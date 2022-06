„Lidé, demonstrujte! Nejen v Praze, v dalších městech.“ Dnes to vypukne. Významný politik žene národ do ulic

„Zlodějské úvahy! Cynismus!“ říká k výroku o tom, že by mohl stát prodat „nepotřebný“ majetek, například pivovar Budvar, bývalý premiér Jiří Paroubek. „Tato vláda prostě neumí řídit ekonomiku, je to vláda neumětelů,“ uvedl pak v souvislosti se schodkem státního rozpočtu a připomněl, co se stalo na konci vlády Petra Nečase. Vyjádřil se i ke slovům ukrajinského prezidenta Zelenského pro český Parlament. Řekl také, co si myslí o zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Na závěr vzkázal lidem, že je potřeba demonstrovat i v jiných městech, než jen v Praze.

Ukrajinský prezident Zelenskyj promluvil k českému Parlamentu. Co na jeho projev říkáte?

Myslím, že se dalo čekat, o čem bude hovořit. Mě to nijak nepřekvapilo.

Použil také citát, kterým se Československý rozhlas v roce 1968 obracel na veřejnost „jsme s vámi, buďte s námi“. Zaznělo i „pravda a láska musí zvítězit“. Ani to vás nepřekvapilo?

Domnívám se, že byl dobře připraven. Je to bývalý herec. Využívá své schopnosti zaujmout publikum. Takže používá často některé věci, které publikum chce slyšet. „Jsme s vámi, buďte s námi“, jsme nějakou dobu rádi slyšeli, ale myslím, že té mladší generaci to zase tolik neříká.

Rusku dle slov Zelenského jde nejen o Ukrajinu, ale o uchvácení celého území bývalého východního bloku. Vidíte tuto hrozbu také jako reálnou?

Naprosto ne. V tom jsou zajedno Pekarová s Petříčkem. Straší tím. Ale myslím, že Rusko má zájem vyřešit tento lokální konflikt. Pro něj je to lokální konflikt. Mají tam nějakých 150 až 200 tisíc vojáků a tím to pro ně končí.

Ve svém projevu také Zelenskyj vyzval, aby byl Ukrajině udělen status kandidátské země EU. „Udělit Ukrajině status kandidáta znamená dokázat, že evropské společenství je skutečné,” uvedl s tím, že i to je obranou ve válce s Ruskem. Souhlasíte?

Myslím, že není zrovna teď vhodný okamžik rozhodovat o udělení kandidátství nějaké zemi. Jsou tady i státy, které na to čekají delší dobu. A je také potřeba si uvědomit, že udělení kandidátství některé zemi neznamená automaticky, že se za dva, pět nebo za deset let stane zemí, která vstoupí do EU. Ukrajinu by čekala obrovská práce na změnách zákonů, na změně systému dělby moci, na nezávislosti soudnictví, zbavit se korupce… A také by samozřejmě musela zefektivnit hospodářství, aby to nebyl nemocný muž EU. Takže to je ještě dlouhá cesta, která Ukrajinu čeká, pokud má zájem vstoupit do EU. Je dobře, že pan Zelenskyj už nemluví o vstupu do NATO.

V souvislosti s vystoupením prezidenta Zelenského promluvili i naši politici. Co říci třeba na slova předsedy Senátu Miloše Vystrčila, který mimo jiné vzpomenul Mnichovskou dohodu a uvedl, že Ukrajina bojuje za celý civilizovaný a svobodný svět a budeme je proto podporovat?

Pan Vystrčil často bojuje rád za celý civilizovaný svět. Ale je potřeba vidět, že tu podporu Ukrajiny sdílí v současné době aktivně asi 40 zemí. A těch zemí ve světě je zhruba 200. Takže v zásadě je v tom západ sám. Na druhou stranu si v tom vcelku západ může vystačit, protože ta jeho síla je stále obrovská. Myslím na hospodářské úrovni. Ale je potřeba nepřehlížet některé věci, například že rozvojový svět to vidí trochu jinak.

Premiér Fiala také v souvislosti s projevem ukrajinského prezidenta mimo jiné uvedl, že důsledky války pociťují všichni občané naší republiky a pokud se agresora nepodaří zastavit, budou důsledky ještě horší.

Já si myslím, že je potřeba tu válku co nejdříve zastavit. Zahájit mírová jednání, rozhovory tak, aby se vytvořily podmínky pro udržitelný mír. Nemyslím si, že je dobré vůbec pokračovat v úvahách o válce, dlouhodobé válce. Protože koneckonců ten obrovský nárůst inflace a to, co nás čeká, pokles životní úrovně našich občanů, tak je také do značné míry způsobeno tou válkou. A pokud bude pokračovat, tak ty ceny komodit, jako jsou plyn, ropa, pšenice, průmyslové kovy…, půjdou dál nahoru a českou ekonomiku a životní úroveň lidí to bude negativně ovlivňovat. Myslím, že pan premiér by se měl starat především o národní zájem ČR. To je zajistit odpovídající životní úroveň lidí, aby neklesla. A já se obávám, že v tomto roce klesne.

Pojďme na další téma. Podle TOP 09 by měl stát v zájmu konsolidace veřejných financí prodat nepotřebný majetek a zbavit se vlastnických podílů v některých firmách. Co na to říkáte?

To jsou naprosto zlodějské úvahy. Myslím, že tam si nahráli s Kalouskem na smeč, navzájem. Kalousek začal mluvit o tom, jak je potřeba zachránit hospodaření státu, je potřeba snížit deficity a prodat například Budvar. Národní bohatství tohoto typu, na které se těšili už dlouho a teď mají záminku, někteří šíbři, kteří se pohybují kolem pravicových stran… Tak takhle uvažovat, je prostě úplně neslýchané. To je úplný cynismus. Nemám vůbec slov.

Miroslav Kalousek se pustil do vlády poté, co představila svůj rozpočtový výhled do roku 2025 a mluví mimo jiné o tom, že pětikoalice žene ČR do dluhové pasti. Souhlasíte s ním v tomto směru? A není tak trochu s podivem, že Kalousek vlastně tak trochu „střílí“ i do vlastních řad?

Chtěl bych připomenout, že všechny pravicové vlády, které tady zatím byly, skončily ekonomickým debaklem. Jen tak mimochodem, ty vlády, ve kterých seděl sedm let pan Kalousek, tak zaznamenaly schodky státního rozpočtu, nárůst deficitu státu, o 700 miliard korun. A to ještě měly 158 miliard korun rozpočtových rezerv, které jim tam nechala v kase vláda pod mým vedením, na konci roku 2006.

Nicméně je potřeba vidět, že na konci tohoto roku, pokud se věci budou vyvíjet tak, jak se obávám, že budou, hospodářství bude klesat, nekontrolovatelně růst některé výdaje - vláda už teď slíbila 50 miliard korun na kompenzace sociálních dopadů, tak je zřejmé, že ten schodek se může přiblížit ke 400 miliardám korun v tomto roce. A nemyslím si, že v tom příštím roce to bude lepší. Protože tato vláda prostě neumí řídit ekonomiku, je to vláda neumětelů. A v tom si mohou podat ruce s Kalouskem, protože to taky jsme šetřili tak dlouho na konci vlády Petra Nečase, až se dostala republika do recese. V té době jako jediná ve střední Evropě.

Velkou bouři vyvolalo rozhodnutí Evropského parlamentu ohledně zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Jaký je v tomto směru Váš názor?

Myslím si, že je to opravdu trochu předčasné rozhodnutí s ohledem na ekonomickou situaci, zejména těch středo a východoevropských zemí EU. Pokud to takhle bude pokračovat, pokud Evropský parlament se takto bude zmítat ve fantaziích, no tak se Evropa opravdu rozdělí na dvě části. Na jednu část, která tomu tempu stačí, a ta druhá prostě stačit nebude. A tam budeme patřit asi i my.

Dnes, v sobotu 18. června, se koná v Praze demonstrace proti zdražování. Mají podle vás takové akce na vládu vůbec nějaký vliv?

Myslím, že ano. Je ale potřeba, aby chodilo čím dál víc lidí a aby nebyli jenom v Praze. Aby se objevili také v krajských, okresních městech. Lidé si to musí vybojovat sami. To za ně nikdo neudělá.

Odborářští předáci mají zájem zřejmě o to, načasovat si ty akce na prezidentskou kandidaturu pana Středuly. Ale ten problém je tady teď.

Na podzim inflace začne trochu klesat, protože už vloni byla dostatečně vysoká v období září až prosinec. Vláda to bude možná vydávat za důkaz svého ekonomického mistrovství, ale to pravda samozřejmě není. To je přirozený jev. Myslím, že vrchol inflace je teď před námi v červenci, maximálně v srpnu někde ke dvaceti procentům. A jak říkám, pak by to už mohlo přece jenom klesat. No ale ty ceny tady zůstanou.

