Šlachta: Migranti se nebojí, že je chytneme. Prohlásí se za Syřany. Děláme jim cestovku. Toto teď přijde

„Rakušan skandálně řekne, že jsme jen země, kterou migranti procházejí a ani se nezvedla kriminalita. Je vidět, že neví, o čem mluví. Kriminalita se neukáže hned, ale třeba až za několik měsíců a některé věci jsou neměřitelné. Přecházet to mlčením, je naprosto skandální,“ říká šéf Přísahy Robert Šlachta ke stoupajícím číslům lidí, kteří se nelegálně pokoušejí dostat přes Českou republiku, například do Německa. A vyžaduje systémové změny.

reklama

Šlachta upozornil, že otázka vysoké nelegální migrace přes naše území se zhoršila během června a pomalu se začala navyšovat. „V současné době prožíváme vrchol při počtech zadržení. Vypovídá to o tom, že už nejde o migraci, která se týká Ukrajiny, ale bavíme se o ekonomické migraci. Před čtrnácti dny jsem se byl na hranicích podívat a viděl jsem asi tři desítky zadržených. Všichni byli muži od 15 do 30 let. Jde o ekonomickou migraci a prchají ze Sýrie a Turecka. To jednoznačně nemá nic společného s válkou v Sýrii,“ řekl pro ParlamentníListy.cz s tím, že z Turecka je žene také tamní obrovská inflace, která se blíží 80 procentům.

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 14929 lidí

„I zadržení Turci prchají kvůli ekonomické situaci, nikoli ohrožení života. Neutíkají ze strachu před zabitím ve válce. Neprchají proto, že by byli vybombardováni,“ uvedl Robert Šlachta. Situace v České republice, kdy policisté zachytí i stovky migrantů denně, podle něj vypovídá o tom, že Schengenská hranice neplní svoji roli, kterou plnit má. Tedy ochranu vnější hranice. „Česká republika předsedá Evropské unii a jsme i zodpovědní za to, jak k ochraně dochází. Státy jako Rakousko nebo Slovinsko přistoupily k tomu, že vyhlásili první stupeň ochrany své vnitřní hranice a my vyzýváme ministra vnitra Víta Rakušana, aby k tomu přistoupila i Česká republika,“ podotkl.

Migranti nemají obavu ze zadržení

Poznamenal rovněž, že minulý týden se ozvalo Německo, které znepokojuje množství migrantů přicházejících z České republiky a začalo mluvit o hraničních kontrolách. „My jsme zemí tranzitní, kdy přes nás migrují dále do Německa a severních zemí. Ale jsme také předsednická země a Ministerstvo vnitra by mělo svolat jednání a zaměřit se na ochranu vnější hranice Schengenu. Padá to na nás a migrace je mnohem rozsáhlejší, než v roce 2015,“ zdůraznil.

Předseda Přísahy Robert Šlachta navíc přímo při zadržení viděl, že migranti nemají obavy z policie. „Nemají obavu ze zadržení a dochází k tomu, že se prohlásí za Syřany, kam je Česko nemůže vrátit, protože tam se nevydává. Dostanou třicetidenní vízum a oni pokračují dál. Nemají naprosto žádnou obavu z policie a ze zadržení. Potloukaly se tam skupinky a vůbec jim nevadilo, že budou zadrženi policisty,“ popsal.

Strážci zákona pak vozí migranty na nádraží, odkud vyráží směrem na Prahu a případně Berlín či dál. Přístup, kdy nelegální migranti získají měsíční vízum a nikdo je dále nesleduje, se Šlachtovi ani trochu nelíbí: „To je politický problém. Slovensko nepřebírá migranty od české strany, pokud tam není důkaz, že šli ze Slovenska. Nestačí jen zadržení u slovenských hranic a nám se to tady nahromadilo. Jsou potřeba změny a aplikovat jiný postup,“ vyzval Šlachta s tím, že migranti se znovu a znovu zkouší do Německa dostat, dokud nenajdou nějakou díru a k sousedům proniknou.

Frustrovaní policisté

„A Němci ty, kdo k nim zamíří z České republiky, okamžitě do Česka vrací. Pro mě je důležité, co s tím udělal Rakušan. Poslal policejního prezidenta Vondráška vyjednávat se Slovenskem, ale Ministerstvo vnitra musí nastavit systém, kdy bude migranty vracet do států, odkud k nám přicházejí. Jinak je vypustíte na nádraží a policisté jsou z toho frustrování, protože jim děláme cestovku,“ vysvětlil. Šlachta dále považuje za nesprávné, když Slovensko odmítá migranty přijímat zpět. Dle jeho slov jde pouze o výklad samotného Slovenska. „Znovu připomínám, že jsme předsednická země Evropské unie a já nechápu, proč Ministerstvo vnitra už nesvolalo jednání a neřeší věc na evropské úrovni i s ochranou vnější hranice,“ sdělil.

Psali jsme: Fialova vláda neřeší zdražování a na občany kašle. Radši poklonkuje Evropské unii, Německu, USA a Ukrajině, říká kandidát na starostu České Lípy Kobza (SPD): Nechci slevu zadarmo aneb Vláda coby chytrá horákyně Scholz po telefonátu s Putinem: Pořád nepochopil, že invaze byla chyba Fiala vysvětluje přes Forum24: Evropský strop není nižší než náš. Veřejnost to prý špatně pochopila

Co se týká samotného systému Schengenu, kdy mohou obyvatelé Evropské unie cestovat volně mezi státy, přináší podle něj stále z 90 procent klady. „Nikdo by nechtěl cestovat způsobem, který tady býval. Když zavřete hranici, nebude to nic přinášet obchodu, cestování a podobně. Z 90 procent jsou to stále pozitiva, ale pozitiva jsou vždy zneužita nejen migranty. Je na státu, jak bude umět svoje území hlídat. Schengen není přežitý, funguje, pokud budou okolní státy chránit své území,“ poznamenal Robert Šlachta.

S negativy Schengenu se musíme umět vypořádat

Dvoudenní cvičení policistů z popudu ministra vnitra označil za naprosto zbytečné. „Stejně dochází denně k záchytu 200 lidí a je třeba vyhlásit ochranu prvního stupně, aby policisté dostali legislativní rámec kontrolovat okolí hranice. Pro mě Schengen přináší pozitiva, ale s negativy se musíme umět vypořádat,“ uvedl. Dále řekl, že každá politická strana ve volbách vykládala, jak se zaměří na boj s migrací a ochranu vnější hranice.

„Tvrdili to při každé kampani a je naprosto neuvěřitelné, že to nechávají procházet. A Rakušan skandálně řekne, že jsme jen země, kterou migranti procházejí a ani se nezvedla kriminalita. Je vidět, že Rakušan neví, o čem mluví. Kriminalita se neukáže hned, ale třeba až za několik měsíců a některé věci jsou neměřitelné. Přecházet to mlčením je naprosto skandální,“ domnívá se Robert Šlachta. Aby se situace dále nezhoršovala, měly by se hranice začít hlídat, spustit jednání na úrovni Evropské unie ohledně nastavení přebírání zadržených migrantů zpět na území, odkud jdou a velmi tvrdý postih převaděčům i těm, kdo se na organizaci převádění podílí.

Šlachta vysvětlil, že v dnešní době se organizátoři s nikým nestýkají, vše řeší přes mobilní telefony. Tvrdě je proto nutné přistupovat i k poslednímu řidiči, aby si předem rozmyslel, zda se do převozu pustí. „Jde o organizovaný zločin. Policisté zabývající se migrací by se měli snažit spolupracovat s Europolem, který může poskytnout data a informace. Je nutné na všech úrovních zemí Evropské unie informace vyměňovat a z mobilních telefonů zadržených osob udělat analýzy,“ navrhnul předseda Přísahy. Nakonec přirovnal řešení nelegální migrace českou vládou k řešení rostoucích cen energií. „Nevím, na co čekáme a proč otálíme. Rakušan měl už dávno konat. Kdyby neměl své politické problémy, mohl by se zajímat o Ministerstvo vnitra a hledat řešení,“ dodal.



Psali jsme: Rozvoral (SPD): Opožděné řešení energetické krize, představené vládou, je výsměchem občanům Štěpánek (Piráti): Dotace pomohou i se syndromem vyhoření Švédská pravice vyhrála volby. Premiérka uznala porážku Europoslanci ještě přiložili pod zelený kotel. „Pouze rozšíření obnovitelných zdrojů znamená skutečnou nezávislost“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.