„Kdybych zabil babičku, co volí Zemana...“ Za „potápění migrantů“ znovu soud. Ta rychlost: Oznámení, důkazy, všechno

Na sociálních sítích se objevila informace, že 18. května má proběhnout soudní líčení ve vaší záležitosti. Je to pravda?

Protože mám čerstvé zkušenosti s naší justicí, a také protože jsem dbalý rad svého advokáta, musím každé své tvrzení, pokud se tedy nějakého vůbec dopustím, uvést slovy jako: „zřejmě“, „patrně“, „údajně“, „snad“, „možná“ a podobně. Na vaši otázku tedy můžu odpovědět pouze tak, že soudní líčení s Kraftem patrně proběhne 18. května v půl desáté ráno v jednací síni č. 13 v prvním patře Krajského soudu – budova „A“, na náměstí Kinských v Praze 5. Všichni, kdo by se snad chtěli podívat, jsou zřejmě vítáni. Musím však ještě upozornit, že o soudním líčení vím jen z doslechu, protože mi zřejmě zatím nebylo doručeno předvolání.

Nezlobte se, ale to, kdy proběhne soudní líčení snad můžete říci normálně – bez „možná“, „patrně“ nebo „snad“…

To bych patrně mohl, ale radši nechci nic riskovat. Celý průběh řízení zřejmě dosud byl, a patrně je i nadále, natolik zvláštní, že mě k takové opatrnosti možná opravňuje. Pro všechny udavače také ještě musím uvést, že jakákoli moje odpověď je pouze citací toho, co na dané téma říkal někdo jiný a já jsem to jenom slyšel. Všechny osoby, které budu citovat, byly buď osoby blízké, takže ohledně jejich identity mohu odmítnout výpověď, nebo osoby neznámé, jejichž věk, výšku, váhu, pohlaví, oblečení a další identifikační znaky si nepamatuji.

Promiňte, nemůžete to říci přímo? Taková řeč je nesrozumitelná.

A přesně to ten neomarxistický dobytek patrně chce – zmrzačit řeč natolik, že se spolu nedokážeme domluvit. A protože řeč je jednou z hlavních věcí, která nás odlišuje od zvířat, tak se zřejmě dá tvrdit, že z nás někdo chce udělat tupá zvířata.

Tím myslíte politiky?

Některé politiky také, ale především mám na mysli mainstreamová média a různé politické neziskovky. Tyto dvě skupiny určují, jak bude který politik vnímán veřejností a jaké v důsledku toho budou jeho šance na zvolení. V tomto smyslu se dá říci, že podobu kandidátek politických stran už dnes neurčují politické strany, ale právě média a neziskovky. Česká republika se stala gubernií.

Čí gubernií? To je silný výraz.

Nejspíše těch, kdo výše zmíněné skupiny platí, což jsou většinou různé zahraniční subjekty. Patrně se tedy dá říci, že nás čím dál více ovládají osoby, či entity kolaborující s cizí mocí. Dříve se takovému jednání zřejmě říkalo vlastizrada a bylo přísně trestáno, dnes má takové jednání jiné, podstatně vznešenější, názvy, a je oslavováno. Vlastizrada však zůstává vlastizradou, ať už je nazvána jakkoli.

Nepřistupujete ale také na jejich hru, když říkáte za každým druhým slovem slova jako „patrně“ „možná“ atd.?

Patrně ano, avšak u mně jde o obranu proti dalšímu trestnímu stíhání. Vám ale zřejmě nic nebrání, tyto slova vypustit a zveřejnit obsah našeho rozhovoru postaru, jako v dobách, kdy se ještě mohlo mluvit tak, aby řeči bylo rozumět. Tím bychom snad mohli být právně krytí oba.

Jaké zvláštnosti ohledně vašeho soudu jste měl na mysli?

Soudní líčení bylo zřejmě nařízeno zhruba dva měsíce po podání odvolání, což je patrně, a zejména na Prahu, podezřele rychlé. Stejně tak je možná podezřelé i to, že mému advokátovi přišlo oznámení o konání líčení údajně 17 dní před líčením, a to včetně čtyř dnů víkendu. Kdyby člověk byl trochu podezřívavý, tak by si možná až mohl myslet, že takto narychlo nařízené líčení může být motivováno snahou zkomplikovat svědkům obhajoby jejich účast na jednání. Když si člověk totiž spočítá všechny lhůty, které s předvoláním svědků souvisí, tak patrně dojde k závěru, že takto rychle se svědci snad ani předvolat nedají. A protože líčení u krajského soudu je poslední možností, kdy by svědkové obhajoby mohli promluvit, tak bych byl docela rád, kdyby tu možnost opravdu dostali, i když si uvědomuji, že je takový požadavek v naší nekonečně šťastné, progresivně-liberální demokracii nesmírně drzý.

Dále: Seznam listinných důkazů, které soudu zaslal můj advokát, čítá řádově tisíce stran. To znamená, že jsou patrně možné pouze dvě varianty. Buď ty texty zřejmě nikdo číst nehodlá, a s listinnými důkazy se tak vůbec neseznámí, a pak je podle všeho o rozsudku, stejně jako v případě okresního soudu, rozhodnuto už předem, anebo na můj případ asi bylo vyčleněno několik desítek pracovníků, kteří tyto, často velmi těžké, texty během několika málo dní přečtou, či již přečetli, a vyvodí, či již vyvodili, z nich nějaké souhrnné závěry. Která varianta je pravděpodobnější, zřejmě každý zvládne posoudit sám. Je samozřejmě také možné, že soudci krajského soudu po prostudování veškerého spisového materiálu dospěli k názoru, že někteří příslušníci policie, prokuratury a okresního soudu nebyli při práci na mé kauze úplně ve formě, a celé obvinění shodí ze stolu. Že bych se na to ale chtěl bezmezně spolehnout a nežádat proto předvolání svědků a prostudování listinných důkazů, to opravdu nemůžu říci.

Byl vám vypnut i twitterový účet, a někteří lidé na sociálních sítích soudí, že se tak stalo proto, aby se o vašem případu nemohla dozvědět veřejnost. Můžete k tomu říci něco bližšího?

Twitterový účet mi zřejmě opravdu vypnut byl, avšak protože mi nebylo sděleno proč, tak se o důvodech mohu jen dohadovat.

O CO JDE V PŘÍPADU KRAFT:

Vše začalo v roce 2018, kdy poradce dlouholetého poslance Jaroslava Foldyny (tehdy ČSSD, dnes SPD) a politický konzultant Michal Waltr Kraft napsal několik článků na téma migrace do Evropy ze zemí Afriky a Blízkého východu.

Šlo kupříkladu o několik variant toho, jak se Evropa vypořádá s migrací z Afriky. Podle něho existují čtyři varianty. Buď se přívalu migrantů Evropa podvolí, což by prý v konečném důsledku neznamenalo nic jiného než genocidu původního evropského obyvatelstva.

Druhým možným scénářem podle něho je jakýsi Marschallův plán pro Afriku, kdy by Evropa buď na tomto kontinentě za vlastní peníze vybudovala kompletní infrastrukturu, aby Afričané neměli důvod své země opouštět, anebo jim pouze zaplatit. Nic z toho by však nebylo udržitelné a opět by to Evropu stálo statisíce životů. Nejpřijatelnějším plánem se mu proto jeví varianta nazvaná „střelba na hranicích“. „Poslední variantou je potápění člunů s migranty, případně střelba po migrantech pokoušejících se překročit evropské hranice a šíření informace, že jsme k uvedené strategii přistoupili,“ psal Michal Walter Kraft.

Zdůrazňoval přitom, že násilné překračování hranic v masové míře je nutné považovat za válečný akt. Dodejme, že něčemu podobnému jsme byli v minulosti svědky třeba na řeckých hranicích. Davy migrantů tehdy svrhávaly ploty nebo útočily na policisty a vojáky.

Na Krafta bylo před časem podáno trestní oznámení, které bylo zprvu odloženo, ale nakonec došlo ke vznesení obžaloby. Sám Kraft si tehdy postěžoval, že jako první nebyl o vývoji ve vlastním případu informován oficiálně, ale novináři. Věc nakonec doputovala až k soudu, který trestním příkazem bez nařízeného jednání rozhodl. Kraft měl zaplatit buď pokutu, anebo jít na dva měsíce „do chládku“. Připomeňme, že se bavíme o údajné vině za vlastní názory, které před lety zformuloval do série článků.

Případ nedávno komentoval i prezident Miloš Zeman. ParlamentníListy.cz mu během rozhovoru předložily názor státní zástupkyně Markéty Mizerové, podle níž jednou z variant Kraftova potrestání je odeslat autora článků „na převýchovu“ (VÍCE ZDE).

ZDE a ZDE Články, za které Kraft stojí před soudem čtěte ZDE

Co se týče vašeho soudu. Proč si myslíte, že by měl někdo mít zájem na tom, aby líčení proběhlo co nejdříve?

Pokud budu odsouzen, a všechny okolnosti nasvědčují tomu, že opravdu budu, tak pár měsíců před volbami média a různí neziskovkáři mohou začít, a vsaďte se, že začnou, křičet, že poradce Jaroslava Foldyny je pravomocně odsouzený šiřitel nenávisti, a proto je šiřitel nenávisti i sám Jaroslav Foldyna a vlastně celá SPD. Moc, moc škaredí a zlí šiřitelé nenávisti. Že něco takového může znamenat citelný propad voličských preferencí jak pro Foldynu, tak pro celou stranu, je patrně jasné úplně každému.

Dále rozsudek sníží koaliční potenciál SPD v povolebním vyjednávání a také přibude další „argument“ k zákazu té strany. Rovněž vznikne precedent, že odsoudit se dá prakticky kdokoli za cokoli… Zkrátka, možností, jak takového pěkného odsouzení využít, je celá řada a jistě budou využity. Česká justice se patrně stala samostatným politickým subjektem, ovšem s jednou nepatrnou vadou – voliči na ni nemají prakticky žádný vliv. A protože voliči nemají žádný vliv ani na neziskovky ani na média, a protože se politici justice, médií a neziskovek bojí, tak nakonec všichni budeme osvobozeni od břímě vlastního myšlení a vlastního rozhodování, a konečně budeme moci být, podle libovůle těch lepších z nás, například soudců, státních zástupců či různých aktivistů, lépe vychováváni.

Konečně zmizí neklid a zůstane jen všeobjímající, radostná multikulturní a bezpohlavní harmonie, ve které naše osvícená vrchnost dobrotivě dohlédne na všechny naše životní kroky včetně jejich nejintimnějších detailů. A kdyby snad nestačilo laskavé slovo dobrotivé vrchnosti, tak nám nad hrbem zasviští dobrotivý bič, který si na sebe už dlouho sami pleteme. Ostatně tomu, že nás opravdu čekají jen ty nejsvětlejší světlé zítřky, nasvědčují i reakce většiny advokátů, se kterými jsem o své věci mluvil.

Jaké to byly reakce?

Když jsem je žádal o to, aby mě zastupovali, tak mi v drtivé většině odpověděli, že se jim do toho vůbec nechce. Říkali, že kdybych třeba sekyrou umlátil k smrti nějakou stařenku, tak mě bez problémů zastupovat budou, protože najdeme spousty okolností, jež by můj čin zlehčovaly, či dokonce ospravedlňovaly, čemuž by pak také odpovídal i přístup neoliberálně-progresivistických soudruhů k mému advokátovi i ke mně. Ale podněcování k nenávisti, to je prý něco úplně jiného. Tam prý nelze čekat žádné pochopení. Je to prý snad ještě horší prohřešek, než bylo svého času hanobení představitelů států světové socialistické soustavy. Přece jen, i to byli většinou běloši.

Nepoužíváte příliš extrémní přirovnání? Umlácení stařenky sekerou nemůže ospravedlnit vůbec nic.

To se zřejmě škaredě mýlíte, protože jste si ještě neosvojil dostatečně politicky uvědomělý liberálně-demokratický pohled. Kdybychom například řekli, že ta stařenka volila Miloše Zemana, tak by se můj čin z kategorie „zločin“ patrně přesunul do kategorie „oprávněné rozhořčení nad odpudivým chováním přestárlé příslušnice bezcenné lůzy“. Takové jednání by se pak asi, samozřejmě s trochou toho progresivistického nadšení, dalo vykládat jen jako jakási klukovina, k jejímuž spáchání byl pachatel navíc vyprovokován mimořádně odpudivým chováním oběti. Tím by se to celé, pěkně po novobolševicku, otočilo: Oběť by se stala zločincem a zločinec obětí.

Avšak podněcování nenávisti proti Afričanům, kteří se pokoušejí zabít příslušníky evropských ozbrojených složek hlídajících evropské hranice, či proti komu ta moje strašná nenávist vlastně měla být podnícena (já sám to nevím a paní soudkyně Kantorová mi to také neřekla), a navíc provedené tak mimořádně zavrženíhodným způsobem, jako je kombinace pravdy a logického uvažování, to je údajně něco úplně jiného. To je prý natolik odporná věc, že s ní nechce nikdo, a to včetně advokátů, nic mít.

Fotogalerie: - Padlým rudoarmějcům

Řekli vám i důvody?

Všichni říkají, že paragraf o podněcování nenávisti je natolik gumový, že se ten soud zkrátka nedá vyhrát. Tvrzení „možná jste v někom mohl vzbudit nějaké emoce“ je zkrátka nevyvratitelné, i kdybyste stokrát dokázal, že jste jenom říkal pravdu. Naše společnost se patrně dostala do fáze, kdy skutečnost přestala být důležitá a jde už jen o pocity a soulad se státní politickou ideologií, a to i přesto, že tato není nikde oficiálně definovaná. Pak ovšem ideozločinem může být označeno úplně cokoli, a naši milí novobolševici, slunka naše jasná, se tedy v tomto ohledu zřejmě dostali mnohem dál než bolševici původní a také dále než nacisté, kteří svoji státní ideologii alespoň jasně definovali a každý člověk tak aspoň vždy věděl, na čem je.

Jeden můj známý v této souvislosti říká, že neomarxisti jsou stejní jako vzteklí psi, a proto se s nimi má také stejně nakládat. Já však s tímto názorem pochopitelně nesouhlasím. Každý přece ví, že smečku vzteklých psů lze přesvědčit o tom, že kousání je špatné, například uspořádáním nenásilného happeningu a nošením triček s nápisem „KOUSÁNÍ? NE DĚKUJI“, popřípadě opakovanou omluvou za opakované potřísnění jejich zubů naší krví. Máme přece novou dobu, ve které už není potřeba plotů, ani zámků na dveřích a kdo tvrdí něco jiného, ten podněcuje nenávist.

