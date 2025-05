Peníze na povodně nejsou, zbrojí se. René Kekely ve varu: Příště pošlou lidem provaz

Rendo, máme jen pár měsíců do voleb. Jak vnímáš atmosféru v této zemi?

Docela si všímám, jak se začínají různí politici a strany předhánět. A s úsměvem sleduji, kam až jsou někteří schopni zajít. Bude zajímavé sledovat, kdo, jak a čím se bude až ztrapňovat, aby si získal ty své voliče.

Co lidi podle tebe nejvíc v těchto volbách osloví? Jaká témata jsou pro ně v tuto dobu nejdůležitější?

Tak jako vždy asi sociální, jako jsou důchody a zdravotní politika. Pak je u nás hodně žhavé téma uprchlické, ale především stále se (nesmyslně) zvyšující ceny zboží a služeb. A pochopitelně neustálé - mnohdy až strašení válkou. To mi docela vadí. Namísto toho, že bychom měli od politiků slyšet slova uklidňování, že válka nebude, a že udělají vše pro to, aby se nás to nijak nedotklo, slýcháme a čteme, že musíme zbrojit, že musíme být ve střehu atd. Je to smutné v 21. století po těch válkách, které jak naše země, tak i Evropa a svět prošly. Poslední rok až dva slyšíme primárně to, jak musíme zbrojit. A kolik stovek miliard korun musíme dávat na zbraně. Teď mne docela šokovala zpráva vedení Moravskoslezského kraje, že tam jim vláda stopla mnohokrát slibované stovky milionů korun jako pomoc po loňských ničivých povodních, protože „stav našeho státního rozpočtu to neumožňuje“. Takže my budeme neustále vyčleňovat desítky miliard na zbraně, ale nebudeme mít na to, abychom pomohli lidem, kteří u nás přišli o všechno, ne svou vinou. A ač jim někdo slíbí, že jim stát pomůže, a politici se tam jezdí fotit, nedostanou nic? Úředníci toho kraje museli splnit mnoho předpisů, aby mohl kraj vůbec požádat o tu pomoct, a teď jim od ministra, tedy člena vlády, přijde toto? Tak pak ať se někdo nediví, že možná právě tam (a asi nejenom tam) zvítězí různí slibovači a populisté. Vždyť tahle vláda jim jde v mnohém na ruku.

Jak to myslíš?

Občas se trochu bavím tím, co padá z úst pana premiéra, případně některých dalších jeho vládních kolegů, když se něco týká občanů ČR. Nedávno prohlásil cosi ve smyslu, že „tahle vláda ještě potřebuje alespoň pět let, aby to tady dokončila“. Tím myslel co? Že nebude už vůbec na nic? A nedej bože, pokud zase přijdou vlivem extrémního počasí letos další povodně nebo tornádo či nedej bůh něco dalšího, už rovnou těm lidem budou posílat provaz, skobu a poukázku na pohřeb, aby si to šli rovnou hodit, když přijdou o dům a o všechno. A když jim pak stát nepomůže, protože „státní rozpočet není v takové kondici“?

V rámci svých rozhovorů pro Face 2 Face často zpovídáš i známé osobnosti, především z kultury. Dle tvých zkušeností, jak umělci vnímají tuto dobu? Co třeba říkají na vystupování některých z nich na politických akcích?

Já naštěstí nezpovídám politiky. A zpovídat nebudu. Alespoň ne ty aktivní! Umělce nejenom zpovídám, ale přes 20 let s mnohými i spolupracuji. A je to různé. Někteří vnímají tuto dobu jako skvělou a nejlepší, jiní naopak – a přitom to třeba nejsou ti vůbec levicově smýšlející. Je to jako s běžnou populací. Co člověk, to názor. Co mě ale děsí je, že se lidi vážně bojí říct veřejně svůj názor. Ať už je jakýkoli – jeden před druhým se raději baví o počasí, o dětech nebo o jídle, než aby si vyměnili v klidu názory a v klidu podebatovali. O tom je přece svoboda a demokracie, že jeden respektujeme názor toho druhého. Jenomže spoustu z nich vám řekne: Já se nemůžu se svou kolegyní, kolegou o politice vůbec bavit. Pohádali bychom se, anebo bych už příště třeba nedostala práci. A já se ptám: to je jako prosím co? Kdo tu má ten patent na tu pravdu a tu jedinou „správnou"? Tohle tady přece před pár desítkami let už bylo. Tehdy se lidi báli taky říct svůj názor, báli se o práci a dnes v demokracii, svobodě taky? Pak je asi něco špatně?!

Proběhlo výročí osvobození v roce 1945. Občas zaznívá názor, že jsou zde z některých stran snahy o určité „zkreslování“ historie. Máš také ten pocit?

Samozřejmě. Ona se upřímně ta historie zkresluje desítky let v různých aspektech. Třeba můj děda prošel za šest let války třemi koncentráky. Těmi nejtěžšími. Sice se vrátil, ale s těžce podlomeným zdravím. Kdyby dnes žil, asi by se hodně divil. Je osvobodili Američani, ale víme dobře, že část země osvobodili Sověti. Upřímně – přeju si jediné, aby tyhle věci už nikdo z nás nikdy nezažil. A co mě nejvíc štve je, že dnes, v době internetu, umělé inteligence, atd., se najde stále – bohužel – dost hlupáků, kteří zpochybňují nebezpečí nacismu, holokaust a podobně. A fascinují mě někteří mladí, kteří, byť jen z legrace nebo úplné blbosti, hajlují. Dal bych jim zkusit jediný den nebo týden v nějakém tom lágru. Hodně rychle by je tyhle nesmysly přešly!

A to zkreslování historie vnímáš jak?

Tak třeba od roku 1918, kdy vzniklo samostatné Československo, až do dneška jsme měli 12 prezidentů. Každý se do té historie nějak zapsal nebo ještě zapíše. Nicméně nemůžeme přece měnit historii. „Vtipné" je, že třeba velká část dnešních dětí a studentů zná možná Masaryka, Beneše, a pak až Havla, Klause, Zemana a Pavla. A kdo byl mezi tím, netuší. Možná jim to v dějepisu někdy někdo řekl, ale asi ne tak, aby je znali jmény. Proč? Proč se neučí dějiny kontinuálně? Proč se některé úseky probírají dokola a jiné téměř přeskakují? Přitom – je to naše historie! Je to stejné, jako když se maže v řadě měst historie ve smyslu, že se ruší různá čestná občanství různým kontroverzním osobnostem minulé doby. Jen proto, že „se to dnes prostě nehodí". (A tím nemyslím Hitlera nebo Stalina). Nicméně doba byla taková a patřilo to prostě k té historii.

V tomto kontextu, myslíš, že bylo dobré rozhodnutí premiéra Fica zúčastnit se oslav konce druhé světové války v Moskvě? A co říci na nesouhlasné reakce, které například z „Bruselu“ zaznívají?

Já nevím. Já si myslím, že v současné velmi napjaté době, v situaci, kdy ten rusko-ukrajinský spor stále neskončil a na Ukrajině opravdu stále umírají nevinní lidé, není rozumné jezdit do Moskvy. Asi premiéru Ficovi nikdo bránit nemůže, ale proč neustále zbytečně někoho dráždit a zavdávat příčiny ke spekulacím. A dokud nezasednou představitelé těch dotčených stran včetně USA k jednomu jednacímu stolu, asi se toho moc nezmění.

Když jsme u Slovenska, vzhledem k tomu, že právě v této zemi máš kořeny, zeptám se stejně jako v první otázce na ČR. Jaká je tam atmosféra mezi lidmi za vlády Roberta Fica?

Na Slovensku všeobecně není vůbec dobrá atmosféra. Pokud se říká, že u nás je rozdělená společnost, pak u našich sousedů pod Tatrami je to asi tak pětkrát horší. Poslední roky všeobecně tam politická stabilita rozhodně není a asi jen tak hned nebude. A i tam jsou umělci rozděleni na dva nebo tři tábory. Pořádají se tam manifestace, lidi jsou naštvaní. Dokonce celé rodiny se rozkmotřily kvůli svému názoru na politiku, a to je asi to nejhorší. Když se blízcí rozhádají až tak, že si jsou schopni dát i – lidově řečeno – do úst. A přitom politika je to poslední, co by zrovna za tohle stálo.