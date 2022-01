„Buzerovat za roušku není moje práce.“ 13 let u policie: Vedení vnitra, doutná to

reklama

„Všichni byli ze začátku vyděšení, zda je covid tak zákeřný a jestli je tak nakažlivý, každý byl obezřetný, opatrný jak k blízkým, tak k sobě samému. V práci jsme řešili, jak se nás to dotkne, testování, opatření, nařízení…“ Začal vyprávění policista. Okamžik, kdy se v něm něco zlomilo, nastal s některými restrikcemi ze strany Ministerstva zdravotnictví a vlády jak vůči podnikatelům, kterým uzavřely podniky a restaurace, tak vůči obyčejným lidem.

Poslední kapkou pak byl zákaz cestování do jiných okresů nebo zákaz vycházení v noci. „Tedy různá omezení až po omezení podlé mého nejhorší – uzavírání okresů, což se ukázalo jako protizákonné, jak rozhodl Ústavní soud. Poslední kapičkou bylo, že jsme museli vymáhat takové restrikce, které šly mimo moje chápání, přirozenost, mimo můj morální pohled na věc. Musel jsem chodit a řešit lidi, kteří mají špatně nasazenou roušku v uzavřeném prostoru, a tam, kde takové nařízení platilo a mohlo se pobývat jen s ochranou úst. Bylo mi proti srsti a rozumu i z morálního hlediska to, co jsem dělal. To není moje práce, buzerovat lidi, že nenosí roušky a hlídat okresy. Když jsem nastupoval k policii, netušil jsem, že budu v budoucnu řešit takové věci. To byla poslední kapka, kdy jsem si řekl: To už nedává smysl, to je na hraně diskriminace lidí, vyžadovat taková opatření, proti mému myšlení, lidskosti a přirozenosti a pak se to zlomilo,“ popsal změnu ve svém vnímání koronaviru policista David Pejřil.

Podle svých slov následně začal vidět a vnímat věci, které předtím nezaznamenal. Přestával věřit médiím a začal naslouchat i odborníkům, kteří měli opačný názor na věc. A začala mu vadit „očkovací mašinérie“. Nakonec se stal signatářem deklarace členů integrovaného záchranného systému a začal spolupracovat s Iniciativou 21, která podobně jako organizace Pro Libertate formuluje výhrady proti očkování profesních skupin. Zásadní je podle něj oprostit se od všeho, co je kolem a začít používat zdravý rozum. „Záleží na každém policistovi, jak se k tomu postaví, jak bude vyžadovat restrikce a řešit přestupky, je to individuální. Sám musí zvážit, jakou společenskou nebezpečnost má člověk bez respirátoru. Já respektuji rozhodnutí kolegů a oni zase můj postoj,“ řekl nadpraporčík z Ústí nad Labem.

Nechci být ovce

Současná situace podle policisty dopadá i na ostatní jeho kolegy. „Určitě nejsem sám a postupem času se začíná ukazovat zdravý rozum. I očkovaní kolegové, kteří mají dvě dávky, začínají vidět, co se děje, že to nemá smysl a už nejde o zdraví lidí, ale řeší se daleko jiné věci než na začátku. Spíše se setkávám s reakcí: Měl jsi pravdu, asi to tak bude. Zarputilých fanatiků, kteří tvrdí, že si dají i desátou dávku, je méně a méně. Celkově už jsou lidé unavení, už je to dlouhé a nekonečné a ptají se, zda budeme někdy bez roušek. Všude řešit covid, kdo je naočkovaný, kdo není… to je ubíjející pro všechny,“ uvedl policista David Pejřil.

Připomněl také slova epidemiologa a vakcinologa Jiřího Berana, který varoval před dlouhodobým nošením respirátorů a roušek. „Nošení roušek je pro zdravého člověka, který není v rizikové skupině, škodlivé kvůli vdechování toho, co jste vydechl. Už z principu je to nesmyslně postaveno a nikdo není ochoten jít do diskuse a řešit nepodloženost opatření. Vede to parta lidí, kteří nepřijímají názor ostatních, není jiná verze než očkování. Kdo by to chtěl zpochybnit, je odepsán, označen za dezinformátora, konspirátora. Ale co se jevilo jako konspirace, je dnes realita,“ sdělil Pejřil. Sám patřil mezi policisty, kteří na první demonstraci v Praze hlídali protestující a dohlíželi na pořádek, ale nyní k nim sám promlouvá z pódia. „Díval jsem se z druhé strany barikády na demonstranty a v životě by mě nenapadlo, že jednou budu součástí projevů a demonstrace. Když jsem tam stál (na pódiu, pozn. red.) v zastoupení policie poprvé, šel mi mráz po zádech v pozitivním slova smyslu. Cítil jsem, že tam stojím za dobrou věc, snažím se hájit zájmy České republiky a podobně smýšlejících lidí, kteří se chtějí podívat na věc v rámci kritického myšlení. Nechci být obyčejná ovce, které se řekne: Běž doleva! A já půjdu doleva, aniž bych se zamyslel, proč mám jít doleva,“ vysvětlil svůj postoj.

S kůží na trh

Mráz po zádech zažil i na dalších vystoupeních v rámci deklarace členů policistů, zdravotníků i hasičů. Znovu cítil hrdost. „Byl jsem hrdý a pyšný, že tam můžu stát a nepodporovat nástroje totalitních praktik, kterým se, doufám, nikdy nepodvolíme. Protiprávním diktátem se pomalu ukrajuje to nejcennější, co máme, a to je naše svoboda. Aniž by si to lidé uvědomovali,“ varoval David Pejřil. Vystoupením z řady a účinkováním na protestech proti koronavirovým opatřením i povinnému očkování se vystavil riziku ve svém zaměstnání, kde si jeho aktivit všimli.

Jaké to bude mít následky, zatím netuší. „Ničeho protiprávního jsme se nedopustili, jen jsme svobodně vystoupili a za své osoby řekli lidu, jak my jako soukromé osoby – i když policisté – nahlížíme na události. Dosud žijeme v demokratické zemi svobody. Jak to dopadne, uvidíme, ale musím říci, že jsou tací, kteří se bojí vystoupit z komfortní zóny a něco udělat. Vystoupit z davu a říci ne, nepodvolím se, nesouhlasím, pojďme hájit zájmy českého národa, svobodu slova a hlavně zdraví. Šli jsme s kůží na trh a ti, co vystupují a ohrazují se, jsou v hledáčku nadřízených. To jsme věděli, s tím jsme do toho šli a neudělali jsme nic nezákonného,“ řekl redakci nadpraporčík Pejřil.

Podle něj nelze nadále spoléhat, že se někdo pobije za ostatní. Je třeba, aby všichni vystoupili, proto se musí někdo obětovat a rozjet vlak. Dlouholetý policista tvrdí, že vlak je rozjetý dobře, jen je třeba vše dotáhnout do konce. „Boj neskončil, bude těžký, vysilující, ale věřím, že vítězství bude o to sladší. Byla by obrovská škoda to zastavit a vzdát se, aby člověk normální žít,“ podotkl.

Zaměstnanci jako rukojmí

Stejně to vidí i v případě povinného očkování. Minulá vláda Andreje Babiše (ANO) nechala vládě nové dědictví v podobě čerstvě schválené vyhlášky, podle níž se musejí povinně očkovat záchranáři, policisté i hasiči profesionální a dobrovolní. I přes sliby zatím k jejímu zrušení nedošlo, naopak se objevily výhrůžky, že neočkování v těchto profesích přijdou o práci. Vyhláška o povinném očkování podle Davida Pejřila bere státní zaměstnance jako rukojmí. „Mají nakoupeno miliony vakcín a je potřeba je do někoho napíchat. Jako možná skupina obyvatel se nabízí policisté, zdravotníci a hasiči s pohrůžkou sankce nebo výpovědí ukončení služebního poměru. Stojíme před tím, že jsme zajatci. Nečekali to a teď jsou překvapení, jakým způsobem jsme jako složky začaly kooperovat. Jsou překvapení, že klademe odpor a že se naočkovat nechceme a ani nenecháme. To je stěžejní. Válek (Vlastimil, TOP 09, ministr zdravotnictví, pozn. red.) má do 15. února rozhodnout, kdo bude z vyhlášky odstraněn. Teď se čeká, co bude následovat,“ uvedl policista s tím, že už přicházejí podněty, aby nepodávali výpovědi.

David Pejřil se domnívá, že se vláda obává množství příslušníků integrovaného záchranného systému, kteří by kvůli povinnému očkování byli ochotni dát výpověď. „Dělaly se statistiky v útvarech i ostatních složkách formou dotazníků, jak se k povinnému očkování postavíme, pokud by došlo na nejhorší. Zda bychom dali výpověď, nebo kdybychom dostali výpověď, jestli bychom se nakonec nechali naočkovat… Myslím, že už vědí, že to není sranda a práci by mohlo opustit tisíce lidí. Nastala pomyslná stopka a čeká se na Ministerstvo zdravotnictví,“ poznamenal zkušený státní policista.

Rád pomáhám druhým, ale očkovat se prostě nenechám

Osobně je odhodlán v případě povinného očkování počkat na výpověď. „Práce mě baví, naplňuje, dělá mi potěšení, když mohu pomáhat druhým a skončit nechci, ale očkovat se prostě nenechám. A budu se bránit všemi zákonnými prostředky. Očkování neodsuzuji, ale nás média odsuzují jako antivaxery. Ohledně covidu existuje těžká cenzura, propaguje se jedna pravda a druhá je nežádoucí. Očkování se nebojíme, jako příslušníci hasičů, armády i policie musíme pravidelně podstupovat zdravotní prohlídky. Zrovna hasiči a policisté jsou jedni z nejzdravějších profesí u nás, očkovat se nemusí a nebudou, pokud nechtějí,“ řekl redakci Pejřil.

A ohledně koronaviru vyjmenoval důvody, které ho k ostražitosti ohledně covidových vakcín vedou. Nefunkčnost – vir lze chytit i roznášet, imunita z prodělané nemoci, imunita zdravého člověka, nový typ vakcín a další. „Musíme konstatovat, že některé vakcíny se testují i deset let, rizika nežádoucích účinků jsou velká vůči malým benefitům. Navíc se máme očkovat každého půl roku, přitom nezabrání ani vzniku nemoci nebo jejímu přenosu. To je postavené na hlavu. Jsme svědky očkovací mašinérie, kdy zejména Pfizer rozjel kampaň, že oni jako výrobci diktují státům, jak budou očkovat. Je to neuvěřitelné, a člověk by řekl, že se to nikdy nemůže stát… jde o těžký byznys na úkor zdraví obyčejných lidí,“ poznamenal policista.

Připomněl také uniklé smlouvy firmy Pfizer, které umožňují farmaceutickému gigantovi měnit termíny dodání vakcín bez jakékoliv penalizace nebo řešení konfliktů mimo soud formou arbitráže. David Pejřil se rovněž domnívá, že se ze smluv mezi výrobci vakcín a státy či Evropskou unií dozvíme další překvapivé informace. Pejřil tvrdí, že člověk nemusí být jaderný fyzik, aby prohlédl. „Lidé se musí probudit, že hrají falešnou hru a nejde o zdraví. Jsou věci, které hraničí s uměle vytvořenou propagandou. Média straší lidi a vymývají mozky. Vezměte si třeba seniory, tvrdí jim, že zemřou, pokud se nenaočkují. Jiná možnost není, běžte se naočkovat. Je mi z toho zle a smutno. Jsou tací, kteří nevycházejí ven, nemají internet, jen televizi a co jim zbývá? Bojí se a největší nepřítel lidí je strach, panika a beznaděj, a pokud jako nepřítel vyvoláte strach, paniku a beznaděj, lidé udělají, co řeknete.“

Policista se také obává, že nedojde k potrestání osob odpovědných za současné dění. Útok na svobodu a tělesnou integritu, důstojnost, segregace společnosti, sociální dopady, a tak dále. „Jste neposlušný, protože jste se nepodvolil systému. Ze strany vlády vede vše k tomu, aby vás donutili se naočkovat,“ dodal.



