„Lži, co říká Biden. USA to vyhovuje“. Český Afghánec pro PL: Vše je jinak. Zeman má pravdu

Co se to děje v Afghánistánu, že se všechno seběhlo tak rychle? Západní tajné služby očekávaly, že Tálibán obsadí Kábul v půlce září, ale povedlo se mu to o měsíc dřív. Jak je to možné?

Víte, když vrchní velitel ozbrojených sil zakáže vojákům střílet a bránit svou zemi a tvrdí, že o všem jedná, tak se není čemu divit. Prezident Ašraf Ghaní jako vrchní velitel zakázal armádě čelit Tálibánu se zbraní v ruce, stále mluvil o tom, ať počkají, že chce o všem jednat a předat moc v poklidu. Pak se najednou sebral a utekl ze země. Vojákům to lámalo srdce, že nemohli zemi bránit před Tálibánem. Vojáci a speciální jednotky se nechtěli vzdát, nechtěli odevzdat své zbraně. I civilisté moc dobře věděli, co na ně přichází za hrůzu, ale nemohli nic moc dělat sami. Přesto se na mnoha místech ozbrojili a bránili sami, bojovali, jenže to už vám média neukážou a místo toho se tvrdí, že všichni buď utekli, anebo se dobrovolně vzdali.

Další problém byl, že se hodně obyvatelstva stáhlo do velkých měst. Prezident vyzval lidi, aby se strategicky stáhli do velkých měst a malé vesnice a další menší sídla prodal Tálibánu hned na začátku. Obhajoval to tím, že se budeme bránit z velkých měst, odkud to bude snažší. Proto mnoho lidí uteklo do měst jako Kandahár, Mazáre Šerífu nebo Kábulu. Nebyl to žádný zbabělý útěk bez boje, ale vyzval je k tomu prezident.

To působí dost odlišně třeba proti prohlášení amerického prezidenta Bidena, který mluvil o tom, že jejich vojáci nemohou nic dělat, pokud se sami Afghánci nemají snahu bránit…

To je lež, nic jiného než lež! Jak speciální jednotky, tak další části armády bojovat chtěly, ale rozkazy prezidenta byly opačné. Ten neudělal nic jiného, než naši zemi prodal. I náš ministr obrany prohlásil, že jim prezident svázal ruce, zakázal bojovat a předal nás Tálibánu. Pak se sbalil a odletěl, jenže to nikdo nevěděl do okamžiku, než byl za hranicemi. Pak už bylo pozdě cokoli dělat.

Jak si počínání prezidenta vysvětlujete? Proč se tak zachoval?

To ví jen Bůh. Je potřeba se ale podívat několik let zpátky, když se v Afghánistánu konaly prezidentské volby. Nezapomeňte, že jsme určitou dobu měli dva prezidenty. Prezident, kterého národ zvolil, Abdulláh Abdulláh, musel odstoupit na základě tlaku USA. Tehdejší americký ministr zahraničí přijel do Afghánistánu a řekl, že Spojené státy budou uznávat Ghaního a tlačil na to, že Abdulláh musí odstoupit. Přitom reálně vyhrál on, jenže odmítal jakékoli jednání s Tálibánem a to byl asi ten problém. Místo toho byl zvenku u moci držen prezident Ghaní, který se zachoval zbaběle a zločinně. Jako kapitán, který místo aby zůstal na potápějící se lodi, tak z ní utekl a potopil ji.

Celé to působí, jako by Spojeným státům vyhovovalo, že se Tálibán zmocní Afghánistánu. Svět by se jich měl zeptat, proč tohle chtěli. Vlastně nejen svět, ale i samotní Američané ať se ptají svého vedení. Krvácely tam tisíce jejich vojáků a teď se zachovají takhle. Padlo tam i 14 mladých českých vojáků. Kvůli čemu padli? Hrdinně tam vzdorovali nepříteli a všechno to nakonec skončilo prodáním země do rukou nepřítele, proti kterému Západ bojoval.

Otazníky vyvolával i odchod americké armády z Afghánistánu. Sbalili se a zemi opustili ze dne na den, v noci a nechali na místě techniku, zbraně a další vybavení. Jak to na vás působilo?

Když k tomu došlo, byl jsem zrovna v Kábulu. Nikdo o ničem nevěděl, netušili jsme, že tu noc odchází. Všichni se to dozvěděli až poté, co se rozšířila zpráva, že dochází k rabování jejich základen. Než na místo dorazila řádná afghánská policie a armáda, už to bylo všechno vyrabované. Celé to proběhlo jako lusknutím prstu, prostě Američané najednou zmizeli, jako by měli nějakého Copperfielda.

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřil obavu, že po ovládnutí Tálibánem stane z Afghánistánu základna teroristů, kteří pak budou podnikat útoky po světě. To okamžitě odsoudili někteří komentátoři s tím, že to nehrozí, protože Tálibán prý není teroristická organizace. Co na to říkáte?

Pan prezident Zeman má stoprocentní pravdu. Oblast Tora Bora, kde bojovala Al-Kaida před lety, teď má zpátky Al-Kaida a operuje tam také Islámský stát. Už to území ovládají. Mají tam své výcvikové tábory, učí tam nenávist vůči lidskosti, učí tam děti od malička zabíjet a všechno beztrestně. Jestli svět uzná novou vládu Tálibánu, budou si moci legálně vycvičení teroristé létat po světě kamkoli budou chtít, budou mít legální pasy, všechno se jim usnadní. Jinými slovy, pan prezident Zeman má absolutně pravdu v tom, že bude-li Tálibán v Afghánistánu u moci, terorismus ve světě bude na vzestupu.

Důležité je také říct, že od samého začátku Tálibán porušuje to, co slibuje. Vraždí, mučí a znásilňují, nikdy s tím nepřestali. Jen vykládají do televizních kamer, že se nebudou mstít, ale to jsou lži, dělají přesný opak. Jenže nikdo nemá odvahu tohle natáčet. Já ty informace mám přímo z daných míst.

Co bude teď s Afghánistánem? Je už všechno ztracené a Tálibán bude mít zcela volné ruce?

Doufáme, že ne. Náš viceprezident Amrullah Saleh řekl, že podle ústavy Afghánistánu legálně přebírá automaticky prezidentské pravomoci a některé státy mu už daly za pravdu. Momentálně je se zbytkem vlády na severu země v Pandžšíru, který nikdy nebyl dobyt. Viceprezident Saleh hodlá se nevzdal a vyhlásil, že boj zdaleka nekončí, takže ani svět by neměl uznávat Tálibán za vládce Afghánistánu. Za viceprezidentem se do Pandžšíru stáhli i ostatní včetně ministra obrany a bezpečnostních složek. Nikam neutekli a nechtějí se vzdát.

Takže například ani pro diplomatické mise se nic nemění? Jinými slovy v praxe třeba pražská ambasáda Afghánistánu zůstává, neuznává Tálibán a stojí za legální vládou viceprezidenta Saleha?

Ano. První byla afghánská ambasáda v sousedním Tádžikistánu, která na tiskové konferenci prohlásila, že tu stále je legitimní viceprezident, na kterého po útěku Ghaního přešly prezidentské pravomoci, je tu stále legitimní vláda a dokud bude toto existovat nic se nemění a velvyslanci zůstávají, vlajka zůstává a samozvaná vláda Tálibánu není legitimní.

