že to není daleko od reality. Uvidíte za rok, za půl roku, jak se budou rozčilovat. Když si dnes přečtete, že Praha zvažuje zvýšení ročního poplatku na průkazku MHD ze tří tisíc na pět tisíc korun, tak máte pocit, že se politici úplně zbláznili. Jestli by dnes měla být pravice spokojená, že komunisté mají pět procent, tak bych jim nepřál, aby se stalo, že budou mít za půl roku procent padesát.

