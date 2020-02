Xaver a další kolem ČT? Zdeněk Zbořil ví, jak občané přezdívají Senátu

reklama

Maraton prvního kola výběru členů do mediálních rad se uzavírá. Členové sněmovního volebního výboru vybrali šest osobností, z nichž poslanci definitivně vyberou dvě, které nakonec v rozhlasové radě opravdu usednou. Zároveň bylo také vybráno 18 finalistů pro Radu ČT, z nichž poslanci vyberou šest nových radních. Již teď je jasné, že nikdo ze současných členů Rady ČT svůj mandát neobhájí.

„Vzhledem k tomu, jak někteří obhájci nezávislosti veřejnoprávních médií vystupovali na veřejnosti a dávali jí najevo, jak si veřejnosti neváží, anebo dokonce nevědí, co to ta veřejnost je a kdo ji zastupuje, a pokud jsou správně uváděná jména těch předvybraných, dopadlo to pro ČT docela dobře. Dokonce i s ohledem na to, jakému úsilí zbavit nezávislosti i členy PS PČR (viz výhrůžky povstáním Aňi Geisslerové aj.) docházelo. A také s ohledem na to, k jak zbytečnému zveličování významu obou rad byla věnována pozornost, k žádnému zemětřesení nedošlo. To, že nebyl zvolen nikdo ze současných členů Rady ČT, už je jen jakási nepřidaná hodnota k povinném ‚desátku‘ všech, kteří se chtějí nebo nechtějí na ČT dívat,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil.

„Dobrá zpráva ze Sněmovny a jejího volebního výboru: Do užší nominace radních státní televize prošli jak Luboš Xaver Veselý, tak Hana Lipovská. Blahopřeji a děkuji racionálním poslancům z výboru,“ netajil se následně svou radostí poslanec za hnutí Trikolóra Václav Klaus ml.

„Nevím, zda zrovna radost pana Klause ml. je namístě. Zkušenost nám radí nechválit dne před večerem. Právě příklady p.Veselého a Lipovské ukazují, že mezi chválou a pomluvami, slávou a zatracením není přímá úměra a poslanci jsou také jen lidé, kteří mohou podlehnout pozitivním a negativním emocím a rozhodnout se neočekávaně. Kuloáry PS jsou také zákeřnou pastí na dobré úmysly, ve které uvízl už nejeden dobrý nápad,“ říká Zbořil.

Na slova Klause ml. reagoval radní České televize Zdeněk Šarapatka. „Klaus ‚junior‘ má radost. Pátá kolona Putina zas o krok blíž k cíli,“ komentuje Šarapatka. A připomíná i slova Klause mladšího z 24. října loňského roku. „Jedná se o státní televizi – slovo veřejnoprávní je mistrovskou marketingovou floskulí, která nic reálného neznamená – tak ji má ovládat stát,“ cituje Šarapatka Klause mladšího. A nezapomíná ani na slova moderátora XTV Luboše Xavera Veselého: „Mám pro vás jednu dobrou zprávu, pane Klausi. Až budou volby, máte jistý jeden hlas.“

„Třeba má pan Šarapatka v lecčems pravdu, ale slov o Putinově páté koloně se musí polekat každý, kdo jim naslouchá. Proto doporučuji nenaslouchat jim. Jde přece také o duševní hygienu,“ komentuje Zbořil.

„Je to horší, jak říká klasik, než sirky v rukou dětí“

Senátor Tomáš Goláň na Facebooku vysvětloval, proč nechce, aby byla kandidátkou na členku Rady České televize ekonomka Hana Lipovská. Senátorovi se na kandidátce nelíbí hned několik jejích vyjádření. Ve svém příspěvku „Proč nechci Hanu Lipovskou“ Goláň narážel na výroky Lipovské, že Milion chvilek je zhoubný jev či že volný evropský trh je fikce. Nelíbil se mu ani rozhovor s Lipovskou pro Respekt: „Euro je navoněná mrtvola, jsme jako pacient před infarktem.“ Dále citoval přirovnání eura k Titaniku či její kritiku Evropské komise. „Jsme demokracií západního typu, a ať se to někomu líbí, nebo ne, prioritou naší zahraniční politiky jsou vazby na EU. Pokud někdo takové zařazení odmítá a chce nás vrhnout na východ, jedná proti zájmům tohoto státu,“ napsal senátor.

„To, že se panu senátorovi tato slova nelíbí, je jeho věc. Ale jeho hlas je jen hlasem volajícího na poušti. Může se o tom bavit se svými 19 kolegy v ‚Ordinaci ve Valdštejnské zahradě‘, jak Senát ironicky nazývají mnozí účastníci politického diskursu v ČR. Zaujalo mne i jeho ‚vrhnutí‘, zřejmě myslel uvrhnutí nebo vyvrhnutí, na východ. Kde jím vzpomínaný východ začíná a končí? Země je přece stále ještě kulatá, a jak víme, jdeme-li dlouho na východ, dojdeme až na západ. Stejné je to, ‚vrhneme-li‘ se i opačným směrem. Už jen ve Spojených státech Donalda Trumpa musíme dávat pozor a nehrát si s politicko-geografickými pojmy. Je to horší, jak říká klasik, než sirky v rukou dětí,“ uvedl Zbořil.



Senátor a bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer také varuje před kandidaturou ekonomky Hany Lipovské. „Členové Rady ČT mají přístup k citlivým informacím o ČT a mohou ovlivňovat její strategii a směřování. To může být velkou výhodou pro obchodní zájmy PPF. V kontextu nedávných zpráv o tom, jak neeticky Kellnerova firma Home Credit přes různé nastrčené prostředníky ovlivňovala mediální obraz o Číně, kde má své obchodní zájmy, vzniká zcela legitimní obava, že Lipovská představuje dalšího trojského koně této finanční skupiny,“ nebere si servítky senátor. Hilšer na závěr varuje před oligarchizací veřejného prostoru a připomíná „příběh české privatizace, kdy do podniků byly vyslány osoby, které je v mnoha případech vytunelovaly a přivedly na buben“.

„Když je někdo někam navržen, třeba i do Senátu, vždy je tam někým vyslán, nebo dokonce ‚nastrčen‘. Volonté general se projevuje různými způsoby, dokonce i tak, že ‚vyslanec‘ nebo ‚vyslankyně‘ hájí zájmy vysílajících. Nejenom v ČR a ve většině členských zemích EU, ale vlastně kdekoliv na světě je jednodušší získat obhájce skupinových zájmů až mezi těmi, kteří byli zvoleni. Stojí to méně peněz a je to rychlejší. Tzv. korupční aféry, které se u nás s železnou pravidelností objevují jedna za druhou, jsou toho důkazem,“ uvedl politolog.



„Musím se na tomto místě přiznat, že se někdy až neeticky snažím ovlivňovat obraz zemí jihovýchodní Asie a že tam mám svoje nikoli materiální, ale morální zájmy. Za neetické považuji to, že jsem od nikoho nikdy za to nedostal ani rupii a že to nikoho nezajímá. ‚Nastrčených prostředníků‘ má Česká republika a čeští podnikatelé po celém světě také dost, a jak víme z amerického Kongresu, Senátu a celé administrativy, je aktivní hledání kompradorů jeden z nejstarších rysů ‚západní‘ politiky. A těch vytunelovaných příkladů je také hodně. Nejsou to jen některé ‚rozhrabané‘ podniky, ale celé země i s jejich materiálními a lidskými zdroji,“ dodal.

Své stanovisko, aby ČBK nominaci Lipovské stáhla, přidává i zapsaný spolek Česká křesťanská akademie, z. s. (ČKA) v čele s Tomášem Halíkem, podle nějž se jedná o „neomluvitelnou chybu“. „Celé současné tažení proti H. Lipovské mi už připadá, že není v souladu s Istanbulskou úmluvou...“ odvětil kardinál Dominik Duka na svém twitterovém účtu.

„Pan kardinál podle mého názoru taktně naznačuje nátlakové skupině či spolku ČKA, že by svou pozornost mohli věnovat něčemu důležitějšímu než jedné kandidátce z téměř stočlenného seznamu kandidátů. Komu by se ale ČBK měla omlouvat? Občanům ČR nebo heretikům z ČKA? Zdá se, bohužel, že opět pýcha a upřílišněné sebevědomí prospělo paní Lipovské více, než si zasloužila. A výhrůžky z řad ČKA podle mého názoru, zabrání hlasujícím poslancům dávat svou přízeň ve shodě s jejich nejlepším vědomím a svědomím,“ uvedl politolog.

Němcová o Nečasovi? Měla lepší informace, než kdokoli jiný

Poslankyně ODS a bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se v rozhovoru pro Deník N vyjádřila k tomu, proč jí je líto expremiéra Petra Nečase. Strašně ji podle jejích slov zklamalo, jakým ponižujícím způsobem odešel z politiky. „Když ho vidím, je devastující, co má napsáno ve tváři. Ale zároveň mě stejně trápí – protože jsme se dobře znali a známe s jeho ženou Radkou – zásah do jeho rodiny. Bylo to dramatické. A to, že se nevědělo, co bylo příčinou vtrhnutí policistů na Úřad vlády… Když si vzpomenu na první tiskovou konferenci, kde státní zástupci mluvili o zlatých cihlách a nevím čem ještě… Já věděla, že to není možné. Petra Nečase znám a vím, že není typ, který by si kolem sebe usoukal nějakou mafii. A lidsky mi ho je strašně líto,“ uvedla Němcová.

„Vyjádření paní Němcové rozumím tak, že se s panem Nečasem dobře znala, a proto měla informace o okolnostech akce na úřadu předsednictva vlády lepší než kdokoliv jiný. Patřila také k těm členům ODS, kteří při slyšení kriminalistů na půdě PS, alespoň podle slov některých důstojníků, bránili, aby spravedlnost mohla být nalezena a nikoli odložena do temných zákoutí české justice,“ uvedl Zbořil.

„Třeba ale ještě není všem dnům konec a bude i paní poslankyně moci sdělit něco nového. Nejenom Petr Nečas, ale zejména jeho původní rodina je celou aférou samozřejmě osudově postižena a zdá se, že to nikoho kromě paní Němcové nezajímá. Konečně, viděli jsme, jak se s rodinnými příslušníky zacházelo v případu Babiš a spol. a na projevení ‚lidské lítosti‘ se nedostalo dodnes. Ti, kdo se rozhodli, že ‚pojedou na tygru‘ většinou nevěří, že je to životu nebezpečné, a když to pochopí, obvykle bývá už pozdě,“ dodal.



Závěrem se Němcová v uvedeném rozhovoru vyjádřila i k dezinformacím, kdy jí občas přijde nějaký e-mail, který ji upozorní, že i na ni nějaká kampaň běží. „Bylo to třeba o tom, že kradu rohlíky v samoobsluze,“ uvádí Němcová. A jak celá tato věc podle ní vznikla? „Vzniklo to při jednom vážném sporu, který jsem měla s Davidem Rathem v době, kdy byl ještě poslancem a já předsedkyní Sněmovny. Něco jsem tam říkala a on reagoval slovy: ‚Vy máte mentalitu zlodějky rohlíků v samoobsluze.‘ Já jsem si toho nevšímala, protože obvykle si těchto věcí nevšímám, ale teď jsem zjistila, že si to žije svým životem,“ uzavřela.

„Ano, ta poznámka o jízdě na tygru se týká i tohoto vyjádření paní Němcové. Zvykli jsme si světácky mluvit o dezinformacích a fake news a zapomněli jsme, že jde jen o pravdu a lež, o pravdu, která může vzniknout omylem, anebo jde o vědomou nepravdu, lež, která je použita k záměrnému poškození druhé osoby a s úmyslem dosáhnout osobního prospěchu.

To je definice z trestního práva snad už rakouské monarchie a nic lepšího se dodnes nevymyslelo. Samozřejmě, i neúmyslná nepravda může fatálně uškodit komukoliv, ale vědomá nepravda by měla být trestným činem,“ konstatuje Zbořil.



„Pokud je v zájmu spravedlnosti tyto rozdíly posoudit, a hlavně rychle rozhodnout, pak je naděje na nápravu zlovolných činů a jejich následků. A to nejen v řádu několika let, jak je dnes často běžné, někdy se zdá, že dokonce normální. Houskové trápení paní Němcové není nic neobvyklého a možná by byla překvapena, kolik lidí by jí dokázalo vyprávět příhody s ještě smutnějšími následky. A bez naděje to alespoň sdělit někomu jinému,“ dodal.

ODS už si toho ve své historii dovolila tolik…

Televize MallTV zveřejnila záběry tří žen, které převáděly skupinku malých dětí přes přejezd ve chvíli, kdy byly závory dole a světelná signalizace dávala jasně najevo, že na přejezd nesmí nikdo vstupovat. Bylo to sice těsně potom, co vlak přejezdem projel, ale starostu pražských Řeporyjí to šokovalo. Šlo o záběry z kamery umístěné na řeporyjské radnici, která sleduje přejezd. Učitelek, které se zachovaly takto nezodpovědně, mu vůbec nebylo líto. „Já jsem teda taky politik a měl bych ukázat lidskou tvář,“ uvedl Novotný na MallTV. Poté nasadil fistulkový hlas a zadeklamoval s plačtivým výrazem ve tváři: „Mně je jich tak líto.“ Ale pak zase zvážněl. „Nebylo mi jich líto. Lžu,“ vypálil poté nekompromisně. „Pak se jim ozvala policie a ukázalo se, že jim hrozí osm let. A ještě furt mi jich nebylo líto,“ nedal se Novotný zastavit.

„O této záležitosti nic nevím, a proto ji ani nemohu komentovat. Je to otázka pro zpravodaje, který by měl přinést nějakou důvěryhodnější informaci. To, že takovou zprávu svým zvláštním způsobem komentuje pan starosta, je sice pozoruhodné, ale nejde o nic jiného než o okamžitou a zřejmě emocionální reakci,“ říká Zbořil.

Novotný se kvůli videu dostal do rozepří na sociálních sítích, kdy jej mnozí odsuzovali za to, že si hraje na šerifa. Jedna z konverzací pak koluje po sociálních sítích. Novotný se v konverzaci pouští do jednoho diskutéra. A to velmi zostra a nevybíravě. „To vidí i debil, že jim nešlo o život. Tady jde o to, co udělají ty děti, až příště uvidí červenou na přejezdu. Evidentně děti nemáš, koště. Hrozí jim osm let, dostanou výpovědi a dožijí v hanbě. Lynč a hraní si na šerifa. Dobře jim tak. Jo a ty chcípni, samozřejmě. Pěkný den, PN,“ píše Pavel Novotný. „Dobrý den, vítám vás na svém profilu. Protože vidím, jak jsou pro vás důležité dospělé vzory, musím vás upozornit, že vaše příspěvky tady mohou číst i děti (třeba právě děti z řeporyjských škol a školek), a tak si říkám, co asi příště udělají, až si budou psát nebo hovořit s druhými samy. Jestli ho také zahrnou vulgarismy a budou se chovat bez jakéhokoli respektu,“ odvětil mu uživatel Anastacio Marquez.

„Pan starosta přinesl nejen do komunální, ale i do velké politiky charakteristický příklad vyjadřování, který jeho kolegové z ODS považují za prospěšný jejich volebním ambicím. Zda nejsou jejich očekávání lichá, se však teprve ukáže. V každém případě lze říct, že pan starosta Novotný vzbuzuje zájem spíše formou než obsahem svých sdělení. Různá politologická veledíla dokumentují, že se nejedná o nic výjimečného, a že dokonce některá taková slovní spojení jsou normativní povahy,“ uvedl politolog.



„Protože dnes máme k dispozici sdělovací prostředky, které mohou šířit jakoukoli vulgaritu, a některé jazykovědce nebo spisovatele a dramatiky to vůbec nevzrušuje, je trochu zbytečné se rozčilovat. Pan Marquez to zřejmě myslí dobře, ale málo chodí do pražských divadel (včetně Národního) nebo neposlouchá televizní verbální pornografii. Proto asi neví, co se i v tomto ‚veřejném prostoru‘ děje. Zda to má počátek v rodině, ve školách nebo na veřejnosti, je jedno. Jakmile jsou jejich vztahy znehodnoceny jen jednou jejich částí, je vzdělávání nejen dětí, ale i jejich rodičů ohroženo,“ dodal.

Připomenout můžeme, že z ODS zatím na adresu Pavla Novotného zaznívá, že si osobnost tohoto typu mohou dovolit, ostatně před časem kandidoval na místopředsedu.

„Kdybychom věřili anketám společnosti Kantar, pak bychom mohli říct, že to v posledním průzkumu volebních preferencí ODS pomohlo. Dokonce jsou úspěšnější než Piráti a ani o těch nemůžeme tvrdit, že ztrátu této protestní strany zavinil pražský primátor Hřib nebo láska některé z jejich femme fatale ke kokainu. Je ovšem také pravda, že ODS si ve své skoro třicetileté historii toho už dovolila tolik, že jeden bizarní starosta z pražské periférie uškodit asi nemůže,“ komentuje politolog.

Hašek na Hrad? Podpora bude možná důležitější než…

Hokejový brankář Dominik Hašek se poslední dobou velmi zostra obouvá do premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Za to si dokonce vysloužil výzvu od předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Hašek na svém twitterovém účtu reagoval na zprávu premiéra Andreje Babiše, který byl dle svých slov překvapen, jak vypadají hokejové stadiony extraligových týmů. „Stadion Luďka Čajky ve Zlíně je po Litvínově další, který potřebuje rekonstrukci. Je zastaralý a nevyhovující. Vedení města má v plánu stadion modernizovat. Celkem to vyjde na 524 mil. Kč,“ napsal Babiš. „A já jsem překvapený, že se nestydíte, bývalý StBáku, se na jakémkoli stadioně vůbec ukázat. Prosím každého trenéra, vedoucího (a rodiče), aby dětem vysvětlili, co to byla StB a kdo je a byl Andrej Babiš. Je to podstatné pro budoucnost naší země a našeho hokeje. Děkuji Vám,“ odvětil velmi zostra Hašek. Na tento tweet pak reagoval velmi rázně předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Hašek na Hrad!!!“ vyzval českého gólmana. „Děkuji, ale v tuto chvíli mám jiné cíle,“ odvětil Hašek.

„Myslím, že PL už udělaly pro Dominika Haška dost, když publikovaly jeho naléhavé a apelativní vyjádření. Není mi z něj však jasné, zda se nepřipravuje nějaký další soudní spor. Mohl by v něm vystupovat opět Andrej Babiš a nemusel by být v postavení žalovaného. Podpora, které se panu Haškovi dostalo od Miroslava Kalouska, možná bude důležitější, než si pan poslanec za TOP 09 uvědomuje. Rozplétání životních osudů každého z těchto tří citovaných pánů není bez zajímavosti a může přinést různá, možná i neočekávaná překvapení,“ podotýká Zbořil.

Rozhovor Čestmíra Strakatého z webu Reflex.cz s šéfem činohry Národního divadla Danielem Špinarem se měl původně týkat zejména hry Homo 40, kterou právě napsal. Nakonec ale byla pozoruhodná i druhá část rozhovoru, kde prezentoval své představy o Národním divadle. „Já mám povinnost ty diváky vzdělávat, protože já jsem odborník,“ pravil režisér. Lidé podle něj mají předsudky a jsou nevzdělaní a povinností Národního divadla je proti tomu bojovat. Divadlo by podle něj nemělo být „nasáklé tradicí“, ale reflektovat společenské dění. Daniel Špinar to vyjádřil slovy: „Já jsem umělec, médium, a vybírám si věci, které zajímají mě. Je to možná sobecký, ale ono to jinak nejde.“ Pak si vzal na pomoc Václava Havla a jeho výrok, že „každé dobré divadlo je politické“. Špinar chce svým divadlem „kultivovat společnost, aby si na základě těch vztahů, které tam vidí, tříbila své vzdělání, cit a emocionalitu“. Činohra podle něj musí klást mnohem hlubší otázky než opera nebo balet.

„Podle mého názoru je škoda, že tak sebevědomý člověk je jen ředitelem činohry Národního divadla v Praze. Možná by mohl být ještě významnější „institucí“, a když už mu dělá potíže vyjadřování v češtině, mohl by se angažovat i na poli mezinárodním. Jeho první ‚velký úspěch‘ s uvedením Vojcka Georga Buchnera v Divadle na Vinohradech (2009) by jistě zaujal někoho vzdělanějšího a kultivovanějšího, než bylo tehdy pražské publikum. Mohlo by to být i někde daleko za hranicemi České republiky, kde si nemyslí, že slova o tom, že dobré divadlo je politické, pronesl jen Václav Havel,“ uzavírá dnešní „Rozjezd“ Zdeněk Zbořil.



