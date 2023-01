„Jezte ohryzky.“ Lidl a další. Toto přijde. Volič Babiše z venkova

VIDLÁKŮV TÝDEN „Takže to hodím Veľkému Bocianovi,“ oznámil volbu Andreje Babiše v prezidentských volbách moravský bloger Daniel Sterzik, vystupující pod přezdívkou Vidlák. Připodobňuje ho ke králi Jiříkovi z Poděbrad, který raději jednal se všemi, než aby byla válka. Věnuje se i doporučení řetězce Lidl, aby lidé smažili slupky od brambor. „Mohl by nám vysvětlit, že i ohryzek jablka se dá sníst, že z přepáleného tuku na pánvi se dá snadno udělat slušné mýdlo, že mouční červi se dají docela dobře upražit a veganské maso je sice drahé, ale zato odporné,“ předvídá, co přijde dále. A ceny potravin? A proč Češi mlčí proti zvýšení DPH?

Tak tedy, máme volby. Koho budete volit vy a vaše okolí na jihu Moravy? Jakými úvahami se zaobíráte?



V poslední době se zamýšlím, že máme mikrokosmos srdce Evropy zase jednou dokonale pokrytý. Babiš se včera vydal do Francie za Macronem, generál Pavel zase kdysi hostoval v centrále NATO, Danuše Nerudová má ráda henten grýndýl z Německa, Jaroslav Bašta zase sloužil jako velvyslanec v Rusku a na Ukrajině. Všechny velmoci jsou patřičně zastoupeny...

Napadá mě celá řada historických paralel, ale dnes si vyberu tu husitskou.

Naši občané platí pěkně drahé odpustky v podobě emisních povolenek, protože hřešili proti zelenému pánubohu, jehož grýndýlová církev je podobně velký feudál, jako kdysi v patnáctém století. Naši reformátoři mají být potlačováni podobnými klatbami jako tenkrát, místo knih jsou páleny facebookové profily, bohatí proněmečtí patriciové jdou věrně s církví, chudí plebejští čeští řemeslníci hledají své hejtmany, člověk vlastně vůbec neví, kdo je s kým a kdo je proti komu. Ale spolehlivě přibývá svaté nesmiřitelnosti...

A tak si ve volbách můžeme vybrat Petra Pavla jakožto císaře Zikmunda, který je stoupencem té nejmocnější vojenské organizace, můžeme si vybrat Danuši Nerudovou, jakožto představitelku zelené církve, která zná grýdnýlové písmo svaté asi tak stejně málo jako tehdy Zbyněk Biskup Abeceda, ale o to vehementněji to prosazuje. Dále tu máme Jaroslava Baštu jakožto Prokopa Holého s programem proti všem a heslem, že se nemáme bát nepřátel a na množství nehledět. A konečně je tu Andrej Babiš, který by mohl představovat Jiříka z Poděbrad. Ten byl také jeden z nejbohatších pánů v zemi a také ho nikdo neměl rád, protože byl šlechticem a raději vyjednával na všechny strany, než aby byl se všemi ve válečném stavu. A když byl zemským správcem, bylo u nás dobře a lacino.

Dějiny ukázaly, že Jiříkova cesta byla nakonec dostatečně česká a vlastenecká a netekly při ní potoky krve. Jakožto sedlák stojím o to, aby byla za groš ovce, stojím o dobré obchodní vztahy a Francie je ze všech velmocí okolo nás ta nejmenší, což mi také vyhovuje. Takže to hodím Veľkému Bocianovi.

Kdybychom se zeptali pateticky... Význam Andreje Babiše v dějinách našeho národa. Co vám vytane na mysli?

Řekl bych, že Andrej Babiš ještě neřekl své poslední slovo. Ale význam člověka pro dějiny je lepší hodnotit až z delšího odstupu. Je tedy fakt, že Petr Fiala se dost snaží, aby Babišův odkaz vyzněl v učebnicích dějepisu velmi pozitivně. Málokdy máme dva tak rozdílné premiéry těsně po sobě. Málokdy také máme tak rozdílné makroekonomické ukazatele, málokdy u nás za jeden rok tak poskočily ceny, málokdy nás někdo zavlekl tak blízko zničující válce a málokdy se ukázalo tak jasně, v jak podřízeném postavení jsme vůči našim západním sousedům.

Ale abych to zkrátil... čím déle bude vládnout Petr Fiala, tím milosrdnější budou historici k Andreji Babišovi.

Hrozí zvýšení ceny vajec. Kvůli snížení počtu nosnic z důvodu ptačí chřipky. Kam až ceny stoupnou? Opravdu bylo nutné ty slepice vybíjet?



Zkusím čtenářům přiblížit, jak dnes vypadá takový slepičí velkochov. To je prostě obrovská hala, kde se slepičky pohybují po podlaze a snášejí vajíčka do snůškových hnízd. Aby mohla být vajíčka přiměřeně levná, musíte mít hodně slepic na málo obezděného prostoru. Slepice jsou tam řádně nahňácané, žijí jen díky velmi výkonné ventilaci a klimatizaci, lidská práce je minimalizována. Pokud se do takového prostoru zanese jakákoliv choroba, tak to zpravidla vezme velmi rychlý spád.

Obsluha z každé haly denně nejen vynáší vajíčka, ale i slepičí mrtvolky. Ty se pak vyšetřují, aby se zjistilo, co je zabilo. Zpravidla jsou to jejich kolegyně...

Už dávno je spočítáno, jak velké jsou v takovém chovu přirozené denní ztráty. Pokud je mrtvolek víc, nastává poplach. Pokud se totiž nějaká infekční choroba více rozšíří, dokáže takovou halu plnou nosnic vybít během několika dní. A jak říkám, nejde jen o ptačí chřipku.

Lidé jsou překvapeni, proč se vybíjejí chovy, když v přírodě mrtvé ptáky běžně nepotkáváme, ale to je jednoduché – příroda jaksi ptáky neštosuje pohromadě do společného vzduchu. Nakažený pták v divočině zase moc dalších ptáků nenakazí. Nejsnáze dojde k nákaze mezi ptáky v pevných párech, které žijí blízko sebe a mají tendenci se někde potkat s domestikovaným hejnem, pro které v domácím kurníku platí stejné epidemiologické zákonitosti. Divoký pták pak může nákazu přenést k dalšímu chovateli. Mimochodem, to je ten důvod, proč pracovník v takovém provozu podepisuje, že doma žádné slepice chovat nebude. Mohl by snadno způsobit milionové ztráty.

Vzhledem k tomu, že si majitel chovu v Brodu nad Tichou nijak hlasitě nestěžoval, řekl bych, že je proti těmto pohromám řádně pojištěn a pravděpodobně na vyplaceném odškodnění vydělá víc než na vajíčkách. Až bude po všem, prostory se řádně vydezinfikují a majitel má určitě už teď objednané nové nosnice.

Myslím, že v tomto případě se z komára dělá velbloud. Každý rok se někde nějaký chov nakazí nějakou svinskou chorobou a je zlikvidován v kafilerii. Letos si toho média všimla. Z mého pohledu se jedná o poněkud nepříjemnou pojistnou událost, která dočasně může mít vliv na cenu vajíček, ale ani tento vliv bych nepřeceňoval. Vajíčka zdražují především kvůli drahému topení, drahé elektřině a drahým krmivům.

Lidl asi nečekal tak silnou protireakci, když navrhl zákazníkům, aby si ze slupek od brambor usmažili „chutné chipsy“. Proč to lidi tak naštvalo?



Protože podobné rady přestávají být sranda. Ceny potravin hodně vzrostly a politici, místo aby se předháněli v plánech jak to vyřešit, tak nám vysvětlují, že je to tak správné a spravedlivé. Obchodní řetězce, místo aby házely vinu na producenty, tak také tvrdí, že je to tak správné a jedině vhodné. A producenti raději nic neříkají, protože si dovedou představit, co je v tomto roce čeká.

Když se vysoké ceny potravin berou jako základ pro lepší společnost, místo aby se braly jako pohroma, tak není divu, že to lidi naštve a bojí se, s jakým dalším deštníkem proti drahotě zase Lidl přijde. Podobných panských rad by se totiž našlo hodně. Mohl by nám vysvětlit, že i ohryzek jablka se dá sníst, že z přepáleného tuku na pánvi se dá snadno udělat slušné mýdlo, že mouční červi se dají docela dobře upražit a veganské maso je sice drahé, ale zato odporné. V poslední době přestává být chudoba životní styl pražských intelektuálů, ale začíná být stále nepříjemnější realitou.

Mimochodem... Už prý trochu klesá cena másla, vajec a jiných potravin. Pozorujete to? Kam se se základními potravinami cenově dostaneme v nejbližších měsících?



V tomto týdnu jsem sehnal máslo za pouhých 46 Kč, takže to asi fakt trochu klesá. Ale mlíko je stále o pět korun dražší, než bývalo a když vidím cenu klobás, přejde mě chuť.

Většina potravinářských provozů teď kupuje energie za spotovou, tedy okamžitou cenu. Tato cena v posledních týdnech klesá a já jsem překvapený, že to Němci dokázali a henten plyn, co teď nejde trubkami z Ruska, sehnali někde jinde v relativně dostatečném množství. Nevěřil jsem, že je to možné. Viděl jsem nějaké grafy, podle kterých byl ruský plyn nahrazen především těžbou v Norsku a Holandsku, a i americké molekuly svobody přispěly svým dílem do mlýna. Nevím, jestli to tak zůstane natrvalo, ale minimálně tuto zimu bude větším problémem cena plynu, než jeho nedostatek.

Takže bych řekl, že ceny potravin budou kopírovat cenu energií, ale že bychom zase měli mlíko za deset korun a rohlík za korunu padesát, s tím bych tedy nepočítal.



Mimochodem, vláda chystá „sjednocení sazeb DPH“ na potraviny. Všimne si toho vůbec někdo, v kontextu jiného zdražení?



Nepřijde vám, že tahle vláda fakt dráždí hada bosou nohou a zkouší, co český člověk vydrží? Nebo je chyba v nás občanech, že neumíme víc zahulákat vládě pod okny? Nebo jsme našim putováním dějinami tak zmoudřeli, že už víme, že ať zvolíme Petra či Pavla (nebo Petra Pavla), tak chleba stejně levnější nebude?

Ale líbí se mi ten název – sjednocení sazeb DPH. Aneb další příklad, jak nás poslat do zádele a my se na ten výlet vlastně docela těšíme.



Profesor Prymula přednesl myšlenku, že covid-19 mohl být nechtěným produktem americko-čínského výzkumu. Což je úvaha, za kterou byl člověk před dvěma a půl lety skoro vyřazován ze společnosti slušných lidí. Co k tomu říci?



Představte si, že se třeba za půl roku ukáže, že vakcíny nejenže virus nepotírají, ale naopak škodí zdraví. To byla další dezinformace v řadě, ne? Co tam bylo dál? Jo... ještě by se mohlo ukázat, že na Ukrajině skutečně probíhá proxy válka mezi Ruskem a USA. Nebo že Nordstrýmy opravdu odpálili Britové. Nebo že Vítek Rakušan opravdu chce kriminalizovat svobodu slova zákony na potírání dezinformací. Nebo že smyslem konání špiček EU je zničení národních států a nahrazení místní populace... Nebo že Vrbětice neodpálil Čuk a Gek, ale někdo zahlazoval stopy nekalých kšeftů. Nebo že henten celý svět, co stojí za Ukrajinou, je stále méně a méně významný. Nedej bože by se mohlo také ukázat, že miliardy na ukrajinskou válku jdou také na nemovitosti na Floridě...

V poslední době se tolik dezinformací ukazuje jako pravda, že bych snad měl s blogováním přestat. Co když se to všechno vyplní?











