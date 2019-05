„Idiot Evropy. Mimoň. Mimo mísu.“ Petr Štěpánek k eurovolbám: 2 mandáty Okamury jsou málo, vlastenecké Česko má na víc!

ROZHOVOR „ČSSD ovládla takzvaná nová levice, a to je něco mnohem horšího než bolševici,“ říká hudebník a spisovatel Petr Štěpánek s tím, že sociální demokracie ohledně neúspěchu ve volbách do Evropského parlamentu dostala to, co si zaslouží. Pro ParlamentníListy.cz zhodnotil i výsledky dalších stran. V souvislosti s výhrou hnutí ANO neopomenul ani Milion chvilek pro demokracii. Šéfa frakce Alde Guye Verhofstadta označil za největšího idiota Evropy. Promluvil také o mimoních a o lidech mimo mísu.

Začnu největším překvapením nebo rozhodně neúspěchem těchto voleb. Co říkáte na to, že ČSSD nezískala ani jeden mandát?

No, pokud si přečtete můj FB příspěvek, který jsem zveřejnil asi devět hodin před oznámením výsledků, tak nejenom, že jsem odhadl to pořadí, ale vlastně jsem svým způsobem predikoval i to, jak dopadne ČSSD. A je to jedna z výborných zpráv výsledků těchto voleb, že ČSSD dostala to, co si za svoji příšernou politiku, kterou tady v posledních letech provádí, zaslouží.

Dá se říci, že sociální demokracii vlastně „zničil“, nebo prostě dostal tam, kde je, Slávek Sobotka?

Nejenom Sobotka. Ono to, co předvádí Maláčová a spol., je snad ještě horší než Sobotka. Prostě každopádně ČSSD ovládla takzvaná nová levice, a to je prostě něco mnohem horšího než bolševici.



Co říkáte na to, že „bez práce“ je Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Pavel Telička…?

Víte, kdyby Šojdrová nabídla víc než těch padesát sirotků, tak mohla být první. Mohla přeskočit i Zdechovského (smích). No prostě, čiročirý populismus… Nicméně, při tak nízké volební účasti a při spolehlivosti toho voličského zázemí, které lidovci mají především na jižní Moravě, tak se dalo předpokládat, že nějaké mandáty získají. Myslím si, že to, že mají o jeden mandát méně, je dobře a že taky dostali vysvědčení za politiku, kterou dělají.

Volby vyhrálo ANO. Je ale 6 mandátů dostatečný úspěch? A jak v tomto kontextu uspěli demonstranti proti Babišovi? Může se Milion chvilek pro demokracii radovat?

No… Takových peněz do toho Soros nainvestoval a takových demonstrací udělali a úplně na nic vlastně. Podívejte se, Babiš mohl dopadnout lépe. Proti zisku ve volbách do Sněmovny tratí. Ale oproti výsledku před pěti lety do Evropského parlamentu získává. Takže on to samozřejmě bude vydávat za úspěch. Spíš je zajímavé, a tam existují takové „spojené nádoby“, že Babiš vysává elektorát socanů a komunistů. A to už jsem také psal na svůj FB v neděli odpoledne. Takže, zatímco Babiš získává, tak jeho nejbližší spojenci, kteří mu pomáhají udržovat vládu, ztrácejí.



A co výsledek SPD? Je dostatečný? Například T0P 09 získala o mandát navíc než právě SPD…

I o tomto jsem psal už odpoledne. Okamura sází na jistotu a chce mít všechno pod kontrolou. Může oslavovat, protože SPD splnilo svůj úkol, do Evropského parlamentu se dostalo. Získalo dva mandáty. Nicméně, myslím si, že potenciál vlasteneckých sil, nebo těch antiislámských, antimigračních, těch, co jsou velmi kritičtí k EU, je v České republice mnohem větší. A z tohoto pohledu je zisk těch necelých desíti procent málo. A bohužel je to i výsledek toho, že SPD zcela rezignovalo na to, že by snad mohlo být jakýmsi koncentračním bodem, kolem kterého by se soustředily všechny tyto síly. V tomhle Okamura neudělal nic pro to spojení.

ODS zaznamenala úspěch, skončila jako druhá. Přejete úspěch Alexandru Vondrovi, který se dostal do Evropského parlamentu?

Přeji, nepřeji… To je celkem jedno. Já jsem to předpokládal, že Saša Vondra skočí dopředu. Protože je to prostě známé jméno, byl několikrát ministrem. A v tomto jsou lidé trošku, nechci to říkat nějak hanlivě, ale jako ovce. Takže jak se vyskytne nějaké známější jméno, tak má šanci. Ale navíc, s tím Vondrou to není úplně špatně. Protože on v rámci ODS častokrát říká docela rozumné věci. Spíš si myslím, že ten výsledek ODS, a nejenom ODS, je poněkud zavádějící. A to v tom slova smyslu, že přestože přišlo o deset procent více lidí než před pěti lety, tak přesto těch 28,72 procenta je účast, která ty celkové výsledky zkresluje. Protože v okamžiku, kdybychom to chtěli srovnávat s výsledky do Poslanecké sněmovny, kam chodí dejme tomu dvakrát tolik lidí, tak to všechno může být úplně jinak. Takže vyvozovat z těchto výsledků něco zásadního pro budoucí volby je opravdu zavádějící. A ještě k té ODS, zatím se tam vůbec nepromítl Václav Klaus mladší a jeho odchod, prostě fenomén VKml. Protože novou stranu ještě nezaložil, teprve to chystá. A jestli to bude mít na výsledek ODS nějaký dopad, tak to se teprve dozvíme. Z těchto výsledků do Evropského parlamentu nelze zatím nic vyvozovat.

Celkově jste tedy s výsledky voleb spokojen, nebo ne? Dá se říci, že je to spíše úspěch proevropských nebo realistických stran?

Já si myslím, že za největšího idiota Evropy je Guy Verhofstadt, šéf frakce Alde, té liberální, který prohlásil, (jak jsem slyšel v České televizi), že prý to je vítězství Evropy. Nic hloupějšího se snad říct nedá. Protože v okamžiku, kdy ve Velké Británii vítězí Nigel Farage, ve Francii Marine Le Penová, v Itálii Salvini, v Maďarsku s 56 procenty vítězí Orbán, v Polsku Kaczynski… A to jsou vesměs síly, které upřednostňují spíše tu spolupráci národních států nežli nějakou federalizaci nebo zglajchšaltování celé Evropy, tak za této situace toto prohlásit? To je koncentrovaná ukázka, jak ty špičky Evropského parlamentu a EU jsou úplně mimo mísu!



Vy jste zmínil vítězství Marine Le Penové ve Francii, která ale vyhrála o pouhá dvě procenta před stranou prezidenta Macrona. Dá se to tedy vlastně pokládat za větší úspěch pro ni, nebo pro Macrona vzhledem k tomu, co se už řadu týdnů ve Francii děje – demonstrace proti jeho vládě? Ostatně, Le Penová, zvítězila i v předešlých volbách do Evropského parlamentu. Takže, je to pro ni opravdu takový úspěch?

Tak, když vyhrajete, tak to vždycky je úspěch…

Ano, to je pravda. Ale i tak, dá se tento úspěch považovat za skutečně zásadní?

Řekl bych to takto – neznám přesné výsledky ve všech zemích, ale vyvozovat z toho, co už jsem řekl například ohledně výsledků v Británii, Francii, Itálii, Maďarsku, že se nic neděje, že je „pohoda“, jedeme dál, tak jako jsme tu Evropu řídili doteď… No, jak říkám, to je ukázka toho, co je to za mimoně. A mimochodem, jaká to je strašná drzost, když tyto síly o sobě říkají, že jsou proevropské. To je největší zločin, používat slovo „proevropští“ pro politické síly, které ve skutečnosti jsou prounijní. A častokrát to jsou politické strany, které jsou promuslimské, proarabské, proafrické… No proboha, co je na tomto proevropského? To je tak strašný podvod, tak strašná manipulace… A je to tak strašná manipulace i ze strany České televize a dalších médií, pokud používají tyto floskule a tyhlety nálepky. Prostě o jedněch tvrdí, že jsou proevropští, a těm druhým automaticky dávají nálepku, že jsou populisté. Běs!

autor: David Hora