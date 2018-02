„Jsem lůza, hnědý nebo rudý prase, nevzdělanec, idiot a já nevím co všechno z venkova.“ Slavný zemanovec účtuje

V současné době probíhá diskuze o referendu. Jeho odpůrci argumentují někdy až urážlivě o části společnosti s tím, že nechtějí, aby tupci, nevzdělanci a ignoranti rozhodovali o důležitých věcech. Jaký je vás názor na referendum, zvláště pak pokud by se týkalo našeho členství o EU?

Anketa Vadí vám, co Tomio Okamura a Miloslav Rozner říkají o táboru v Letech u Písku? Vadí 4% Nevadí 96% hlasovalo: 8835 lidí

Jsem bytostně přesvědčen, že nás naši představitelé už několikrát podvedli systémem o nás bez nás. Mám tím například na mysli rozdělení státu. Byla to natolik závažná věc, že se nikdy nemělo stát bez referenda. Považuji to za podvod na občanech tohoto státu. Když jde o referendum o nich, jako je například přímá volba prezidenta, což není podle mého názoru nic jiného než referendum o tom, koho si přejeme v čele státu, tak ti, kteří budou hlasovat správně podle lidí vlastnících a ovlivňujících hlavní média, pak je to v pořádku. Kdybychom všichni hlasovali pro Drahoše, zcela bylo by to všechno v pořádku a národ by vyjádřil správně svoji vůli referendem. Bohužel národ nerozhodl tak, jak bylo zaplaceno a jak si všichni od Kolína na západ přáli. Ale bohužel i Drahoš se vyjadřoval, že by se neměli lidé v referendu rozhodovat, protože víceméně jsme tupé stádo. Konstelace je taková, že už tehdy byl naočkovaný těmi, kteří ho tam vyslali. Pro pana Drahoše je správný název kontejner pro sbírání hlasů, protože papouškuje jenom to, co do něj nasypou ostatní. Už to, že se odváží o někom vyjádřit, že není dostatečně zralý a politicky odpovědný, aby mohl hlasovat o sobě samém – protože EU a NATO není ničím jiným než hlasováním o nás, o našich peněženkách, o tom jestli budeme vtaženi do té či oné války nadnárodních společností, o tom jestli budeme přijímat migranty, o tom jestli pohřbíme křesťanskou civilizaci a všechno, co naši předkové vybudovali, zašlapeme do země – tak ti lidé mají na jedné straně plná ústa demokracie a hned druhou větou všechno, co se demokracie skutečně bytostně dotýká, popírají. V hlasování i 51 je více než 49, to je demokracie. Je to o tom, že mohu prohrát a musím respektovat, že někdo rozhodl a že těch, kteří rozhodli, bylo více. Což je to demokratické. Například jsem nebyl pro, aby byl Havel prezidentem. Když ho ale poslanci zvolili, tak to byl i můj prezident. Kdybych měl tu možnost, nehlasoval bych pro Klause. Přesto tvrdím, že jsem si ho vážil jako prezidenta, protože hájil zájmy České republiky. A nebyl to můj favorit, ale byl to můj prezident. Protože ti, co o tom rozhodovali, ho většinou hlasů zvolili. Proto jsem bytostným zastáncem referenda. Vím, že jeho odpůrci budou tvrdit, že jsme ještě nevyspěli na úroveň Švýcarska. Ale tam se hlasuje i o ekonomických rozhodnutích v celonárodním referendu. O tom, jestli se koupí stíhačky a bombardéry, nebo jestli se postaví železniční tunel pod Alpami. Vláda se rozhodla podle tohoto rozhodnutí. Lidé chtěli tunel pod Alpami, dokonce se rozhodli, jakým způsobem ho budou hradit. Že zvýší daň u pohonných hmot a na každém litru občan přispěje na ten tunel. Ale u nás jsme ti správní voliči jenom tehdy, když se nám snaží vlichotit kdejaký hochštapler, co vstoupí do politiky. To jsme dostatečně politicky zralí a správní, kteří o tom mají rozhodnout. Ale ve chvíli, kdybychom mu chtěli vzít nádobíčko, v ten moment jsme lůza. Protože se nestydím říkat, že jsem volil Zemana, dozvěděl jsem se, že jsem lůza, hnědý nebo rudý prase, nevzdělanec, idiot a já nevím co všechno z venkova. No prosím. Tohle je podle nich demokracie. Podle těch, co si přáli něco jiného. Rozhodně jsem nezaznamenal podobné výroky od příznivců Zemana. Obávám se, že nejvíc o demokracii křičí ti, kteří ji v žádném případě nechtějí prosazovat a ve skutečnosti si ji vůbec nepřejí.

Proč podle vás Miloš Zeman vyhrál? Co bylo klíčové? Debaty, nějaké téma?

Debaty ovlivnily snad jenom několik nerozhodnutých voličů, kteří byli ochotní pod masivní mediální masáží se přiklonit k hlavnímu proudu. Ale když viděli Drahoše, tak si říkali: Proboha, koho to tam nastrčili? Kdyby ho dali za plentu a pořád říkal: Nebudu to dělat jako Zeman, tak měl šanci. Ve chvíli, kdy ho – byť ovládaného na dálku, ať už jeho dominou z domu, nebo Kalouskem – pustili do médií, tak všichni pochopili, že je to naprosto neschopná loutka nepoužitelná k ničemu. Samozřejmě velké plus Miloše Zemana je, že jezdí po republice celé volební období, diskutuje s občany. Měl jsem příležitost zúčastnit se desítek těchto setkání a doprovázet ho. Všude dával slovo jako první těm, kdo se hlásili, že jsou jeho odpůrci. Ať už mávali červenými trenýrkami či kartami, nebo přišli s protestním transparentem. Zeman vždy říkal – ať ti, co mají ten transparent či červené karty, ať jim dají mikrofon jako první, nechť položí otázku či řeknou svůj názor. Ti lidé většinou utekli. Ale i když řekli svůj názor, tak Miloš Zeman jim dával jako první slovo. Teprve pak se k němu dostali jeho příznivci, nebo ti, co si ho váží jako prezidenta. Proto tvrdím, že se Drahoš dopustil obrovské chyby, když prohlásil, že Miloš vůbec neví, co chce veřejnost a vůbec nemá o tom ponětí, že je odtržený od reality. Miloš to ví stokrát líp než Drahoš.

Psali jsme: Občané, jste hloupí na to, abyste rozhodli v referendu. Kalousek, Bartoš, Keller či Okamura reagovali na návrh Klause ml., abyste hlasovali o odchodu z EU, když nám vnutí imigranty Veterán ČSSD: Hamáček chce být ministr, chce být poslanec a chce být předsedou ČSSD. Přitom za tři roky nepředvedl vůbec nic Dělají tady bordel, popíjejí alkohol, obtěžují ženy... Obyvatelé menšího německého města si stěžují na africké migranty Robert Troška: Podpořte kardinála Duku

Ekonom Karel Kříž uvedl, že jsme krmelec Evropy. „Odliv kapitálu do ostatních zemí EU je jeden z nejvyšších. Zahraniční investoři tady vydělávají na levné práci. Peníze už tady ale zpátky neinvestují a odvezou je pryč. Systematicky se dojí česká ekonomika a politici tomu jen bezmocně přihlížejí, nebo tomu přímo asistují,“ uvádí. Je naše země skutečně jen dojná kráva pro cizí kapitál?

Naprosto se s tím ztotožňuji. Tento článek jsem četl. Už řadu let se snažím argumentovat, co se tady děje. Opět k tomu přispěl nejlepší ekonom na galaxii – nějaký Kalousek. Když umožnil zahraničním nadnárodním společnostem, aby odsud vytahávaly kapitál nezdaněný. Zatímco naše společnosti musí své dividendy a zisky danit, cizí nadnárodní kapitál nemusí. Stovky milionů nezdaněných korun odsud odejdou do Německa, Francie, kde jsou sídla bank, nadnárodních obchodních řetězců. Ten zlomeček peněz, drobné, tu almužnu, kterou sem Evropa pošle jako financování evropských projektů, to je směšné. Ve skutečnosti ty společnosti ještě sponzorujeme tím, že platíme za zboží více, než se platí v západní Evropě ve stejných obchodech stejných řetězců, a navíc je ještě dotujeme tím, že u nás v řetězcích kupujete čokoládu, ve které není kakao, uzeniny, ve kterých není maso, prášky, ve kterých není příslušná chemická substance, která rozpouští špínu, a podobně. Takže pro ně jsme absolutní smeťák. Jsme opravdu odpadiště Evropy. Maso se sní ve Francii, Německu, Belgii, nám sem přivezou kosti, kůže, chrupavky. Do toho nasypou trošku mouky a spoustu chemikálií. To je žrádlo pro Evropany?! V Itálii se prodat nesmí, protože to Italové nemají rádi. Mohl bych pokračovat donekonečna. Schválně se podívejte do jakýchkoliv krajských novin, kolik nabízejí firmy českým dělníkům. Napíší, že jim nabízí patnáct sedmnáct dvacet tisíc hrubého. A to je ve skutečnosti svým způsobem podvod, protože v pracovních smlouvách mají hodinové výdělky nastaveny na sedmdesát korun na hodinu. Tedy na minimální mzdu. Přitom německá minimální mzda je v přepočtu na české koruny 39 tisíc 700 korun. Tedy více jak trojnásobná u nás. Proboha – jsme otroci Západu. Přes banky, nadnárodní společnosti jsme tady zotročovaní a vytěžovaní jako největší póvl. Nakupujeme jejich odpad, jejich smetí za ceny vyšší, než platí oni za kvalitní zboží. Je mi z toho na zvracení, kam jsme to dopracovali.

Jak vidíte vyjednávání o nové vládě? Půjde s ANO do koalice ČSSD, nebo tu budeme mít vládu ANO s podporou komunistů a SPD?

Myslím, že to bude průnik obou variant, které jste zmínil. Umím si představit obrovský tlak těch ze sociální demokracie, co nám tady vyplachovali mozky v minulé vládě a kteří už měli dávno táhnout od válu, aby se nezúčastnili na vládě. Přesto si myslím, že nakonec se prosadí účast ve vládě sociální demokracie jako jediného partnera. A ještě bude podpořena tato vláda jak ze strany SPD, tak KSČM.

S největší pravděpodobností bude vládnout tandem Zeman (prezident), Babiš (premiér). Je tím nějak ohrožena naše demokracie, jak je občas od někoho slyšet?

Hrozně rád bych viděl ty křiklouny, na základě jakého paragrafu chtějí poukazovat na ohrožení demokracie. Babiše si při vědomí toho, čím hlavní média neustále tlučou o stůl, přesto všechno drtivou většinou oproti ostatním zvolili občané za premiéra. Zemana si také vybrala většina. Co ještě může na světě existovat demokratičtějšího než svobodná vůle v demokratických volbách? Lidé si vybrali Babiše. Nemusím s ním souhlasit, ale respektuji, že dostal třikrát víc hlasů než ti druzí. Zároveň respektuji, že máme prezidenta zvoleného většinou. Podle ústavního pořádku se Zeman i premiér chovají naprosto ústavně a v demokratickém principu. Babiš byl prezidentem pověřen v duchu demokracie jako vítěz k sestavení vlády. Jestliže získá podporu Parlamentu, tak bude v této zemi demokraticky vládnout tak dlouho, dokud tu parlamentní podporu mít bude. Ať to obracím zprava, zleva nepřišel jsem na jedinou věc, která by tady byla nedemokratická. Měli by si ti, co takto křičí, vzpomenout, jak bylo demokratické zavřít bez souhlasu Parlamentu pana Sládka na noc, abychom mohli nechat znovu zvolit Havla prezidentem, jak moc demokratické bylo, když pravomocně odsouzený poslanec pomohl odhlasovat církevní restituce. A tyto restituce jsou největší krádež v historii českého státu, jaká existuje. Protože to není převod u nás ze státu na naši církev. To je převod ze státu na Vatikán. Tak proč, krucifix, ti, kteří demokracii ohýbali nehorázným způsobem, vykřikují, že je ohrožena ve chvíli, kdy je dodržena. Proboha, koho tím chtějí oslovit? Opravdu si myslí, že lidé v České republice jsou většinově tak tupí? Nebo že se jim je podaří tak hodně zblbnout? Je vidět, že se o to snažili. Máme tu za sedmnáct osmnáct miliard placeny nevládní organizace, které všechny bušily do Zemana zleva, zprava a všechny podporovaly Drahoše. Podívejte, kolik médií od České televize, Českého rozhlasu a ostatních z hlavního proudu, kolik toho za pět let nakydaly na Zemana. Kolik to muselo stát peněz. Kolik různých hňupů bušilo na to, aby lidé zvolili Drahoše. Přesto většinu nepřesvědčili. Musí to být pro ně hodně trpké zklamání. Docela bych řekl, že jim to přeju.

Jak musí ti, co do toho dali miliony, být naprosto zoufalí. Protože prachy jsou v čudu a kýžená a možná už slíbená amnestie ukradení Mostecké uhelné či jiných velkých krádeží nepřijde. To je mrzuté, co?



Psali jsme: Primitivní nenávist příznivců Drahoše. ČSSD se rozpadne. Babiš nás před kvótami z Bruselu neochrání a migranty přijme. Exministr Bašta varuje před tím, co přijde Už ani odchod Zemana by Jiřímu Pehemu neudělal radost. Sepsal, co nepříjemného by pak nastalo Zdeněk Zbořil: Ani Putin za to už nemůže, zjistil Drahoš. Pane Jiří Mádle... Zeman se snaží naštvat Američany a pomoci Rusku, píše Respekt. Jde o vážnou záležitost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban