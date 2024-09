„Nesmí se to zamést pod koberec.“ Poslanec byl u jednání o Foltýnovi

Pane poslanče, poslední týdny se dost kriticky mluví o plukovníku Foltýnovi, který byl vládou vybrán na post šéfa její strategické komunikace. Foltýn mluví o části občanů jako o sviních a kolaborantech, které je potřeba izolovat hlubokými příkopy a karanténou. Coby místopředseda výboru pro obranu pro vás není Foltýn novou postavou. Jak to celé vidíte?

Měl jsem tu čest se s panem plukovníkem Foltýnem setkat dávno před tím, než byl jmenován do své současné funkce. Bylo to v době, kdy nám ho paní ministryně Černochová na výboru pro obranu představovala jako nového náčelníka vojenské policie (VP). Na výboru jsem několikrát upozorňoval, že se plukovník Foltýn jako voják pouští na tenký led a komentuje politické dění. Dokládal jsem to články a citacemi z jeho facebookového profilu, kde vulgárně napadal tehdejšího prezidenta Miloše Zemana či premiéra Andreje Babiše. Jako voják komentoval politickou situaci, což si voják nemůže dovolit, a probírali jsme to. I přes mé výtky ho paní ministryně do funkce náčelníka vojenské policie jmenovala, ale vydržel tam pouze osm měsíců. Pokud tedy někdo říká, jaký je plukovník Foltýn skvělý odborník, při pohledu na jeho minulost se ukazuje, že to neplatí. Nikdy nic neřídil.

Ale byl v čele Vojenské policie přece.

Z této funkce musel odejít po osmi měsících. V Ekonomickém deníku se navíc objevila informace, že pan Foltýn prováděl v rámci vojenské policie nějaké nepravosti. Nechali jsme to proto zařadit na program jednání komise pro kontrolu vojenského zpravodajství. Nemohu sice říkat obsah jednání, ale de facto se ukázalo, že článek pana redaktora Hrbáčka z Ekonomického deníku se zakládal na pravdě. Tehdejší šéf vojenského zpravodajství pan generál Beroun nám precizně všechny podrobnosti vysvětlil. Konkrétně se ale s ohledem na platné zákony nemohu vyjadřovat. Paní ministryně Černochová ho nechala na základě jakési prkotiny odejít. Nestačil jsem se však divit, že mu nebyla odebrána bezpečnostní prověrka, protože tyto prověrky se odebírají i na základě daleko menších prohřešků, než je to, co nám bylo tehdy prezentováno u pana plukovníka Foltýna.

Máte pocit, že pan Foltýn tedy měl přijít o prověrku?

Jak si tedy vysvětlujete, že se přes to všechno dostal do poměrně vysoké funkce vládního koordinátora?

Vysvětlení pro to nemám. Jen říkám, že to, co si dovolí on, by jinému člověku v uniformě neprošlo. Na dalším zasedání komise pro kontrolu vojenského zpravodajství to budeme opět řešit, je to již zařazeno na program. Budu se vojenského zpravodajství ptát, jakým způsobem byly jimi zjištěné informace předány dalším orgánům jako například Národnímu bezpečnostnímu úřadu (ten má v gesci bezpečnostní prověrky, pozn. red.), jestli v této věci proběhlo nějaké šetření, anebo je plukovník Foltýn v pozici, kdy mu projde úplně všechno, protože má třeba protekci od jiné služby a je hájený. Je to špatně a je nutné, aby se to celé vysvětlilo. Buď VZ svou zprávu udělalo špatně a pan Foltýn je v pořádku, anebo na svých zjištěních budou trvat a musí to mít nějaké důsledky. Musí se vyjádřit NBÚ, zda to je, či není na odebrání bezpečnostní prověrky, a bude to signálem pro lidi, kterým byla prověrka odebrána za daleko menší prohřešky.

Na základě zjištění vojenského zpravodajství, aniž byste prozrazoval podrobnosti, lze podle vás říci, že je plukovník Foltýn bezpečnostní riziko pro ČR?

To je práce bezpečnostních služeb, ne moje. Já jen chci, aby zjištění vojenské policie byla veřejná a aby se z nich vyvodily důsledky, pokud pro to bude důvod. Ale pokud to vláda a pan Foltýn tají, tak jen dává prostor pro spekulace a pochybnosti. I v jeho zájmu by mělo být zveřejnit tyto informace.

A co se týče jeho veřejných výstupů o občanech „sviních“, nikdo, členové vlády ani premiér, se k tomu veřejně nevyjádřili. Leckdo se pak může domnívat, že vláda jako celek o části populaci smýšlí jako o „sviních“.

Není mi úplně jasné, kdo je jeho nadřízený. Pokud je jako voják stále zařazený pod Kanceláří prezidenta republiky, jeho nadřízeným je pan generál Hasala (náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, pozn.red.). Když jsem se před časem generála Hasaly ptal, zda je v pořádku, že jeho podřízený na sociálních sítích uráží novináře Jana Hrbáčka, bylo mi sděleno, že si to říká ve svém volném čase a nic na tom není, ale doporučí mu nepoužívat expresivní výrazy. Plukovník Foltýn se zřejmě nepoučil, protože ve Slavonicích se pěkně rozjel. Je to celé dost zvláštní. Nějaký voják se nám tady utrhne ze řetězu a my ani nevíme, kdo je jeho nadřízený, kdo mu velí, a nakonec to vypadá tak, že si může dělat, cokoli chce, a všechno mu je promíjeno. Máme zákon o vojácích z povolání, kde se jasně říká, jakým způsobem se má voják chovat, že nemá nikoho dehonestovat, chovat se slušně apod. Jestliže se plukovník Foltýn chová a vyjadřuje jako blázen, je třeba také posoudit, zda neporušuje zákon o vojácích z povolání.

Hovoříme-li o vojácích, kteří se stále častěji mediálně prezentují, týká se to i náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Ten sice nepoužívá vulgární výrazy, ale vystupuje v médiích poměrně často. Část veřejnosti opakovaně vystrašil svými prognózami o velké válce atd. Je to v pořádku? Měli by vojenští představitelé takto veřejně vystupovat? Armádu přece řídí politici a vojáci podléhají jejich vedení.

Přesně tak. Pan generál Řehka předvádí ve své funkci naprostou novinku, protože žádný z jeho předchůdců takto veřejně nevystupoval. Dlouhou dobu upozorňuji na to, že dochází k politizaci armády a vojáci místo vojenských záležitostí řeší politiku. Nejde jen o pana Foltýna nebo Řehku, ale třeba i pan Zelinka na svých sociálních sítích řeší témata, jestli je plyn drahý, jestli politici něco dělají dobře či špatně. To je celé špatně. Voják se má starat o plnění svých úkolů na obranu vlasti. Pan náčelník generálního štábu by se měl raději věnovat tomu, aby nedocházelo ke zpožďování nákupu techniky. Například modernizace zbraňových stanic u pandurů měly být hotové v roce 2026 a teď se to odsunulo k roku 2030. A to je jedna věc z mnoha.

Ale armáda v posledních letech rekordně investuje.

To ano, ale zajímalo by mě, s čím chce pan generál Řehka bojovat. Tanky mají dorazit v roce 2030, letadla F-35 mají být předávány kolem roku 2035. Rezonuje zpráva, že na Ministerstvo obrany přišel dopis, že dodávka bude mít minimálně tříleté zpoždění. Takže F-35 dorazí možná až někdy v roce 2040. Nemluvě o tom, kam se za tu dobu posune technologie.

Zobecníme-li to, na občany to může působit tak, že představitelé armády více mluví, než aby se staraly o modernizaci a dobré vyzbrojení armády. Je to pouze dojem, anebo na tom je něco pravdy?

Rozhodně víc mluví, než pracují. Víc se prezentují na twitterových účtech, na konferencích a různých jednáních, než aby plnili úkoly. U nákupu pozemní techniky je to evidentní. Všechno stěžejní se oddaluje o dlouhé roky. Pan generál Řehka ale mediálně vystupuje, jak musíme být připraveni na válku s vyspělým protivníkem. Jestli je vyspělost Ruska dána tím, že má jaderné zbraně, tak dobře, ale potom náčelník generálního štábu straší lidi. Normálně uvažující člověk se slovům generála Řehky musí smát. Bylo by dobré mít v čele generálního štábu pragmatika, který dokáže vojenské hrozby hodnotit reálně. Nelíbí se mi přifukování problému, ale ani podceňování. Jsme tu od toho, abychom hrozby zhodnotili reálně.