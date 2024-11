„Nemohou přiznat, že lhali.“ Nová Zemanova kniha chystá překvapení

Na pulty knihkupectví míří druhé vydání bestselleru Spiknutí - pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR, které je doplněné o řadu nových svědectví. Podrobnosti prozradil ředitel nakladatelství Olympia Luboš Procházka, který spolu s Radimem Panenkou knihu napsali.

Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 0% Nebudeme 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 719 lidí

První vydání knihy je téměř vyprodáno, druhé míří na trh. Procházka přiblížil i další projekty Olympie včetně Prezidentského údělu, poslední knihy prezidenta Miloše Zemana.

Jarní vydání knihy Spiknutí podle Procházky vystřelila nakladatelství Olympia zpátky na výsluní. „Poté přišel další titul, Prezidenský úděl, což jsou v podstatě paměti Miloše Zemana a momentálně jde na trh navýšený druhý dotisk, protože je velký zájem a máme obavu, aby se na všechny zájemce před Vánoci dostalo,“ prozradil ředitel Olympie s tím, že nakladatelství již připravuje další dotisk, který se na pulty dostane ještě před Vánoci.

„Podařilo se nám do nakladatelství přivést dobré tituly, nejen Spiknutí, které jsme spolu napsali. A další tituly na příští rok chystáme, proto jsem neváhal s přijetím nabídky do Olympie nastoupit. V pozici jednatele zůstává i nadále Karel Hejna, dlouholetý ředitel, který má perfektní kontakty nejen na distributory a spojil s Olympií prakticky celý svůj profesní život,“ uvedl Luboš Procházka.

Připomněl úspěch nové Zemanovy knihy. „Prezidentský úděl jsme oficiálně představili během oslavy 80. narozenin pana prezidenta na Hluboké a první náklad byl prakticky během 24 hodin vyprodán,“ sdělil.

„Pan prezident vtipkuje, že nás se Spiknutím v prodeji své knihy dohání. Ostatně druhé a doplněné vydání Spiknutí míří právě v této době na trh a 28. listopadu by již mělo být v knihkupectvích k vydání. V naší zemi je brána kniha za bestseller, prodá-li se aspoň pět tisíc výtisků a Spiknutí se prodalo už přes 21 tisíc a doplněné vydání míří na trh, takže jsem zvědav, zda nás zařadí do žebříčků úspěšných knih za tento rok nebo na nás budou myslet při udílení literárních cen,“ řekl Procházka a poukázal na přístup výrazné části českých médií vůči této knize.

Někteří novináři totiž do teď o Spiknutí píšou nepravdy, ze kterých plyne, že knihu nečetli, ale pouštějí se do jejího hodnocení a tvrzení, že obsahuje lži.

„Spiknutí přináší závažné právní a lékařské dokumenty, které vylučují to, co novináři o Miloši Zemanovi tvrdí. Proč to ta média píší? Nechtějí lidem ukázat realitu,“ má jasno Luboš Proházka. Radim Panenka dodává, že by tím novináři ukázali na svá vlastní obří selhání v době Zemanovy hospitalizace. „Ti novináři se podíleli na šíření propagandy, lží a dezinformací o tom, jak na tom údajně prezident je, že umírá apod. Těžko dnes lidem přiznají, že lhali,“ dodává Panenka.

Podstatně rozšířené druhé vydání Spiknutí s podtitulem „nová svědectví“ by mělo být ke koupi od čtvrtku 28. listopadu. „Kniha bude mít pozměněnou a hlavně tvrdou obálku. Především má o zhruba 70 stran navíc. Mohu prozradit, že jsme přidali řadu zásadních materiálů. Je tam rozhovor s Pavlem Fischerem, senátorem a klíčovým „spiklencem“ té doby. Ozvala se nám také zdravotní sestra, která na podzim 2021 pracovala v ÚVN na jednotce KARIM a prozrazuje hodně důležité a překvapivé věci,“ uvedl Luboš Procházka.

Rozšířené vydání Spiknutí však obsahuje také informace od současného generálního ředitele ČT Jana Součka k tomu, proč zpravodajský kanál ČT24 opakovaně zval oba autory knihy do svých pořadů, aby toto pozvání vždy na poslední chvíli zrušil. „Přinášíme i pohledy na kritiku, že jsme uvedení knihy uspořádali v Arcibiskupském paláci,“ dodává.

Fotogalerie: - Požehnání Čechoráji

Nakladatelství Olympia letos slaví 70 let své existence. „Překvapilo mě, že Olympia nevydávala jen díla Jaroslava Foglara, ale také ve své době slavné detektivky Dicka Francise z dostihového prostředí. Olympia za sebou má opravdu slavnou minulost, tím se opravdu každé české nakladatelství chlubit nemůže a je pro mě ctí, že jsem její součástí,“ sděluje nový šéf nakladatelství v pořadu Rozhovory PL.

Autoři Spiknutí prozradili, že kniha bude mít pokračování. „Plánujeme ho v příštím roce, pracovně tomu říkáme Spiknutí 2. Tentokrát se zaměříme na neznámé okolnosti vzniku vlády Petra Fialy, ale přidáme zákulisní informace o fungování této vlády z řady krizových situací,“ uvádí oba autoři.

Olympie rozhodně není pouze o politice. Světlo světa by prý mohlo spatřit i knižní dílo Luboše Procházky o Karlu Gottovi. „Nepůjde o přímé pokračování mé knihy Poslední roky s Karlem, ale bude se věnovat jeho životu a přinese jednu zásadní věc. Jsem stoprocentně přesvědčen, že Karel Gott neodešel z tohoto světa bez mužského potomka. Mám k tomu důkazy, vím kdo to je a s jeho rodinou jsme hovořili. Máme i jeho fotografie. Řešíme poslední potvrzení prostřednictvím DNA. Toto bychom také rádi v Olympii vydali,“ uzavírá Luboš Procházka.