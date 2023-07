„Rodinkaření v ČT bude pokračovat“. Černocký jmenuje ty nejvlivnější klany

„ČT24 má INFORMOVAT, tedy objektivně, a ne být manipulátorkou a hlásnou troubou režimu,“ říká publicista Pavel Černocký a nově zvolenému řediteli radí podívat se na „rodinné klany“, zaměstnávání kamarádů a vyměnit vedení zpravodajství. Řekl také, co je podle něj potřeba ke snížení cen, jak potravin, tak například energie. Rozebral, co se děje ve Francii a ministru Rakušanovi ohledně dohody, kterou v souvislosti s migranty podepsal, vzkazuje: „Jsou to jasné kvóty“. Dostal se i k návštěvě ukrajinského prezidenta v Praze.

Když jsme spolu mluvili naposledy, ještě nebylo jasné, kdo bude novým ředitelem České televize. Dnes už to tedy víme. Takže, jak volbu hodnotíte? Bylo pro vás překvapením, že Petr Dvořák post ředitele tentokrát neobhájil? Ptám se i proto, že vím, že jste sám před lety na ředitele ČT kandidoval…

Řekněme si to jasně. O tom, kdo bude ředitelem ČT, se rozhoduje jinde. Žádný kandidát, který by se odvážil v televizi něco změnit, prostě vůbec není do výběru připuštěn, mandát Dvořáka nebyl prodloužen, protože jeho neoblíbenost už přesáhla přípustnou mez. Veřejnosti byla „předhozena kost“ v podobě iluze o změně. Loutkovodiči si ale změnu nepřejí. Hlavně ne v redakci zpravodajství. Nepřejí si ani „zeštíhlení“ ČT, nehodlají totiž riskovat vzpouru zaměstnanců. A tak bude v televizi pokračovat nepotismus a rodinkaření. Kdo ovládá zpravodajství ČT, ovládá myšlení velké části voličů. Velmi nebezpečné...

Nový ředitel ČT už v médiích zmínil některé své plány nebo „vize“. Mluvil třeba o tom, že Otázky Václava Moravce ani Reportéry rušit nebude, o zvýšení koncesionářských poplatků nebo i o tom, že bez poplatku by lidé nemuseli mít přístup k internetovému obsahu ČT a podobně… Jak na vás jeho plány zatím působí? Zaujalo vás něco konkrétně?

Nový ředitel televize, schválený předem, moje slova jenom potvrzuje. Hlavně klídek, smrádek a teploučko. Nic se nebude měnit. Kdyby chtěl zavést nějaké revoluční změny, tak okamžitě letí. Dobře ví, co se od něj čeká – nic neměnit a hlavně prosadit zvýšení koncesionářských poplatků. ČT je nenasytný Bumbrlíček, ale dobře slouží progresivistům.

Jak by podle vás měla ČT vypadat? Co změnit? Co zachovat?

… Viz výše. Porovnat hospodaření ČT třeba s CNN Prima anebo NOVOU. Podívat se na rodinné klany (Šámal – Šámalová, Maxa – Maxová?) a zaměstnávání kamarádů. Zredukovat počet zaměstnanců na polovinu. Podívat se na ty nestydaté platy a honoráře lidí, jako je ředitel anebo Václav Moravec. A hlavně – vyměnit kompletně vedení zpravodajství, které odmítá pochopit, že ČT24 má INFORMOVAT, tedy objektivně, a ne být manipulátorkou a hlásnou troubou režimu.

Na svém fb jste upozornil na to, že podle vás ceny potravin rozhodně neklesají. Co k této situaci říci? Je pro stát dobře, že jezdíme nakupovat do Polska, Německa… za nižšími cenami? O čem to vypovídá?

To je očividné. Vláda nám stále lže a naprosto nezvládá řízení země. Vyhazuje miliardy na nákupy zbraní (aby si měli vojáčci s čím hrát?) On snad někdo ohrožuje naši bezpečnost? No, a pak samozřejmě nezbývají peníze na podporu našeho zemědělství a mladých rodin, o důchodcích nemluvě... Pokud by byly kompletně zastaveny podpory těm politickým neziskovkám, včetně „Člověka v plísni“, nesmyslná podpora Green Dealu, bylo by u nás rázem dobře, a ceny potravin by letěly dolů. A nejenom potravin, ale i ceny elektřiny a plynu. Fiala v televizi tvrdil, že snížením DPH na potraviny o 1,5 % se ceny v obchodech sníží... a naprostý opak je pravdou. Dráž je každým dalším týdnem.

Podívejme se i do Francie, kde se po zastřelení mladého řidiče s údajně africkými kořeny, konají protesty, které se zvrhly doslova v pouliční nepokoje, rabování… Z některých míst zaznívá, že se něčeho podobného za pár let můžeme dočkat i u nás, vzhledem k dohodě ohledně migrační politiky, kterou ministr Rakušan podepsal. Je to oprávněná obava? A jak odhadujete vývoj ve Francii?

Chyba se stala už dávno. Francouzi umožnili masový příliv Alžířanů do země a netušili, co bude následovat. První přistěhovalci byli pokorní a vděční. Jejich děti už méně a vnuci Francii nenávidí. To hloupé zastřelení nezletilého řidiče je jistě smutné, ale pro ty „demonstranty“ to byla jen vítaná záminka – k zapalování aut a rabování obchodů. Ono je to prostě baví... Rakušan a Fiala vykládají národu, že se o žádné kvóty nejedná. Bullshit... Jsou to jasné kvóty. Ty budou stanoveny, a pokud imigranty nepřijmete, tak se pěkně prohnete. Nedoplatíte se. Řešení samozřejmě existuje. Režim může imigranty přijmout a poskytnout jim jenom nezbytné minimum k přežití. Oni pak rádi odjedou na Západ. Tam se jim bude žít jako v bavlnce.

Prezident Ukrajiny Zelenskyj nečekaně navštívil Prahu. Co si o tom myslíte?

No, to je obravská šaškárna. My jsme si pro něj vládním speciálem za doprovodu dvou gripenů doletěli! Na kolik milionů to vyšlo? Bylo směšné sledovat, jak se před tím ukrajinským šášurou naši přední „politici“ klaněli, a pronášeli servilní projevy a zdravice. Ztratili jsme jakoukoliv hrdost. Všechny ty projevy našich politiků jsou nesmírně hloupé. Naprosto ignorují realitu a blouzní o nesplnitelných cílech. Inteligentní politik přece nemůže věřit, že Rusko odevzdá ruský Krym kyjevskému režimu. Tomu dnes nevěří ani v Americe. Jen blázen si může myslet, že bude Ukrajina přijata do NATO... a hlavně jak vlastně ta Ukrajina bude po skončení konfliktu velká? Kdo a co bude obnovovat?

Na závěr si uděláme takové shrnutí. Vláda Petra Fialy se blíží k polovině svého vládního období. Jak ji hodnotit? Co se podle vás povedlo a co ne?

Vládu toho politologa Fialy zhodnotí občané ve volbách. Ti vládní poskoci dělají vše pro to, aby ty příští katastrofálně prohráli. Vládě se podařilo jediné. Naštvat lidi … nic jiného mě nenapadá. Pokud se opozice poučila z minulé volební manipulace pana Rychetského a najde společnou řeč, vláda Fialy skončí v propadlišti dějin. S ostudou.

Očekáváte na podzim více protestujících v ulicích? Mluví se dokonce o tom, že by se v září údajně měla uskutečnit generální stávka…

Každým dalším dnem je neschopnost naší vlády viditelnější a naštvání občanů zřetelnější. Jde jenom o to, kdo bude schopen to rozhořčení občanů nasměrovat. Podzim bude horký. Zorganizovat generální stávku není jednoduché, ale ani to není nezbytné. Stačí aby pár dní stávkovali energetici anebo zaměstnanci metra, nebo jiného klíčového odvětví – a vláda se zřítí jako ten pověstný domeček z karet. Víte, co bude nejdůležitější? Jak dopadnou volby na Slovensku – a hlavně pak v USA. Myslím si, že se Donald Trump už poučil a na příští volby si pořádně dohlédne...

