„Jediný pirát, kterého uznávám, je Sandokan.“ Mocný ódéesák Jurečko promluvil po volbách

V krajských volbách u vás výrazně vyhrálo ANO, ODS skončila druhá. Je něco, co vás na těchto volbách překvapilo?

Na to, že tu byl podle mého názoru průměrný hejtman, tak ANO uspělo s 38 procenty, my s 16 procenty. Být druhý není ostuda, ale ten odstup od vítěze je velké varování pro stranu jako ODS a nemůže být uspokojující. Kousek za námi byl STAN. Výsledek ODS čtu tak, že spousta našich voličů nepřišla. Možná že někdo řekne, že tyhle volby jsou druhého řádu, ale já to tak nevidím. Pro mě jsou každé volby svátkem demokracie. Je také možné, že naše voliče vládní politika prostě otrávila. Zarazilo mě ale, že ve městě Plzni jsme si nevedli nadprůměrně oproti zbytku kraje, jak bývalo zvykem. Občan, který není politikem, politiku nevnímá vůbec nebo jen tu celostátní, a to především v negativních souvislostech, ale maximálně tak pět minut denně.

Takže váš podprůměrný výsledek byl tím největším překvapením?

Vzhledem k celostátním okolnostem a situaci na kraji i na městě, kde jsme v opozici, ani tolik ne. Pro každého ale musel být hlavním překvapením těchto voleb úspěch lidí z KDU-ČSL na kandidátce PRO NÁŠ KRAJ. Po takové masivní outdoorové kampani získat jen čtyři mandáty a de facto jen jeden čistě PRO PLZEŇ. To je neúspěch připomínající situaci koalice PirSTAN ze sněmovních voleb 2021. Vždycky, když berete na kandidátku subjekt, jehož voliči jsou zvyklí kroužkovat, jdete do rizika.

Nedávno vyšel v plzeňské mutaci Mladé fronty článek, kde Jiří Lodr říká, že si věci vyříkává s Petrem Štruncem, který stojí za subjektem PRO PLZEŇ, z očí do očí. Co říkáte na něco takového?

Jiří Lodr je dlouholetý zkušený lidovecký politik v Plzni a ředitel diecézní charity v Plzni. Jako takový si vybudoval auru téměř svatého. Musím uznat, že z třináctého místa přeskákat na první místo je nějaký úspěch, ale každého člověka, co ho kroužkoval, muselo takové vyjádření znepokojit, zvlášť když se ukázalo, že Petr Štrunc obchoduje s lidskou chudobou a bídou Ukrajinců. Lodr namísto toho, aby se od Štrunce a jeho subjektu PRO PLZEŇ distancoval, tak se chlubí, že si to „s Petrem říkají z očí do očí“. Možná že ho už v jeho věku další politické působení nezajímá, ale přijde mi, že touto skutečností tato osoba ztratila celé dlouhé roky budovaný morální kredit.

Ale billboardy PRO NÁŠ KRAJ byla polepená půlka, možná dokonce tři čtvrtiny Plzně, a to především na jejich objektech, a hned bylo jasné, komu co patří. To se to vylepuje, když je to téměř zadarmo…

Vidíte, to je ten rozdílný váš a můj pohled. To slovo zadarmo pro mne nemá opodstatnění. Zadarmo může být plocha toho baráku. Dobrá, ale někdo to musí vytisknout – a to jsou velké peníze – a hlavně, někdo to musí sundat a nandat nebo připravit instalaci. A tady vidíte tu krásnou zkratku, vaši novinářskou – jo, on to má zadarmo na svém baráku, kde nemusí platit. Ale to je nájem, a to je jen mizivá část. Každý z branže ví, že platit pronájem té plochy je vlastně nejlevnější. Když jsem tu kampaň PRO Plzeňský kraj viděl, tak smekám – byla všude, ale udělali to vlastně pro své „spojence“ a pro „štruncovce“ to dopadlo katastrofálně.

Ze slibných pozic startovali také Piráti, kteří tu drželi post hejtmana. Přijde vám, že svou šanci proměnili?

Výsledek Pirátů u nás v kraji by nedokázal zachránit ani Sandokan. To byl snad jediný pirát, kterého jsem kdy uznával, ale dnes vím, že jsem byl mladý a naivní. Volby jsou o osobnostech. U nás byl hejtman pirát a díky tomu se nepropadli na nulu, ale ze sedmi zůstali tři. Něco je marketingová strana, jako byly Věci veřejné nebo Unie svobody. Stejní jsou, tedy spíš byli, Piráti. Ti lidé zaujmou v médiích, když mohou poukazovat na vaši práci a s ní i na vaše chyby, ale když mají sami začít pracovat, tak se jim to hroutí. Zářný příklad je současný první náměstek v Plzni pan Bosák, který se do funkce dostal jen díky hlasům ANO, STAN a Štruncovému PRO PLZEŇ. Vykonává naprosto klíčovou pozici v Plzni, ale výsledek je prachbídný.

Dva Piráti odešli z vlády, další odhodil pomyslnou vlajku se skříženými hnáty. To vám muselo udělat radost jako několikaletému kritikovi tohoto spojení, nebo byste snad jejich setrvání ve vládě přece jen uvítal?

Jakým způsobem byl pan Bartoš odejit, to je diskutabilní. Premiér na to má z ústavy plné právo. A jestli to mělo být dřív, nebo později, to je také k řešení, ale že se to mělo stát, to je svatá pravda. Není to o tom, že by tu premiér vyhazoval Piráty z vlády, ale o tom, že to byla standardní výměna ministra, který nestačil na svou práci. Myslím, že to tak vidí 95 procent národa. Jenomže Piráti na to reagovali naprosto nevyspěle a hned začali útočit na všechny z vlády. Říkal jsem to už dlouho, že na vysokou politiku toho mají prostě málo odpracováno a bez zkušeností to končí takto. Prokazatelně do médií bojovníci proti dezinformacím vypouštějí dezinformace o tom, kdo a kdy se sešel s premiérem nebo jak na něj tlačil. Pochybuji, že takoví amatéři mohli nějak Pirátům u nás v kraji pomoci. To se potom úspěch ve volbách dělá těžko.

Lidé to možná spíše vnímají jako neúspěch dosavadního hejtmana Špotáka. Mezi ostatními hejtmany je nevýrazný a pro běžnou veřejnost je to člověk bez tváře, „pan nikdo“. Nakolik jde ten propad Pirátů u nás v kraji za ním?

Je to člověk z Domažlic, který miluje fotbal. Dlouhá léta jsem byl předsedou představenstva Plzeňských tepláren. Dostal jsem šanci a tu jsem zúročil. Postavili jsme zelený kotel a nejmodernější spalovnu. Teplárna se řadí k nejlepším teplárnám v republice. Můj otec mi říkal, ať soudím lidi podle práce, a ne podle toho, jaký mají na sobě kabát. Rudolf Špoták to neměl jednoduché. Piráti na celostátní úrovni mu situaci před krajskými volbami zrovna neulehčili a někteří jeho kolegové v kraji jsou přinejmenším zvláštní.

Pojďme tedy detailněji ke krajské politice… Údajně jste jednali s hnutím ANO o možné koalici na kraji…

Nevím, zda se tomu dá říct jednání. ANO sice pozvalo pana Baxu, ale nevím, zda to vůbec byla vážně míněná nabídka. Volby bohužel dopadly jednoznačně, že bez hnutí ANO koalici nebylo možné sestavit. Výsledek jednání byl na hraně životnosti. Z jedenáctičlenné rady jsme měli dostat jen dvě místa. Převaha vítěze je velká, ale jak by se nám dařilo v takové pozici, to je s velikými otazníky. Nechci zlehčovat problematiku domácího násilí, ale poměr v radě 9 – 2 připomíná manželství, kde jeden partner bije toho druhého. ANO to nakonec raději sestavilo se STAN a štruncovci (PRO PLZEŇ, pozn. red.). Za mě nepochopitelné. Divím se, že Josef Bernard, výrazná postava STAN v Plzeňském kraji, nejede zase třeba na Václavák rozbíjet hrnečky s Babišem. Jako předseda rozpočtového výboru – rozumějte samozřejmě Josef Bernard, sedí na významném místě, které mu zajistila tato vláda, a on s hlavním opozičním hnutím, které mělo na billboardech před krajskými volbami heslo „Vrátíme Vám, co Vám Fialova vláda vzala“, sedí v koalici na kraji, tak by mě zajímalo, co pan Bernard komu vrátí…

Do zajímavého obojetného postavení se dostali i lidovci. Na městě jsou s vámi, tedy s ODS a ještě s TOP 09 ve společném klubu, a na kraji v koalici bez vás. Dokážete si to nějak vysvětlit?

Já jsem v politice léta letoucí. Tady jsem si ale musel vzít papír a nakreslit si to. Začal jsem pár rovnými čarami. Vypadalo to nejprve jako obyčejný domek, ale nakonec jsem skončil v abstrakci horší než Picasso. Vůbec jsem tomu nerozuměl. Přijde mi, jako kdyby během přecházení Americké třídy, která tady dělí pomyslné „město“ a „kraj“, z nich byli jiní lidé. Cestou na krajský úřad do pozice bez nás a směrem k radnici do opozice s námi. Politicky řečeno, je to poněkud zvláštně schizofrenní. Uvidíme, co teď bude dál.

Velkou otázkou pro ODS je teď dilema mezi cestou k úspěchu a la Grolich nebo a la Kuba. Která možnost vám imponuje více?

Vždycky rád vidím, když ODS vystupuje jako silná, sebevědomá strana s ambicí vést tento stát. Podobně to cítím i z jihu Čech. K tomu má Martin Kuba ještě jednu velkou výhodu. Dokáže vysvětlovat věci lidem úplně normálním jazykem, kterým se mluví v tramvaji, v hospodě nebo na tribuně fotbalového stadionu, prostě kterému všichni rozumíme… Říkají, že je pro ANO nebo se vymezuje proti vládě, tak to ale není. On je pro věci, které selský rozum chápe. Je jedno, jestli to říká Babiš, Fiala nebo Pekarová. Jestliže někdo řekne blbost, tak Martin Kuba tomu zvládne čelit a lidi přesvědčit o svém řešení. To lidem ve vládě žalostně chybí.

Grolich je stejně jako Martin Kuba úspěšný hejtman a oba dokázali během svého funkčního období zůstat s voliči v kontaktu. A oba si to odpracovali reálnými věcmi. SPOLU byl nějaký koncept, který uspěl ve volbách, ale je nutné zvážit, zda není vyčerpaný a zda má šanci úspěch zopakovat. Obě cesty přinášejí svá rizika, ale i potenciální výhody. Finální rozhodnutí, jak jít za rok do klíčových sněmovních voleb, je na Petru Fialovi a jeho nejbližším okolím, které za něj také nese zodpovědnost.

ODS už od svého vzniku hájí svobodu člověka i svobodu slova. Ke stejným hodnotám se hlásí i Pirátská strana. Následně však vidíte, jak její přední představitelé v Plzni reagují na kritické komentáře k primátoru Zarzyckému, které napsala jedna z jejich členek a za něž jí vyhrožují vyhozením ze strany. Přijde vám to adekvátní?

Pan radní Kůs i v kontextu konce neschopného ministra Bartoše mluví o kmotrovských praktikách Fialy a lidí v ODS, ale vyhrožovat někomu vyhazovem ze strany za něčí veřejnou kritiku.. Jednak myslím, že Roman Zarzycký je už dost dlouho politicky činný na to, aby se zvládl hájit sám, a pak to je za hranicemi nějaké základní slušnosti v politice. Vždyť je to směšné. Piráti, takoví falešní zastánci transparentnosti a svobody slova, tu teď budou kádrovat vlastní členy a vyhrožovat jim vyloučením ze strany za odlišné názory. No, nevím, zda to dokonce neodporuje jejich stanovám zapsaným u Ministerstva vnitra…

V kontrastu s tím, co je Okamura schopný dát na plakáty, tak nevím, jak to bude dál. Mně už je přes padesát, ale co dnešní mladí? Politika by měla ukazovat alespoň nějaké mantinely chování.