„Nemají kontakty k Trumpovi. Vyřazeni.“ Jan Zahradil dělá tečku za Fialou i Pavlem

Donald J. Trump se stává 47. prezidentem Spojených států amerických. Po vyhraných listopadových volbách dnes skládá slavnostní slib v americkém Kongresu. Jak to změní Ameriku, svět, Evropu a Českou republiku? Jaké vztahy bude s Trumpovou administrativou mít současný český prezident a vláda? A budou vůbec nějaké, anebo se Česko vlastní vinou zahnalo do izolace? Nejen na to jsme se ptali výrazné tváře české politiky – dlouholetého europoslance za ODS Jana Zahradila.

„Očekávám zacílenější, promyšlenější a razantnější politiku,“ říká k Trumpovu návratu do čela USA Jan Zahradil. „Jeho první mandát byl poznamenán tím, že tým sestavoval dlouho, složitě a často měnil své spolupracovníky. Teď k tomu přistoupil daleko promyšleněji. Jeho kandidáti do kabinetu si při senátním grilování vedou velice dobře. Namazali si demokratickou opozici na chleba,“ uvádí Zahradil ve studiu PL.

Hlavně ale můžeme dle jeho slov očekávat národně-konzervativní politiku. „Národní konzervatismus je trochu jiná pravice, než na kterou jsme byli od republikánů zvyklí v 80. nebo 90. letech. Je to pravice národní a pravice, která se podezřívavě dívá na globalizaci, na nadnárodní korporace a dokonce i na volný obchod, protože má pocit, že všechny tyto instituce jsou spíše ovládány progresivisty a liberály. Proto určitě nebude mít Donald Trump problémy zavádět i nějaká omezení. V neposlední řadě očekávám redukci a selektivní přístup k americkému angažmá ve světě. USA už nebudou schopny a ochotny se angažovat úplně všude, ale sestaví si žebříček priorit, a Evropa bude v tomto seznamu až konci,“ míní politik ODS.

„Nadšení a pozitivní reakce evropských národních konzervativců na Trumpa je způsobena tím, že to berou jako povzbuzení pro sebe sama. Vždyť se podívejte, s kým Donald Trump ještě před svou inaugurací úzce komunikoval. S Viktorem Orbánem, s italskou premiérkou Meloniovou. Jeho blízký spolupracovník Elon Musk udělal rozhovor s německou kandidátkou na kancléřku z AfD. Na inauguraci je delegace Patriotů pro Evropu, nové politické formace. Jsou to všichni, s kým nová Republikánská strana, která se za poslední 15 let výrazně proměnila, počítá,“ konstatuje Jan Zahradil.

Zdůrazňuje, že Republikáni jsou dnes Trumpovou stranou. „Ovládl ji a vyčistil od neokonzervativců. Je to strana skutečného národního konzervatismu, což je politický směr, který má jasně definované charakteristiky,“ popisuje Zahradil.

Rozhovor Radima Panenky s Janem Zahradilem ve studiu PL

Podle Zahradila je Trumpův návrat pro evropské konzervativce především inspirací a zprávou, že pokud je razantní politická změna možná ve Spojených státech, je možná i v Evropě. „Pokud to jde tam, proč by to nešlo u nás,“ říká. Stejně tak se dlejeho slov ukáže, že lze klidně zrušit Green Deal a další kontroverzní omezení a restrikce, o nichž současný Brusel říká, že je už změnit nejde. „Všechno jde, když se chce. Jestliže USA například odstoupí od Pařížské klimatické dohody, bude to mít dopad na Evropu, která bude muset nějak reagovat, protože na to bude reagovat zbytek světa včetně Číny a Indie. Jestli chce Evropa zůstat sama osamocená v čele nějakého ‚ušlechtilého‘ boje za redukci CO2 v atmosféře, podřízne si pod sebou ekonomicky větev. Samozřejmě, evropští progresivisté a zelení politici z toho šílí, protože vědí, že to bude mít dominový efekt,“ je si jist Zahradil, výrazná tvář ODS.

Evropští lídři dle slov Zahradila mají problém, protože se dlouho před americkými volbami od Trumpa odtahovali. „Štítili se ho a vsadili všechno na Demokraty. Mysleli si, že po Bidenovi nastoupí Kamala Harris, ale dopadlo to přesvědčivým vítězstvím Donalda Trumpa. Evropa vsadila na mrtvého koně – a Trump si to bude pamatovat. Stejně tak si to bude pamatovat i pokud jde o Českou republiku. Celý náš současný politický establishment, vláda i prezident, dávali najevo, že počítají s vítězstvím demokratické kandidátky, a ono se to nestalo,“ popisuje současnost.

„Hlasy z Evropy, které budou mít u Donalda Trumpa váhu, nebudou ani z Evropské komise, nebudou to hlasy ani z Německa či z Francie a rozhodně ne z České republiky. Bude to skupina národně-konzervativních politiků, kteří si u Trumpa vybudovali komunikační kanály,“ sděluje Zahradil.

Česká republika je z jeho pohledu pro současné Spojené státy zcela nepodstatná. „Trump má v Evropě jiné spojence. Trump byl zdejšími politiky vnímán jako odchylka, která se vrátí zpátky do normálu. Proto nemají (čeští vládní politici, pozn. red.) na nikoho od Trumpa kontakty, nemohou nikomu zavolat. Týká se to prezidenta na Hradě, vlády i ministerstva zahraničí. Sami jsme se vyřadili. Naopak Viktor Orbán riskantně na Trumpa vsadil a vyšlo mu to. V Budapešti dnes sídlí důležité think-tanky a poradenská tělesa, která jsou naplněna americkými odborníky blízkými Trumpovi. Tohle u nás naprosto nemáme. Je zde jen Aspen Institute, který je maximálně schopen pozvat dceru Madeleine Albrightové na svou výroční konferenci, což je osoba bez jakéhokoli významu, výtlaku i kontaktů,“ je přesvědčen Jan Zahradil.

„Místo abychom spolupracovali s Orbánem a snažili se přes něj do americké administrativy proniknout, naopak jsme se od něho odtáhli, takže nemá důvod pro nás cokoli domlouvat nebo dělat. Spíš pomůže svým kolegům z frakce Patriotů, což je dnes u nás parlamentní opozice. Ve vztahu k Trumpovi a k jeho administrativě zatím česká politická reprezentace udělala všechno špatně; je to způsobeno špatným odhadem situace, neochotou riskovat a tím, že u nás tradičně od 90. let existuje inklinace k Demokratům a všichni počítali, že jim to vyjde i tentokrát,“ hodnotí Zahradil.

Odmítá tvrzení vlády i resortu zahraničí, že nic nezanedbali a že inaugurace se standardně zúčastní český velvyslanec. „Jasně, prezident a vláda nic nezanedbali, ale na inauguraci, na rozdíl od jiných světových státníků, nebyli pozváni. Tak to prostě je. Nebyli pozváni, protože nejsou považováni za tak důležité partnery, aby si pozvání zasloužili. Místo nich byli pozváni jiní. Jak říká pan premiér, je to signál,“ konstatuje Jan Zahradil.

„Nejdůležitější je, že Trumpovým znovuzvolením skončila jedna éra, na kterou jsme zde byli zvyklí od roku 1989, kdy atlantické vztahy běžely ve stejném kontextu a za Trumpa můžeme čekat něco jiného. Amerika přenastaví svoje priority. Pro nás jako Evropu a Českou republiku bude důležité na to správně reagovat. Vztahy už nikdy nebudou takové, jako jsme byli 35 let zvyklí. Je to nová situace a tektonický zlom v globální politice. Česká ani evropská reprezentace na to nejsou připraveny,“ uzavírá Zahradil pro ParlamentníListy.cz.



