„Papouškují, co tam slyší.“ Pavel ušetřen, zato jeho poradce. Slova, která pobouřila svět. Expremiér tuší směr

Co říká na změnu názvu Koněvovy ulice? A jak to vidí v současnosti s českou levicí? I o tom mluví v rozhovoru expremiér Jiří Paroubek. „Hnutí ANO samozřejmě s radostí přijímá hlasy od levicových voličů, ale ne ve všem chce dělat politiku, která je levicová,“ říká. Vysvětlil, o co bychom měli usilovat, až skončí konflikt na Ukrajině a vyjádřil se i ke slovům prezidenta Pavla nejen ohledně „Rusů na západě“. Dostal se i k prezidentce Čaputové a blížícím se prezidentským volbám na Slovensku.

reklama

Pane inženýre, jak jste sám uvedl na webu Vasevec.cz, v článku pro MF Dnes pod názvem „Opět okradeni, jako roku 1953“, přirovnáváte, jak říkáte „dnešní protilidovou politiku Fialovy vlády s protilidovou politikou komunistické vlády v roce 1953“. V čem vidíte podobnost?

Podobnost vidím v tom, že ta politika tehdy té komunistické vlády i té současné vlády vede ke snižování životní úrovně lidí. A to je velmi špatně.

Jak lidé v diskusi na vaše přirovnání reagovali? Pokud jste to četl…

Takoví ti skalní zastánci té současné vládní koalice byli dotčení, ale myslím si, že velká většina lidí toto chápe. Protože většiny lidí se to týká. Klesá jim životní úroveň a ten pokles se nezastaví ani v příštím roce.

Na stránkách webu Vasevec.cz máte výzvu spolku Nespokojení pro příznivce levicové politiky – „Zastavme destrukci státu prováděnou Fialovou vládou“. Jak konkrétně byste si to představoval?

Anketa Bude Vladimir Putin příští rok opět zvolen prezidentem Ruské federace? Bude 94% Nebude 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4790 lidí

Obrací se na vás třeba i někteří členové sociální demokracie, že by z této strany odešli a vstoupili k vám?

Ano, někteří už z té strany odešli. Někteří odcházejí, ale nikam vstupovat nechtějí. A nám jde také o nové lidi, nejen o bývalé členy sociální demokracie. Ale i o nové lidi, protože to je nový začátek. Jsou tady před námi nové výzvy, jako jsou evropské volby, kde bychom rádi měli spojenou kandidátku levice. Jak se ukazuje, bez sociální demokracie, bohužel. I když tu nabídku jsem jim opakovaně dával. To nikdo nemůže říct, že ne. Předpokládám, že je tady potřeba levicová síla. Protože málo platné, hnutí ANO tak úplně levice není. Hnutí ANO samozřejmě s radostí přijímá hlasy od levicových voličů, ale ne ve všem chce dělat politiku, která je levicová.

Fotogalerie: - Ne základnám USA v ČR

Minulý týden se na Pražském hradě konala konference s názvem Naše bezpečnost není samozřejmost. „Nemáme důvod bát se ruských hrozeb. Jako společenství demokratických zemí jsme hodnotově, občansky, ale také hospodářsky a vojensky silnější,“ řekl mimo jiné prezident. Má pravdu?

Já si nemyslím, že je potřeba bát se ruských hrozeb. Ale na druhé straně tady zase ministr Lipavský vyhlašuje, že Rusko bude hrozba ještě po desítkách let. To jsou úplné nesmysly. Německo prohrálo válku zdrcujícím způsobem – což nevypadá, že by Rusko chtělo prohrát tu válku na Ukrajině zdrcujícím způsobem, no a za deset let v podstatě bylo Německo v NATO. Takže nemyslím si, že je možné vyloučit Rusko z mezinárodního společenství a zpřetrhat všechny vazby. Domnívám se, že bychom naopak poté, až ten konflikt skončí, měli usilovat o to, abychom získali zpátky levné ruské suroviny. Ty byly základem prosperity Evropské unie a Česka v posledních desítkách let.

Psali jsme: Alena Vitásková: Měsíční fakturace elektřiny a plynu pro domácnosti David Bohbot: Ukrajinci budou nuceni přejít ke guerillové válce, nebo teroristickému odboji Vondráček: Kdybychom nabízeli v těchto volbách vystoupení z EU, připadali bychom si jako podfukáři „Těmto informacím nevěřte.“ Po projevech Putina a Prigožina jasno

A co říci na prezidentova nedávná slova ohledně Rusů na západě, která zvedla vlnu silné kritiky samozřejmě z východu, ale nečekaně i ze západních zemí spojenců?

Myslíte to, že by měli být sledováni?

Ano…

Já myslím, že to je prostě úplně skandální. A srovnávat to s Japonci po Pearl Harbor, tak to je úplně nevkusné. Protože americké občany japonského původu nastrkali do koncentráků. Omluvili se jim až po desítkách let. Takže to není nic, co by bylo hodné následování. Tak jako stejně mohou být agenti mezi těmi čtyřmi sty nebo pěti sty tisíci ukrajinskými utečenci, kteří tady jsou a jichž velká část tady zůstane. To by tajné služby nedělaly nic jiného, než vymýšlely další a další konspirace. Myslím, že to je úplný nesmysl. A myslím, že to je psychotický výkřik. Ani z toho nepodezřívám prezidenta Pavla, jako spíš jeho poradce, kteří papouškují to, co slyší od některých kruhů z Washingtonu. Měli by si především všímat, jaký je náš národní zájem. A ne papouškovat věci, které slyší odněkud odjinud.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

Celkově, co říci na prvních 100 dní prezidenta ve funkci?

Prezident se snaží být aktivní, zejména v té zahraniční politice. Aby ukázal, že tedy na Hradě je někdo jiný, aby si toho někdo všiml. Takže co k tomu říci… Máme prezidenta s IQ 107, to se povedlo těm marketérům docela dobře. A teď je otázka, jestli v té funkci obstojí podobně jako prezidentka Čaputová, která nedávno řekla, že už na prezidentku kandidovat nebude…

Překvapilo vás toto rozhodnutí slovenské prezidentky?

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 16961 lidí

Myslíte tedy, že toto její vyjádření nějak víc ovlivní ty blížící se volby?

Já se domnívám, že tak je to taky myšleno, aby mobilizovala ty voliče pravice, že tady se vlastně bojuje o charakter slovenského státu. Faktem je, že oni zavedli Slovenskou republiku do značných problémů ekonomických i jiných. Ta vláda se úplně morálně rozložila. Ukazuje se, že ty uměle vytvářené strany mají více méně jepičí, nebo několikaletou životnost, a že toto není ta správná cesta. Bohužel jsme se na ni vydali také. Že tedy ty strany u nás nejsou často postaveny na nějakém ideovém základě, ale že jsou to pragmatické slepence, které prosazují jenom nějaké partikulární a osobní zájmy.

Praha 3 schválila změnu názvu Koněvovy ulice. Je to důležitý krok v této době?

Podle mne to bude stát akorát zbytečné peníze. Je to jenom vyjádření politického záměru. Toto já opravdu nechápu. Pak se třeba po čase přijde na to, že ten první starosta Žižkova Hartig vlastně není tak ideální figurou, jak to od něj očekáváme a bude se to přejmenovávat znovu? Já nejsem tohoto příznivcem.

Psali jsme: „33 Prigožinových lidí už Lukašenko vydal.“ Co zatím zapadlo Vladimír Pikora: Pokuta za předčasné splacení hypotéky je sprosťárna Sněmovna začne projednávat česko-americkou obrannou smlouvu Lipavský a vypínač na blbost. Vypadá jako pitomec, padlo na Primě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama