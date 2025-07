Babišův plán s ČT po volbách? Šichtařová souhlasí se škrty

EU je prý na prahu velké celní války s Amerikou. Co bychom měli prosazovat my, Češi?

My, Češi, bychom měli prosazovat nulové bariéry obchodu, a to nejen v podobě cel, ale také v podobě různých regulatorních předpisů. Dám vám příklad: Třeba farmaceutické firmy, které chtějí dodávat na evropský trh, sice nečelí clům, ale extrémně složitému registračnímu procesu. A ať mi nikdo netvrdí, že když byl už jednou lék povolen v USA, že evropské úřady jej budou považovat za nebezpečnější… Takže tato registrace slouží jen jako necelní bariéra, kterou řada farmafirem nedokáže překonat, a tedy pak léky v Evropě chybí. To všechno jsou bariéry obchodu. A my bychom je všechny měli zrušit, a pokud je partneři vůči nám rušit chtít nebudou, tak stejně je zrušme jednostranně. Protože bariéry ubližují všem stranám. Jak té, vůči které platí, tak té, která je uvaluje.

Robert Fico vyzval Petra Fialu, aby Česko respektovalo slovenský zájem na zajištění budoucích dodávek zemního plynu pro Slovensko za nízké ceny. Šlo o reakci na žádost Petra Fialy, aby Slováci neblokovali nový sankční balíček EU vůči Moskvě. Fico navrhl, aby se napětí zmírnilo na společném jednání, Fiala ale pozvání odmítl. Zachoval se Fiala zásadově, nebo poškodil naše zájmy?

Fiala se zachoval ekonomiky hloupě a politicky neprozíravě. Říká se tomu dětinsky.

Investoři věří v oživení německé ekonomiky, uvedl hospodářský institut ZEW. Máte dojem, že jsou důvody k optimismu?

Evropská unie totiž slavnostně hlásí růst průmyslové výroby o 1,5 % v květnu poté, co v dubnu klesla o 1,6 %. Na papíře to vypadá jako obrat, ale realita je jiná: Česko, jako jeden z motorů průmyslové produkce v regionu, zaznamenalo naopak pokles o 1,6 %. V eurozóně se sice meziročně výroba zvýšila o 3,4 %, ale tento nárůst se děje na pozadí dvouleté recese.

A právě Německo je další ukázkou, jak lze mediálně generovat falešnou naději. Index důvěry investorů ZEW sice vzrostl na 52,7 bodu, ale hodnocení aktuální situace zůstává hluboko v červených číslech (–59,5). To není optimismus – to je psychologická berlička. Německá ekonomika sice ve Q1 vzrostla o 0,4 %, ale s výhledem na letošní rok čeká růst pouhých 0,3 %. Příští rok se má sice dostavit oživení (1,5–1,7 %), ale v prostředí, kde se spoléháme na vládní investiční programy a sentiment investorů, nejde o zlepšování ekonomického výkonu, nýbrž jen o statistickou hru.

Takže západní ekonomiky se snaží hrát na lepší časy, ale všechny klíčové ukazatele – inflace, průmysl, závislost na Německu, hrozba celních válek – ukazují na systémovou slabost. A místo toho, aby se politiky liberalizovaly, deregulovaly a přenechaly iniciativu trhům, volí se cesta dalšího zásahu, dalšího dluhu. To však není řešením, je to příčinou problémů.

Novináři Seznamu odhalili, že ministr zdravotnictví Válek létá na golf se šéfem IT firmy, která ve Válkově resortu vyhrává zakázky za desítky milionů korun. „Vůbec nevím, jakou dělá práci,“ brání se Válek. Měl by ministr pociťovat větší zodpovědnost?

Ministr by se především měl vyhýbat střetu zájmů. A tohle střet zájmů je. Pokud IT firma vyhrává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, ministr si musí odpustit golf s jejím šéfem.

Babiš chce po volbách dát ČT za paywall. V knize „Jak to vidí Babiš“ uvedl: „Možností ušetřit je spousta, stačí chtít – snížit platy, redukovat počet zaměstnanců, zrušit některé stanice, zvýšit podíl reklamy, zpoplatnit některé programy nebo klidně nechat zadarmo jen zpravodajství a vše ostatní dát za paywall. Když ČT nevyrobí třetinu obvyklých pořadů, svět se kvůli tomu určitě nezboří.“ Je to dobrý nápad?

Ano, je to dobrý nápad. Já bych tedy byla pro, abychom měli televize jenom komerční, ale když už se tohle v naší politické realitě nepodaří prosadit, tak alespoň uvedené typy úspor jsou rozumným začátkem.

Evropská komise hledá nové zdroje financí a navrhuje tři nové daně. Server Politico informuje, že nové daně by měly být na nerecyklovaný elektroodpad, tabákové výrobky a velké společnosti v EU s obratem přesahujícím 50 milionů eur. Co to způsobí a komu to prospěje?

To je neskutečně absurdní, samozřejmě to způsobí ještě větší udušení evropské ekonomiky. Velkou společnost to přiměje rozdělit se na dvě menší, což povede k neproduktivním nákladům na rozdělení, ale na daních se stejně skoro nic nevybere. Navíc daň z obratu může vážně vymyslet jenom někdo, kdo utekl ze spárů doktoru Chocholouškovi, protože obrat nemá nic společného ze ziskem a i firma s velkým obratem může být ve ztrátě! A teď si představte, že firma ve ztrátě bude platit daně ze ztráty…

