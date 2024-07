„Dívají se s hrůzou, protože jsou slabí.“ Zaorálek vysvětlil, proč Orbánova cesta vadí

V Evropském parlamentu se formují frakce, některé z nich nové, zatím se však mluví o tom, že na postu šéfky komise bude i nadále Ursula von der Leyenová. Zůstane všechno při starém?

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12008 lidí

Myslím, že nic moc jinak se dít nebude, ale i tak bych počkal na výsledek v Evropském parlamentu, který musí jednotlivé představitele včetně předsedy komise hlasováním schválit. Pokud si vzpomínám dobře, v minulém hlasování Ursula von der Leyenová prošla o 9 hlasů a nyní je situace ještě těsnější, než byla tehdy. Ani frakce či kluby, které za ní coby předsedkyní formálně stojí, nemají zcela jasno. Nemá jisté všechny hlasy ani ve své vlastním lidové straně, ale určitě nemá všechny hlasy od socialistů. Jak to dají dohromady a jestli pro ni bude hlasů dost, na to bych počkal. Není to vůbec jasné.

Nesmíme zapomínat na celou řadu vážných věcí, které Ursulu von der Leyenovou pronásledují, jako například vyšetřování týkající se způsobu nákupu vakcín od Pfizeru. Vliv mohou mít i její některé podivné kroky v zahraniční politice. V souvislosti s Českou republikou můžeme zmínit i aféru, kdy na jednu významnou funkci odmítla českého zástupce, ale dosadila si tam svého německého kolegu a poskytovala funkce jako dárky lidem, od kterých potřebovala podporu. Jde o celou sérii afér a kauz, které se jí teď mohou vrátit.

Z širšího pohledu změnu ve směrování unie ve věci řady velkých témat, jako Green Deal či migrace, čekat můžeme? Přece jen významné počty obyvatel EU si změnu směru přály.

V tuhle chvíli se to ještě nedá říct, protože ani nevíme, jestli Evropským parlamentem projdou nominace do komise. Bude mít vliv i atmosféra, která se v parlamentu vytvoří a jakou roli tam bude sehrávat opozice. Zatím byla zvolena varianta, že se jede dál stejně jako doposavad, což mi připadá dost riskantní. Parlament i současná personální sestava nakonec může narazit.

Volby do Evropského parlamentu jsou vůbec zvláštní. Ať se volí jakkoli, vždycky vládne velmi podobná nebo stejná koalice. To činí tyto volby spornými, protože demokracie dle definice Karla Poppera znamená možnost vyměnit vládu. Působí to tak, že v Evropském parlamentu a EU jako by možnost vyměnit vládu neexistovala a to je samotné zpochybnění základního mechanismu, který volby umožňují. Pokládám to za velice nepřirozenou věc. Jede dál pořádně stejně a postaru a nebere se v potaz, že v tom je něco nezdravého. Opakované vytváření stále stejné sestavy v čele EU problematizuje celý systém a ukazuje to, že není příliš demokratický.

Nová frakce Patrioti pro Evropu, kterou kromě jiných tvoří české hnutí ANO, maďarský Fidesz, francouzské Národní sdružení a řada dalších, bude třetí nejsilnější uskupení nového europarlamentu. Přestože je ANO váš domácí politický konkurent či v mnohém oponent, jak vnímáte ty zkazky vládních činitelů včetně premiéra, že to jsou „Patrioti pro Rusko“, že budou sloužit zájmům Kremlu apod.?

Je to klasické nálepkování užívané k diskreditaci politických soupeřů. Pravdou je, že strany v této frakci jsou různé a v některých ohledech pro ně nebude snadné nacházet společnou řeč. Například Salviniho italská Liga představuje politickou sílu, která bude jednoznačně požadovat, aby Česko vzalo z Itálie na své území co nejvíc migrantů. Umí to požadovat velmi tvrdě a nekompromisně. Dát se s nimi dohromady je zajímavý nápad. Nevím, jak si to s nimi chtějí vyříkat, protože zrovna pro italskou Ligu je migrace zásadní téma.

Pamatuji si také dobře rakouské Svobodné nebo Orbánovy Maďary, se kterými byla těžká řeč ohledně dekretů prezidenta republiky. V této frakci jsou prostě i strany, které pro český politický subjekt nejsou jednoduchými partnery, ale je to věc hnutí ANO. Kromě toho se zdá, že bude snaha tuto frakci ignorovat, pokud jde o posty ve vedení parlamentu. Bude to znamenat menší vliv na dění a legislativu.

Fotogalerie: - Náhradníci složili slib

Viktor Orbán převzal předsednictví v Radě EU a ihned se chopil dle svých slov mírové mise. Kyjev, Moskva, Peking, Washington… Je to činnost hodná chvály, nebo odsouzení?

Reakce, které slyšíme v České republice, jsou zběsilé a bohužel pro nás typické. Jen se potřebují vymezit a ukázat, kde stojí a využívají této situace. Úplně jinak to hodnotí generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Četl jsem jeho reakci při zahájení summitu NATO a ten řekl, že existují různé úrovně, na kterých komunikujeme s těmi na druhé straně a respektuje to. Vůbec to není odsuzující. Podle Stoltenberga je Orbánův způsob jednou z cest, jak komunikovat. To přece naprosto vybočuje z české debaty, kde jste buď pro, nebo proti.

Vyjadřuje to přirozený způsob diplomacie. Když byla Francie předsednickou zemí EU v roce 2008 a vypukla válka v Gruzii, tehdejší prezident Sarkozy okamžitě odjel do Moskvy a Gruzie a snažil se najít z konfliktu cestu ven. Je běžné a normální, že se představitel předsedající země ujímá iniciativy a měla by to být povinnost. V době, kdy jsme byli předsednická země Visegrádské čtyřky, jezdil jsem do Bruselu na rady ministrů, přinášel jsem zprávy třeba z cest na Balkán a formoval pozici za celý Visegrád. Automaticky to pro mě znamenalo, že jsem byl v diplomatické oblasti daleko angažovanější a přinášel na jednání rady informace, které jsem svou činností získával.

Když Orbán teď přijel na summit NATO do Washingtonu coby představitel předsednické země EU a podal tam zprávu o těchto svých cestách, je to naprosto běžné a má to svou logiku. Vůbec se nedivím tomu, že se do těchto akcí Orbán pustil. Evropská unie dnes v konfliktech na Ukrajině a Gaze sehrává nulovou úlohu. V případě Gazy a Izraele je úloha úplně nulová a v případě Ukrajiny se omezujeme na to, že jsme dlouho po Spojených státech hráli druhé housle. Evropa obecně zaostává v komunikaci s partnery ve světě a teď se navíc děsí toho, že na ni může Trump v případě svého vítězství celý pomyslný balvan převalit. Evropa na to ale není připravena.

Proč myslíte? Jsme na to slabí?

Evropští členové NATO se s hrůzou dívají do budoucnosti, že na nás přijde daleko větší odpovědnost a břemeno, protože nemají dostatečně silnou diplomacii. Naopak je nesmírně slabá, protože neexistuje silná evropská diplomacie na úrovni vysokého představitele, kam se dosazují druhořadí politici a podle toho to vypadá. Francie a Německo jsou ochromeny. Kancléř Scholz je ve slabé pozici a vlastně celá německá vládní koalice. Macron je také chromá kachna.

Pakliže se v této situaci Orbán jako premiér předsednické země rozhodne vyvinout nějakou diplomatickou aktivitu, jde o pokus vyrovnat nedostatečnost Evropy, která při řešení těchto světových událostí propadá roštem a nesehrává důstojnou roli. Chápu, že se Orbám rozhodl nesedět a něco dělat a skutečnost, že v tak krátké době objel Ukrajinu, Rusko i Čínu, je pozoruhodná. Která z menších zemí by dokázala sehrávat takovou roli? Nemluvě o tom, že vyhraje-li v Americe volby Donald Trump, bude mít Orbán otevřené dveře i do Bílého domu. Viktor Orbán evidentně rozehrál docela velikou hru, která bude zřejmě mít pokračování. Odsuzovat to předem s tím, že maďarský premiér provádí něco, na co nedostal mandát, mi přijde jako přílišné zjednodušení složité situace, ve které se nacházíme. Vždyť Evropská unie je chromá.

Do jaké míry můžeme říct, že v případě Trumpova vítězství, ke kterému měl Orbán blízko už dříve, se z Viktora Orbána stane hlavní americká spojka?

Nemyslím si, že by se stal hlavním partnerem, to si netroufám tvrdit. Může ale sehrávat roli komunikátora za Evropu, protože toho nikdo druhý možná nebude schopen. Jestliže se Trump opravdu stane prezidentem, budeme to i potřebovat a Orbán bude mít vysokou hodnotu. Budeme potřebovat někoho, kdo s Trumpem umí mluvit a říkat argumenty, což Orbán opravdu dokáže. Málokdo to chápe. Podobně se leckomu nelíbí členství Turecka v NATO, ale to pro nás má cenu zlata. Jde o zpravodajské informace a řadu dalších témat, které nejsou vidět.

Situace na Ukrajině může mít komplikovaný vývoj, který nemusí odpovídat našim představám a přáním. Hledat z toho cestu může být těžké, ale může se nám velice hodit, že máme v Evropě někoho, kdo je schopen jednat s postavami, která budou mít tendenci z možného řešení EU zcela vyšachovat. Trump se nás na nic moc nebude ptát, pokud se stane prezidentem. Může se stát něco podobného jako v případě Afghánistánu, kdy jsme se o odchodu dověděli na poslední chvíli. To se může opakovat a my budeme jen marně bušit na dveře a ptát se, co se děje. Takové situace mohou prokázat, že schopnost komunikovat má v diplomacii obrovskou cenu. Typická představa současné české zahraniční politiky, že se nebudeme bavit s nikým a najednou se pokoušíme cpát do Sýrie a prosit Asada, abychom tam mohli vozit migranty, to nemůže mít úspěch. V té naší slavné zásadové politice ve skutečnosti moc zásad nenajdete. Pyšníme se hodnotami, které v mnoha případech vůbec nedržíme a „ti jiní“ to samozřejmě vidí. To není žádná diplomacie. Diplomacie především jedná s těmi problematickými, kontroverzními a konfliktními a snaží se hledat cesty. Česká diplomacie si naproti tomu zakládá na tom, že se s nikým nebaví.