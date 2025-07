Kdo neví, plácá. Život pod Orbánem. Kekely má zprávy z první ruky

Rendo, volby se blíží. Co z kauz, které v poslední době na politické scéně zažíváme, je nejvíc ovlivní? Je to tzv. bitcoinová kauza, nebo třeba zvrat v Čapím hnízdě, kdy Vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek nad Babišem, nebo třeba i trestní oznámení na Filipa Turka, či něco jiného?

Pokaždé, když se blíží volby, se vyrojí mnoho kauz. Některé úsměvné, některé trapné, jiné docela zásadní.

To, že tu někdo propral nebo chtěl proprat zcela „legálně“, s posvěcením těch nejvyšších ústavních činitelů, několik miliard korun, je vážně šokující a je to vrchol drzosti. Když jdete do banky a chcete uložit tuším víc než 300 tisíc korun v hotovosti, nebo vybíráte, už se vás za přepážkou ptají, na co to chcete nebo jaký je původ peněz. Tady někdo operoval s miliardami korun a premiér, ministr vnitra, dokonce ministr financí a někteří další to považují za zcela „normální věc“? Docela pochybuji o duševním zdraví některých z nich, i o tom, že mají nějaké vzdělání kromě základního, když nevědí, že tohle se prostě takhle amatérsky nedělá. A skutečně nechápu, že sice odstoupil jeden ministr, ale že vážně nepodala demisi celá vláda. Je to vůči běžným občanům, daňovým poplatníkům, ale i všem, kteří se třeba někdy i dopustili nějaké sebemenší neúmyslné chyby, a dostali za to od finanční správy nějakou sankci či trest – trestuhodné, projev arogance a zhůvěřilosti.

Kauza Čapí hnízdo, pan Babiš; co na to říct? Aniž to chci jakkoli posuzovat, to fakt musí udělat soud a další orgány činné v trestním řízení. Ptám se na jediné: Proč to vždy a pravidelně řeší někdo pár měsíců před volbami s náležitou medializací? Proč se to neřeší takto „efektivně“ a medializovaně v průběhu volebního období. Je to asi taková „velká náhoda“, že na ty závěry se přijde vždy tři čtyři měsíce před volbami. Tomu se říká ale sakra náhoda.

A co se kauzy pana Turka týče, tak opět, jen otázka, kdy něco vyplave před volbami. A on sám přeci upozorňoval na to, že se na něj něco chystá.

Tyhle účelové útoky a kauzy takhle těsně před volbami považuji osobně – ať je to někdo z pravice, levice, ze středu – za trapné a ubohé. Upřímně se i divím některým novinářům, že na to ještě skáčou.

A když si odmyslíme kauzy na politické scéně, co je tím tématem, na které budou voliči slyšet nejvíc? Jsou to ceny energií, jídlo, sociální jistoty, vyřešení bytové krize, nebo co vlastně?

Tak vzhledem k tomu, že jsme se před pár dny dozvěděli, že se zase bude zdražovat, od potravin, přes energie, až po další zboží a služby, tak tím tématem voleb je vlastně všechno.

Největší zhovadilost je, jak nás realitní odborníci, včetně některých „autistických“ ekonomů, krmí nesmysly, jak je v krizi bytová problematika, jak je málo bytů, jak se skoro nestaví, a že poptávka je vyšší než nabídka – tak i průměrně inteligentní šimpanz si může zjistit, že jen v Praze a nejbližším okolí je ke koupi na pět tisíc volných bytů, na osm tisíc jich je k pronájmu, o dalších nemovitostech nemluvě. Ano, samozřejmě, nejsou tu desítky tisíc nově, čerstvě postavených bytů. To totiž není nikde, a nebude.

Ale staví se stále, docela ty nabídky roky sleduji. Pár mých přátel v téhle branži pracuje a podniká. A dovolím si říct, že marže, tedy provize, mají tak nadstandardní, až je to do očí bijící. A neustále plácají, jak byty nejsou a je zapotřebí stavět. Je třeba stavět dostupné bydlení pro mladé rodiny, pro seniory a průměrně vydělávající lidi. Upřímně, dnešní „nadstandardní“ byty nejsou ničím luxusní, je to standard několikrát předražený. Je to podobné, jako s budováním domů pro seniory.

Fotogalerie: - Nespravedlivá spotřební daň

Jak to myslíte? Je pravdou, že se ale začala tato zařízení po ČR budovat...

Ano. A víte, jaký je rozdíl mezi tím, když postaví takový objekt privátní firma, nebo kraj či město? Až dvojnásobně dražší. A proč? Protože dotace. A když dotace, tak automaticky vše dražší. A za další, je to pro mnohé skvělý byznys. Je to smutné. Namísto toho, že by tahle země měla myslet na to, aby tu bylo dostupné bydlení i dostupné stáří, budujeme tu kult jakési rádoby „luxusní země“ – ale oproti nám, mnohé skutečně vyspělé země, kde průměrná mzda je dnes 3krát až 5krát vyšší, ale ceny stejné či mnohde nižší – ty země vědí, kde jsou priority. Stačí se podívat třeba na Vídeň, která má vůbec nejvíce nájemních bytů v Evropě.

Blíží se volby, pojďme vystavit současné vládě vysvědčení. Co se za ty necelé čtyři roky povedlo, a co naopak? A podívejme se klidně i na opozici…

Já bych to asi zhodnotil jako – neklasifikovatelné. Toho, co se povedlo, je žalostně málo. Toho, co se nepovedlo, je nepoměrně více. Extrémně zdražily potraviny, služby, energie. Opět se rozmáhá nezaměstnanost. Opět se nepovedlo osekat byrokracii. Stále narůstá počet úředníků a zbytečných úřadů. Mnohé firmy už zrušily či ruší stovky a tisíce míst.

Co se této vládě oproti tomu, co tak hlásala do světa, jasně nepovedlo, je – nezvyšovat daně. Doufám, že ti, kteří tak obhajují kroky téhle party nejasociálnější vlády od roku 1990, včetně podnikatelů, si to brzo uvědomí.

A co je podle nového zjištění „bravurní“ – zadlužování státu je opět rekordní. Proč asi, že?

Zmínil jste ceny za energie, jídlo… Co vás tak napadne, když přijdete do některého ze supermarketů v ČR?

Že velká většina všech těch českých ekonomů a komentátorů, kteří tvrdí, že stále je tu levněji a máslo je tu i levnější než v Rakousku nebo v Německu, by se měli vrátit do 1. třídy ZŠ. I kdyby bylo, stále máme 3krát až 5krát nižší průměrné reálné (ne průměrné nereálné) mzdy. V okolních zemích je mnohde levnější řada služeb, včetně mobilních operátorů. A to, že ty obchodní řetězce tady vydělávají miliardy, ale mnohé daní příjmy v zahraničí, není vůbec fér. Státnímu rozpočtu tak každý rok utečou stovky miliard korun.

S tím by se dalo něco dělat, kdyby „někdo“ chtěl s tím něco dělat. A ne jen hystericky křičet, že nejsou peníze. Byly by, kdyby se tu nekradlo, nezpronevěřovalo, neutrácelo za nesmysly, a kdyby konečně platily zákony, které mají nějaké jasné mantinely.

Už jsme kdysi zmínili, že máte kořeny na Slovensku. Co tedy říkáte na postoj premiéra Roberta Fica ohledně dalších sankcí vůči Rusku? Je pochopitelné jeho vysvětlení ohledně plynu?

Nevím, ale myslím si, že nic jiného mu ani nezbývá. Už s ohledem na to, že na něj asi tlačili z EU kvůli různým dotacím. Že si uvědomil, že kdyby nepodepsal, kdyby blokoval, tak může Slovensku někdo blokovat poměrně zásadní prostředky.

Fotogalerie: - Orbán, Fico, Zeman

A co říci na dopis, který mu nedávno právě ohledně blokací dalších sankcí vůči Rusku poslal náš premiér Fiala, který ho požádal, aby nový soubor sankcí EU neblokoval?

Pokud vím, tak premiér Fiala zdůraznil, že jednotné postupování EU je klíčové pro podporu ukrajinských civilistů a odražení ruské agrese. To je asi pochopitelné. Pak by ale někdo měl být jednotný v tom, aby se tu nepředražovaly energie, včetně plynu, ropy, pohonných hmot atd. A aby byl nějaký daný strop, aby to prodejci či distributoři nemohli zneužít, Zvlášť když je nějaký problém, krize.

Robert Fico v odpovědi Petra Fialu požádal, aby respektoval zájmy Slovenska, právě ohledně zajištění dodávek plynu – a navrhl mu společné jednání vlády ČR a vlády SR. To ale Fiala odmítl, že prý stačí stávající spolupráce na ministerské úrovni. Jak tento přístup vidíte? A jak vidíte v současné době vztahy mezi Českem a Slovenskem?

Myslím si, že jednání by premiér Fiala odmítat neměl. Slováci jsou a vždy byli náš nejbližší partner. Teď nejspíš, podle české vlády, není. To je odpověď na vaši otázku, jaké jsou vztahy – jsou „diplomaticky uspokojivé“, ale rozhodně ne nějak výrazně přátelské. Fico usiluje konat pozitivně, mj. chce pro svůj národ, domácnosti, průmysl atd. cenově dostupný plyn. Je to jako s Maďary. Ten, kdo neví, o čem mluví, plácá, jak je Orbán špatný premiér. Jenže už ti „chytří“ neřeknou, jaké obrovské úlevy, výhody především sociální zajistil rodinám, seniorům a dalším, mj. daňové osvobození mladých a matek, nízké DPH, výhodné hypotéky pro rodiny s třemi a více dětmi, nízké úrokové sazby na dostupné bydlení, různé půjčky, dotace, delší rodičovská, školky zdarma. Mnoho léků bez doplatků; a pozor, velmi kvalitních.

Žije tam, v Maďarsku, pár mých přátel včetně těch, kteří tam před časem odešli ze Slovenska nebo dokonce z Rakouska. Rozhodně se jim tam žije levněji a lépe. A říkají, že ač ani jeden není voličem Orbána, tak kvitují, že jemu jde primárně o jeho národ, a až pak eventuálně zvýhodňuje ty další. U nás je to „maličko“ naopak.

