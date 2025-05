„Jéžišmarjá, to není pravda, neposlouchejte Fialu.“ S Babišem velmi upřímně

Na svých předvolebních mítincích rozdáváte kšiltovky s nápisy Silné Česko či Sorry jako. Z té přehršle „antibabiš módy“ mě zaujala kšiltovka Make Babiš Slovak again, Udělejte z Babiše zase Slováka. Co vy na to?

Ha, ha, ha. Já jsem se narodil v Československu a všichni, kteří mě nesnášejí, ať si stěžují u Klause a Mečiara. Oni rozdělili republiku. Kdyby to neudělali, firmu nejspíš nezaložím a neudělám nejhorší rozhodnutí v mém životě, což byl vstup do politiky.

Vždy jsem vystupoval a vystupuji jako hrdý Čech. Vždy jsem nosil hrdě naši vlajku. Podívejte se na mé projevy v Organizaci spojených národů, Evropské radě, na různých summitech. Vždy jsem tak vystupoval. Jsem hrdý na zemi, kde žiju dvaatřicet let, kde mám rodinu, a kde vyrůstaly moje děti.

Netajíte, že jsou vaše kšiltovky inspirované těmi amerického prezidenta Donalda Trumpa. Čeho si na něm nejvíc vážíte?

Díky Trumpovi letí cena ropy dolů, čímž oslabuje Rusko a máme nejlevnější pohonné hmoty za několik let. Na dobré cestě je dohoda s Íránem, domluvil se se Saúdy. Je to byznysmen. Řekne, dám clo na Kanadu a Mexiko, pak to stáhne s tím, že se budou hlídat hranice. S Velkou Británií domlouvá dobré obchody, vyjednává s Číňany.

Je to, jako když v marockém Marrákeši na trhu chcete koupit koberec. Prodejce řekne sto dirhamů, vy deset, odejdete, on za vámi přiběhne a nějak se dohodnete. To je Marrákeš bazar. A Trump tak funguje. Udělal velké obchody se Saúdy, s Katarem a pro svou zemi dělá velké věci. Jen Evropa ještě nepochopila, jak Trump funguje. My jsme ho vždy podporovali. On chce udělat opět silnou Ameriku, já chci udělat opět silné Česko.

My jsme měli historickou smůlu. Když Nerudová říká, že nás osvobodili Američané, tak já s nadsázkou říkám, proč nejeli až na hranice SSSR. Nemusel tady být totalitní režim a mohli jsme navázat na Masarykovu první republiku. Tehdy jsme patřili mezi ekonomicky nejsilnější země na světě, byli jsme průmyslová velmoc.

Podle litevské kampaně, k níž se přidal i odbor strategické komunikace státu na Úřadu vlády, tedy „stratkom“ Otakara Foltýna, nás nicméně sovětské Rusko okupovalo…

Prosím vás, o tom člověku se netřeba bavit. Když jsme byli ve vládě, nikoho takového jsme nepotřebovali.

Jestliže bude hnutí ANO zase vládnout, dostane Foltýn padáka?

Samozřejmě. Nikoho takového nepotřebujeme. Komunikujeme transparentně, lidí se nebojíme. Chodím na mítinky pořád.

Za mě bylo na Úřadu vlády celé jedno prázdné patro. Tam je třeba okamžitě propustit tři sta lidí. To jsou hlavně ti jejich straničtí kamarádi, které si tam upíchli. Ti jsou zbyteční. Berou velké platy, popíjejí kafíčko, jedí tam od rána do večera a jezdí na výlety. Nejhorší ministr zdravotnictví Válek byl v Zambii, kde podepisoval nějaké memorandum „o porozumění“. A co z toho budou mít naše sestřičky, doktoři nebo pacienti? Stanjura byl zase v Japonsku a Malajsii, a tak dále. Ten jejich šéf sportovní agentury, který je taky z ODS, zase strávil týden na Bahamách nebo v Singapuru. Sice říkají, že vyhrají, ale před volbami si asi ještě rádi pocestují, kdyby náhodou.

Turistická agentura byla za vlády premiéra Fialy vždycky, ale je třeba se podívat, co z těch jejich cest vypadlo. Pekarová letěla na Tchaj-wan, v letadle zapíjela husí paštičku proseccem, a skončilo to tak, že Škoda Auto a spousta dalších českých firem přišla o byznys v Číně. Tam si neškrtneme a Tchaj-wan investuje do továrny na čipy v Drážďanech, takže z toho nemáme vůbec nic. To je jejich aktivistická zahraniční politika.

Když skončí válka na Ukrajině, budete pro to, abychom opět dováželi suroviny z Ruska?

Tohle se bude řešit na úrovni Evropy. Musíme být pragmatičtí. A pokud dáváme stále nějaké sankce, tak je divné, že západní Evropa dováží stále velké množství ruského zkapalněného plynu. Na vládě ještě nezjistili, že plyn je jen jeden. To není jako ropa, která je lehká, sladká či těžká. Oni tomu vůbec nerozumí. Fiala stále říká, že z Ruska nedovážíme, přitom to není pravda. Navíc o tom vůbec nerozhoduje. Ten rozhoduje leda o tom, jestli si ráno obleče bílou košili nebo ne.

Prezident Petr Pavel připustil, že by nejmenoval do ministerské funkce člověka, který je proti členství Česka v Evropské unii či NATO. Co byste za takové situace jako premiér dělal?

My neskládáme vládu, to vy stále řešíte nějakou vládu. Máme nějaká procenta a v novinách stále řeší, že nám klesají. Lidé se stejně rozhodnou týden před volbami. Já vím, co je výhodné pro Česko. My chceme změnit Evropskou unii tak, aby se vrátila ke kořenům. Měl by být dokončen Schengen, měly by být aplikovány čtyři svobody, měla by skončit ta obrovská byrokracie, co nám neustále diktuje, co máme dělat. Ať rozhoduje o Evropě Evropská rada a ne Evropská komise. Já tam byl jako ministr financí i jako premiér. Vím o tom hodně. Do zemí unie exportujeme až osmdesát procent našeho zboží a evropský volný trh je zatím nenahraditelný.

Hodně kritizujete Green Deal, ale sám jste ho podepsal...

Jéžišmarjá. To přece není pravda. Nesmíte tolik poslouchat pana Fialu, který lže ráno, na oběd i večer. Slyšeli jste tu novou písničku? Ta je skvělá, vystihuje podstatu jejich vládnutí. Už sem říkal stokrát, že se tam nic nepodepisovalo. Funguje to tak, že je tam tichá procedura. Dostanete text a jako premiér máte čas se k tomu vyjádřit. Za mě se předseda Evropské rady ptal, jestli k tomu má někdo nějaké připomínky. Když je někdo má, tak se to do textu zapracuje, a tak se to dělá opakovaně. Já jsem aktivně navrhoval změny, de facto dočasné veto a taky jsem měl konkrétní výsledky ve prospěch České republiky.

V tom dokumentu bylo ale hlavně jasně napsáno, že jde o životní prostředí a ta budoucí opatření nesmějí ohrozit konkurenceschopnost průmyslu. To ale během Fialova českého předsednictví nedodrželi. Tehdy se Green Deal proměnil. Připravili opatření, která se jmenují „Fit for 55“ a tam to Fiala a jeho vláda úplně zvorali. Slíbil, že bude proti zákazu spalovacích motorů. Nedodržel. Nechal se oblbnout. Schválil migrační pakt. Emise pro baráky a pohonné hmoty taky. Jestliže se dostaneme k vládě, tak to nedovolíme. Emisní povolenky pro domácnosti nezavedeme, i kdybychom se měli s unií soudit. Jako Evropa máme osm procent celosvětových emisí a tenkrát se to domlouvalo tak, že stejné kroky podniknou všichni. To se nestalo.

Jde vůbec radikálněji změnit Green Deal?

Průmyslníci to musí tlačit, jinak dlouhodobě nepřežijí. Tady jsou Třinecké železárny, které by měly kvůli tomu investovat padesát miliard korun do nových technologií. Ohrožuje to veškerý průmysl. Metalurgický, chemický, a tak dále. Hlavní absurditou je, že Evropa chce megazbrojit, a co má největší emise? Přece zbraně.

Ostatně, jaké stíhačky byste si pro českou armádu představoval vy?

Zatím musíme zůstat u gripenů. Vždyť ty extrémně předražené F-35 přijdou až za deset let, kdo ví jestli. Za Stropnického jsme ostatně cenu pronájmu gripenů snižovali a čekalo se, že bude ještě nižší. Ale to by se tato vláda nesměla skládat z amatérů a neuzavřít smlouvu na F-35 dřív než dojednala prodloužení gripenů. Takže nejdřív ukázala Švédům záda, protože je nevzala do výběru, a potom chtějí něco vyjednávat. No, a Švéd už jim nesleví.

Nebylo žádné výběrové řízení. Ta letadla nepotřebujeme a přijdou pozdě. A spousta států od nich odchází. Portugalsko, Kanada, a tak dále.

Má válka na Ukrajině vůbec nějaké akceptovatelné řešení?

Tato vláda stále mluví o válce. To jí vyhovuje. Straší lidi, aby je zase mohla obrat o peníze. My mluvíme třeba o nejnovější magnetické rezonanci, která byla nedávno slavnostně otevřená ve Frýdku-Místku. Mluvíme o duševním zdraví našich dětí. O sociální péči, o dětských skupinách, školství, a tak dále. Naše témata jsou energie, bydlení, zdravotnictví, školství, bezpečnost a sociální smír. My prostě chceme zlepšovat život českých občanů, zajímají nás hlavně jejich každodenní starosti.

Jak to tedy chcete zařídit s elektřinou, když dostavba druhého a třetího bloku jaderné elektrárny Dukovany se zase odkládá a uhelné elektrárny by se měly začít odstavovat?

Cena energií není závislá na dostavbě Dukovan. My máme plán jasný. Získáme sto procent ČEZ, abychom na to měli přímý vliv. Uděláme to ale za peníze ČEZ, takže to lidi nebude stát ani korunu. Tahle vláda tahá z ČEZ peníze, aby zalátala díry v rozpočtu, my je využijeme ve prospěch lidí.

Kdysi vám vyčítali, že chcete stát řídit jako firmu, ale vy se ho chystáte vést jako firmu…

No, samozřejmě. Řídit vládu jako firmu znamená to, že máte ministra se zadanými úkoly a termíny a vy ho řídíte. Je jasné, že vláda rozhoduje ve sboru, ale když jste premiér s autoritou a jdete příkladem, máte největší pracovní nasazení ze všech, tak zkrátka na to musejí ostatní přistoupit. Se sociální demokracií to bylo složité, ale i když jsme byli v menšině, tak jsme byli úspěšní, protože takhle jsem to vždy řídil. Když jsem něco slíbil, vždy jsem udělal všechno pro to, abych to i zrealizoval. Žvanit umí každý, ale proměnit slova na činy, to umí málokdo.

Přijel jsem do Zlína a vidím Památník Tomáše Bati, který vypadal jako zřícenina. Volám tedy ministru kultury Hermanovi, že je tam třeba poslat třicet milionů korun. Teď je tam nový krásný památník. A podobných projektů jsem realizoval vícero – památky, obchvaty, investice do zdravotnictví nebo třeba záchrana OKD a podobně.

