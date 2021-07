„Nazvali protestující občany lůzou. Novináři, politici z TOP 09!“ Jana Bobošíková se neudržela. Brusel, neziskovky na školách, očkování...

reklama

Co se týká ochoty Čechů respektovat vládní omezení kvůli koronaviru, zdá se, že polevuje. Už minule jste mi řekla, že Češi začínají konečně trochu „švejkovat“ a tak se bránit proti neoprávněným nařízením vlády. Vnímáte nějakou změnu v postoji Čechů?

Vnímám jasnou změnu. Politici se začali bát rozhořčených občanů. A občané zvedají hlavu. Začínají se mnohdy nesmyslným, necitlivým a totalitárním omezením aktivně bránit. Řada renomovaných právníků vydává veřejně přístupná stanoviska o nezákonnosti některých vládních opatření, soudy mnoho opatření zrušily. A občané si také uvědomují, jak lze prostřednictvím opatření zahalených do pandemie zásadním způsobem ovlivnit jejich životy, ubrat jim svobodu a třeba i umožnit manipulaci s volbami. Nedávná červencová demonstrace na Malostranském náměstí před Poslaneckou sněmovnou v Praze je toho jasným důkazem. Byla jsem na místě a viděla odhodlání lidí nenechat si svobodu sebrat a bojovat o ni nejen pro sebe, ale zejména pro své děti. Byli tam a demonstrovali ne proti něčemu, ale za něco.

Někteří novináři nebo politici, například z TOP 09, nazvali protestující občany lůzou. Pochopila jsem, že z občanů, kteří zvedají hlavu, mají současní politici obrovský strach. Kdyby se většina politiků nebála příznivců odvážného poslance Lubomíra Volného, nemohl by si přece předseda Sněmovny Radek Vondráček dovolit nechat vypnout kamery, aby občané neviděli, jak demokraticky zvoleného poslance Lubomíra Volného vyvádí pět pracovníků ochranné služby. A pozor, vyvádějí ho za to, že mlčel! Na protest proti možné manipulaci s volbami. A ostatní poslanci? Dělají, že nevidí a mlčí. To není svoboda a demokracie, ale prvek nesvobody a totality.

A pochopitelně, velkým tématem je očkování, nyní se dostalo na výzvy k očkování dětí, ale také na zmínky o očkováním povinném, jinak budou mít ti „neočkovaní“ na svědomí další vlnu nákazy, třeba na podzim. Jak se díváte na případné povinné očkování?

Argumentují přitom čísly. Například, že podle amerického Úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí zůstává 27 procent plně očkovaných lidí nadále přenašeči covidu. Na Seychelách, které jsou nejproočkovanější zemí na světě, nákaza covidem opětovně propukla. A přitom třetina nakažených byla plně očkovaná. Podle kanadských vědců může vakcína společnosti Pfizer poškodit srdce a kardiovaskulární systém, vytvářet krevní sraženiny a působit na nervovou soustavu. Izraelské ministerstvo zdravotnictví zjistilo, že záněty srdečního svalu se objevily hlavně u mladých mužů po podání druhé dávky vakcíny Pfizer.

Pokud jde o děti, jsou informace ze světa alarmující. Podle Evropské lékové agentury - ona známá EMA, o kterou se politici tolik opírají - u vakcíny určené pro děti od 12 let není znám její vliv na šíření covidu. A také není známo, do jaké míry mohou očkované děti virus dál přenášet. Dále – jako důvod pro plošné očkování dětí se uvádí jejich ochrana před výskytem syndromu multi-systémového zánětu. Realita je ale taková, že tento zánět se u dětí vyskytuje i po očkování. Zjistili to vědci z Izraele, ze Spojených států a z Velké Británie. Očkování dětí nedoporučují němečtí odborníci. A podle britských médií neschvalují očkování pro děti ani odborníci britské vlády. V Rakousku se proti očkování dětí experimentálními vakcínami, protože jiné k dispozici nejsou, postavilo 120 lékařů. A ptají se, na jakém vědeckém základě se děti, a koneckonců i dospělí, mají očkovat. A proti covidu-19 by se děti neměly očkovat ani podle Světové zdravotnické organizace s odůvodněním, že o vakcínách prostě nemáme dostatek informací.

Ve Francii vyšlo do ulic na sto tisíc lidí poté, co jednou ze změn zákona mělo být povinné očkování zdravotníků. Je známo, že Francie je zemí demonstrací. Domníváte se, že by stejně protestovali i Češi?

Poté, co vidíme, jak nesmyslná opatření ničí naše životy, sny a naděje včetně třeba možného úspěchu českých sportovců na Olympijských hrách, a jak tato opatření lámou charaktery zpět ke dvojí morálce, kdy se něco jiného říká doma a něco jiného mezi lidmi, pak si myslím, že 28. srpna na demonstraci Volného bloku na Letnou může přijít hodně občanů. Tisíckrát jsem slyšela: Nechám si to píchnout, ať mám pokoj od buzerace, snad to přežiju. Ale téměř jsem neslyšela: Nechám se bez obav vakcinovat experimentálním preparátem, protože mu věřím. Tak co chceme? Klid, vykoupený neprobádanými nežádoucími účinky, nebo zodpovědné občany, kteří se chrání, dodržují hygienická opatření a dbají o své zdraví?

Editor Seznam Zpráv Jan Stránský ve svém komentáři upozornil na slova biochemika Jana Konvalinky pro Český rozhlas, který řekl: „A teď je tady otázka. Etická, možná zčásti právní, určitě morální: Jestli kvůli lidem, kteří se vědomě a svobodně rozhodli, že se nenechají naočkovat, celou zemi zastavíme, protože se nám budou plnit nemocnice a budou umírat lidé. Lékaři musí poskytovat péči hlupákům, ignorantům i lidem, kteří jsou nezodpovědní.“ Sdílíte tyto obavy?

Nesdílím. Dnes je už prokázáno, že vakcinovaní lidé rovněž přenášejí virus, nejsou tedy neinfekční. A podle britského tisku dokonce umírá na covid víc těch, kteří vakcinaci podstoupili, než neočkovaných. Stále se dozvídáme nové a nové informace. Nelze se tomu divit, vakcíny jsou experimentální a léty neprověřené. O to víc by měl každý odborník vážit slova o nezodpovědných idiotech. Mohou to být naopak zodpovědní občané, kteří se nechtějí experimentální vakcínou nechat vyřadit z provozu nebo z možnosti plodit zdravé děti.

Ministerstvo zdravotnictví také zvažuje oddělovat testované a netestované děti. Ty netestované by měly ve třídách nosit roušku nebo například svačit a obědvat zvlášť. Je to krok správným směrem?

Ne. Je to krok segregační, který nemá oporu ani v českém, ani v mezinárodním právu. Jsme v kontaktu s právníky v zahraničí a konzultujeme, jak se lze proti takové nehoráznosti bránit.

Ozývají se varování, že s pandemií nejen lidé v České republice, ale i v dalších zemích přicházejí o svobodu a práva. Proti tomu zase jiní tvrdí, že jde jen o nutné kroky, aby se koronavirus nevymkl kontrole a nezahltil nemocnice. Nakolik podle vás trvale narušil koronavirus svobody a práva lidí?

Svobody a práva lidí nenarušil koronavirus, ale strach z něj a neschopnost přijmout smrtelnost člověka s pokorou jako fakt. Strach z budoucnosti a absence víry jsou živná půda pro totalitáře všeho druhu. Rozumný člověk ale nemůže uvěřit tomu, že povinné očkování experimentální vakcínou, oddělování nevakcinovaných dětí od vakcinovaných, zákazy, kontroly, příkazy a promiňte i buzerace jednoho občana druhým zlepší kvalitu života a přinese více svobody, tolik potřebné pro uvolňování tvůrčí energie lidí.

Umějí se Češi poté, co si ohledně omezování svobody užili za války i komunismu, dostatečně podobným snahám bránit?

Zatím ano. Ale musíme vydržet a mít na paměti, že tlak bude sílit. Svoboda se nedá koupit, demokracie se nedá nařídit. Musíme se za ně každodenně brát a nenechat se umlčet. Je to nepohodlné, ale je to jediná cesta. Jinak budeme jen přihlížet, jak úředníci z kulturního střediska zakazují vystupování umělců kvůli jejich názorům, jako se to stalo v případě zpěvačky a kandidátky Volného bloku Ilony Csákové. To už tady bylo! Jsem ráda, že si to Volný blok nenechal líbit a podal na příslušného novodobého kulturtrégra trestní oznámení pro diskriminaci při výkonu profese kvůli politickému názoru.

Povedete pražskou kandidátku strany Volný blok ve volbách do Poslanecké sněmovny, sama jste spoluzakladatelkou strany, která se původně jmenovala Suverenita Jany Bobošíkové. Proč jste se tak rozhodla právě nyní?

Na politiku se dívám optikou hodnot, které považuji za důležité. Jsou jimi svoboda, suverenita, láska k rodné zemi a zachování způsobu života vycházejícího z židovsko-křesťanských kořenů. Tyto hodnoty jsou dnes opět potlačovány, a to politiky jak na evropské, tak i na naší národní úrovni. Myslím, že cítíme, že jejich zachovávání je v rukou nás všech, v našich rodinách, školách, v médiích. A čelit jejich politickému potlačování nelze jinak než opět politicky.

Proto jsem se rozhodla přijmout kandidaturu za Volný blok a vést ho do říjnových voleb v Praze. Chci tak navázat na svou práci europoslankyně, kdy jsem bojovala proti přijetí Lisabonské smlouvy, varovala před uprchlickými kvótám, varovala před útokem na naši jadernou energetiku i před tím, že přidělování peněz z evropských fondů bude podmiňováno vazalskou poslušností.

Ing. Jana Bobošíková

Předsedkyně strany Suverenita

Hned v počátku jste v Poslanecké sněmovně mluvila o vystoupení z Evropské unie. Proč by Česká republika měla z Unie vystoupit?

Czexit je nutný pro svobodu, suverenitu, zachování a rozvoj našeho tradičního života a hodnot. Nevěřím tomu, že jakákoli změna Evropské unie směrem zpátky ke svobodě a národní suverenitě je možná. Naopak. Brusel utahuje šrouby a stále více ovlivňuje a prodražuje naše životy. Takže ani Brusel, ani Moskva, ale Praha. Prostě suverénní Česká republika, kde vládnou čeští občané, nikoliv Brusel a zahraniční neziskovky. Musíme také chránit Českou republiku před skrytým zahraničním vlivem. To znamená, že každá nezisková organizace musí sdělit, kdo ji financuje. A budete se divit, až zjistíte, odkud tečou peníze například do organizace Limity jsme my, která masivně tlačí na zastavení těžby uhlí na našem území.

Nechceme sňatky nezletilých, nechceme mnohoženství, nechceme vraždy ze cti, nechceme ostrakizaci homosexuálů, ani beztrestné znásilňování žen. To jsou prvky práva šaría, které už nacházejí v některých zemích Evropské unie své místo. I proto prosazuji czexit a ústavní vyloučení politického islámu z naší společnosti. A konečně je tu Evropskou unií tlačená LGBT problematika a její útok na naše hodnoty a zvyklosti. Někdy se tomu také říká progresivismus. Západní progresivismus není nic jiného než totalitní ideologie, která nerespektuje zákony přírody. Vnucuje lidem, že pohlaví je dáno nikoliv biologicky, ale že si ho můžeme zvolit. A pak nutit ostatní, aby tuto volbu respektovali. Podle Volného bloku jsou pohlaví dvě, manželství je svazek muže a ženy, rodiče jsou žena-matka a muž-otec, a vychovávají děti a zodpovídají za ně. A považuji za nutné varovat před důsledky výchovy dětí stejnopohlavními páry a důsledky surogátního mateřství.

Prostě, vychovává rodina. A škola, ta učí a předává vědomosti. O tom, zda škola vpustí k dětem neziskové organizace, které jsou dnes zdrojem vnucování LGBT problematiky nezletilým dětem, musí rozhodovat rodiče. To vše je nyní v Evropské unii zpochybňováno. I proto musíme pryč.

Některá média označují stranu Volný blok jako radikální. Co si o tom myslíte?

Pokud mají na mysli radikalismus jako přístup, který vede ke změně, pak mají pravdu. Volný blok má odvahu být stranou skutečné změny, což prokazuje náš program i činy našich poslanců. Volný blok rozhodně není strana mírného pokroku v mezích zákona nebo salonní disent, jako jsou hnutí SPD nebo TSS. Volný blok nazývá věci pravými jmény, nevyhýbá se politickému střetu a nevládne mu strach. Proto má na svých akcích plná náměstí.

Poslanec Lubomír Volný vyvolává bouřlivé reakce různými kroky. Několikrát byl vyveden ze Sněmovny, naposledy za tichý protest proti krácení jeho práv jako poslance, jak jste zmínila. Má za sebou i konflikty s policisty a tak dále. Za to čelí silné kritice v Poslanecké sněmovně. Jak jeho jednání vnímáte vy?

Jednání poslance Lubomíra Volného vnímám jako statečný postup voleného zástupce lidu, který využívá všech možností jednacího řádu Poslanecké sněmovny. O tom, že se mu daří oslovovat lidi, svědčí nervozita jeho politických soupeřů, například z ODS, kteří lživě tvrdí, že dal ve Sněmovně někomu flákanec, a že je bitkař. Onen bájný flákanec nikdy nikdo neviděl, protože ve skutečnosti nepadl, jinak by takového videa byla plná média. Podle mě poslance Volného nejvíce špiní ti, kteří nemají jeho odvahu, jeho klid a pádné protiargumenty. A vyvedení ze Sněmovny? Tragické a zároveň komicky zbabělé. Znovu se ptám, proč jsme nesměli vidět v přímém přenosu, jak pět mužů vyvádí jednoho poslance, který mlčí? A jak dlouho budeme mlčet, než někdo potichu a bez kamer odvede nás?

