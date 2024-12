„Pokud na nás už nevystřelíte, nebudu střílet ani já.“ Vidlák nabídl Nerudové vánoční smír

Tak jste navrhoval, ať jsou na sebe lidé hodní a během Vánoc se nehádají o politice. Přirovnal jste to k vánočnímu příměří za 1. světové války. Jenže Robert Fico odjel do Moskvy a čeští liberálové explodovali vrcholnou měrou. Takže asi nic, že?

Byl to skutečně moc pěkný ohňostroj emocí, všichni pěkně zaujali ten správný, evropsky hodnotný postoj, ale ani jeden z nich nepřišel s žádným návrhem, co měl Fico udělat jiného, aby si zařídil dostatek plynu pro domácnosti i průmysl. Nechci nikomu mluvit do jeho pravdoláskařských postojů, ale dvě stě tisíc granátů ročně pro Ukrajinu se vyrábí na Slovensku a bez plynu to nepůjde. Základní surovina pro tyto granáty (střelná bavlna) se vyrábí v Pardubicích a spotřebuje se u toho především ruský plyn, ze kterého se dělá vodík, tento vodík se slučuje s dusíkem a výsledkem je nitrocelulóza.

Jestli se Fico s Putinem nedohodne, tak granáty pro ukrajinská děla prostě nebudou.

Ale je mi jasné, že s takovými nepodstatnými detaily se nezabývá ani Zelenskyj ani naše liberální věrchuška.

Nicméně, to s tím plynem vypadá podivně. My prý sice ruský plyn nebereme, ale kdyby to opravdu přes Ukrajinu přestalo téct...

Ano, my ruský plyn vůbec nepotřebujeme, ale nikdy jsme ho nebrali tolik, jako teď... Jako vážně si někdo myslí, že když vznikne na evropském plynovém trhu díra o velikosti východního křídla EU, tak to Norové, Katařané, Nizozemci a Američané hravě nahradí? Vědí naši politici, o jakém množství plynu se bavíme?

Já pořád doufám, že ten ruský plyn zase jen přejmenujeme (a zdražíme) a jinak to zůstane stejné. Pokud někdo fakt zavře ventily a přes Ukrajinu plyn proudit přestane, tak jsme jako civilizace skončili. Uvidíme, co bude po prvním lednu. Fico jel do Moskvy, aby domluvil další přejmenování plynu.

Kde poněkud končí legrace, to byl útok v Magdeburku. A legrace končí podle mě zejména v reakcích na něj. Když německý ministr Habeck má strach o to, že teď vznikne „nedůvěra vůči muslimům“. Mají liberálové přistěhovalce za své voliče a „kopou“ za ně, nebo se jich bojí?

Pokud mohu soudit podle zpráv od mé německé části rodiny, tak musím konstatovat, že si lidi už zvykli. Menší útoky nožem, znásilnění a podobné legrácky to totiž už dotáhnou sotva do místních zpráv. Magdeburg byl prostě „jen“ o něco větší útok. Takhle vznikají voliči AfD. Až se potkají s tím Afghánistánem, co mají v ulicích, tak hezky spořádaně odklidí trosky, umyjí krev z chodníku, nasvítí Brandenburskou bránu a přestanou volit CDU-CSU. Habeck může mít strach, o co chce a nepomůže ani zákaz AfD, protože druhý den po jejím zákazu, bude založena nová AfD se stejnými lidmi a maličko jinými stanovami.

V březnu ztratí Petr Fiala krytí z Německa, a to bude poslední hřebík do jeho rakve.

Vy jste dostal takový zvláštní vánoční dárek od Jana Cempera a jeho humoristického webu Manipulátoři.cz. Upozornil na vaše žertovné video, které jste sám označil jako „dýpfejk“. Kolik za takovou prezentaci platíte?

No, ještě před rokem by jeho reklama ještě za něco stála, ale teď už mám mnohem větší dosah než on, takže mi to už moc nepomohlo. Mnohem větší radost jsem měl, že na mé video upozornila i Eva Decroix. Chudák, musela upozornit lidi, že jsem Vystrčilovi vložil do úst něco, co neřekl, ale lidem se stejně zdálo trefnější a pravdivější, co jsem Vystrčilovými ústy řekl já, než co plkal předseda Senátu. Vláda se nám dopracovala do stavu, kdy je deepfake lepší než realita.

Ne, nerýpejme. Spíš si povídejme o víře, Vánocích a Ježíškovi. Jak ve vás postupně „zrají“ každé další Vánoce, jakožto ve věřícím člověku? Ono je to každý rok to samé, ale člověk nad tím může víc a víc přemýšlet.

Stále více si vážím tepla rodinného krbu... Řeknu vám, ta rodina, to je věc... to by měl mít doma každý. Obzvlášť by si to měl pořídit ten, kdo se zaplete s politiky a médii. Je to ta nejlepší terapie. A když přijdete o zdraví, tak je super, že vám někdo bolístky pofouká a pomůže vám nést kříž svého údělu. A pokud ještě máte ženu, která bere rodinu jako největší Boží dar, tak máte vyhráno.

Pokud máte v rodině bezpečný přístav a můžete se spolehnout na Boží ochranu, tak se můžete pustit do boje s celým světem.

Snad mi při příštím setkání nedáte pěstí, ale jak vlastně věřící člověk jako vy kloubíte svou víru s činností pro koalici STAČILO!, jejíž jádrem je komunistická strana?

Komunisti mě z kostela nevyhodili... Komunisti o mně neříkali, že jsem dezinformátor a kolaborant. Komunisti mi nepřáli smrt, neposílali na mě udání do práce, nezakazovali mi besedy s publikem. A považte! Oni věděli, že jsem věřící a stejně mi nezkřivili vlásek na hlavě. Ani nepípli.

Pamatujete na Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánovi, který, ač nečistý cizinec, se jako jediný postaral o zbitého a okradeného pocestného? Komunisté mi byli víc bližními, než pravověrní evangelíci. Komunisté se chovají víc křesťansky než církev... vyzkoušeno na vlastní kůži. A včil mudrujte!

Když jsou svátky klidu a míru, pojďme zkusit nějak umírnit ten spor, co máte s paní europoslankyní Nerudovou. Nebyla ta „Stará myslivecká“ trochu moc?

Omlouvám se, paní Nerudová. Beru tu Starou mysliveckou zpět. Děkuji za tu reklamu, díky které jsme rozproudili Nekrm hydru. Užijte si Vánoce v rodinném kruhu, a pokud na nás už nevystřelíte, nebudu střílet ani já.

Tak dobře. Letos oslovujete naše čtenáře naposledy. V čem mají vidět naději do příštího roku? Podělte se o to, v čem naději hledáte pro příští rok vy.

Vánoce jsou o tom, že naděje se může narodit v chlívě, a přesto se může stát vykoupením pro celý svět. I když to někdy vypadá, že mocní drží dějiny pevně v rukou, není tomu tak. Nestačí na to ani Herodesové ani Pontius Pilát. Vojenská, politická a finanční moc je sice velká, ale nikoliv všemocná a Pánbůh je víc než nejmocnější vládce. Moc pyšných je vždycky vratká a Království nebeské patří chudým v duchu, prostým a bezmocným.

Myslím, že příští rok se o tom všem přesvědčíme.

Přeji všem, aby příští rok byl lepší než bude (smích).