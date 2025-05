Blíží se oslavy 80 let od konce druhé světové války a z EU zaznívá varování kandidátským zemím před cestou do Moskvy. Komisařka Kallasová k tomu řekla, že „jakákoli účast na přehlídkách nebo oslavách 9. května v Moskvě nebude evropskou stranou vnímána lhostejně“. Co to podle vás vypovídá o dnešní době?

O době nic. O duševní nedostatečnosti a mindrácích vrcholných euro ouřadů to ale vypovídá všechno.

Tím euro ouřadou myslíte komisařku Kallasovou?

Když jsem jezdil lodí do Hamburku, tak jsem si všiml, že Němci mají pro podobná individua ženského pohlaví výraz „tussi“, což je takové poněkud natvrdlé, ale o to víc ambiciózní děvče s nezdravým sebevědomím. Tak to je přesně paní Kallasová. Maximum, co by taková tussi mohla řídit, je automobil, avšak pouze za ideálního počasí, vybavený všemi dostupnými bezpečnostními prvky, za asistence zkušeného řidiče s nadprůměrným postřehem a pevnými nervy a v minimálním provozu. To, že řídí zahraniční politiku EU, o EU dost vypovídá.

Vy osobně rozumíte tomu, proč třeba právě srbský prezident Vučič (jemuž byl zmíněný vzkaz původně určen) chce navazovat kontakty s Moskvou?

Vučič nic navazovat nemusí, protože Srbsko má s Ruskem silné kulturní, náboženské i politické vazby už stovky let. A proč tomu tak je? Protože Srbové vědí, že nebýt Ruska, tak by dnes neexistovali. Po staletí se Srby pokoušeli zotročit či vyhladit Osmané, pak to byli Němci, v době nedávno minulé to byla Severoatlantická aliance v čele s USA, dnes se k tomu přidala EU.

EU chce podle vás Srby vyhladit?

Zatím jen zotročit. Nicméně entity, které by je, a nás vlastně také, nejradši vyhladily, EU podporuje.

Které entity to jsou?

Není žádným tajemstvím, že nástupním prostorem tzv. Islámského státu je na evropském kontinentu Kosovo a částečně Bosna a Hercegovina.

Osmdesát let poté, co byla ukončena německá expanzivní válka, na jejíž likvidaci musel participovat celý zbytek světa, hovoří kancléř Friedrich Merz o tom, že Německo musí zbrojit a být vojenským a politickým lídrem, protože „má světový úkol, který přesahuje pohodlí současné generace“. Pokud Německo začíná svůj ekonomický potenciál napínat k plnění světových úkolů, máme se coby výrazně menší soused začít bát?

Anketa Může být Fialova show s Ivou Pazderkovou vtipná? Ano 2% Ano, ale nechtěně 4% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1570 lidí Vzhledem k tomu, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalífátem, tak bychom měli začít na hranicích s ním opět budovat pohraniční opevnění. Mít strach nám moc nepomůže. Němců německého původu se dnes, myslím, v tomto smyslu moc bát nemusíme. Pohraniční opevnění se nám samozřejmě bude hodit i v případě, kdyby si Němci snad chtěli od přistěhovalců vzít Německo zpět.

Jak se nám bude hodit?

Protože pokud by pro imigranty začala být německá půda příliš horká, tak jsme první na ráně. Opevnění na česko-německých hranicích se nám zkrátka bude hodit v každém případě.

Myslíte opevnění tak, jak si ho pamatujeme z dob první republiky?

Myslím samozřejmě opevnění, které odpovídá současným technologiím.

Německo není jediná země ve střední Evropě, která se vrhá na zbrojení. Polsko už má největší armádu v EU, mohutně investuje do nákupu zbraní po celém světě, snad dokonce sní o jaderném programu. Jak bychom na tohoto po zuby vyzbrojeného souseda na severní hranici měli reagovat my?

Obezřetně, jako na každého po zuby ozbrojeného souseda. Myslím si ale, že spíš než po našem území Polsko pokukuje po území ukrajinském. A myslím také, že část toho území také Polsko získá.

Vy si myslíte, že se Polsko chystá napadnout Ukrajinu?

Ne, to si opravdu nemyslím. Myslím si ale, že je poměrně pravděpodobné, že Polsku připadne část ukrajinského území v rámci dohody o novém uspořádání Evropy. Tu dohodu uzavřou USA, Rusko a Čína.

EU u toho nebude?

Myslíte, že by se Trump, Putin a Si Ťing-pching ohlíželi na to, co si myslí tussi Kallasová? To neobstojí ani jako vtip.

Ursula von der Leyenová představila plán, ve kterém by EU měla své zbrojení cílit hlavně na Ukrajinu, ze které má vzniknout „ocelový dikobraz“, který bude pro Rusko nestravitelný. Co říkáte na tyto plány?

Že jde o klasické unijní řešení jakéhokoli problému. Nefunguje grýndýl? Potřebujeme ještě víc grýndýlu! Nefunguje centralizace Evropy? Potřebujeme ještě víc centralizace Evropy! Byla po zuby ozbrojená Ukrajina příčinou války na Ukrajině? Potřebujeme ještě víc po zuby ozbrojenou Ukrajinu! Celý ten plán je samozřejmě fantasmagorie ze všech myslitelných úhlů. Museli bychom poprosit Rusy, aby nám na něj poskytli suroviny a výrobní kapacity, protože sami nic z toho nemáme, a zároveň bychom museli Rusy přesvědčit, aby pár let dělali, že jsou slepí a hluší. Pak bychom museli poprosit Číňany, ať nám na to půjčí, protože nemáme prachy. Že je to realizovatelné, si může myslet jen magor, nebo Ursula von der Leyenová. Ale hlavně: pokud bychom se něčeho opravdu měli bát, tak je to kromě migrace ze zemí třetího světa po zuby ozbrojený režim v Kyjevě.

Poslední tři roky ale slýcháme z médií o paralelách mezi nacistickým Německem a dnešním Ruskem, Hitlerem a Putinem (coby dvěma frustrovanými pěšáky impérií, snícími o jeho znovunastolení) nebo Donbasem a Sudetami. Není přece jen možné nějaké paralely tohoto typu vnímat?

Je to možné za předpokladu, že jste idiot. Pokud idiot nejste a máte základní povědomí o historii a politice, tak víte, že jde o paralely zcela scestné. Takže jen namátkou: Putin nemluví o tom, že chce dobýt svět, ale o tom, že chce zachovat ruskou státnost. Putin nemluví o tom, že je potřeba vyhladit celé národy či etnika, ale o tom, že nechce nechat vyhladit národy Ruské federace. Putin nebyl stvořen nadnárodním kapitálem, ale ruským lidem nadnárodnímu kapitálu navzdory. Rusko nepotřebuje dobývat cizí území a cizí přírodní bohatství, protože má svého dost a chce si ho uchovat. Sudety nebyly historickým německým územím, Československo neprovádělo v Sudetech genocidu německého obyvatelstva… těch rozdílů je zkrátka obrovské množství, a jak jsem už řekl, paralely, které jste zmiňoval, proto může vidět jen idiot. A samozřejmě plukovník Foltýn…

V Evropě je dnes Rusko vyvrhelem, ale připomínky ruského podílu na porážce Hitlera byly částí veřejně působících lidí zpochybňovány vždycky, vy o tom víte své z každoročních střetů u památníku na Olšanských hřbitovech při návštěvách „nočních vlků“. Očekáváte, že po vyřešení války na Ukrajině se situace vrátí k normálnějším vztahům, nebo tři roky televizního válčení vychovaly další generaci v nenávisti k Rusku?

To nevím. Protiruská hysterie je u nás vybičovávána zhruba stejně intenzivně jako za nacistů, ale nakolik a u jak velké části populace je to skutečně efektivní, to si netroufám odhadnout. Spíš se mi zdá, že lidem začínají stále víc lézt na nervy Ukrajinci. Důvodů, proč tomu tak je, je jistě celá řada a asi nemá smysl pokoušet se je tady a teď všechny pojmenovat. Víte, ruský prezident Putin prohlásil, že Rusko nezná nepřátelské národy, ale pouze nepřátelsky se chovající vlády, a já si myslím, že bychom se tím měli řídit i my.