Mašek (ANO): Zveřejněte to! Nebo je co skrývat?

Dnes se dozvíme, že mezi STAN a ODS je všechno v pořádku, že se to „vyjasnilo“! A přitom půjde jen o další trapný pokus, jak to celé zamést pod koberec a dělat z lidí blázny.

Pane Rakušane, nechcete už konečně přestat mlžit a lhát nám do očí?

Nechte si ty vaše výmluvy a vyložte karty na stůl. Začněte mluvit na rovinu.

Veřejnost má právo vědět, co se stalo. Tady nejde o vaše soukromé mejdany, ale o činnosti vašich zástupců na ministerstvech a ve vládě.

Tohle se týká ministerstva, lidí, peněz, moci – a hlavně podezření, že si tu někdo dělá z pravidel a zákonů trhací kalendář. Podle uniklé e-mailové komunikace se jednání o „bitcoinové šmelině“ přímo účastnil váš člověk, pan Dvořák.

Zápis z toho jednání určitě existuje – tak proč ho, proboha, pořád tajíte? Zveřejněte ho! To může udělat paní DeCroix hned první den pobytu na ministerstvu! Dovolíte jí to?

E-mail je venku. Už to nezachráníte. Tak proč děláte, že se nic nestalo? Proč nezveřejníte přílohy? Jestli na tom opravdu není nic špatného, tak co vám brání?

Nebo snad přece jen je co skrývat? Zveřejněte to!

Pořád opakujete, že pan Dvořák to vyřešil, že se všechno vyjasnilo a je klid. Fajn.

Tak ukažte, jak to konkrétně vyřešil.

Zveřejněte za STAN celou komunikaci – od prvního slova po poslední tečku. Nebo budete čekat na ministryni?

Ať každý vidí, jak jste to vlastně „vyřešili“. Zveřejněte to!

Jestli máte koule mluvit o transparentnosti, tak to dokažte skutky, ne šaškováním v televizi. Zatím celý STAN jen mlčí, nebo naznačuje, kličkuje a hraje o čas.

Lidi už vám to nežerou. Přestaňte se vykrucovat. Fakt už nastal čas se rozhodnout – to be or not to be – v tom pekle se SPOLU?

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



