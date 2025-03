„Fiala se snaží kompromitovat budoucí vládu?“ Ondřej Dostál k rozhovoru premiéra pro cizinu

Máme zhruba půl roku do voleb. Pane doktore, jak vnímáte atmosféru v naší zemi?

Situaci vnímám jako rozjitřenou, ale pořád ve stylu domáckého folklóru. Nadáváme si přes plot (či přes Foltýnem vykopané příkopy), ale naštěstí se nestřílíme ani neupalujeme, jako při převratech na divokém Východě.

Provládní aktivisté budou teď ještě půlrok za poslední složenky od USAIDu agitovat „za Západ“ proti Trumpovi (jak absurdní!), taky za válku, zbrojení a proti chcimírům. Ale lidi ve volbách rozhodnou podle toho, co se opravdu týká jejich každodenních zkušeností - kdo jim zdražil potraviny, pokrátil penze, nebo nesehnal penicilín. Proto vyhraje opozice, a pak nastanou mnohem důležitější otázky, jak se z té drahoty, marasmu a korupce vyhrabat.

Kampaň, především tedy ta billboardová, se nám už docela slušně „rozjela“. Jak ji vnímáte i jako právník? Je, nebo není na hraně? A pokud, tak která konkrétně, podle vás?

Neberme billboardové války partají moc vážně. Smrtelná vážnost náleží totalitám, Čechům sluší humor. Takže:

Spolu šíří fake-news. Na billboardy „nejhorsipremier.cz“ dali Babiše. Fact-check: Podle mezinárodního žebříčku Morning Consult je nejhorším premiérem Fiala, který je s podporou pouhých 16 % horší dokonce než šampióni Macron, Scholz nebo jihokorejský pučista Jun Sok-jol. Ano, covidista Babiš se o ten titul taky upřímně snažil, ale upírat prvenství Fialovi prostě není fér.



ANO dalo Havlíčkovi na billboard nápis „Konec podrazů na podnikatele - ruku na to“. Měli tam dát radši „roušku na to“, aby si ty tisíce zkrachovalých živnostníků a malých firem vzpomnělo, kdo jim za covidu zavřel kvelby, kdežto supermarkety a velké fabriky nechal fungovat. A kdo si s tou šikanou nedal pokoj, ani když opatření „o maloobchodu“ zrušil soud. Naopak za jazykovou přesnost chválím prvek „@lepsivlada“, neboť být „lepší“ (než Fiala) ještě neznamená být „dobrý“.

Piráti šíří po sítích obrázky šikany s nápisem Hřibidi, na nichž nacpali svého šéfa do záchodu tak, že mu z něj kouká už jenom hlava. Fuj, děcka, tohle se nedělá ani neoblíbeným spolužákům. Tomu chudákovi už pomůže leda zvon. U Zličína je zase matoucí billboard s nápisem „Stará Myslivecká - vítězství je naše“, z čehož Vidlákovi čtenáři mohou nabýt dojmu, že STAN už taky rozjel kampaň. Ale nejspíš to bude opravdu jen reklama na destilát.

Ale vážně: Jak říkají i rozsudky vysokých soudů a právní věda, k předvolebnímu boji patří i jistá míra propagandy a nadsázky. Takže Okamuru nezavřou, ani kdyby dal na billboardy Naomi Campbellovou s kuchyňským nožem a textem o sálových sestřičkách z dovozu. Ale radši by to neměl dělat, aby na něj Jiří Pospíšil v rozrušení způsobeném porodem nepodal další liché trestní oznámení.

A co říci na slova premiéra Fialy, které uvedl pro Financial Times, že prý Babiš „pomáhá Vladimíru Putinovi“? (Uvedl to v souvislosti s postojem Babiše vůči Ukrajině)

Víte, jak poznáte, že Fiala lže? Hýbou se mu rty. To platí i zde. Proč vede český premiér domácí volební kampaň přes zahraniční tisk? Říká si snad o podporu z ciziny, od té samé globální proválečné party, kterou sice Trump v USA na hlavu porazil, ale v EU a v Británii, kde se čtou Financial Times, je stále živá? Nebo snad chce už předem kompromitovat diplomatické postavení budoucí vlády České republiky, ve které skoro jistě sám nebude? To je špatně, Fiala opravdu není dobrý premiér.

Ale ten výrok je hlavně fakticky nesprávný. Babiš nepomáhá Vladimíru Putinovi. Babiš pomáhá Babišovi, neboť je oportunista. Zatímco lidé jako Jeffrey Sachs nebo náš profesor Drulák studují historii a mezinárodní vztahy, aby z nich porozuměli směřování světa a odhadli správný kurz, Babiš studuje tak leda průzkumy veřejného mínění, které si nechává draze zpracovávat, aby věděl, co má říkat, aby se zavděčil aktuální většině. Jen tak lze pochopit, proč mělo ANO ještě před rokem v EU Věru Jourovou a deset let seděli ve frakci Renew, mezi největšími progresivisty a chciválky v celém EP. Pak jim ale vyšlo z průzkumů, že lidi chtějí méně Evropy, tak se z nich stali Patrioti pro Evropu a dali se k Le Penové a Orbánovi. Když průzkumy řekly, že lidi fandí Trumpovi, tak si Babiš nasadil červenou kšiltovku. A jestli mu někdy z průzkumů vyjde, že voliči začali fandit islámu, nasadí si turban a Schillerová na TikTok místo kostýmu hranolky dostane burku,. Prázdné sudy nejvíc duní a ANO je krásný velký pozlacený sud, ale konzistentní zahraniční politiku založenou na definici národních zájmů, jako od Roberta Fica či Viktora Orbána, od něj nečekejme.

Na ČT proběhl pořad, prý o „české dezinformační scéně,“ jak se vám líbil? Oslovili tam i předsedu Stačilo! Daniela Sterzika….

Obecněji, uniká mi smysl novinářské samohany, nyní tak běžné na ČT i v ČRo, kdy redaktor veřejnoprávního média zpovídá jako respondenta jiného novináře z komerčního média. Jednak mu tím dělá za naše peníze nezaslouženou reklamu, jednak ten pozvaný novinář nebývá skoro nikdy žádný vědec, historik či politolog a jeho názory nejsou o nic cennější než názory jakéhokoli Pepíka odvedle. Tím vzniká bublina kecalů založená na kamarádšoftech a nepotismu, kteří volně cirkulují mezi ČT, ČRo, různými pořady placenými z grantů, médii oligarchů a pravdoláskařskou politikou. A bohužel mezi nimi dochází k příbuzenské plemenitbě, takže už mají i mladou generaci, profesí dcera nebo syn.

Jo, rád bych za své koncesionářské poplatky viděl třeba retrospektivu covidové pandemie. Podle nejlepších standardů oboru žurnalistiky, nestrannou, vyzdrojovanou, co se vědělo tehdy, co se ví teď, co byl omyl a co pravda, které „dezinformace“ se ukázaly být „informacemi“. Ale smůla. Nebo bych si rád poslechl rozbor Vrabelovy soudní kauzy od nejlepších profesorů ústavního práva, ale ČT mi k tomu nabídla „odborný“ názor Kolářovy partnerky Witovské, komika Staňka, jakéhosi influencera z TikToku, geologa Cílka a kumštýře Horáčka, který asi jediný z celé té party Listinu základních práv nejen četl, ale i pochopil. Nebo bych si rád poslechl rozbor ukrajinského konfliktu od profesorů světových univerzit Jeffa Sachse nebo Ivana Kačanovského, ale pro takovou kvalitu musíte na Aby bylo jasno k Janě Bobošíkové, kdežto na miliardové ČT dostanete leda politruka Votápka. Děsné.

Podívejme se i na situaci na Ukrajině, jak vidíte její vývoj? Co říci na jednání mezi Trumpem a Putinem?

Děje se, co bylo předvídáno. USA začaly s Ruskem jednat, a byť to ještě nějaký čas potrvá, konflikt se chýlí ke konci. Velmi nepěknému pro Zelenského, mimochodem. Jak je to možné? Pro USA je Ukrajina třetiřadé bojiště, jejich hlavní oblast zájmu je Čína a Pacifik, druhá v pořadí je Izrael a Blízký východ. Pro obě by se jim hodila spolupráce Ruska, nebo aspoň neutralita, a ze zástupné války na Ukrajině se potřebují vyvázat (že jde o zástupnou válku, už není dezinformace, poté, co to otevřeně řekl i ministr zahraničí USA Rubio). Naopak pro Rusko je Ukrajina bezprostřední příhraničí a životní zájem.

Vedení moderní války je extrémně drahé a můj dojem je, že jak Americe, tak i Rusku docházejí peníze, které by potřebovaly jinde. Také se zapomíná na to, že USA a Rusko, dříve SSSR, spolu musely tři čtvrtě století navzdory soupeření umět jednat o lokálních konfliktech tak, aby nepřerostly v jadernou válku - obvykle na úkor té třetí země, kde se konflikt vedl. V případě Ukrajiny to nebude jiné. Napomůže tomu i to, že Trump nemá důvod milovat Zelenského, který byl „Bidenův“ a pomáhal Harrisové vést kampaň proti republikánům.

K dnešnímu dni to proto vypadá tak, že je ve hře příměří či mír s následujícími parametry: Krym a čtyři východní oblasti Rusku; výnosy nerostného bohatství a zemědělské půdy zbytku Ukrajiny Americe; zrušení sankcí a obnova opatrné spolupráce USA s Ruskem; a takřka jistě žádné NATO či přítomnost vojáků Západu na Ukrajině. Nedohoda na tom posledním by zaručila, že se válka povede až do kapitulace jedné ze stran, vzhledem k vývoji by šlo pravděpodobně o Ukrajinu.

Možná se ptáte, co tedy dostanou Ukrajinci za statisíce padlých a zničenou budoucnost, když si Rusové vezmou území a Američané nerosty. To je dobrá otázka, na kterou se měli ptát Zelenského, když neuzavřel ve 2022 mír v Istanbulu, který by sice znamenal neutralitu a demilitarizaci Ukrajiny, ale zachoval by její celistvost, předešel destrukci a všichni zúčastnění, snad kromě zbrojařů, by na tom byli lépe.

A na druhou stranu, co říci na postoj evropských lídrů?

Na postoj „evropských“ lídrů vůbec nic. „Evropa“ nemá lídry. Evropa je kontinent zahrnující desítky států, od Ukrajiny s Ruskem, které spolu válčí, přes Británii, která válčit chce, Maďarsko či Slovensko, které válčit nechtějí, až po Rakousko či Švýcarsko, které jsou neutrální země. Hodnotit lze jen postoje lídrů jednotlivých států Evropy. Případně jejich sdružení, kterými začneme.

NATO sdružuje 32 států, mj. většinu EU (bez Rakouska či Irska), pak evropskou, ale neunijní Británii, neevropskou Kanadu, Turecko a zejména Spojené státy. Ukrajina členem NATO není a nejspíš ani nebude, pokud se něco zásadně nezmění v USA. Případná vojenská přítomnost některých členských zemí NATO na Ukrajině nespadá pod článek 5 o společné obraně, jak správně připomenuli Američané. NATO je ostatně v krizi, protože vojensky stojí a padá s USA, které nedávno vyslaly pár signálů, že by nemusely jít aktivně vojensky na pomoc dokonce ani stávajícím členským státům (což dle článku 5 skutečně nemusejí). A zbytek NATO, minus USA, je vojensky „o ničem“ - jen předražená nefunkční organizace zabírající kus Bruselu.

Jediné, co je vojensky možné, je jakási „aliance ochotných“. Nic nebrání tomu, aby se například vlády Británie, Francie a pobaltských států rozhodly, že po dohodě se Zelenským pošlou na Ukrajinu své vojáky. Tedy, nic kromě vojenské reality, neboť bez podpory Trumpa a vojenských kapacit USA budou úplně jaloví. Proto o tom taky hodně mluví, ale dosud z toho nebylo nic.

I proto není žádoucí, aby se nějaké „aliance ochotných“ účastnila ČR. Ostatně, nikdo na nás neútočí, leda v propagandě našich médií cílící na to, aby občané dovolili zadlužení a zbrojení. České bezpečnostní zájmy končí karpatským obloukem, cokoliv za ním je mimo náš bezpečnostní rádius. V našem zájmu je něco jiného: Ukončení konfliktu na Ukrajině, pokud možno tak, aby tam nevznikla oblast bezvládí, odkud by se pašovaly zbraně, šířily mafie a terorismus. Dále ukončení sankcí a obnova obchodu mezi naší částí Evropy a Asií, pro nějž je Ukrajina mostem a prostředníkem, ne zátkou. Jsem přesvědčený, že toto je též nejlepším zájmem Ukrajinců, byť patrně ne Zelenského, kterého by v případě snahy o smír s Ruskem patrně zabili banderovci - vyhrožovali mu tím už v roce 2019.

Vy jste na svém facebookovém profilu reagoval na slova prezidenta Pavla, že Česká republika je připravena po uzavření mírové dohody poslat v rámci mírových jednotek vojáky na Ukrajinu. Nesouhlasíte?

Nesouhlasí s tím především naše Ústava. Nejsme Zelenského Ukrajina, kde by si prezident mohl dělat, co chce. O tom, kam se vyšlou nebo nevyšlou čeští vojáci, nerozhoduje prezident, ale český Parlament, který to musí odsouhlasit většinou ve Sněmovně i v Senátu. Prezident v tom má nulové pravomoci. Jeho příslib má přesně takovou závaznost, jako kdyby slíbil Ukrajincům, že jim po uzavření příměří prodá Karlštejn.



Co by mohl udělat prezident Pavel, či spíše vláda, je předložit Parlamentu k posouzení návrh takové akce. Přesný popis mise, počet vojáků, rozsah a délku nasazení. Parlament by se k tomu vyslovil, buď souhlasně, či nesouhlasně. Před volbami by to bylo možná korektní, protože by si voliči ujasnili, co která ze stran ve věci Ukrajiny doopravdy chce. Obzvlášť zvědavý bych byl na hlasování poslance Babiše.

„Haló, Němci, padá vám dluhová brzda, něco si přejte,“ napsal jste na facebooku. Jak vnímáte situaci v Německu krátce po volbách? A jak odhadujete její vývoj?

Tohle vnímám jako ukázkový povolební podraz, velmi typický pro současné „demokraty“. Ty uvozovky zdůrazňuji. Šéf CDU Merz voličům slíbil před volbami, ne jednou, ale desetkrát, že nepřipustí zrušení dluhové brzdy. Co myslíte, že udělal pár týdnů po volbách? Zrušil dluhovou brzdu. Navíc k tomu použil odcházející osazenstvo Bundestagu, kde na to má ještě se Zelenými a SPD potřebnou ústavní většinu - v nově zvoleném Bundestagu by ji už neměl. Co z toho vyplývá? Nový kancléř Merz, lídr Evropy, je lhář a podrazák. To není žalovatelná urážka, ale vyvození závěru z těchto faktů. Na základě toho si dovoluji odhad, že Merzovo vládnutí bude problémové a krátké, možná skončí předčasnými volbami. Není však na nás, ale na Němcích, aby si udělali doma pořádek; nám nezbývá, než Merzovi zazpívat s K. H. Borovským: „A vy Němci chámi, nehrajeme s vámi, co jste si tam nadrobili, to si snězte sami“. My se musíme soustředit na dosažení změny v našich vlastních volbách, které nás čekají na podzim.