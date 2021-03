„Hledám sílu neposlat ODS do p*dele.“ Pavel Novotný zásadně vystoupil na PL. Volný, Kalousek, Witowská na Hrad. Národ d*bilů

„Myslím, že si mě nezaslouží ani Řeporyje, ani ODS. A musím najít sílu je neposlat do prdele.“ Takto zásadně o své budoucnosti promluvil starosta Prahy-Řeporyjí Pavel Novotný. Chystá se k zásadnímu kroku. V rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz Novotný označil poslance Lubomíra Volného za „píču“ a sdělil, že by si na Hradě přál moderátorku ČT Světlanu Witowskou. Z lidí, kteří nedodržují covidová opatření, je mu „na blití“. Očekává volební kampaň, do které Andrej Babiš vrhne 750 milionů Kč.

Pane starosto, začněme aktualitou. Prezident Zeman žádá odvolání ministrů Blatného a Petříčka, protože blokují dovezení ruské vakcíny Sputnik V. Jsou ministři zodpovědní za případné další mrtvé na covid, jak Zeman říká? A doporučil byste občanům Řeporyjí se očkovat Sputnikem bez schválení Evropskou lékovou agenturou?

Pan prezident je osobou jednající roky v zájmu Ruska. Toho Ruska, jehož 67 procent občanů se odmítá vakcínou očkovat. Toho Ruska, které podvádí a lže jako vždy. Je to od pana prezidenta ubohé, ale máme, co jsme si zvolili. Covid byl předloni v prosinci a lednu hrozbou, která se blížila v týdnech, možná měsících. Děsím se chvíle, kdy nám bude hrozit zkáza v hodinách. Meteorit, UFO, vypukne válka… v takové chvíli nás povede blábolící sociopat s hraniční poruchou osobnosti, kterému je všechno kromě sama sebe putna, a vrchní velitel ozbrojených sil je nekompetentní, zhovadilý stařec, který neví, která bije, a tak se opíjí na své Rusko – na čínské ambasádě, pardon Pražském hradě, a jediné, co umí, je mstít se celému světu a lízat koule Rusům. Občanům Řeporyjí bych nedoporučil něco, co neprošlo řádnou certifikací, a už během té, která nějak probíhala, docházelo k manipulacím. Přes neskutečnou mediální masáž tamních médií se toho lidé bojí.

Pan ministr zahraničí Petříček je skvělý chlap, vím to, nebudu rozvádět. Jeho a Roberta Plagu si jednou vezmu, když ne do vlády, tak na ÚV, jsou to profíci a lidi, kterých si vážím. Půjdou také do pekla, ale dělají svou práci dobře. Pana Blatného měli vyvést dávno ve svěrací kazajce.

Za mrtvé na covid je zodpovědný Andrej Babiš, který loni v létě hlásal, že přebírá politickou odpovědnost. Probouzíme se den co den nejhorší na světě, takový chaos by v tom nebyl, ani kdyby to řídil Tomáš Řepka, a to fakt není nejostřejší tužka v penále.

Mimochodem, prezident Zeman slaví osm let v úřadu. Co se mu povedlo dobrého a co špatného? A kdo je pro vás žhavým kandidátem coby příští prezident?

Miloš Zeman si uměl přivést schopného tiskového mluvčího. A líbí se mi, jaký je táta, vychovali skvělou dceru. To je vše, pokud se tedy díky mezinárodní ostudě a posměchu civilizovaného světa, jenž se jej štítí, stejně jako každý slušný, inteligentní člověk, nevrátí právo volby prezidenta do rukou zákonodárců, tohle prostě nemůže plebs rozhodovat. Prezidentem republiky bude Andrej Babiš, jsme národ kreténů, pane redaktore. Pokud se nestane zázrak a neodvede ho lucifer nebo hospodářská kriminálka, tak bude prezidentem Miloš Vystrčil, což je dobře. Osobně bych to moc přál ale i Pavlu Fischerovi či Mirkovi Kalouskovi. Všichni tři by byli skvělými kandidáty. Kdybyste se mě s pistolí u hlavy nebo před naším panem farářem zeptal, koho bych tam viděl nejraději, pak Světlanu Witowskou. Já jsem ještě mlád.

Pokud jde o covid, žijeme pod poměrně přísným lockdownem, s vakcinací to vypadá všelijak. Jak zhodnotit úsilí Babišovy vlády v tomto směru? Jaké světlo na konci tunelu jakou akcí byste dal národu jako premiér? Jste spíš „zpřísňovač“, nebo rozvolňovač?

Jsem zpřísňovač i přes to, jak kolem mě krachují lidé a coby zřizovatel školských zařízení řešíme dnes a denně mnohá úskalí. Mám v Řeporyjích už teď více mrtvých, než je roční průměr. Mimochodem, při tom vakcinačním fiasku, co ta banda zoufalců řízená nekompetentním šmejdem, který tu rozkrádá za pomoci státního aparátu stát, nebude covid minulostí určitě ne dříve než příští rok a… víte, já si myslím, že náš život už nikdy nebude jako dřív.

Jste podnikatel, respektive jednatel umělecké agentury. Dostal jste od státu kompenzace? Jak jste spokojený s tím, jak stát podpořil umělce, herce, zpěváky apod.? A je dobře, že mnozí z nich si museli najít během covidu jinou práci?

Ničeho jsem nežádal, nebylo by to fér, nemohu se firmě dostatečně věnovat, jsem zcela pohlcen prací na úřadu. Umělce a kulturu obecně je samozřejmě třeba podporovat, stejně jako svobodné maminky, živnostníky, každého, na koho to doléhá. Nikdy bych si neřekl o podporu coby podnikatel. Ať si to nechají pro seniory, budou jim v srpnu rozdávat zase pětilitry v rámci největší show politického marketingu, která tu kdy byla. Andrej bude hrát o život, o holý život. Dá do toho tři čtvrtě miliardy, má nejlepší tým, bude to velké. Už aby byli Bartoš s Fialou u řídícího pultu, budu-li předsedou vlády nakonec já, vezmu si na finance Kalouska, jsme přátelé, ukecám ho. Tohle budou napravovat pravicové vlády dvacet let. Tedy nebudou. Národ ovcí si brzy zvolí zase dalšího populistu, nebo rovnou extremistu.

Hospodští a restauratéři trpí. Dostali oni dost? Respektive co byste vzkázal např. iniciativě Chcípl PES, která navzdory vládním opatřením ponechává restaurace otevřené, protože prý jinak nepřežijí? A mimochodem, co exprezident Václav Klaus, který s nimi vystoupil na demonstraci? Co jeho postoje k řešení covidu?

Přál bych každému z těch křiklounů na náměstích, kteří nenosí roušky a skáčou na udičku Volnému a dalším zištným košťatům, skutečně drsný průběh a aby na ně nezbyl respirátor. Aby se báli o život. Mlátil bych to pendreky. Jsou to nevzdělaní, tupí, těžce zkoušení debilové, takoví zvolili v roce 1933 Hitlera… ale mají občanky. Tohle je morální zkouška každého z nás. Nedodržovat opatření je hyenismus k ostatním, k sobě. Přál bych jim, aby se dotkli smrti, prosili o respirátor, pohlédli do očí realitě. Je mi z nich na blití.

Pavel Novotný s Petrem Fialou.

Vy jste se ošklivě vyjádřil o poslanci Lubomíru Volném. Přál byste mu, aby ho ve vězení análně penetroval muž tmavé pleti, abych to řekl cudně. Čím vás poslanec Volný tak rozhněval? Není bojovníkem za svobodu?

Volný je prospěchářská píča, na které je vidět z kilometru, že je prospěchářskou píčou. Nevidí to jen naprostý kretén. Bude jej tady adorovat podstatná část čtenářů tohoto textu. Je strašné žít mezi kretény, co uctívají píči, jako je Volný. Když vidím zásah proti tomu idiotovi na ulici v Hradišti, správné zakleknutí debila bez roušky. Ale pak se mažeme ve Sněmovně s tou píčou Volným a píčou Bojkem. Nechápu. Měli by být mláceni stejně. Poslance Volného se jinak vyplatí sledovat, pokud jste fajnšmekr národní debility jako já. Víte, on tam parazituje na sociálně slabých, je to obrovský byznys s chudobou, ty ubytovny, mám jednu vedle radnice. A ty samé lidi, které tam ožebračuje, oslovuje jako jejich guru. Je to legrační a smutné. No co už, národ debilů, co byste čekali, že si zvolí za zástupce. Poslanec Volný je vymrdaná píča, pane redaktore. Není to jen šiřitel bludů. Je to vymrdaná píča.

Blíží se volby. Jak odhadujete výsledek koalice SPOLU a výsledek celkově? Dostala ODS na kandidátkách dostatečný prostor? Vždyť v Praze bude lídryní předsedkyně TOP 09. Budete vy osobně kroužkovat Janu Černochovou a Marka Bendu? A je vám líto, že na kandidátce nejste?

Volby jen těsně vyhrají Piráti a STAN před Andrejem Babišem. Čeká nás brutální volební kampaň, největší show v dějinách politického marketingu. Důchodci nemají šanci, ti to sežerou Babišovi všichni, to samé státní zaměstnanci. Přeplácí nás. Vyhraje Ivan a stane se premiérem, díkybohu. Pořád lepší, než aby ten zmrd Babiš pokračoval, Vojta Filip byl ministr zahraničí a Okamura školství.

Máme tu dva „superbloky“. SPOLU a Piráty se STAN. A pak ANO, KSČM, SPD a možná i ČSSD a Trikolóru. Uznejte: co když se proti „demokratickému dvojbloku“ spojí všichni ostatní a premiérem bude zase Babiš? Co pak uděláte?

Co udělám já, už vím několik týdnů a udělám to nezávisle na volebním výsledku. SPOLU skončí třetí, je to jasné předem, je to otázka marketingu. Vysvětlovat vám to nebudu, čtou vás jen debilové, co nejsou fyzicky schopní připustit si jedinou možnou odpověď na otázku, proč mě ODS nepožádala, abych v tichosti odešel, když jsem to nabízel. Oni mě potřebují. A já jsem natolik loajální, že to do voleb doklepu. O zbytku se s vámi bavit nebudu. Nejdřív to řeknu ženě a předsedovi pražské ODS Portlíkovi. Každopádně máme ve svém středu nejlepšího možného premiéra a neumíme ani předstírat, že jsme za ním sešikovaní. Dodávám, že kdo volí jinou stranu než ODS, respektive jinou koalici než SPOLU, ten neuvažuje pragmaticky. Je to dobrá volba. Ale premiérem bude Ivan. A bude dobrým premiérem.

Vaše politická budoucnost, pane starosto... vysíláte takové zmatené signály. Tak tedy: chcete být starostou i po roce 2022? Chcete do Senátu? Chcete do vedení ODS? Budete prezidentem republiky? Anebo se na politiku vys..., pardon, kazíte mě svým žargonem... vykašlete a půjdete do médií dělat „vážného“ reportéra, jak toužíte?

Nevím. Mám nabídku ze soukromého sektoru. Musím hodně přemýšlet. Vaše vemena to nemohou dovodit, ale Řeporyjím se hodně daří, živelně stavějí a investují, jedeme bomby. Mé starostenství bude velmi úspěšné, budu-li kandidovat znovu, udělám tam ústavní většinu. Ale já nevím, zda chci. Serou mě lidi, to by bylo na dlouho. Četl jsem hodně o terapii tmou. A nakonec se rozhodl. Jdu si o ODS a Řeporyjích popřemýšlet v květnu na týden do tmy. Víte, mám dvě krásné děti a hodnou ženu. Nevím, zda mi čas, který jim beru a ODS a práci dávám, za to stojí. Uteče to jako voda všecko. Myslím, že si mě nezaslouží ani Řeporyje, ani ODS. A musím najít sílu je neposlat do prdele. Troskám tady v diskusi pod článkem už pomoci není. Ale těm Řeporyjím je. Vzkvétají a mohou pode mnou dál. Jen musím najít sílu se obětovat. To samé v ODS. Já jsem budoucnost strany a národa, ale ani strana, ani národ si nezaslouží, abych se pro ně obětoval. Ale to už mluvím jazykem, kterému nemohou duševní mrzáci z řad vašeho čtenářstva rozumět.

Bonusová otázka, pane starosto. Princ Harry a vévodkyně Meghan. Co si o nich myslíte? Věříte, že v britské královské rodině trpěli? A že vévodkyně netušila, jak zlý je britský bulvár? Je vám jí líto?

Meghan je blbá a Harry je blb. Tak prosté to je. Díval jsem se pozorně na to interview. Oni jsou oba blbci, ona k tomu zištná. Nakopat je oba do prdele. Harry dostával 70 milionů ročně od otce a nebyl schopný z toho nic ušetřit. Kde je nějaká úcta k národu, ke Koruně. Vůbec se o těch dvou debilech nechci bavit. To si radši budu povídat o těch dvou debilech Volném s Bojkem nebo o debilech, co to čtou. Prosím, mohu jim něco vzkázat?

Ale beze všeho.

Hej, debilové, jste k politování a ti z vás, co nenosí roušky a adorují Volného, by měli co nejdříve chcípnout a nezabírat v nemocnicích místa těm, co nešířili mor a zaslouží si žít. Díky.

