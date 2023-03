„Pozor! Ve Švédsku vám hrozí terorismus.“ Skutečnost? Ještě horší

Ministerstvo zahraničí v únoru varovalo před zvýšenou možností teroristických útoků při cestách do Švédska. A to kvůli incidentu s pálením koránu. Ovšem podle spisovatelky Kateřiny Janouchové je situace mnohem horší. Části Stockholmu ovládají zločinecké gangy, o jiné se bojuje. O život přicházejí nevinní. Islamizace pokračuje. A státní média? „Neustále omlouvají islamizaci,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Kateřina Janouchová.

reklama

Naše ministerstvo zahraničí varuje české občany před cestami do Švédska. Mají si dávat pozor zejména v obchodních centrech, církevních objektech apod. Cítíte se coby obyvatelka Stockholmu bezpečně?

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7668 lidí

Ale jako u všeho záleží zcela na tom, kde se ve Stockholmu a ve zbytku Švédska nacházíte. Když budete mít smůlu, můžete být okradeni, zbiti, znásilněni. Máme předměstí, kde probíhá válka mezi soupeřícími zahraničními gangy, kde se mnoho konfliktů týká drog a oblastí, o kterých se tyto gangy domnívají, že je ovládají. Pokud stanete v palebné linii, můžete být zraněni. Například nevinní lidé byli zraněni kulkami v obchodních centrech, když mezi sebou gangy bojovaly, a máme také zraněné a zabité děti. Nejnověji byla v Göteborgu ubodána malá dívenka cizincem, když byla venku se svými prarodiči... Ale švédská policie a naši politici rádi obviňují oběti a říkají, že byly na špatném místě na špatném čas. Mohu říci, že se dnes cítím bezpečněji v jiných velkých městech než ve Stockholmu. Před deseti, patnácti lety to tak nebylo.



Média přišla s vysvětlením, kdo za danou situaci může: Rusko. Konkrétně na Rusko napojený muž, který v lednu ve Stockholmu pálil Korán. Ostatně, kvůli tomu Turecko odmítá pustit Švédsko do NATO. Je „Rusko“ správné vysvětlení?

Pokud máte na mysli dánského politika Rasmuse Paludana, tak ne, pokud vím, není napojen na Rusko, ale bojuje za svobodu projevu a především proti islamizaci Švédska, protože islamizace zde pravděpodobně došla nejdále ze skandinávských zemí. Otázka Turecka je složitá, souvisí s událostmi, které se odehrály, když byli u moci sociální demokraté a jejich podporou kurdským organizacím. To Turecko rozzlobilo a bylo požadováno, aby Švédsko vydalo jednotlivce, které Turecko považuje za teroristy. Takže ne, neřekla bych, že za tuto konkrétní situaci ve Švédsku může Rusko. To, že tu máme válku gangů mezi zahraničními gangy, je důsledkem bezhlavé migrační politiky sociálních demokratů a politické laxnosti.

Fotogalerie: - Hovory na pravici XXXV



Jaké konkrétní formy islámského extremismu by měly ohrožovat bezpečnost na švédských ulicích? Staří muslimští usedlíci, jejich potomci, nově příchozí migranti nebo speciální „vyslanci“?

Řekla bych, že mladší radikalizovaní jedinci, jak potomci starých muslimů, tak i nově příchozí přistěhovalci, kteří přišli s migrační vlnou v roce 2015... V těchto migračních tocích přišlo mnoho potenciálních teroristů a zločinců. Policie dosvědčuje, že starší imigranti bojují s mladšími o území a prodej drog. Máme také starší muslimy, kteří aktivně pracují na islamizaci Švédska, šíří dezinformace a propagandu arabskými kanály proti švédské společnosti. Tito se také politicky organizují, aby infiltrovali politické strany, a tím prospívali muslimskému obyvatelstvu. Aktivně se snaží označit všechny kritiky za islamofoby a umlčet kritiku islamizace. Máme zločinecké klany, které pronikly do justice a některých úřadů a ohrožují například sociální služby a podkopávají systém. Je to blažená směsice zločinu, podvodů, ale i politického lobbingu s cílem podkopat Švédsko.



I čeští diváci mohou sledovat švédský TV seriál „Chalífát“, který popisuje, jak Islámský stát při plánech na útok ve Švédsku využívá „podhoubí“ migračních předměstí, kde mládež opovrhuje Švédskem a děvčata se dokonce chtějí přivdat do Islámského státu. Jak se realita liší od daného seriálu?

Bohužel se seriál blíží realitě. Vidíme stále více zahalených dívek a žen a Švédsko je islamizováno rychlým tempem, kde jsou splněny různé požadavky muslimů na přizpůsobení se islámu. Islámský stát teď není aktuální, ale určitě máme ve Švédsku tisíce islamistů, podle naší bezpečnostní služby SÄPO, kteří představují potenciální hrozbu pro bezpečnost Švédska, to je podle SÄPO největší hrozba.

Co není v „Chalífátu“ vykresleno, je to, že máme státní média, která neustále omlouvají islamizaci a která aktivně pracují na tom, aby se dysfunkční multikulturalismus stal v naší společnosti normou. Máme také rozšířený rasismus vůči švédskému obyvatelstvu, kde jsou etničtí Švédové obtěžováni, zneužíváni a ponižováni v rámci agresivní nadvlády a naznačování, že země již není jejich. Švédové se tradičně bojí konfliktů a jsou mírumilovní a bojí se, že budou označeni za rasisty, pokud promluví. Výsledek toho všeho je rozbitá škola a úřady, které se nechají obtěžovat imigranty.

Fotogalerie: - Ne 68



Vzpomínám si, že při horké fázi migrační krize jste na podobné jevy upozorňovala. To bylo kolem roku 2015. A mnozí se angažovali v tom, aby vám znepříjemnili život. Omluvil se vám někdo?

Psal se rok 2017, a přestože mnohé z toho, co jsem tehdy řekla, je dnes obecně uznávanou pravdou, nikdo se mi neomluvil a dnes pracuji výhradně ve svobodných nezávislých médiích, protože jsem v kanálech establishmentu považována za personu non grata, a to i přesto, že se stále více poukazuje na tento negativní společenský vývoj. Nicméně nejsem z toho nešťastná, nechci spolupracovat s médii, která staví své zpravodajství na lžích a dezinformacích! Nechci být spojována s nečestnými médii, takže i když se mi někdy „dvoří“, odmítám s nimi vystupovat.

Máme velké demografické změny a Švédsko se stává méně a méně švédským, odhaduje se, že zhruba za dvacet let budou Švédové ve své zemi menšinou, ale levicoví politici tvrdí, že jde o krajně pravicovou konspirační teorii i když statistiky o lidech narozených v zahraničí to potvrzují. Švédsko je na špici EU, pokud jde o počet lidí narozených v zahraničí mimo EU, než naprostá většina členů unie, ukazují nové statistiky Eurostatu.

Kateřina Janouchová, česko-švédská spisovatelka žijící ve Stockholmu





Jakými slovy se vlastně ve švédských médiích nyní popisují dané problémy s kriminalitou přistěhovalců? Co se může říct a co ne?

Chaos, války gangů, spirála násilí, krize, střelba... krvavé, násilné, nemilosrdné. Šokující. Něco dosud nevídaného. Strašné... Nepřijatelné...

Dnes stále více lidí otevřeně říká, že se situace vymkla z kolejí. Policejní šéfové potvrzují, že máme zločinecké klany, které přišly do Švédska páchat zločiny, a je potvrzeno, že lidé z Blízkého východu a Afriky, kteří tvrdí, že se přestěhovali do Švédska, se klidně vracejí na dovolenou do zemí, o kterých tvrdí, že odtamtud prchali. Mluví se o tom, že lidé využívají systém, že justice je nefunkční, že nefunguje migrační politika. Ale přesto jsou lidé obviňováni z rasismu, když říkají pravdu. Obdrželi jsme více soudů založených na hodnotách a názorech proti systémovým kritikům, kteří říkají fakta. Takové věci jsou často považovány za pomluvy nebo podněcování proti etnickým skupinám. A stále máme v médiích „experty“, kteří odmítají uznat souvislost mezi masovou imigrací a nekontrolovatelnou kriminalitou. Někteří policisté říkají, že „nechápou“ a nedokážou „vysvětlit“… co se tu vlastně děje.



Ve Švédsku zvítězila pravice, vládne pravicová vláda s podporou strany Švédští demokraté, která bývá cejchována jako protiimigrační. Jednoduše řečeno: Co se změnilo? V čem vláda změnila kurz v porovnání s minulou, levicově zelenou?

Mám teď pocit, že zemi vládne bledší odstín červené... Pamatujte, že velkým městům vládnou sociální demokraté spolu se Zelenými! Například Stockholm, Malmö a Göteborg. A dělají vše, co je v jejich silách, aby udrželi destruktivní společenský vývoj v chodu. Na národní úrovni říkají Švédští demokraté mnoho dobrých věcí, ale dopady jejich politického vlivu zatím nevidíme. Nyní bude konečně provedeno sčítání lidu, abychom se mohli zbavit těch, kteří jsou ve Švédsku nelegálně a pod různými identitami. Švédští demokraté si také chtějí pronajmout vězeňská místa v zahraničí a stimulovat větší návratovou migraci, ale masová imigrace je i nadále rekordně vysoká, máme 800 000 neintegrovatelných negramotných lidí podporovaných našimi penězi z daní, naše média lžou a naše policie a soudnictví jsou ve volném pádu. Takže bohužel – nejsem příliš optimistická.

Psali jsme: Okamura (SPD): Migrace do zemí Evropské unie razantně narůstá Únik informací v Německu. Nelegální migranti ve velkém přicházejí. Pustil je Putin? „Milion Ukrajinců, připravte se.“ Mezi řečí o Česku a Evropě. Překvapení Migranti v EU: Kam přijdou, tam žádají. Jinak je lze přijmout dobrovolně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.