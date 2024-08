„Mně se stýskat nebude. Ani mým penězům.“ Vyoral nebyl ke končící Fridrichové laskavý

V Německu by Svaz německého automobilového průmyslu chtěl do deseti zrušit benzínové čerpací stanice. Aneb když nejde přechod na elektromobilitu silou, musí jít ještě větší silou. Co si o tomto přechodování myslíte vy?

To co od začátku. Globální agenda je dána a domluvena na desetiletí dopředu. S tím my obyčejní lidé nic nezmůžeme. Co si usmyslí a rozhodne celosvětová vládnoucí garnitura v pozadí, to bude… Ať už válka, hra na pandemii, globální oteplování nebo konec fosilních paliv… Samozřejmě důsledek by zatím byl pro mnohé zřejmě likvidační – obrazně i doslova. Nicméně onen důsledek je tady dle všech stop a náznaků záměrem. Žádný plán ovšem zcela nevyjde a každá akce vyvolává reakci, takže naděje vždy existuje.

Psali jsme: Mládežník se popral s plakátem Konečné. Nevyhrál, má ostudu

Mládežník se pral s plakátem lídryně Stačilo! Kateřiny Konečné. Bouchal pěstičkou, plácal botou. A k tomu se natočil na video. Co podle vás vede mládež k takovým činům?

Vždy stejně jako u čehokoliv jiného se samozřejmě jedná o spleť podnětů a důvodů. Jako jeden klíčový bych viděl nedostatek pozornosti a zejména jakéhokoliv umění či schopností si onu pozornost připoutat jinak, než šaškováním. Ať už to šaškování má formu boxování s plakátem – což je ještě léčitelné, nebo hraní si na jedno z 666 pohlavních deviatur. Jakkoliv si myslím, že chlapec časem ze své blbosti vyroste, tak video může být i znepokojivou výpovědí o tom, jak pologramoti z mediálního a politického hlavního proudu přehlížejí, banalizují, ne-li až sami iniciují agresivitu proti všem, kteří si dovolí zpochybňovat současnou jedinou povolenou pravdu a světonázor strany a vlády. Nejen u nás, neb s nadsázkou ona globalistická strana a vláda je v zásadě ve všech zemích takzvaného Západu tatáž. Respektive jsou vedeny týmiž zákulisními nadnárodními silami. A za všechno špatné – i za to zrůdné, co tady vyváděla Babišova protektorátní vláda za koronafašismu, i za to zrůdné, co tady vyvádí Fialova protektorátní vláda za ukrofašismu – mohou pochopitelně komunisti. Jak jinak. Byť je současný politicko-mediální mainstream s vojenskou juntou pod vedením převlékače uniforem Petra Pavla a vrchního cenzora Otakara Foltýna z dlouhodobého hlediska v mnohém nebezpečnější pro naši zemi a občany.

Ve Francii byl zadržen zakladatel Telegramu Pavel Durov a teprve se uvidí, zda stane před soudem za údajné napomáhání k trestné činnosti páchané přes Telegram. Lidé už radí Elonu Muskovi, aby se držel od Evropy dál. Neukazuje se tady, že ať děláte, co děláte, nakonec vám někdo bude diktovat? A jediné, co si můžete zvolit, když máte štěstí, je kdo?

V zásadě máte pravdu a je třeba se s tím smířit, respektive vyrovnat. My coby plebs, spodní miliardy lidí, můžeme pouze umně manévrovat v rámci mantinelů, které nám vytyčili – jako potkanům – ti ze stínů. Nebo taky hrát pouze s těmi kartami, které nám rozdali.

V USA podpořil prezidentský kandidát Robert F. Kennedy mladší Donalda Trumpa. Ačkoliv je celý život demokratem, míněno člen demokratické strany. Není toto sbližování podobné jako v Česku, kde k sobě bývalí členové ČSSD a ODS často najdou cestu snadněji, protože současná politika je už o něčem úplně jiném?

Na jednu stranu máte pravdu. A v zásadě ani nejde o současnou politiku. V zásadě všechny hlavní mainstreamové politické strany podporují stejné síly nad nimi. Tudíž různorodost hlavních politických uskupení z hlediska ideologie je v zásadě iluze. Ovšem co se Roberta F. Kennedyho týká, tak co já ho registruji, tak mi názorově coby konzervativec a vlastenec vždy seděl spíš k Republikánům. A spojení Trumpa s Kennedym je myslím logické, očekávané a zřejmě win-win výhodné pro obě strany.

Tak se ČT omluvila za to, že doktorku Krátkou uvedla jako odpůrkyni očkování. Konkrétně na konci pořadu, ve kterém tato nařčení zazněla, byla zobrazena 53 sekund omluva. Ti, kdo omluvu chtěli, už si stěžují, že nebyla doručena řádně. Vzhledem k tomu, je podle vás nutné, aby soudy rozhodovaly nejen o omluvách, ale i o tom, jak budou provedeny?

Tak asi by mělo jít o nějakou reciprocitu vzhledem k původnímu očernění. Měl jsem za to, že soud určité hledisko a rámec omluvy určuje. Není-li tomu tak, asi by tomu tak být mělo – nebo by měl žalobce formu omluvy rovnou dopředu navrhnout. Nejsem právník. Myslím, že každé zadostiučinění a satisfakce je dobrá, nicméně pokud by se měli aktivisté z bruselsko-washingtonsko-berlínské ČT omlouvat za každou lež, neobjektivitu či zaujatost, pak by na všech programech této lží a nenávistí zprivatizované instituce neběželo non-stop nic jiného než omluvy.

Tak se nám Mark Zuckerberg přiznal, že z donucení americkou vládou cenzuroval příspěvky. O covidu, ale i o aférách Huntera Bidena. A omluvil se. Tak přiznání je polehčující okolnost, ale myslíte, že to, že se Zuckerberg omluvil, znamená, že už to příště neudělá?

Dle mého spíše naopak. Přiznáním něčeho, co všem lidem s hlavou na krku a mozkem v hlavě, muselo být zjevné, jen formálně vyjevil praktiky, které budou pokračovat. Navíc dost pochybuji, že Zuckerberg byl donucen. Dle mého je Zuckerberg a jeho firma buď produktem, nebo pozdějším partnerem zpravodajských služeb – tedy k vládě má dost blízko na to, aby musel být k čemukoliv nucen. Stačí výhodná dohoda. Jinak přiznání by mělo být polehčující okolností pouze do té doby, dokud není pravda zcela zjevná tak, jako v tomto případě. V tomto případě už jde pouze o populisticko-oportunistické gesto a pokus o minimalizaci škod.

A máme tu překvapení před návratem do normálního provozu. Nora Fridrichová po 24 letech končí v ČT. Bude se vám stýskat?

Mně rozhodně ne, ani mým vydělaným penězům, kterými jsem byl skrze povinné výpalné nucen sponzorovat onu psychicky labilní eurobolševickou aktivistku Noru a její prorežimní propagandu. A předpokládám, že nebudu sám. Jinak Nora si jistě brzy najde jinou noru, z níž bude opět rezonovat. Ať už v pofidérních plátcích typu xanaxového Forum24, BISkového Respektu, v nynějším Reflexu či Deníku N. Případně se bez problému zanoří i do DVTV či CNN News… Prostoru je hodně. Nicméně jsem zaznamenal, že zatím zmínila dočasně práci v její organizaci pomáhající matkám samoživitelkám, což jí moc kvituju a za což jí smekám. Na rozdíl od veškeré tendenční práce odvedené v protičeské ČT.