Otevřít vše. Pravdu o odbornících. Uhodila na Babiše, umí být důsledná

Ať vznikne konkurenční skupina! Zkušená advokátka Jana Zwyrtek Hamplová reaguje na změny v působení skupiny MeSES. Sama poslala na Úřad vlády dopis. Požaduje informace a odpovědi na otázky. Jak se do týmu členové dostali? Kdo je navrhoval a doporučil? Jaké měli smlouvy? Poté, co Ministerstvo zdravotnictví vedoucímu Petrovi Smejkalovi a dalším za spolupráci poděkovalo, objevují se další nabídky. Jedna věc je ale podle Hamplové jistá: „Už dávno mělo být navrženo zrušení stavu pandemické pohotovosti, protože tu máme pouze 0,015 % nemocných, a omezení s tím spojená pro 99,185 % zdravých lidí.“

Už vás nepotřebujeme, vzkázali skupině MeSES z Ministerstva zdravotnictví. Pro advokátku Janu Zwyrtek Hamplovou narozeninový dárek. „Tak především jsem skutečně ten den měla narozeniny (úsměv), a pak jsem s výroky a postojem řady členů této skupiny už řadu týdnů bytostně nesouhlasila. Jejich začlenění do veřejné sféry je pro mne navíc záhadou, protože to nebylo nikde publikováno, kde se tam ti lidé vlastně vzali, zkrátka celou činnost a míru vlivu na rozhodování jsem nevstřebala,“ uvedla Jana Zwyrtek Hamplová. „Proto jsem také v tomto smyslu požádala o informace, které mi mají do konce týdne přijít. Sama jsem na proces vzniku skupiny zvědavá,“ dodala.

Známá advokátka zaslala žádost o informace Úřadu vlády České republiky. Požaduje fotokopie listiny, která obsahuje pracovně-právní, obchodně-právní nebo jiný vztah epidemiologů Petra Smejkala a Rastislava Maďara k příslušnému subjektu veřejné správy nebo objednávku, na základě které MeSES pracoval. „Termín na poskytnutí informací je do pátku. Takže uvidíme. Samotnou mne zajímá, jak se do tak důležité skupiny ovlivňující rozhodování vlády dá dostat, kdo to navrhuje, jaké ti lidé měli odbornosti, kdo je doporučil, jaké měli smlouvy a co bylo předmětem jejich činnosti… a jakou měli odpovědnost,“ popsala Hamplová.

Kde se vzala? A pak ze dne na den končí

Důvodem ukončení spolupráce skupiny s Ministerstvem zdravotnictví má být zlepšující se epidemická situace i rychlejší tempo očkování. Někteří politici i odborníci náhlé rozpuštění kritizují. Rozhodnutí dávají do souvislosti s rozhovorem na Novinkách, kde vedoucí odborné skupiny Petr Smejkal prohlásil, že vláda epidemii nezvládla. V něm také uvedl: „Mám trošku pocit, jako by si najednou uvědomili, že by to vlastně neměla být Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), kdo má kontrolovat rozvolňování, nýbrž ty do této chvíle asi nefunkční struktury ministerstva nebo Státní zdravotní ústav.“ I právník Jan Kysela poukazoval na to, že MeSES ztratila pro premiéra význam před volbami. Protože potřebuje prohlásit, že „potírání pandemie úspěšně skončilo“.

„Tak ono je to celé odborné zvládání covidu velmi tristní. Zatím třeba zcela nevíme, kde se ta skupina vzala, myslím tím zejména její personální složení, a pak ze dne na den zase končí. I když ono to zapadá bohužel do koloritu doby, ze dne na den je vždy vše jinak, že už se ani právníci neorientují, co vše platí a co už ne. Podle mne skupina něčím vládu „naštvala“, a tak s ní udělala krátký proces. Svědčí to mimo jiné o naprosté nekoncepčnosti,“ uvedla Hamplová. „Nelze samozřejmě vyloučit ani zájmy předvolební – tomu teď podřizují své kroky všechny strany. Objektivně ale skutečně platí, že už dávno mělo být navrženo zrušení stavu pandemické pohotovosti, protože tu máme pouze 0,015 % nemocných, a omezení s tím spojená pro 99,185 % zdravých lidí. Soudný člověk už dávno nechápe. A MeSES byl zastáncem jejich trvání, aniž to nějak odůvodnil. Podle mého názoru se skupině zalíbilo o nás rozhodovat, její ego postupně přesáhlo realitu, a tak skončila. Já to vítám. Některé výroky jejích členů považuji za neomluvitelné, a pokyny z poslední doby za nepodložené,“ dodala.

Budou fungovat nezávisle? Přicházejí další nabídky

Skupina MeSES informovala, že bude nadále ve své činnosti pokračovat jako nezávislá. „Koncem první poloviny června zamýšlíme vydat odborné stanovisko k možnému vývoji epidemie ve střednědobém výhledu. Hodláme také představit mezioborový pohled na ochranu společnosti před možností podobných rozsáhlých zdravotních rizik v budoucnosti,“ napsali v prohlášení.

„Podle mého názoru se členové skupiny především neumějí smířit s tím, že už nejsou těmi důležitými osobami, na jejichž slovo se čeká. Chtějí proto tuto situaci zachovat, aniž si uvědomili, že rozpuštěním skupiny se stali zcela soukromými fyzickými osobami, jejichž formální význam je dnes nula. Aby neuváděli veřejnost v omyl, nesmějí dle mého názoru používat ani onen název, protože název skončil ukončením jejich činnosti. A pokud si myslí, že když budou zveřejňovat své názory, bude to mít stejnou váhu, jako když působili oficiálně, velmi se mýlí,“ uvedla advokátka. „Zkrátka zažijí to, co zažívají jiní odborníci, kteří publikovali své názory odlišné od oficiálních, a nikdo jim nenaslouchal. Jak říkám – snaha ‚nějak‘ pokračovat je snaha zachovat svůj vliv. Zda je to kvůli starosti o nás všechny, nebo z jiných důvodů, to ukáže čas. V každém případě z toho čiší ono uražené a nabourané ego,“ dodala.

Jana Zwyrtek Hamplová sama vyzývá k vytvoření konkurenční skupiny odborníků. „Ohlasy mám velké, je to myšlenka včerejšího večera, a nevím, zda jsem ta správná osoba, která by to měla ustavovat, je to otázka medicínská, ale nabídla jsem svou pomoc v otázkách právních, a obecně se nebráním zcela ničemu. Myslím si, že názorová konkurence by byla více než zdravá,“ říká.

Se skupinou MeSES chce dál spolupracovat například Asociace krajů – uvedl na twitteru její šéf a jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS. „Proč ne. Asociace krajů si jen musí uvědomit, že spolupráce by de facto nebyla s nějakou formální skupinou, ale skupinou neformální, ustanovenou ze soukromých osob. A pokud vznikne podobné uskupení jiných odborníků, nepochybně by spolupráci samosprávě nabídlo rovněž. Chytrých hlav není nikdy dost, a budou-li vedle sebe zaznívat různé názory, bude možné si alespoň vybrat. To dnes není možné – preferuje se jen jeden pohled. Jak znám pana Martina Kubu, to je zkušený politik a praktik, který si rozhodně nenechá nic napovídat,“ podotýká Hamplová. Podle posledních informací dostala skupina nabídku i od premiéra. Mohli by radit Radě vlády pro zdravotní rizika.

Bez mezioborového přístupu nebude podle skupiny MeSES možné obstát v těžkých krizích ani do budoucna. „Ano, vláda by rozhodně měla naslouchat více oborům, tedy například nejen epidemiologům a virologům, ale i psychologům a dalším medicínským oborům, ekonomům, pedagogům, starostům, právníkům a tak dále. Tedy měla by dělat to, co celý rok nedělala, tedy ani MeSES toto pokrytí rozhodně nesplňovala. Pak by ale mělo jít o odborný tým vládní, nikoli ministerský, protože i Ministerstvo zdravotnictví má jen jeden velmi úzký pohled,“ uvedla advokátka. „Za sebe to vidím tak, že vláda některé odborníky preferovala, jiné umlčovala či dokonce bagatelizovala, některé profese pak ignorovala zcela. Proto jsme tam, kde jsme. Odborný tým by měl být vládní, stálý, který by byl povolán vždy, když vznikne problém. Zkrátka chce to uvažovat jinak než politicky, a skutečně chtít situaci smysluplně řešit. A nebát se více názorových proudů, neboť jen v odborné diskusi vznikají ta nejlepší řešení. Kdo se jiných názorů bojí, není si vlastními jist,“ uzavírá Hamplová.



