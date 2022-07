„Hřiba třeba taky jednou budou bolet kolena.“ Petr Macinka chce na podzim Pirátům zavařit. ODS? I tam je problém

Doprava na kole, to nemůže nikdo myslet vážně, myslí si předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který chce na podzim kandidovat proti současné pirátské garnituře na pražském magistrátu. Odmítá, že by stranu zajímali jen lidé v autech a dodává, že na rozdíl od současného vedení chce přijít s dospělým řešením, ne s experimenty. „I pan primátor Hřib s panem Scheinherrem jednou zestárnou a třeba je budou bolet kolena,“ připomíná. Pustil se ale i do ODS a do STANu za současné aféry.

Co, nabízí vaše strana pro Pražana, který jezdí autem? A když už jsme u toho, co nabízí pro Pražana, který autem nejezdí?

Motoristé sobě určitě nejsou stranou, kterou by zajímali pouze lidé v autech. To je zlá nálepka, kterou se nám snaží dávat znepokojení aktivisté, kteří se z řidičů, motoristů, ale i z automobilismu obecně dlouhodobě snaží udělat symbol ničení planety, vypouštění otravných zplodin a málem přejíždění kočiček a pejsků… To je samozřejmě směšné. My chceme přijít s konsenzuálním, vážným a dospělým řešením. Ne s nedomyšlenými experimenty, které obvykle vše akorát zhorší. Ty chceme naopak ukončit.

Dlouhodobě kritizujete současný magistrát za přístup „kolo nadevše“. Jak tedy vidí budoucnost dopravy na kole vaše strana? Má vůbec nějakou?

Asi sám cítíte, že termín „doprava na kole“ není a nemůže být vážně míněný. Jízda na kole je v drtivé většině volnočasová aktivita a hobby, zatímco jízda autem je pro mnohé lidi existenční záležitostí. My samozřejmě nevedeme žádnou svatou válku proti cyklistům, kteří jsou účastníky silničního provozu od nepaměti, jen nám opravdu hodně vadí aktivistický přístup, kdy se úzká skupinka lidí snaží ostatním vnutit svůj specifický životní styl. Je to bezohlednost vůči obrovskému množství lidí. I pan primátor Hřib s panem Scheinherrem jednou zestárnou a třeba je budou bolet kolena. Možná pak i oni pochopí, že je třeba myslet i na ty starší a že snaha odebírat jim možnost jízdy automobilem je pro ně obří životní komplikaci, bohužel však úplně zbytečnou.

Co říkáte na námitku, že „takhle to přeci dělají na Západě“?

Zaklínání se západními městy je klasická nadutost pirátských papalášů. Demonstrují tím pocit vlastního světáctví oproti všem ostatním – hloupým prostým lidem, kteří jezdí tak maximálně do práce a z práce a kteří nemají prostor, aby si mohli udělat reálné srovnání. Poukazuje to ale také na absolutní prázdnotu těchto rádoby „elit“: „Neumíme nic, nerozumíme ničemu, a tak se aspoň podíváme, jestli bychom nějaké moudro nemohli zkopírovat odjinud.“

Jenže i to je obtížné. My žijeme v Praze, ne v Londýně, v Amsterodamu anebo v Berlíně. Každé velké i malé město má svá specifika a Praha má ta svá pražská. Zelený cyklotrend na Západě je navíc v dlouhodobém měřítku do značné míry sebevražednou misí. Myslím, že Praha je dostatečně sebevědomá na to, aby se nemusela opičit po jiných a slepě masově přejímat každý dekadentní výmysl jen kvůli tomu, že někdo zrovna vysvětlil panu Hřibovi, že se mu to vlastně líbí... Reálný svět to nespasí, bavíme se o službách, o instalatérech, o elektrikářích, o zásobování atd. Chaos v této oblasti nevyhnutelně dopadne i na člověka, který třeba autem sám nejezdí a běžně raději využívá MHD.

Máte pocit, že doprava na kole je nepoměrně protežována v porovnání s její užitečností, s tím, jakou práci zastane?

Vždyť se podívejte na to, jak se proměnily kilometry velkých pražských ulic. V posledních letech došlo k živelnému malování cyklopruhů, a to mnohdy i zcela absurdně vedle drahých a luxusních cyklostezek. Desítky kilometrů hlavních pražských tahů přišly o jeden pruh pro auta, aby se udělalo místo pro cyklisty, kteří tam většinou téměř nejezdí. A to se nebavíme o tom, že jízda na kole je sezónní záležitost. Málokdo vyjíždí na kole v zimních měsících, ale autem je potřeba jezdit pořád.

Dalším šíleným „pokusem na lidech“ jsou obousměrné cyklostezky v jednosměrných ulicích pro auta, anebo povolená jízda na kole v protisměru. Těch absurdit a zločinů proti Praze je ale mnohem víc. Vidíme zaplevelování celého města lesem plastových balisetů, zlomyslné malování přechodů pro chodce v místech, kde jsou podchody, což vede ke zbytečnému zastavování dopravy, kupení vozidel atd. atd. atd.

Není zde rozdíl i v přístupu? Cyklista, jak jsme svědky na pražských ulicích dnes a denně, může páchat přestupky podle libosti, protože ho stejně není jak identifikovat a ještě jsem neviděl, jak by ho městský strážník pronásledoval.

Nevím. Asi se to děje a rozumím tomu, že to leckoho naštve. Přesto my opravdu nechceme dělit společnost na cyklisty a automobilisty a volat po „spravedlivějších“ postizích agresivních lidí na bicyklu. To nikam nevede. Ostatně ruku na srdce, někteří řidiči také vždy neoplývají velkorysostí vůči těm ostatním. Je ale pravda, že cyklopropaganda našeho zeleného magistrátu, která se v posledních letech doslova utrhla z řetězu, dává jistému typu lidí křídla, aby se chovali jak idioti. Prostě jezdit po chodníku se nemá, a to platí pro každého. Od toho, aby se tak nedělo, je tu četník. Možná by měl mít pravomoc tyto lidi rovnou fackovat, jak za první republiky. Asi by bylo po problémech.

Jste odhodláni bourat ostrůvky a zamalovávat cyklopruhy, které současný magistrát tak pracně vybudoval a s velkou slávou na sociálních sítích otevíral?

Bude to lítý boj, ale určitě je třeba se o to aspoň pokusit. Víme, že namalovat čáru je snadné, ale zrušit ji pak už téměř nemožné. Budeme se rozhodně snažit jakoukoli další podobnou svévoli blokovat, a co půjde, samozřejmě okamžitě vrátit do původního stavu. Karlovo náměstí, Olšanskou ulici, peklo ve Vršovicích s nakupenými semafory a stovky dalších zničených míst. Tohle se nemělo nikdy stát. Mají-li vaši čtenáři ve svém okolí nějakou podobnou zvrácenost, která tam vyrostla v posledních letech za pirátské hrůzovlády, vyfoťte to a pošlete! Připíšeme si to na seznam věcí k vyřízení…

Adresa, na kterou je možné zasílat podněty:

motoristesobe@gmail.com

Víme, že dopravu v Praze je zoufale zapotřebí řešit. Počet vozidel v Praze narůstá, což je samozřejmě cítit, ale na neprůjezdnosti se nejvíce podílejí právě tato opatření a všechny podobné omezující změny. Cílem dopravní politiky by měla být maximální plynulost, tzn. na klíčových trasách co nejrychleji vyhnat auta z oblasti. Mezitím nám ale pan Scheinherr maluje přechody na magistrále a přidává nové a nové semafory, čímž dosahuje pravého opaku. A to jsme ani nezmínili ten nový most.

Myslíte nový most ze Zlíchova na Dvorce?

Ano přesně ten, Dvorecký most. Nedokážu ani v nejbujnější fantazii pochopit, jak někdo může po desítkách let diskusí vyprojektovat nový velký most přes Vltavu za miliardu korun, který se bude stavět dva roky, ale přes který nebudou smět jezdit auta. Za tuhle zrůdnost přijdou všichni piráti a fanatici z Praha sobě do pekla. To je čistý idiotismus, který ovládl naše hlavní město. Nechápu, jak jim to mohlo projít. Nechápu TOP 09, že toto dopustila, ale nechápu hlavně ODS, že si ničí poslední zbytky své důvěryhodnosti tím, že s těmito lidmi uzavřela předvolební koaliční smlouvu. Nechápu, ale je to pro nás dostatečný důvod, abychom ODS nevěřili ani nos mezi očima.

S kým byste určitě nešli v Praze do koalice, kdo je váš ideový protiklad?

Už hlavně nechceme žít ve městě napadeném piráty! Kdyby nebylo amatérské apokalypsy, která s nimi do našeho města (i do celé země) přišla, kdyby nebylo vykutáleného spolčení Praha sobě a jejich cyklofanatického zdevastování pražské dopravy, strana Motoristé sobě by nikdy nevznikla.

Asi bychom si raději rozmysleli spolupráci s radioaktivním hnutím STAN, ale to za nás – zdá se – rozhodnou voliči, kteří jim jejich bezskrupulózní zlodějnu jen tak neprominou. Nedovládnout ani jedno celé volební období do konce a být vyváděn z magistrátu v policejních želízkách, to v Praze ještě nebylo. No a protože STAN Prahu „rozkrádá“ z Rady, v níž jim záda společně kryjí právě piráti a Čižinského Praha sobě, patří tedy asi i STAN do společného odpadkového koše s nimi.

Bude pikantní sledovat, co kauza Dozimetr udělá s kandidátkou ODS, která obsahuje lidi z TOP 09. Tedy ze strany, která se do problémů s pány Hlubučkem a Redlem rovněž namočila. Máslo na hlavě mají asi úplně všichni.

