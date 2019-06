„My rozhodujeme, co se bude vysílat!“ Vadim Petrov o minulosti a budoucnosti České televize, která od vás chce víc peněz

ROZHOVOR Rada ČT je slabá a chybí jí kompetence Českou televizi kontrolovat, takže je to jen takový diskusní klub. Ale ačkoli televizi řídí generální ředitel, na kobereček kvůli ní chodí do Poslanecké sněmovny Rada ČT. Podle člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadima Petrova se vždy povede debata, k čemu vlastně veřejnou službu médií potřebujeme. Dokud si na tuhle otázku neodpovíme, nevidí ze strany veřejnosti ani politiků vůli podpořit zvýšení koncesionářských poplatků, jak by si na Kavčích horách přáli. Sám je iniciátorem uspořádání konference všech zainteresovaných, kteří by se na budoucnost ČT podívali z různých úhlů pohledu.

Poslanec Václav Klaus se obrátil na RRTV s dotazem na odborné, resp. správní, posouzení vyjádření redaktorky České televize Nory Fridrichové, která na sociální síti napsala: „Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě“. Vnímá to jako nenávistný výrok a výzvu k diskriminaci jedné konkrétní skupiny obyvatel (která volí jinak než paní redaktorka), a to od zaměstnankyně veřejnoprávního média věnující se „veřejnoprávní“ politické publicistice. Dá se odhadnout, jak se k tomu vyjádří RRTV jako správní orgán?

My jsme Rada pro vysílání a tenhle její příspěvek byl na soukromém Facebooku, takže to není téma pro nás. Maximálně se pobavíme o tom, jestli ten podnět pošleme Radě ČT s dotazem, jak se to slučuje s Etickým kodexem zaměstnance veřejnoprávní televize.

A podle vás se to slučuje?

Nevím, co na to Etický kodex ČT. Já to beru jako její osobní věc. Jakýkoliv a kohokoliv názor, který zazní na sociálních sítích. Lidi se tam projevují různě.

A pokud by něco podobného zaznělo ve vysílání České televize?

Tam by mi to vadilo. Novináři České televize by měli být profesionálové, které si veřejnost najala, aby ji informovali, ne aby se posmívali nějaké skupině voličů.

Měli by novináři být volení jako poslanci, jak navrhl předseda KSČM Vojtěch Filip?

Tak jinak, mají novináři veřejnoprávních médií zveřejňovat své platy?

Jak kteří. Já jsem v úřadu RRTV od března, zákon o střetu zájmů radního definuje jako člověka v pozici, která se může do střetu zájmu dostat, a proto je třeba ho více kontrolovat. Na začátku jsem musel vyplňovat majetkové přiznání a teď po třech měsících jsem ho vyplňoval znova. Jaký majetek jsem si za ty tři měsíce koupil, co jsem prodal a kolik mám peněz na účtech. Kromě toho, výše mého platu je veřejně dostupná informace. Když už jsme ji zmínili, Nora Fridrichová je daleko více vystavena nebezpečí střetu zájmů než obyčejný člen RRTV nebo například člen Rady Energetického regulačního úřadu nebo veřejný ochránce práv – ti všichni musí své majetkové poměry oznamovat. Nora Fridrichová ne.

Je tedy Česká televize v jakémsi zvláštním režimu, pokud se to takto dá říct?

Na začátku devadesátých let se všichni báli, aby Českou televizi nikdo nezneužil k nějaké propagandě, a tehdy se všichni inspirovali v BBC, kde si vzali za příklad vše to, co činí televizi nezávislou, ale už přivřeli oči nad tím, co ji kontroluje. Ale tenhle stav se zakonzervoval a od té doby se udržuje. Kromě období kolem roku 2000, kdy byl pokus ČT dostat pod nějakou smysluplnou kontrolu.

Na tehdejší revoluci na Kavčích horách jsou různé pohledy. Jaký je nejbližší vám?

Asi nejsrozumitelněji to popisuje Wikipedie. Říká, že na přelomu let 2000 a 2001 se redaktoři zpravodajství České televize s podporou předních politiků spjatých s havlovským křídlem a Čtyřkoalicí vzbouřili proti vedení České televize, které bylo považováno za spřízněné zejména s ODS a Sněmovna i Senát se přiklonily ke vzbouřencům. Vzbouřenci podle svých slov hájili nezávislost a druhá strana tvrdila, že chce kontrolovatelnou instituci, když je placená z veřejných prostředků.

Jaký je váš osobní názor na podobu České televize?

Česká televize je autonomní, má slabou Radu, které chybí kompetence ČT kontrolovat, je to takový diskusní klub, ale přitom se ta Rada za činnost televize zpovídá Sněmovně. Televizi řídí ředitel, ale na kobereček do Sněmovny chodí Rada ČT.

Když už jste zmínil šéfa ČT, co je na tom pravdy, že do toho, jak vypadá zpravodajství a publicistika nemůže mluvit dokonce ani generální ředitel?

Vybavuji si výrok jednoho novináře z doby, kdy se ještě prach z bojů o televizi nad Kavčími horami nerozplynul. Tehdy jeden z novinářů zpravodajství říkal tehdejšímu řediteli: „Vy jako generální ředitel máte už z titulu své funkce konflikt zájmů, protože máte různé odpovědnosti – k Radě ČT, k politikům, ale my novináři se řídíme jen svou vlastní odpovědností a svobodně rozhodujeme o tom, co se bude vysílat, a co ne.“ A tak je to v podstatě dodnes.

To je dost vypovídající. Spousta lidí Českou televizi kritizují, jiní ji zase hájí, co s tím? Je to takto dlouhodobě udržitelné?

V Poslanecké sněmovně leží neschválené zprávy Rady ČT o činnosti a hospodaření od roku 2016, pokud Poslanecká sněmovna neodsouhlasí zprávy za dva roky, může odvolat Radu ČT, a ta pak může jmenovat nového ředitele. V srpnu dostanou poslanci k projednání další zprávy za rok 2018. Senát připravuje zákon o jmenování do nových Rad. Myslíte si, že se hraje o odvolání Rady a Petra Dvořáka?

Odvolání Rady ČT nebo Petra Dvořáka nic nevyřeší. Ani poslední návrh Senátu, že členy mediálních rad budou volit obě komory. Ideální by byla systémová změna. Včetně prověření ekonomiky. Říká se, co Prima natočí za dva miliony korun, TV NOVA za čtyři, tak Česká televize za šest. Kdyby se ale rozhodla Česká televize prodat nesmírně nákladné a zastaralé Kavčí hory stejně jako BBC nedávno prodala svou historickou budovu, před televizi by zamířily demonstrace. V Británii prodej vyvolal jen nostalgické komentáře typu, že BBC bez svého televizního centra je jako královská rodina bez Buckinghamského paláce. Tady by se začalo mluvit o likvidaci České televize.

Nezbývá tedy než zachovat status quo?

To by také nebylo dobře. Česká televize musí technologicky zůstat na výši, zpravodajství, kterému za chvíli začne šlapat na paty CNN Prima News, musí být konkurence schopné. Když bude mít ČT málo peněz, v první řadě to pocítí dramatická tvorba, podpora filmů, dětské a vzdělávací programy, jestli tedy vůbec Česká televize nějaké dělá… Tam se začne škrtat jako první, už nyní téměř zanikla podpora hudební tvorby. ČT by vysílala zpravodajství, ale jinak bude peníze koncesionářů vrážet do údržby areálu Kavčích hor a vysílat archiv.

Kudy ven z téhle patové situace?

A v čem spočívá?

V naší zemi má televize historicky unikátní význam, možná, že daleko větší než kdekoliv jinde. Nevím, proč k tomu došlo, jestli je to dobře, nebo špatně, ale je to tak. Také je to něco, co funguje, a je škoda bořit něco, co funguje. Já bych navrhoval zakopat válečnou sekeru, přestat se dívat na veřejnoprávní televizi jako na nepřítele, na druhé straně ji ani nepovažovat za symbol pravdy a nezávislosti a pojďme se na ní podívat jako na moderní projekt, který stále významným způsobem přispívá kultuře, vzdělání, názorové i hodnotové orientaci v zemi. Rád bych společně s poslanci mediálního výboru Sněmovny, senátory, s Českou televizí, s ministerstvem kultury, financí, průmyslu a obchodu, se zástupci mediálních rad a médii uspořádal na podzim jednodenní konferenci, která by nebyla ve znamení jednoho názorového proudu, ale kde by se všichni podívali na budoucnost ČT z různých úhlů pohledu. Ne na to, jestli má, nebo nemá být, ale na to, jaká má být.

Myslíte, že o to budou mít zájem?

Zatím, s kým jsem o tom mluvil, všichni zájem mají. K tomu, aby se našla politická i odborná vůle najít společnou řeč je samozřejmě klíčová účast České televize. S panem ředitelem mám schůzku. Uvidíme.

autor: Jiří Hroník