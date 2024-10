„Narazíme vlakem do zdi. Úplně všichni.“ Drulák nově obhájcům Ukrajiny

Ukrajinský prezident zveřejnil tzv. plán vítězství, jehož první bod počítá s členstvím země v NATO, které ostatně bylo už dříve Ukrajině slíbeno. Do jaké míry se to stane realitou, ať už dříve, nebo později?

Je to těžko představitelné. Členství Ukrajiny v NATO je jednou z věcí, které jsou pro Rusko nepřijatelné. A pokud se začíná mluvit o tom, že se bude s Ruskem jednat, tak to sice neznamená přijetí všech představ protivníka, ale ten má jistě určité představy, ze kterých ustupovat nebude, a Ukrajina v NATO nebude. Považuji proto otázku členství v Alianci za nereálnou debatu. Činovníci NATO se samozřejmě cítí vázáni tím, že opakují věci, o kterých vědí, že nejsou pravdivé. To není nic nového.

A co se týče členských států NATO? Pokud by to bylo pouze o tomto, budou všechny pro?

Určitě ne. NATO by v tomto bylo rozdělené. Nyní vidíme u některých států pozice, které jsou těžko pochopitelné, jako v případě Francie. Prezident Macron aktuálně volal po ukrajinském členství v NATO, ale ti, kteří se nespokojí s rétorikou a vědí, že pokud něco řeknou, tak to musí mít praktické důsledky, dobře vědí, že je to něco, co by svět přivedlo do třetí světové války. Mezi představiteli států NATO několik takových určitě bude.

Prezident Zelenskyj si stěžuje, že mu nechtějí spojenci dovolit použít zbraně dlouhého doletu k útokům do hlubokého vnitrozemí Ruska, což vylučuje další bod jeho plánu, tedy přenesení bojů na ruské území. Nevnímá světovou politiku realisticky, pokud prosazuje takový „vítězný plán“? Nebo čím to je?

Je to spíše psychologická otázka, protože jeho plán je samozřejmě na první pohled nesmyslný. Je to plán, který nemá žádnou oporu v realitě. Jak může Ukrajina mluvit o vítězství, když prohrává? Prohrává na celé čáře. Kdybychom to vzali z tohoto hlediska, nemá vůbec smysl o Zelenského plánu jakkoli uvažovat nebo ho hodnotit, protože je natolik vzdálen všemu, co se na bojišti i v rámci reálného rozložení sil odehrává, že to není skutečný návrh.

A pokud jde o ta slova, která prý ukrajinský prezident řekl Donaldu Trumpovi při jejich setkání? Měl mu sdělit, že pokud nebude Ukrajina do NATO přijata, začne vyvíjet vlastní jaderné zbraně.

Zelenskyj se sám pochlubil tím, že tohle Trumpovi řekl. Opět jsme u toho stejného. Nemá to oporu v realitě, protože Rusové jasně řekli, že něco takového nedopustí, a v případě přípravy jaderných zbraní jsou schopni to monitorovat a nepřipustí, aby k tomu někdy došlo. Zelenskyj říká buď, anebo, ale nebude mít ani jedno.

V našem prostředí se objevují komentáře o tom, že Západ Ukrajinu zrazuje, že už kašle na její podporu a nechá ji napospas Rusku. Stejně tak, že Zelenského vítězný plán je možné realizovat a záleží pouze na Západu, zda tomu bude nápomocen…

Toto říkají lidé, kteří žijí ve svém vlastní světě a neuvědomují si realitu. Je potřeba vzít v potaz, jak rozsáhlá je zdejší propaganda, která dlouhodobě konstruuje určitý obraz Ruska, Ukrajiny a mezinárodní politiky. Tato propaganda rezonuje s určitými normativními přesvědčeními těch lidí. Věří tomu nejen proto, že jim to je vnuceno, ale jsou přesvědčeni o tom, že je to i správně. Myšlenka je sice nereálná, ale z jejich pohledu je správná. Pokud tahle nereálná a pro ně správná myšlenka je dostatečně často komunikována z mnoha různých úhlů a mnoha různými kanály, vytvoří to jejich vlastní svět, do kterého už nic dalšího nepronikne. Proto si myslím, že pro část naší společnosti bude nezbytná až srážka s realitou, která je nevyhnutelná. Problém je v tom, že se s realitou srazíme úplně všichni, protože v pomyslném vlaku, který narazí do zdi, jedeme všichni.

Jak v současné situaci vidět další vývoj konfliktu na Ukrajině? Sice v médiích slýcháme a čteme o vítězném plánu, přípravě další mírové konference, ale reálně viděno, je konec války v dohledu?

Je třeba být v předpovídání konce války opatrný. Určitě bude nějaký mezník. Jedním z takových mezníků, před kterým Ukrajina stojí, je nadcházející zima. Na rozdíl od předchozích zim vchází do té současné Ukrajina se zničenou infrastrukturou, neboť se Rusové tentokrát v letošním roce zaměřili na ničení energetických sítí, a bude to znamenat obrovskou zkoušku, ve které jen těžko může Ukrajincům někdo pomoct. Pokud nefungují elektrárny a nebudou fungovat rozvody energie, obyvatelstvo se dostane do naprosto zoufalých situací. Zda to občané Ukrajiny budou řešit exodem, anebo se stane něco jiného, těžko říct. Půjde o obrovský mezník. Nakolik to může válku zastavit, si netroufám říci. Jinými slovy ano, válka může ještě pokračovat.