„To je špatně. Hamáček mlčí a komentují to jiní.“ Hejtman Běhounek vyslal jasný vzkaz vedení ČSSD

ROZHOVOR Hádky o to, zda zůstat ve vládě, nebo skončit, sociální demokracii poškozují. Členové rozhodli v referendu a vedení se tím má řídit. ParlamentnímListům.cz to řekl poslanec ČSSD a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Soustavně se hádáme a preference letí dolů,“ říká.

Pane hejtmane, hostil jste teď na Vysočině pana prezidenta. Když srovnáte tuto návštěvu s těmi v minulosti, bylo něco jinak? Změnila se atmosféra na náměstích?

Organizačně a provozně byla návštěva na úplně stejné úrovni, o tom jsem přesvědčen. Atmosféra byla dobrá. Rozdíl byl v tom, že tentokrát si pan prezident zvolil místa a obce, které jej výrazným způsobem volily v druhém kole prezidentské volby. Takže zákonitě v těch obcích byli hlavně jeho příznivci. Jinak myslím, že témata, která rezonovala, byla pořád stejná. Co pan prezident vyjádřil, je překvapení a zklamání změnou krajiny, úbytkem stromů a katastrofou kůrovcové kalamity.

Kůrovec je mimořádně zásadní téma. Daří se s tím něco dělat? Vidíte možnost kalamitu zastavit, než přijdeme o lesy?

Zásadní téma je to proto, že jsme ztratili čas. Naši předkové také měli problémy s kůrovcem. Byly to roky 1864, 1882 a další roky, pokud mám správné informace. Jenomže ve chvíli, kdy se tehdy kůrovec objevil, naši předkové všechny napadené stromy porazili, odkornili, kůru spálili, kůrovce zklikvidovali a dřevo, které poškozené není, bylo využito.

My jsme k tomu bohužel takto nepřistoupili, ztratili čas a teď v extrémně teplém počasí má kůrovec tři až čtyři výlety, někdy i pět. Letos je štěstí, že byl studený květen a výlet zatím nebyl. I tak je brouků mnohem víc, než je v našich schopnostech likvidovat. Proto ta diskuse na Ministerstvu zemědělství, že mají zůstat některé zóny uschlých stromů, ze kterých kůrovec nevylítne, jak se k tomu postavit atd. Těžit by se měly čerstvě zasažené stromy. Vede to k tomu, že na trhu je přetlak, to žene cenu dřeva dolů, takže za to je málo peněz a jsou tam i další problémy, které s tím jsou spojené.

Středečního jednání o nedůvěře vládě jste se coby poslanec nezúčastnil, doprovázel jste prezidenta republiky po kraji. Byl jste asi rád, že jste tam nemusel. Nebo ne?

Tak jsem to snad ani nemyslel, šlo mi o ten průběh a nekonečné projevy.

Poslancem jsem už druhé období a leccos jsem zažil. Sdílím názor, že v určitých okamžicích se ztrácí rozum a je z toho spíš rétorické cvičení. Bylo od počátku zřejmé, že 101 hlasů pro vyslovení nedůvěry se najít nemůže, takže to opravdu nemuselo trvat 17 hodin, ale to je věc kolegů v Poslanecké sněmovně.

Kolem vaší sociální demokracie se v průběhu onoho dne šířily různé spekulace a dohady. Ať už vnitrostranické tlaky na předsedu, že máte vládu položit, podivné a následně popírané výroky o ultimátech s kompetenční žalobou na prezidenta až po údajně chystané demise ministrů za ČSSD ve středu večer. Jak jste to vnímal?

Těžko se mi to hodnotí, když jsem tam nebyl. Mám pouze zprostředkované informace a data, hlavně z médií. Nemohl jsem se věnovat zároveň prezidentovi a zároveň online tohle všechno sledovat.

Co říkáte na závěry schůzky pana prezidenta s vaším předsedou? Jsme na prahu ústavní krize? Zdá se, že spolu nic nedomluvili a prezident trvá na svém.

Každý se snaží získat body pro sebe. Andrej Babiš s předsedou Hamáčkem se potkali, dohodli další postup a v úterý mají jet do Lán za panem prezidentem. Pro mě je zásadní, že premiér říká, že současnou koalici nechce destruovat. Mnozí představitelé sociální demokracie, jak jsem zaregistroval, to komentují tak, že by pan prezident měl konat, ale pan prezident říká, že neexistuje žádný termín nebo lhůta. Je sice pěkné, že v Ústavě je napsáno bezodkladně, ale co přesně to znamená? Podle mě byla schůzka pana prezidenta s panem předsedou Hamáčkem velmi důležitá, jinak by potom večer vedení ČSSD nemělo o čem jednat.

Všichni hráči si v této situaci snaží vymezit své pozice. Nikdo nechce být poražený. Mělo by se dospět k nějakému jednotnému postupu nebo musí dojít k rozhodnutí. Není šťastné, a řekl jsem to i svým kolegům, že se soustavně hádáme a preference nám padají. Každou chvíli někdo něco řekne a pořád je všechno jinak. Tohle je špatně. Předseda Hamáček mlčí, komentují to celé místo něj ostatní, kteří říkají něco jiného. To je hodně nešťastné a škodí nám to.

Pokud jde obecně o vaši účast na vládě, mělo by se jet dál, zbavit se emocí a dál fungovat jako vláda?

Mám svoje pozice a způsoby řešení otázek na kraji. Na Vysočině máme čtyřkoalici a také se musíme dohodnout. Na celostátní úrovni je dvojkoalice s podporou další strany, a pokud jednou členská základna rozhodla o vstupu do vlády, mělo by se dělat všechno pro to, aby z toho sociální demokracie vytěžila co nejvíc.

Podařilo se nám prosadit obrovské množství věcí a programových priorit a cílů. Bohužel ale stejně jako v předchozí vládě to sociální demokracie nedokázala prodat. Tím, že se dostávají do popředí zástupná témata a věci, které s činností ve vládě úplně nesouvisí, to sociální demokracii škodí. Je na rozhodnutí nás všech, jakým způsobem se k tomu postavíme, ale já osobně jsem skeptický k tomu, že by nám odchod z vlády pomohl. Někteří žijí v té naději, že když shodíme koalici, získáme tím další pozice a možnost zvýšení preferencí, to se mi nezdá. Jsem už starší pán a vím, že pokud chcete výsledky, musíte si je odpracovat.

autor: Radim Panenka