„Na Kavkách mohou mít důvod k obavám.“ Toto chodí do emailů Babišovým lidem. Na létající špunty u ředitele ČT to prý nevypadá

V říjnu zemřel Karel Gott. Jak vnímáte množství lidí, kteří se s Gottem přišli rozloučit? O čem to svědčí?

Zcela jednoznačně to byl výraz upřímného vyjádření vztahu obyvatel k umělci, kterého si lidé váží a na kterého budou dlouho vzpomínat.

Respekt ještě před samotným pohřbem psal, že kariéra Karla Gotta by nebyla „myslitelná v žádném jiném než v autoritativním režimu, který si udržuje kontrolu nad kulturním provozem“. Šéfredaktor serveru Forum24 Pavel Šafr zase pochyboval, zda je potřeba pro Karla Gotta strojit státní pohřeb. Devalvuje tedy přínos Karla Gotta pro stát to, že zpíval často nenáročné a veselé popové písničky? Nebo jde podle vás o něco jiného?

Nu, nečetla jsem to, ale je-li tomu tak, pak je namístě přísloví: kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Ke slovům pana Šafra snad jen to, že promeškal příležitost mlčet a zachovat si důstojnost. Pokud ho některé věci moc tížily, neměl je v sobě celý život nosit „jak koza lůj“ a měl s nimi vystoupit ještě za života pana Gotta, ale hanobit až zesnulého, no fuj...

Ve Sněmovně se hodně diskutovalo kolem schválení výročních zpráv České televize, nakonec však všechny zprávy schváleny byly. Jde o úlevu pro Petra Dvořáka a současnou ČT?

Sama jsem na jednání Poslanecké sněmovny nebyla (nemoc) a jestli se nemýlím, byly schváleny jen zprávy za rok 2016 a 2017. Zpráva za rok 2018 jde ještě do volebního výboru. Takže bych to na létající špunty u pana Dvořáka zatím neviděla.

Nejbohatší Čech Petr Kellner koupil společnost CME a s ní i TV Nova. Někteří varují, že se tím dále média dostávají do područí českých miliardářů, kteří skrze ně chtějí ovlivňovat voliče, jiní zase říkají, že lepší Kellner než někdo z ciziny. Co si myslíte vy?

Takovou společnost koupí vždycky jen bohatý subjekt, český, nebo cizí. A když jsou společnosti v cizích rukou, odplývá i zisk a tantiemy do zahraničí. Tomu nefandím. A ono zmíněné varování je jen dalším vyvoláváním dusné atmosféry anebo závisti. CME i TV Nova jsou podnikatelské (nikoli veřejnoprávní) subjekty, a tak se také budou chovat. A co se týká toho područí, všichni žijeme v područí, v područí peněz a honby za ziskem. A tak se nám bohužel poněkud vytrácejí základní hodnoty, které dělají život krásným a pestrým.

Některé z panických hlasů zaznívají například z České televize. Mají na Kavčích horách pádný důvod k obavám?

Mailem přišlo poslancům nepočítaně výzev, abychom zprávy o hospodaření ČT neschválili. Zkrátka, lidé chtějí změnu, současný styl ČT se jim zajídá. Hodně se mezi lidmi mluví o také tom, že by chtěli státní televizi nebo aspoň 1 státní tv-kanál. A dřív nebo později na to budou muset politici reagovat. Takže vlastně ano, na „Kavkách“ mohou mít důvod k obavám.

Někdejší europoslanec Libor Rouček napsal k atmosféře na Pražském hradě při předávání státních vyznamenání 28. října: „V životě jsem zažil spoustu státních svátků. V Rakousku i v Německu, ve Francii i v Británii, v Americe i v Austrálii. V žádné zemi jsem však neviděl při slavnostních ceremoniálech tolik zasmušilých tváří a v projevech necítil tolik negativní energie jako dnes v té naší. Atmosféra na Hradě smutnější než na pohřbech.“ Jak působil ceremoniál na vás? Byl smutný?

Energii pozitivní nebo negativní v sobě přinášejí na jednání vždy účastníci. Libor Rouček byl otevřený té energii negativní. Jinak by jí vnitřně vzdoroval a hledal by tam pozitiva. Navíc, proč by chválil něco nebo spíš někoho, když ho nemusí, že? Ceremoniál byl jednoduchý, věcný a důstojný a netřeba ho jakkoliv komentovat. Ale kritik-filuta, ten si důvod vždycky najde.

Také se ozvaly kritické hlasy ohledně toho, kdo byl a kdo nebyl na Hrad pozván. Například předseda ODS Petr Fiala uvedl: „Myslím, že rozdělování společnosti začíná na Hradě při rozesílání pozvánek.“ Je to tak? Je pravdou, že Miloš Zeman vytvořil jakési „síto“, některé pozval, jiné ne. Je v pořádku, že si prezident takto vybírá, kdo bude přítomen a kdo ne?

Pan předseda to tak chce vidět a cítí potřebu své zklamání politicky zúročit. Sama na tyto akce moc nechodím, ale vzpomeneme-li si na (vloni) odcházejí poslankyni Němcovou a další poslance, kterým je často ze subjektivních pocitů nevolno, asi nemělo smysl trápit je potřebou opět veřejně ukazovat nesouhlas s prezidentem. Jsem ráda, že alespoň letos o tomto svátku dokázali účastníci ukázat společnou vůli, ač názorů byli jistě různých. To se právě vloni nestalo, a tak je také jasné, kdo naši společnost rozděluje. A už dlouho.

I v tomto roce se (stejně jako každý rok) snáší kritika na skladbu vyznamenaných. Ať už jde o hokejistu Jaromíra Jágra, zesnulého starostu Vídně Helmuta Zilka, chartistu Jana Schneidera, nebo třeba umělce Jana Saudka. Vadil vám mezi vyznamenanými někdo?

Nevadil. Byla bych mile překvapena, kdyby se to alespoň jednou obešlo bez kritiky těch „vždy moudřejších“.

