„Objeví se běženci a peníze jsou!“ Pravda o Romech a Ukrajincích. Aktivista, co psal Zelenskému

Nevraživost mezi Romy a válečnými uprchlíky v Česku roste. Kde to má kořeny?

Kořeny hledejme v devadesátých letech, kdy pracovní agentury přiváděly do Česka levnou nekvalifikovanou pracovní sílu z Ukrajiny. Romové ve většině pracovali v nekvalifikovaných pozicích na stavbách, v průmyslu a zemědělství. Tato nekvalifikovaná pracovní síla byla ochotna pracovat za sníženou hodinovou sazbu, a ještě k tomu buď v šedivé zóně pracovního trhu, nebo na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Tímto svým chováním Ukrajinci začali vytvářet nevraživost ne jenom mezi Romy, ale i mezi ostatními dělníky.

Ředitel organizace Romodrom Nikola Taragoš řekl: „Ukrajinci nás vytlačují z ubytoven.“ Co vy na to?

Souhlasím s panem Taragošem. V Česku neexistuje sociální bytová politika. Ubytovny byly a jsou pro některé romské rodiny poslední možností získat střechu nad hlavou.

Ostatně mnoho lidí vnímá narůstající nevraživost mezi těmito dvěma tábory jako reakci na to, že ukrajinští uprchlíci jsou dnes, co se týče sociálních výhod, preferovanější skupinou než Romové...

Humanitární pomoc ukrajinským běžencům byla zpočátku ve srovnání s humanitární pomocí sousedních států hodně štědrá. Většina běženců tu pomoc nutně potřebovala, aby mohla základním způsobem nastartovat nový život v Česku. Lidi spíše štvala ta menšina běženců, která přijela v drahých automobilech, ve značkovém oblečení a ověšená zlatem. V Česku máme přes třicet let vládních strategií integrace Romů, nikdy však nedošlo k plošné a komplexní implementaci těchto strategií. Primárním důvodem byl nedostatek peněz ve státním rozpočtu. Najednou se tady objeví běženci a peníze jsou na všechno možný včetně zbraní. Romská menšina se oprávněně může cítit ukřivděná.

V jaké názorové bublině je ohledně tohoto problému podle vás uzavřena česká vláda?

Demokracie je dialog, diskuse, pluralita názorů. Tato vláda diskusi nepřipouští, naslouchá patolízalům a řiťolezcům. Kdo nemá stejný názor jako vláda, je dezolát, dezinformátor, Putinova pátá kolona. To hodně smrdí bolševismem. Václav Havel se musí hodně převracet v hrobě. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Doufám, že to nepřeroste z modročervené barvy do hnědé, že z nás neudělají židobolševiky a neskončíme někde v nějakém koncentračním táboře. Každá vláda, která má tyto tendence, se musí kontrolovat. Od toho máme řadu ústavních nástrojů včetně zpravodajských služeb, které mají za povinnost hlídat nejenom demokratické uspořádání republiky, ale i porušování základních principů, které by mohlo vést k destabilizaci tuzemské demokracie.

Prezident Petr Pavel utěšil poplivanou ukrajinskou holčičku. Prezidenta Volodymyra Zelenského problémy mezi Romy a Ukrajinci v Česku nezajímaly. Proč?

Prezident Pavel se ukázal jako potenciální dobrý český státník, důstojný následovník Masarykova odkazu. Projevit se jako soucitný člověk, to není slabost, ale obrovská síla. U prezidenta Zelenského se zatím zdržím komentáře. Nejsem si jistý, zda dopis, který jsem posílal přes ukrajinskou ambasádu, došel k adresátovi.

Co měl ale Zelenskyj podle vás udělat?

Projevit se jako soucitný člověk. Omluvit se a popřemýšlet, jak pomoci rodině zavražděného Roma.

Jak může gradovat nenávist po útocích Ukrajinců na Romy?

Pracuje se na tom, aby nenávist nerostla a došlo ke smíření Ukrajinců a Romů. Samozřejmě excesy z jedné nebo druhé strany nevyloučíte nikdy.

