„Až to lidem dojde, bude pozdě. Přesně proto prohrajeme.“ Vidlák, ceny a zlé zprávy

VIDLÁKUV TÝDEN Jak jsme již psali, od roku 2020 zdražila v ČR elektřina o 80,9 %. Moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák, soudí, že to je mimo jiné důvod, proč prohrajeme na Ukrajině válku. I celou budoucnost. „Proto se Porsche stěhuje do USA, Stihl do Švýcarska, proto zhasla Nová huť a výroba se přesouvá do Španělska, kde ji bude EU štědře dotovat, proto každou chvíli končí nějaká hospoda nebo malá výroba, a až to lidem dojde, bude pozdě,“ říká. A zároveň se diví, že s tím, jak šly ceny nahoru, se ještě tolik nezdražilo. Podle něho se v zahraničí všichni radují a těší se, až bude Evropa na prodej.

Je to zvláštní. Fiala se radoval, že klesnou ceny energií. Ale jak uvádí tisk, lidé to zatím necítí. I ČSÚ to potvrzuje. Prý se dočkáme za pár měsíců, protože distributoři už nakoupili elektřinu za draho. Jak se to jeví z Vidlákova?

Jak vidno, když jsou ceny vysoké, nějaké zdůvodnění pro pomalý pokles se vždycky najde. Ale když jsou ceny nízké, to nám to zdražování fičí... Z Vidlákova to zatím vypadá spíš na ty vyšší ceny a přetrvávající problémy s placením účtů. Ještě je mezi lidmi asi moc peněz, a tak si distributoři mohou dovolit nenažranost. Nedivil bych se, kdyby statistický úřad na konci roku konstatoval, že si všichni ti obchodníci s deštěm... totiž s energiemi zase namastili kapsy a měli rekordní zisky, zatímco české domácnosti byly rekordně zadlužené.

Ty statistiky ČSÚ, to je vůbec zajímavé. Kolega je shrnul a zjistil, že v lednu meziměsíčně zdražily: vepřová kýta, vepřová krkovice, kuřecí řízky a krůtí řízky. Sakra, co se to děje po snížení DPH na potraviny?

Co čekáte, že odpovím? Samozřejmě že zdražily. Vždyť Tomáš Prouza to avizoval předem a ten když něco řekne, tak to platí stokrát víc než řečičky ministra Výborného a v poslední době začínám mít pocit, že to platí dokonce víc, než řečičky našeho Blyštivého Péti.

Zdražily, protože hytlermarkety by jinak nesplnily plán zisků v této bezprávné kolonii Západu. Lidé mají stále méně peněz, na nákupech šetří, obracejí každou korunu, ale myslíte, že to nějakého globálního manažera Lidlu zajímá? Myslíte, že se ve výroční zprávě spokojí s konstatováním, že je drahota, a tak mají místo ekonomického růstu pokles? Jak by k tomu ty maloobchodní korporace přišly? Co by tomu řekli akcionáři? Co by tomu řekly burzovní indexy?

Lidi to samozřejmě nepochopí, že mají utrácet víc, i když je to dražší, zase budou víc přemýšlet nad svými nákupy, zase budou nakupovat míň... kruh se uzavřel, brzy nám Prouza ohlásí další zdražení, a tak to půjde pořád dokolečka, dokud se nenajde někdo, kdo se mu postaví a zvítězí nad ním i nad hytlermarkety.

A ještě jednu statistiku předložím, ať to máme komplet. Oproti roku 2020 zdražila elektřina o 80,9 %. „F jako fšecko“, z toho komunistického vtipu, celkem o 36 %. Tady asi končí humor.

No, a přesně proto prohrajeme válku na Ukrajině a nejspíš celou budoucnost. Energie je skutečně F – tedy fšecko. Proto se Porsche stěhuje do USA, Stihl do Švýcarska, proto zhasla Nová huť a výroba se přesouvá do Španělska, kde ji bude EU štědře dotovat, proto každou chvíli končí nějaká hospoda nebo malá výroba a až to lidem dojde, bude pozdě. Stačíte mě sledovat?

Jestliže platíte za energie skoro dvojnásobek, tak se vlastně divím, že ostatní zboží, k jehož výrobě potřebujete energii, zdražilo „jen“ o skoro čtyřicet procent. Číňan se raduje, Američan se raduje, dokonce i Keňan a Argentinec se raduje, Vietnamec se raduje, Indonésan se raduje, Rus kroutí hlavou nad evropskou imbecilitou a všichni dohromady se těší, až si tady všechno koupí a následně zavedou svoje pořádky.

Jestli to takhle půjde dál, bude se toto desetiletí jednou v Východě nazývat „Závod o evropské dědictví“.

Když jsme u toho roku 2020, tak „slavíme“ 4 roky od začátku covidové krize. My jsme se o tom nikdy spolu pořádně nebavili, tak nám řekněte: Co jste si o covidu, „opatřeních“ a vakcinaci myslel na jaře 2020, na jaře 2021 a případně teď? Jistě chápete osten v té otázce.

Když covid přišel, tak jsem ho bral jako nakažlivou nemoc, která zabíjí především důchodce a oslabené lidi. Nebyl jsem nikdy popíračem. Měl jsem hřejivý pocit ze semknutí národa to první jaro, spolu s bratrem jsme sledovali všechny možné statistiky a dělali si o celé pandemii vlastní obrázek. Na podzim roku 2020 jsem sledoval, že národní jednota je tatam a z covidu je najednou klacek na Babišovu vládu. V první chvíli jsem věřil, že očkování by mohlo být řešení. Nepatřil jsem tehdy k odmítačům.

Já i manželka jsme se nechali naočkovat, ale protože jsem dál sledoval statistiky, velmi brzy jsem viděl, že pravdu měli ti, kteří očkování odmítali. Postupně se ukázalo, že všechny sliby o účincích očkování byly vycucané z prstu a když se pak začalo mluvit o třetí, čtvrté a dalších dávkách, byl jsem z důvěry ve Fajzr dokonale vyléčený.

V tomto ohledu dokonale kopíruji statistiku. Naočkovat se nechalo zhruba sedm milionů lidí, ale když pak mělo dojít na další dávky, počet očkovaných prudce klesal. Navíc, jak začala válka na Ukrajině, ten den covid skončil.

Fotogalerie: - Orbán, Fico, Zeman

Já covid považuji za prohranou (informační) válku a s tou se nedá vypořádat tím, že nazvu sedmdesát procent lidí v této zemi ovcemi, které se hloupě nechaly otečkovat. Nejlépe to zjistil Lubomír Volný, kterému tato rétorika přinesla jeden a půl procenta hlasů v parlamentních volbách. Stejně tak nefungovalo označení Babiše za masového vraha, protože ve volbách ztratil jen šest poslaneckých mandátů.

Dneska si myslím, že covid už v české politice nebude hrát velkou roli a vrátíme se k němu tak za patnáct let, kdy bude naše syny zajímat, proč jsme tehdy tak vyváděli a začnou to s odstupem zkoumat.

Je to asi otázka na prostřelení hlavy, ale… Kdy vám a vašemu okolí bylo snesitelněji? Za pandemie, kdy jste ta „opatření“ na venkově asi nějak přežili, nebo teď, za ekonomických těžkostí a za neustálých keců o válce?

Já to měl za pandemie jednodušší. Byl jsem na home office, ale na vesnici si z viru nikdo nic nedělal, hospody sice byly zavřené, ale to Moraváky nezastavilo. Zároveň jsme tady spořádaní, takže hospodští dostali nějaké to odškodné a kdo byl jen trochu podnikavý, opravil si lokál a když se pak otevřelo, tak štamgasti valili bulvy na tu nádheru. Peněz mezi lidmi bylo dost a dost, ceny dlouho zůstávaly lidové.

Dnes je vidět opak. Peníze mezi lidmi nejsou. Čtyři hospody se zcvrkly na dvě a jedna z toho zmírá na úbytě. Všechno je drahé, často také obtížně dostupné a na lidech je vidět, že se jim do investování nechce. Nevědí dne ani hodiny. Navíc, za covidu se s lidmi ještě dalo bavit, dokonce i s těmi, kteří měli jiný názor než já. O válce na Ukrajině se už mluvit nedá. To jsem zkusil a od té doby nechodím do kostela...

Zažili jsme pár hodin vzrušení z Macronova výroku, že nelze vyloučit vyslání jednotek NATO na Ukrajinu. Pak to celá Evropa popřela. A nyní jsme ve fázi, kdy „moudré hlavy“ řeší, co to mělo všechno znamenat. Pomůžeme jim v těch vážných úvahách?

Pravdu měli asi ti, kteří od začátku tvrdili, že se Evropa prostě potřebuje z té prohrané války nějak vykecat. Američané už jsou zaujati úplně něčím jiným, mají už svoji volební válku, Evropané zůstali na bojišti a zjistili, že americký Achilles už tam s nimi není. Teď řeší, jestli se postupně také vytratit anebo čestně vytrvat až do hořkého konce. Macron je trochu do Napoleona a Francouzi si pořád ještě myslí, že jsou velmoc, takže si chtějí hrát na vojáčky. Němci se už pomalu vytrácejí...

Z kategorie „co to má znamenat“ je i výrok prezidenta Pavla a generála Řehky, že by se měly obnovit odvody. Jen jako takové „administrativní opatření“. Fiala i Černochová odvětili, že se nic takového nechystá. Tak tedy… Co to mělo být?

Myslím, že je to stejná kategorie výroků, jako u předchozí otázky. Válka na Ukrajině je stále zřetelněji prohraná, a tak „se prostě něco musí udělat, ne?“ Bohužel, jediné, co naše vláda udělat může, jsou silná slova. Při osmdesátiprocentním nárůstu cen energií se nic jiného než kecat, dělat nedá.

Babiš ve Sněmovně volal po míru a huboval vládu, že pořád jen mluví o válce. Ale Ukrajinu prý podporuje. Je to zvláštní: Vláda a její tisk mu nadávají do Putinových agentů a „dezoláti“ mu nadávají, že mu nejde věřit. Jak to v terénu té „spiklenecké opozice“, která se schází u vás na statku, rezonuje, ten „Babiš-mírotvůrce“?

Upřímně, já v poslední době přestávám rozumět komunikaci hnutí ANO. Je nevěrohodné, když na jedné straně mluvíte o míru, ale na straně druhé doufáte, že Ukrajinci Rusy brzy vypráskají z Ukrajiny. Jako by ANO předpokládalo, že má dva druhy voličů. Ty liberálnější pražské, kteří chtějí slyšet Sláva Ukrajině a ty venkovské konzervativní, kteří chtějí především, aby tahle tragédie skončila, i kdyby Rusko mělo posunout své hranice, protože to tak stejně dopadne.

Správný postup je, že si vyberete jednu stranu, tu komunikujete a pro druhou stranu mlčíte. Buď mluvíte o míru a mlčíte o vypráskání Rusů z Ukrajiny anebo mluvíte o vypráskání Rusů a mlčíte o míru. Dlouho to bylo tak, že ANO mluvilo o míru a vyhýbalo se narážkám na zlé Rusko.

Může to být samozřejmě jen můj dojem, ale z rozhovorů mezi spikleneckou opozicí mi vychází, že si Babiš škodí a v eurovolbách se to projeví.

A také je tu „Babiš – bojovník proti Green Dealu“, který Green Deal v jeho zárodku podpořil, ale když vidí tu paseku, co to dělá, je proti. Stejná otázka…

A stejná odpověď. Nerozumím komunikační strategii hnutí ANO. Na jedné straně bojovník proti grýndýlu, na druhé straně podporovatel Agrární komory ČR, která říká, že vlastně tak úplně proti grýndýlu není a především není proti vládě. Možná je za tím jen geniální čtení průzkumů, ale já to prostě nevidím. Nevěřím, že liberální voliči pětikoalice změní tak radikálně své přesvědčení a půjdou volit Andreje Babiše. Spíš zůstanou doma anebo to hodí Rakušanovi, kterému se teď daří předstírat, že vůbec není ve vládě.

Ale... v prezidentské volbě Babiše volilo dva a půl milionu voličů. Mnozí se skřípajícími zuby, ale volili ho. Třeba to v parlamentních volbách dopadne stejně. Pokud je to Babišova chytrá strategie, tak až volby rekordně vyhraje, tak se mu přijdu omluvit za defétismus, ale teď prostě kroutím hlavou a nerozumím.

