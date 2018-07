„A ejhle. Tohle se stalo poprvé v historii.“ Předseda seniorů promluvil za důchodce k Babišově vládě

ROZHOVOR „Poprvé v historii se řada našich požadavků objevila v programovém prohlášení vlády, přestože jsme to dělali již mnohokrát,“ vysvětlil Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky. První vláda premiéra Babiše byla podle jeho slov k seniorské populaci mimořádně vstřícná na rozdíl od těch předchozích. A má s čím srovnávat, protože v čele starší generace působí už 23 let a oponoval i hodnotil za tu dobu všechny priority vlád. Přestože se některé věci do programu druhé Babišovy vlády nedostaly, hnutí ANO podle něj slyší na potřeby seniorů.

Existují zajeté fráze, že důchodci volí komunisty, ČSSD a podobně. Každodenně s nimi komunikujete a určitě na politiku narazíte. Jaká politická nálada mezi seniory panuje? A jsou tato klišé ještě vůbec oprávněná?

Senioři volí podle toho, jak se k nim kdo chová. Neřeknu nic nového, že z milionu a půl voličů hnutí ANO bylo 615 tisíc seniorů, čili senioři volili zejména hnutí ANO. Co se týká prezidentských voleb, vyzvali jsme seniorskou populaci, aby ve druhém kole podpořila současného prezidenta, takže senioři rozhodli i volbu prezidenta republiky.

Domníváte se, že si politické strany dostatečně uvědomují voličskou váhu seniorů?

Neuvědomují, jinak by se k nim chovaly jinak.

Pro ty, kteří dění kolem potřeb starší generace nesledují, co by senioři nyní potřebovali v první řadě? Tedy kromě zvýšení důchodů. A co pro ně udělala současná vláda, případně ta minulá, za co ji lze ocenit, nebo pokárat?

Seniorských témat je celá řada a jsou přesně stanovena v našem dlouhodobém programu. Co se týká minulé vlády, respektovala stanovisko důchodové komise, kde se po dvou a půl roku argumentací a alternativních výpočtů podařilo prosadit progresivnější valorizaci penzí. Minulá vláda se k tomu slavnostně přihlásila, Poslanecká sněmovna schválila, což je dobrá věc, ale na druhou stranu to nestačí. Je potřeba vidět, že minulá vláda odsouhlasila valorizaci penzí čtyřicet korun, což byla nejnižší valorizace penzí v historii. Nejspíše proto dopadla sociální demokracie tak, jak ve vztahu k seniorské populaci dopadla, a senioři odešli k hnutí ANO. Jinak se k naší velké lítosti po dlouhých letech a naší velké angažovanosti nepodařilo prosadit zákon o sociálním bydlení a masovou výstavbu přístupných sociálních bytů pro seniory.

V tom se tedy vůbec nepokročilo?

Ne. Zkrátka se děje stále to samé dokola, neschválilo se nic, a tak se na tom pracuje už dvanáct let. Poslanecká sněmovna, tedy ta minulá, to ani neprojednala, ani nezařadila jako bod programu. Je to vrchol arogance.

Říkáte, že senioři vrátili ČSSD to, že seniorům nevěnovala dost pozornosti, ale v minulé vládě byli i lidovci a hnutí ANO. Lidovci ztratili podporu, hnutí ANO zesílilo, jak to?

To už je asi jiná kapitola, protože znovu opakuji: ministryní práce a sociálních věcí byla Michaela Marksová za ČSSD a ona nese osobní zodpovědnost za tu čtyřicetikorunovou valorizaci a za další věci k seniorské populaci.

Říká se, že mládež bývá vždy jiná než střední a starší generace. V českých volbách hlasuje dramaticky jinak. Liberálněji, pravicověji, vyhraněně proti Miloši Zemanovi. Zazněly již hlasy, že bude-li mládež neustále přehlasovávaná, raději odejde ze země. Je to možné? A co myšlenka Jiřího Peheho, že u nás bude dobře, až odejde starší voličská generace a nastoupí ta mladší?

Že se Jiří Pehe nestydí.

A obáváte se, že by mohlo dojít k odchodu mládeže ze země kvůli tomu, že by byla přehlasovávána?

Určitě se toho neobávám.

Může mít vliv i to, že senioři jsou mnohem důslednější voliči než mladší generace. Chodí poctivě k volbám a zajímají se o současné dění. Jaká je vaše zkušenost?

Pokud mladí chtějí ovlivňovat politiku, musejí chodit k volbám. Senioři k volbám chodí.

Zajímá mě vaše zkušenost z hovorů, jak velký přehled v politice mají a jak důsledně se o témata zajímají.

Jaký je váš názor na vládu? Tedy ČSSD, hnutí ANO a roli komunistů?

Našim partnerským politickým stranám jsme předali náš střednědobý program, kde jsou požadavky a nabídka spolupráce a z hlediska důchodové reformy přesné nástroje, co bychom do důchodové reformy a českého penzijního systému chtěli prosadit. Požádali jsme, aby si to zapracovaly do svých volebních programů. A následně jsme je předali Andreji Babišovi po vzniku jeho první vlády, aby je zapracovali do programového prohlášení vlády. A ejhle. Poprvé v historii, přestože jsme to dělali již mnohokrát, se řada našich požadavků objevila v programovém prohlášení vlády. Zejména historicky nejprogresivnější novela zákona o důchodovém pojištění za posledních dvacet let, kterou schválila Sněmovna v minulém týdnu, a dále seniorské slevy v dopravném – v železniční i autobusové dopravě, to tu v historii také nikdy nebylo. První vláda premiéra Babiše byla k seniorské populaci mimořádně vstřícná na rozdíl od předchozích vlád a já vím, o čem mluvím, protože mám čest seniorské populaci sloužit už třiadvacet let, takže jsem všechna programová prohlášení vlády posuzoval, oponoval a hodnotil.

Současná vláda se zatím nepředvedla. Akorát jsem prostudoval rozdíly mezi původním a novým programovým prohlášením vlády, takže je uveřejním, až vláda, doufám, dostane důvěru. Pravděpodobně přes víkend se k tomu tedy objeví nové slovo předsedy Rady seniorů České republiky.

Je to tedy tak, že hnutí ANO slyší na potřeby seniorů podle vás?

Ne podle nás, to jsou fakta.

Zmínil jste programové prohlášení vlády i rozdíly. Mohl byste, prosím, na závěr shrnout, jaké rozdíly? Zároveň jste řekl, že se nepodařilo prosadit zákon o sociálním bydlení a masovou výstavbu bytů pro seniory, to tedy zůstává vaší prioritou?

Ano, naší prioritou je státní výstavba malých bytů pro seniory – kolem čtyřiceti metrů čtverečních – a velmi nás mrzí, že tento bod, který byl v programovém prohlášení první vlády premiéra Babiše, vypadl nyní z toho druhého. Předtím bylo uvedeno konkrétní číslo, že vláda během vládního působení postaví čtyři tisíce až šest tisíc bytů a pro příští období připraví výstavbu v obdobném rozsahu. To vypadlo a je tam pouze obecný text. Mám z toho smutek a je to špatné, za to kritizuji koaliční vládu, která nyní míří pro důvěru. Ale abych byl spravedlivý, došlo ke dvaceti pěti novým ustanovením, z toho sedmnáct splňuje svou pozici v ní, čili v ní splňuje kritéria pozitivního rozvoje, a čtyři jsou negativní. Pro seniorskou populaci je důležitých šest ustanovení, jež by měla ovlivnit kvalitu života seniorské populace v nějakých souvislostech. Došlo tedy k určitému zkvalitnění programového prohlášení vlády i ve vztahu k seniorské populaci, za což samozřejmě děkujeme.

autor: Zuzana Koulová