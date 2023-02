„Pavel bude napínat své pravomoci jako Zeman a Klaus.“ Komárek už tuší. Padla i předpověď k Babišovi

„Andrej Babiš si může říci, že už to ve svém věku nemá zapotřebí, a odjet do svých paláců na pobřeží francouzské Riviéry. Na jeho místě bych to udělal zcela jistě,“ říká komentátor a spisovatel Martin Komárek, bývalý člen hnutí ANO. Nevěří expremiérovi ani jeho ženě, že prohry o Hrad nelitují a zdůraznil, že o setrvání Babiše v politice nerozhodne jeho hnutí, ale v každém případě on sám.

Domnívá se rovněž, že prohra Andreje Babiše se dala očekávat. A Komárek nebyl jediným, kdo ji předvídal. Překvapila ho však drtivost výhry – připomeňme, že generál Petr Pavel v prezidentské volbě porazil expremiéra o téměř milion hlasů. „Je to drtivá porážka a obrovský rozdíl,“ řekl. Avšak tomu, že by Babiš nebo jeho žena Monika Babišová prohraných voleb nelitovali, jak se oba vyjádřili, nevěří. „Při vší úctě jim nevěřím ani slovo. Oba prohry litují a jako profesionálové to nedají najevo. Jsem si tím naprosto jist,“ prohlásil Komárek.

Pro takové hodnocení nepotřebuje exkluzivní znalost (Komárek je bývalým poslancem hnutí ANO), ale uvedl, že i veřejnost si všimla, že Andrej Babiš je bojovník. „Sám o sobě říká, že má horolezecký gen, doslova, že je ‚urputné hovado‘, a to je typ lidí, kteří jdou za výhrou za každou cenu a strašně neradi prohrávají. Andrej Babiš se nemohl změnit během pár dnů takto totálně. Určitě je smutný a naštvaný, že prohrál, a s tak velkým rozdílem,“ řekl Komárek pro ParlamentníListy.cz.

Umí ANO akceptovat odlišný názor?

„Kdyby Vondrák vystoupil proti Babišovi po prohraných volbách, pak by se to dalo považovat za dosti nefér, ale vystoupil dlouho před volbami a řekl něco, co sdílejí i jiní přední činitelé ANO. Andrej Babiš se nehodí na prezidentský úřad, což se vrchovatě potvrdilo ve volbách. Je velmi zajímavá otázka, jestli na předsednictvu hnutí bude Vondrák rituálně vyhnán jako onen kozel, na kterého se dávají hříchy celého města, nebo zda odlišný názor bude respektován,“ upozornil s tím, že nepochybuje o podpoře hnutí pro jakékoliv rozhodnutí Andreje Babiše. Avšak právě ono akceptování odlišného, slušně vyjádřeného názoru podaného s dobrým zdůvodněním ukáže míru svobody v hnutí.

Být Babišem, přesunu se na Riviéru

Na druhou stranu nesouhlasí s tvrzeními, že hnutí ANO je Andrej Babiš a že bez něj nemůže existovat: „Několikrát jsem řekl, že ANO je etablovaná tradiční strana, která používá všech dobrých i špatných prostředků, jež používaly strany, kterým se říká polistopadové kartely. ANO je vlastně jejich součástí, a může existovat. Ale pokud by Andrej Babiš odešel a ANO by našlo kvalitního vůdce nebo vůdkyni, bude konkurenceschopnou stranou,“ popsal Komárek. Dostatek finančních prostředků pro hnutí pak vidí ve výsledku voleb – a tedy ve státním příspěvku.

„Opakované výsledky hnutí jsou dostatečné, ANO žije skromně, platí nájem Andreji Babišovi v jeho domech, ale myslím, že není na Babišovi absolutně závislé. Ve všech volbách kromě senátních získalo ANO dost financí, aby mohlo dlouhodobě fungovat,“ vysvětlil. Vše však záleží na tom, zda by si hnutí dokázalo zvolit do čela dostatečně silnou osobnost, která by u voličů uspěla. Voliči a veřejnost se velmi ztotožňují se stranou a hnutím podle lídra, obzvláště v této rychlé době, kdy méně vnímají ideje, které se navíc ohýbají ze všech stran. Záležet tedy bude zejména na tom.

Spekuluje se také o tom, zda se nynější předseda ANO zúčastní příštích voleb do parlamentu a zda se pokusí znovu získat křeslo premiéra. Ani Martin Komárek si není zcela jist. Nedokáže si představit, jak silně dopadla na Andreje Babiše prezidentská prohra, navíc ho opouští věrný tým, který byl součástí jeho vítězné strategie. „Já nevím a nemám insider informace, zda je Andrej Babiš vyhodil, nebo zda odešli z vlastní vůle. Andrej Babiš si může říci, že už to ve svém věku nemá zapotřebí a odjet do svých paláců na pobřeží francouzské Riviéry. Na jeho místě bych to udělal zcela jistě,“ podotkl.

Následně Komárek zdůraznil, že se nepočítá 2,4 milionů hlasů, které Andrej Babiš dostal ve volbě prezidentské, ale rozdíl milionu hlasů, kterým prohrál – právě ten se počítá.

Dodržovat Ústavu slibovali všichni prezidenti, ale žádný to nedodržel

„O tom nemá cenu spekulovat, zda jsou z jednoho tábora. Petr Pavel rozhodně není straník a stranický kandidát, zvítězil v demokratických volbách a nemá smysl se o tom bavit,“ konstatuje. Nový prezident prý navíc ukázal změnu, jaká bude Pavlovo působení na Hradě provázet, a to ještě ani není na Hradě. „Vystupuje velmi sebevědomě, ostatně to jeho vítězství umožňuje, až trochu hyperaktivně. Vyjadřuje se k mnoha věcem, ale není pochyb, že bude mnohem jednoznačnější přívrženec Severoatlantické aliance, Evropské unie a západních hodnot, než jeho předchůdci. Do jaké míry bude zasahovat do místní politiky a napínat prezidentské pravomoci, jak to dělali Václav Klaus i Miloš Zeman, to nevím, ale zdá se, že bude,“ odhaduje Komárek.

Na sliby Pavla před volbami, že hodlá pravomoci prezidenta podle Ústavy dodržovat, reagoval, že stejnou věc slibovali i prezidenti předchozí. „To slibují všichni, ale žádný to nedodržel,“ podotýká Komárek. A přidal svůj postřeh, díky čemu Petr Pavel u Čechů zvítězil. Tvrdí, že k tomu existují dva podstatné důvody, jejichž vliv může být zhruba půl na půl.

„Petr Pavel dokázal přesvědčit svou – přestože je voják – civilností, stručností, neútočností, koneckonců i svým zjevem, který je v našich podmínkách mimořádný. Ale možná 60 procent jeho úspěchu je zvrzaná kampaň Andreje Babiše, která působila útočně, zle až podle, a lidé opravdu něco takového odpustí ve stranické kampani, když jde o parlament. Ale když jde o osobu, která má bydlet na Hradě, chtějí důstojnost, toho Masaryka, a jestli se někdo z těch dvou alespoň trochu podobal Masarykovi, tak Petr Pavel. Zatím si, jak jsem tak trochu už odhadoval jeho chování, netroufnu říci, zda si důstojnost udrží – do jaké míry je mu vlastní, a do jaké míry jde o perfektní roli ve skvělé kampani,“ dodal Martin Komárek.

