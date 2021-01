„Klaus, to nemá obdoby.“ Vyhozený za vakcínu: Šéf špitálu nevyčítá, ale říká, jak to bylo

„Jsem přesvědčen, že jsem udělal dobře, přestože jsou někteří opačného názoru,“ říká dnes už bývalý ředitel českokrumlovské nemocnice Jindřich Florián, který kvůli svému postupu ohledně očkování rezignoval. Vysvětluje, jak by to s vakcínou dopadlo, kdyby nepoužil svůj seznam a kde k němu našel inspiraci. Hejtmanu Martinu Kubovi, který ho k rezignaci vyzval, prý ale nic nevyčítá. Přečtěte si také, co si myslí o takzvaném covid pase i co vzkazuje iniciativě „Chcípl pes“. Zklamal ho prý Václav Klaus, kterého označuje za „vševěda“. A Florián varuje: „Covid opravdu není chřipečka! Je to velmi nebezpečné onemocnění, které si vybírá oběti nejen mezi seniory.“

reklama

Pane doktore, vy jste po výzvě jihočeského hejtmana Martina Kuby rezignoval na funkci ředitele nemocnice v Českém Krumlově. Hejtman nesouhlasil se strategií, kterou jste zvolil pro očkování proti covidu-19. Co se vlastně přesně stalo?

Anketa Chcete Prymulu zpět coby ministra zdravotnictví? Chci 32% Nechci 57% Je mi to jedno 11% hlasovalo: 1007 lidí

Hejtman Kuba na našich poradách řekl, že nejdříve budeme očkovat zdravotníky, pacienty v léčebnách dlouhodobě nemocných a klienty v domovech důchodců. Obdrželi jsme vakcíny a já jsem hned první den večer zjistil, že plánovaný počet pacientů, který jsme měli naočkovat, se nepodaří splnit. Někteří si to rozmysleli nebo se objevily jiné, zejména organizační důvody. Například v domovech pro seniory. Nezbylo mi tedy nic jiného než hledat náhradní řešení. Čtyřicet let pracuji jako lékař na interně, proto jsem se pokusil využít kontakty na své pacienty. Jejich reakce byly ovšem velmi rezervované. Ptali se, proč tak najednou, a chtěli čas na rozmyšlenou. Dnes by zřejmě byla jejich reakce jiná. Tehdy to byl úplný začátek očkování. Lidé měli mnohem větší nedůvěru k vakcíně, než mají nyní. Zpočátku se i někteří zdravotníci odmítali naočkovat.

Následně jsem napsal zaměstnancům e-mail, že bonusem pro zdravotníky bude možnost nabídnout očkování jejich blízkým. Na základě mé výzvy vznikl seznam s pracovním názvem „depo“. Bylo v něm kolem 200 lidí. Několik desítek z nich jsem nechal naočkovat. Je nutné říct, že to bylo v době, kdy ještě neexistovala vládní strategie očkování. V provozu ještě nebyl centrální rezervační systém, neměli jsme k dispozici žádný seznam seniorů kromě seznamů ze zařízení sociální péče. Ten však byl velmi nepřesný. Ale je pravdou, že zde bylo ústní nařízení hejtmana, které jsem porušil. Hejtmana jsem o svém kroku, který jsem ovšem pokládal za logický, neinformoval. No a pak někdo z dobrodinců v nemocnici přeposlal zmíněný e-mail do redakce Seznam Zpráv a už to jelo.

Anketa Dostane se Robert Šlachta se svým hnutím Přísaha do Poslanecké sněmovny? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 10801 lidí

Vy jste si ohledně nakládání se zbytkem vakcín vzal příklad z Izraele, je to tak?

Ano, to je pravda. To bylo právě v době, kdy jsme ke konci očkovacího dne těžko hledali uplatnění pro zbylou vakcínu. Na základě článku o očkování v Izraeli jsem nasměroval naši aktivitu po vzoru této zkušenosti. Trochu jinam, než byla strategie hejtmana.

Pokud byste si nevytvořil ono „depo“, co by se se zbytky těch vakcín vlastně stalo?

Vakcína vydrží v mrazáku při minus 80 stupních několik týdnů až měsíců. Naše nemocnice takový mrazák nevlastní. Vakcínu si vyzvedáváme v Českých Budějovicích, ukládáme ji do ledničky a tam už vydrží pouze pět dnů. Jakmile vakcínu vyjmeme z ledničky a naředíme, aby byla připravena k aplikaci, musí se spotřebovat do šesti hodin. Po této době je již nepoužitelná. Takže bychom ji vylili. To se naštěstí díky mému seznamu nikdy nestalo. Český Krumlov není tak velké město, abychom vždy na závěr očkovacího dne oslovovali případné zájemce z řad seniorů přímo na ulici, jak se údajně v některých větších městech praktikovalo.

Co jste ale tedy měl podle hejtmana Kuby dělat?

Měl jsem ho informovat. To jsem neudělal. A v tuto chvíli musím zdůraznit, že jeho výzvu k rezignaci pokládám za legitimní. Já bych se prostě nedokázal nechat tak nějak vojensky řídit. Zapomněl jsem svého přímého nadřízeného informovat a ptát se. Napadá mě takové přirovnání – když máte fotbalový tým a deset hráčů hraje podle not trenéra a ten jedenáctý si zvolí jiný postup, tak ho trenér posadí na tribunu. A to se stalo mně.

Musím se ale ještě vrátit k těm příbuzným lékařů. Nebylo by z logiky věci dobře, aby i oni byli přednostně očkováni? Vždyť oni jsou vlastně tím, co jejich příbuzný dělá, také ohrožení. Ostatně prý i u vás na oddělení byla v minulých dnech lékařka ve velmi vážném stavu…

Ano, to je pravda. A rozhodně není jediná, máme i další nemocné lékaře a zejména zdravotní sestry. S očkováním mě to napadlo i proto, že zdravotníci mají každodenní stres v práci, a mají ho mít ještě doma? Bát se, že ohrozí své blízké? Vůbec nebylo jasné, zda očkovaná osoba nemůže virus přenášet a infikovat jiné. Takže já bych to, co jsem udělal, udělal znovu. I kdyby to mělo mít stejné následky. Mohu jen závidět ostatním nemocnicím v republice, že našly vhodnější cestu ke každodennímu 100% využití naředěné vakcíny...

Krumlovská nemocnice je jednou z nejmenších, ale i tak v minulém roce dokázala zajistit testování všech indikovaných lidí na covid. Starali jsme se o téměř 100 pacientů s infekční hepatitidou typu A, a to z celého kraje, protože infekce v Budějovicích na ně neměla místo. Na několik týdnů jsme zajistili péči o pacienty dětského a gynekologicko-porodnického oddělení z okresu Prachatice. V tamní nemocnici byl z důvodu epidemie kritický nedostatek personálu. Naši zdravotníci celou dobu poctivě pracovali, dělali spoustu hodin přes čas. V oblecích, připomínajících skafandry, bez možnosti se pravidelně napít a stravovat nebo použít toaletu. Potom mají přijít domů a bát se, že infekcí ohrozí své blízké? Prostě já jsem přesvědčen, že jsem udělal dobře, přestože jsou někteří opačného názoru.

V různých diskusích na internetu byla řada podporujících vzkazů...

To mě samozřejmě těší. Ale znovu říkám, hejtmanovi nic nevyčítám. Kdybych byl na jeho místě, bůhví, jestli bych se nezachoval stejně... no, asi ne, protože já jsem trošku jiný typ. Ale je to zkrátka jeho styl řízení.

Řekl jste, že zpočátku o vakcínu zájem příliš nebyl. Jak je to teď? V médiích se píše, že mnozí zdravotníci nejen u nás, ale třeba i v Německu nebo v Americe vakcínu proti covidu odmítají…

Jak jsem říkal, na začátku situace taková byla. Ale teď už je to jiné. Volal mi například jeden starý pán, který měl prý v ruce poprvé mobil, že je rád, že je naočkovaný. Když se ještě vrátím k tomu problému, který vedl k mé rezignaci, pravdou je, že byli naočkováni nejen senioři. Proto říkám, že ze sebe nesnímám žádnou zodpovědnost. Naočkoval jsem i lidi, kteří v té době podle hejtmana očkovaní být neměli. Mezi očkovanými nebyl žádný můj příbuzný ani kamarád.

Psali jsme: Smrt Ladislava Štaidla přinesla až nečekanou vlnu reakcí. Tu nejhorší zabodli do Ilony Csákové Ostrava: Na Černé louce vzniká očkovací centrum Plzeňský kraj spouští informační linku k očkování Richard Seemann: Soud nad lichtenštejnskou političkou odložen

Vy jste prý zaměstnancům nemocnice napsal dopis, ve kterém popisujete, v jakém stavu nemocnici jako ředitel „opouštíte“...

To je pravda. Píšu v něm, že nemocnice Český Krumlov je absolutně ekonomicky stabilní a silná. V loňském roce se umístila jako druhá ze 154 nemocnic ČR, co se týká hodnocení finančního zdraví. To pokládám za velký úspěch. Máme druhé nejvyšší platy zdravotníků v jižních Čechách. Máme moderní vybavení, spoustu přístrojů jsme si zajistili přes fondy z Evropské komise. Chybí nám jen magnetická rezonance. Máme půlku nemocnice buď nově postavenou, nebo zrekonstruovanou. Chybí nám několik doktorů a samozřejmě i zdravotní sestry. Ale tento problém je v celé republice a já tady vidím svůj dluh vůči nemocnici, že jsem nedokázal zajistit dostatek personálu. Samozřejmě jsem jim také poděkoval za jejich dosavadní práci a nasazení. To se týká nejen zdravotního personálu, ale všech zaměstnanců nemocnice.

Když se ještě vrátíme k očkování, co říkáte na to, jakou strategii ohledně vakcinace zvolila ČR?

Musím přiznat, že jsem od chvíle, kdy jsem rezignoval, přestal číst sdělovací prostředky. Nechci to číst kvůli sobě. Momentálně přehled nemám. Ale kdybych byl premiérem, pozval bych poradce z Izraele a udělal bych to podle nich. Víc k tomu říct nemůžu.

A co říci na kritiku vůči EU, konkrétně vůči Evropské komisi, ohledně toho, že vakcín je nedostatek? Europoslankyně Konečná mi sdělila, že naše vláda si v létě řekla o vakcíny pro pouhých 30 % obyvatel...

Tak to byste se měla zeptat ve vládě. Protože pokud si vláda zažádala opravdu o tak málo dávek, tak by měla asi rezignovat, stejně jako já.

A kdy podle vás bude český národ proočkovaný? Tedy ti, kdo budou chtít…

Myslím, že je to základní povinnost naší vlády, aby bylo do léta proočkováno, aby se začalo zase normálně žít.

A věříte tomu, že to do léta bude?

Mohu odpovědět – bez komentáře? (smích)

Mluví se o tom, že za kulturou, na sportovní události nebo možná i do restaurací by mohli lidé začít chodit dříve, pokud budou očkováni nebo se prokážou negativním testem na covid. Myslíte, že je to reálné?

Musím přiznat, že řadu omezení moc nechápu. I toto je zvláštní. To bychom pak měli lidi různých kategorií. Můj vnitřní pocit je ten, že to není dobrý nápad. Ale je to jen můj vnitřní pocit. Nejsem epidemiolog ani infektolog.

Ono se totiž mluví i o tom, že negativní testy se údajně dají i různě sehnat...

V Česku se dá koupit asi úplně všechno. Já bych se nedivil, kdyby se dala koupit i vakcína.

A co říkáte na takzvaný covid pas v souvislosti s cestováním? Myslíte si, že je dobré, aby něco takového bylo? Někteří lidé v této souvislosti mluví o diskriminaci…

Tak ano, diskriminace, ale pokud je pandemie, tak se musíme chovat podle nějakých pravidel. Neumím si představit, že bychom k nám volně pouštěli lidi ze země, kde je vysoký výskyt koronaviru. Myslím si, že covid pas na hranicích bude požadovat téměř každá země. To je podle mě logické.

No ano, ale co když se ti lidé do léta nestihnou naočkovat?

To je potom komplikovaná situace. Potom by bylo asi logické všechny testovat. Takže buď covid pas, nebo negativní test.

Co byste jako lékař vzkázal iniciativě Chcípl PES, která mluví o záměru „otevřít Česko“, nedávno pořádala akci na Staroměstském náměstí, jejich stoupenci z řad provozovatelů restaurací i přes zákaz otevírali své podniky...

Ať si klidně demonstrují, ale ať mají v ruce stanovisko několika odborníků. Já naprosto odsuzuji to, co udělal exprezident Klaus. To nemá obdoby. Ať se přijdou demonstranti podívat do nemocnic, jak to chodí, jak zdravotníci běhají zpocení, uhnaní ve skafandrech. Nejedí, nepijí. Covid opravdu není chřipečka, to je prostě blbost. Covid je velmi nebezpečné onemocnění, které si vybírá oběti nejen mezi seniory.

A jak vidíte takzvaného PSA?

Víte, těmto věcem já nerozumím. Nejsem vševěd Klaus. Dovedu si představit, že lze kritizovat jednotlivé kroky, které vláda udělá. Ale nemůže je kritizovat ekonom Klaus. Musejí je kritizovat odborníci. Vláda by měla odborníkům naslouchat. A pokud by se všechno pořádně vysvětlilo, nedocházelo by možná ani k demonstracím. Ale mám pocit, že nevysvětlují dobře. Například celý podzim se vůbec nemluvilo o organizaci očkování. To mělo být všechno připravené. Lidé nemají dost kvalitních informací. Všichni se totiž vyjadřují ke všemu.

Psali jsme: Michalik (STAN): Vláda? S takovou byste v byznysu v lepším případě skončil Parkanové zničili život. Měla obrovský kredit a najednou z ní udělali zločince. A byla naprosto nevinná, zuří Kalousek Fiala (ODS): Matematika? Některé školy by neměly maturitu vůbec nabízet Prostějov: Město vybuduje návštěvnické zázemí v Kolářových sadech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.