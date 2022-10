„Evropa to odnese.“ Jaromír Novotný odhalil, jak USA vyždímají kontinent. Nevyhnutelně

reklama

Zatímco sankce proti Rusku od invaze na Ukrajinu narušují světový obchod, Bruno Le Maire prohlásil, že se obává posílení ekonomické moci Spojených států na úkor Evropy. Bojí se, že ozbrojený konflikt skončí oslabenou Evropou a americkou ekonomickou nadvládou. Sám prezident Emmanuel Macron v předešlých dnech kritizoval konkrétně americký byznys s plynem a ve stejném duchu se vyjádřil rovněž německý ministr hospodářství Robert Habeck, který americké ceny nazval „astronomickými“. Jsou ty stížnosti a nepříliš optimistické vize podle vás relevantní?

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 3% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 2% hlasovalo: 12708 lidí

Nabízejí se nějaké jiné varianty, jak se vyhnout importu předraženého amerického plynu?

V podstatě žádné neexistují. Čína export do Evropy zakázala, Katar už oznámil, že v tuto chvíli nemůže zvýšit těžbu, hodlá s evropskými zeměmi podepsat dlouhodobé kontrakty, které ale vejdou v platnost až za dva roky. A po celou tu dobu nám nezbude než platit víc za plyn z USA. A já osobně se obávám, že tady může vypuknout obchodní válka v rámci Evropy o to, kdo a za jakých podmínek získá od Američanů lepší cenu.

Maďarský premiér Viktor Orbán navrhuje, aby mírový dialog vedly USA a Rusko, tedy Američané místo Ukrajiny. Souhlasíte s tím. A není to poněkud nefér vůči Ukrajině, nebylo by to pak to známé o nás, bez nás?

Jistěže to není férové, ale dějiny férovost neznají. Když se podíváte do historie, zjistíte, že prakticky pokaždé rozhodovaly o budoucnosti světa velmoci. Takže ano, já se domnívám, že v této věci by se měli především domluvit Rusové s Američany. Teoreticky by při tom měla být i Čína, ale ta si hraje na mrtvého brouka a snaží se zůstat stranou.

Nebezpečí opětovného ruského útoku na Ukrajinu z Běloruska roste, říká to alespoň generál Oleksij Hromov z ukrajinského generálního štábu. Rusové by se podle něj mohli pokusit přetnout hlavní trasy, po kterých putují na Ukrajinu dodávky západních zbraní. Věříte, že v brzké době se otevře nová fronta ve směru z Běloruska?

To patrně ne, protože těch vojáků je tam opravdu dost málo na nějakou větší akci, natož ofenzivu. A sám běloruský diktátor Alexandr Lukašenko je sice do určité míry Putinovou loutkou, ale není ve skutečnosti nijak prorusky zfanatizovaný. Vše, co dělá, má primárně jediný smysl – aby se za každou cenu udržel u moci.

Fotogalerie: - Nepal uhlí, pal skéro

Američané se rozhodli ve vypjaté mezinárodní situaci připomenout své síly jaderného odstrašení. V Arabském moři nechali vynořit ponorku USS West Virginia a vydali zprávu, že ji navštívil americký velitel CENTCOM (centrálního velitelství americké armády) generál Erik Kurilla. Informovala o tom agentura AP. Znamená to něco pro další vývoj?

Řekl bych, že nikoliv více než to zmiňované vycenění zubů. Zatímco Rusové se připomněli atomovými bombardéry, Američané na to zareagovali pro změnu jadernou ponorkou. Otázka je, zda ten vzkaz byl určen jenom Rusku, nebo také Číně či Íránu.

Zažil jste celou totalitní éru a studenou válku, tam se to opakovalo dnes a denně. Například i v době tzv. karibské krize, která vypukla přesně před 60 lety (14. října 1962), když Američané zjistili, že Sověti v tichosti dovezli na Kubu zbraně středního doletu. Tehdy byl svět patrně nejblíž jaderné válce a americký prezident Joe Biden tvrdí, že dnešní situace už dospěla do téhož bodu. Jak to vidíte vy?

Já s tím v podstatě souhlasím. Vidím tam pouze jeden, avšak dosti zásadní rozdíl. A sice že tehdy existovaly de facto pouze dva druhy jaderných zbraní. Buď raketa s jadernou hlavicí, nebo ponorkové torpédo. Dnes už ale existují i taktické jaderné zbraně, takže je těch modifikací mnohem víc, čímž se logicky zvyšuje i riziko, že některá ze stran takovýto prostředek použije. V této souvislosti je určitě velmi zajímavé nedávné prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že v případě použití jaderných zbraní při konfliktu na Ukrajině zůstanou francouzské rakety s jadernými hlavicemi ve svých silech. Zatím ale zůstává v této rétorice a v tomto svém postoji sám. Ani Američané nebo Britové se k němu nepřipojili.

Psali jsme: „Války se bojím a nechci ji. Fialo, nepoužívej to slovo!“ Krása hrozí demonstracemi Zelenského noční výzva Evropě: Pozor na lidi, kteří chtějí rušit sankce Rusové zasáhnou přehradu a svedou to na Ukrajince, zní z USA Zelenskyj: Rusové, zbankrotovali jste. Desítky miliard na zbraně a teď se klaníte Íránu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama