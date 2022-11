„Ministr nebezpečí“ Rakušan. Policisté jsou frustrovaní a on vyvěšuje Putina. Šlachta má interní informace. Jde o migranty

reklama

Robert Šlachta už před několika měsíci pro ParlamentníListy.cz vyjádřil znepokojení nad přístupem ministerstva vnitra k nelegální migraci, která směřuje přes Českou republiku. Od té doby se prý nic nezměnilo: „Nezměnilo se od doby, kdy jsme dělali rozhovor, naprosto nic. Z voleb vzešel místostarosta Přísahy ve Starém Hrozenkově, které je přímo na hranicích se Slovenskem, a i dnes říkal, že včera a předevčírem zde byli zadržení běženci, kteří putují přes zelenou hranici. Pro ně už nejde o nic nového, už si zvykli,“ řekl s tím, že zpočátku byli tamní obyvatelé vyděšení z putujících migrantů, ale to už neplatí.

Migranti se dle jeho informací také často posadí na autobusovou zastávku a čekají na policii, dokud ji někdo nezavolá nebo nepřijede sama. „Děje se, co jsme říkali na začátku a já jsem už v červnu upozorňoval na nebezpečí. Dnes máme listopad a čísla nejenom neklesají, ale jsme stále v nejvyšší migrační vlně. Visegrádská čtyřka a setkání kvůli migraci je jedna věc, my ale předsedáme Evropské unii a brzy končíme. Nevím, co budeme kromě Ukrajiny vykazovat, že jsme v předsednictví udělali. Jedna z hlavních věcí je ochrana vnějších hranic Evropské unie, kterou jsme řešili opatřením na vnitřních hranicích, ale problém se stejně nevyřešil,“ upozornil Šlachta a podotkl, že dohoda se Slovenskem v rámci navrácení uprchlíků stejně nefunguje.

Ať si Rakušan dělá propagandu u sebe doma

Jako bývalý policista a vyšetřovatel přidal i pár informací od policistů. „Běženci se v některých případech chodí přihlašovat na policii a policisté jsou z toho frustrovaní. Dostanou nějaké vízum na třicet dní a pokračují do Německa, kam zkouší projít. Když jsou chyceni, Němci je vrací zpátky do České republiky a s námi se vůbec nemažou. A Rakušan (ministr vnitra, STAN, pozn. red.) místo aby řešil věci týkající se ministerstva vnitra, vyvěšuje vlajky s Putinem, což naprosto odmítám a navíc jde o zavlečení ministerstva do nesmyslné propagandy. Ať si ji dělá na Twitteru a u sebe doma v baráku,“ zkritizoval kroky Rakušana.

Kontroly navíc narušují fungování Schengenu, ve kterém si Evropané zvykli na volný pohyb zboží i osob a možnost procházet volně mezi státy Evropské unie, začali ho brát jako standard. „Ale bohužel současná situace a fakt, že Rakušan nebyl schopen zajistit kontrolu vnějších hranic Unie, způsobilo, že musíme vlastní hranici chránit. Schengen může fungovat, ale je nutné se zaměřit na ochranu vnějších hranic,“ vyzval Šlachta s tím, že dosud zaznamenal pouze snahy o jednání z Řecka a Itálie, ale nebije se na poplach, což se mělo dít už dávno. Oproti tomu nová italská premiérka Giorgie Meloniová odmítá přijmout migranty z lodí, případně jen děti bez doprovodu a nemocné. „V Itálii je vidět tvrdost v jednání, ale česká vláda neumí vyjednat ani navracení migrantů na Slovensko, odkud přišli, i když byli prokazatelně chyceni na československé hranici,“ zdůraznil.

Bují sociální turistika

Další migrační nebezpečí vnímá ohledně Ukrajinců. U nich jde o úplně jiný příběh, jak uvedl. Mnoho z nich pomoc potřebuje, ale hranice se jim otevřely nestandardně a bez kontroly osob, které do České republiky vstupují. „Bez kontroly jsme umožnili vstup lidí, kteří válkou třeba postižení nebyli a můžou jich být i statisíce. Jak Rakušan přiznal, nevíme, koho tady máme, kolik z půl milionu Ukrajinců se už vrátilo zpátky, dostalo vízum nebo pokračovalo do členských zemí. Bohužel, když někoho zvu na návštěvu, musí se chovat podle našich pravidel. A druhá věc, což slyším od lidí z pracovních úřadů a terénu. Jednoznačně zde bují sociální turistika, Ukrajinci zde pracují na černo, což vyhovuje podnikatelům i určitým skupinám, a ještě si chodí pro dávky na úřad práce. Systém nedovoluje žádnou kontrolu,“ vytkl. Úřady jsou navíc přetížené a dávky se zpožďují. Celý problém si tak dle názoru Šlachty zavařila Česká republika sama.

Obavy vyjádřil také ohledně další migrační vlny z Ukrajiny během zimy, na kterou Česko není připraveno. „Nebyli jsme připraveni na tu, která přišla na jaře, a když měli v září nástup do škol, ani jsme nevěděli, ve které obci se nacházejí a kdo do školy přijde. Připravit jsme se nestačili a nedovedu si představit ještě s vlnou, která jde z jihu, že bychom byli připraveni na další desítky tisíc uprchlíků z Ukrajiny a na zpracovávání jejich agendy. Ještě jsme ani nezpracovali ty, koho tady máme nyní,“ shrnul.

A přidal výzvu: „Je potřeba rozhýbat zadek ministerstvu nebezpečí. Nastavit striktní pravidla, že kdo chce přijít, musí se na našem území chovat tak, jak by měl. Jsem přesvědčen, že jsme pro Ukrajinu udělali hodně, ale je třeba udělat něco i pro naši bezpečnost. A pro tu neděláme nic. Od června mám problém s migrací, a kdyby se to samé dělo v letech 2015 a 2016, byli by členové současné vlády těmi prvními, kdo by řvali. Na předvolebních kampaních slibovali, jak chtějí chránit vnější hranici Evropské unie a nyní jsme v předsednictví a nedělají s tím nic. Pro mě jsou to dezinformátoři, kteří lhali a nyní se to ukazuje v praxi. Je nutné si to uvědomit,“ řekl Robert Šlachta pro ParlamentníListy.cz.

Zadržené vracet na Slovensko, nastavit exemplární tresty

Jeho doporučení pro ministerstvo jsou jasná: Nastavit řešení jižní české a slovenské hranice a vyvolat jednání na úrovni Evropské unie o posílení vnější hranice. Se Slovenskem jednat minimálně na úrovni premiérů ohledně navracení migrantů. Po zadržení je vracet na Slovensko tak, jako to dělá Německo s Českou republikou. A ministerstvo spravedlnosti by mělo nastavit exemplární a tvrdé tresty za převaděčství i účast v jakékoliv jeho části. „Organizátoři nesedí v České republice, vše organizují po telefonech v jiných státech. Je nutné nastavit exemplární tresty vůči řidičům i těm, kdo se na převaděčství jakkoliv podílí, i když třeba dodá doklady,“ doporučil.

Nakonec sdělil, že vždycky je základem státní bezpečnosti vědět, koho máme na svém území. „To nevíme, je třeba ve spolupráci se starosty a městskou policií provádět kontroly a musíme se dobrat, zda tam lidé jsou, zda se zdržují na uvedených adresách, nebo nezdržují, abychom byli schopni doplnit informace a znovu odstartovat kontroly finančáku, celní správy a úřadů práce. Pod vedením ministra Jurečky toho mají tolik, že je lituji, ale je nutné nastartovat důsledné kontroly včetně podnikatelů, koho zaměstnávají a kdo bere sociální dávky,“ dodal.

