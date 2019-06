„Nezdá se vám to divné?“ Generálmajor Blaško má podezření ohledně načasování poslední bruselské rány Babišovi. A doporučuje sledovat zákulisí organizátorů demonstrací

ROZHOVOR Do teď se mlčelo a najednou všichni zjistili, že Babiš hraje s dotacemi levou. Tak se dívá s podezřením na audit Evropské komise k dotacím pro premiérovu firmu. Doporučuje také zaměřit pozornost do zákulisí lidí, kteří organizují protivládní demonstrace.

Pane generále, jak se díváte na aktuálně probíhající kauzu kolem premiéra Babiše s dotacemi a auditem Evropské komise? ČR hrozí, že bude muset vracet 451 miliard, do toho přišel druhý audit…

Obecně se na to dívám tak, že bych veškeré dotace zrušil, protože každá dotace je semeniště problému, kriminálních činů. Jeden přihrává druhému a policie nedělá nic jiného, než šetří zneužívání dotací.

Pokud bychom nakonec peníze museli Bruselu vracet, měl by v takovém případě Babiš nebo i celá vláda skončit?

Anketa Okrádá vás Andrej Babiš? Okrádá 18% Neokrádá 82% hlasovalo: 10434 lidí

Položme si otázku, na čí objednávku to celé je? Do teď se mlčelo a najednou všichni zjistili, že Babiš hraje s dotacemi levou. Nezdá se vám to divné? Opravdu už toho docela dost. Jestliže se pořád někdo snaží někde orodovat, aby někdo něco sepsal, aby někdo něco objevil, aby demokraticky zvolený premiér padl, tak komu to má sloužit? Jestli se jim podaří na základě toho všeho rozdmýchat násilí v ulicích, pak jim blahopřeji. To ještě chybělo.

Současná situace, co se tady děje, to je něco naprosto šíleného, zvrhlého a zvráceného. Aniž by se vyčkalo, jestli se podezření a závěry auditu potvrdí, už to někdo hodí do médií a využívá to proti premiérovi. Presumpce neviny je kde? Ta platí jen pro někoho a někdy. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu, protože se mi z toho dělá zle.

Mimochodem, co říkáte na úterní demonstraci? Měl by s protestujícími Andrej Babiš zahájit dialog, nebo to vnímat jako varování, jak někteří tvrdí?

Snad žijeme v demokratické společnosti a jestli bude na Václaváku milion lidí, mohou svobodně vyjadřovat názory, pakliže nesáhnou k násilí.

Někteří politici vystoupili s tím, že organizátoři demonstrací jsou podporováni různými neziskovkami, které berou peníze třeba i od George Sorose apod. Co o tom soudíte? Sami demonstrující jasně říkají, že je to projev občanské aktivity.

Domnívám se, že tak, jak to říkal pan premiér, že pokud chtějí vystupovat takovým způsobem, ať se vrhnou na politické kolbiště a zkusí vyhrát volby. To by bylo demokratické. Ale to, co dělají, svědčí o tom, že za nimi někdo stojí. Jinak by to nedělali. Je potřeba se podívat do zákulisí těchto lidí, co za nimi je, co v životě dokázali, kde byli aktivní, proč se najednou objevili jako zjevení a najednou něco organizují. Už tohle svědčí o tom, že za tím někdo stojí a někdo to financuje. Neustále se v naší republice rozdmýchávají vášně. Když to není Čapí hnízdo, řeší se další dotace. Když nevyjdou dotace, vrhneme se na něco jiného. Jak u blbejch na dvorku. Už by někteří mohli vzít rozum do hrsti a spíš bojovat proti tomu, co nám evidentně hrozí.

Fotogalerie: - Bureši za katr

A to je co? Konkrétně.

Problémy spojené s migrací. Nenápadně se sem vozí lidi z afrických států, přistávají tady letadla. Jezdí tady po republice autobusy, oni z toho vyběhnou, naloží je do osobních aut a pak zmizí.

Řeklo mi to už několik lidí, že to viděli. Jestli se mi to jako europoslanci potvrdí, už to bude na pováženou. To jsou problémy, které se musí řešit, protože ohrožují samotnou podstatu českého národa. Ty současné aktuální kauzy, to jsou pitomosti. Musíme řešit věci, které nás přímo ohrožují. Když dojde k tomu, že tu budeme menšina, už nebude co zachraňovat.

Koncem minulého týdne byl v krátké době už podruhé napaden Ladislav Jakl, který loni za SPD kandidoval do Senátu. Co si o tom myslíte?

Pan Hamáček vyčítá SPD, že jsme zradikalizovali pana Baldu, který pokácel stromy na trať a snažil se vyvolat dojem, že to udělali muslimové, a co je tohle? To je přece to samé! Tím, že se zde neustále napadá legitimita voleb, legitimita lidí, kteří jsou jednoznačně zvoleni, tak se nedivme. Jestliže už dochází k tomu, že se mezi sebou začneme mlátit, pak není daleko doba, kdy na sebe vytáhneme kvéry a Evropská unie s tím nic neudělá.

Objevily se bizarní komentáře, že si za to vlastně pan Jakl může sám pro svůj ostrý jazyk či extrémní politické názory. Nebo názory typu, že tento případ nelze srovnávat s případem napadení poslance Feriho.

To je praštěné, že si za tohle někdo může sám. Člověk může mít názory extrémní nebo neextrémní, ale to neznamená, že ho bude někdo mlátit. Buď jsme v demokracii a bude měřeno všem stejným metrem, anebo v demokracii nejsme, jak už to začíná smrdět totalitou, kdy se popotahují lidé za komentáře na Facebooku a vyhrožuje se kriminálem. Lidé jsou za svoje názory perzekuováni. Dalším příznakem totality je ten, že někdo si dovolí tvrdit, že jeho pravda je skutečná pravda a všichni ostatní, kteří máme jiný názor, jsme špatní a je potřeba tyto lidi mlátit, zavírat, perzekuovat, dehonestovat až do dvacátého kolena. To je hnus! Ať se ti páni od Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a dalších rychle chytí za nos a začnou tyto formy odsuzovat a honem rychle se zasazují o to, aby zde totalita nenastala.

Aktuálně se též intenzivně řeší Rusko, v jehož parlamentu leží návrh zákona, který by okupanty z roku 1968 označil za válečné veterány. Tvrdí se v něm prý také, že okupaci vojsk Varšavské smlouvy označuje za pomoc kvůli potlačení státního převratu. Jak tu situaci vidíte?

Tohle je to samé jako s tím Babišem. Nějaký poslanec Státní dumy, jeden jediný poslanec, podal návrh na tento zákon a tady se z toho dělá, že to už ruská duma přijala. Ve zpravodajství na Primě zaznělo v reportáži, že ruská společnost spíš inklinuje k tomu, aby takový zákon přijat nebyl a že to v roce 1968 skutečně byl akt násilí vůči naší republice. Duma zatím nic neodhlasovala a tady už se to prezentuje, že Rusko, ten “strašlivý válečný štváč a hrozba všemu lidství”, přijalo takový zákon. Vždyť to přece není pravda! Ani v náznacích se nechystá k tomu, že by ten zákon prošel.

Proč by to někdo zveličoval či nafukoval?

Protože se to někomu hodí. Zase je potřeba mít černou náplň do tiskárny, aby se tu pořádně lidem vylíčilo, jaký je ten Rus dobytek. To teda ne! Je potřeba to vnímat, jak to ve skutečnosti je, nic schváleného není.

Psali jsme: Okamura: Takzvaní liberální demokraté rozdělují společnost a budí nenávist. SPD nešíří strach, jen odpovědně staví hráz před povodní Pavel Novotný: Foldyna je šmejd a krysa. Babiš je satan, čiré zlo. Generál Blaško je cvok. Trocha hladu nás nezabije. Zeman bude v pekle, Vondra prezident a čtenář PL v prdeli Mediální masáž s Ferim versus ticho u Jakla... Generál Blaško se namíchnul u Soukupa Špína, polibte si! Generál Blaško ostře dohrává Jakuba Jandu a další

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka