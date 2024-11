„To už vymysleli obchodníci s vodou.“ Jak z vás markety vyrážejí peníze

Tak mám dojem, že mnozí naši představitelé se těžce srovnávají s vítězstvím Donalda Trumpa. Takový prezident Pavel, ale zejména Otakar Foltýn jako by nekomunikovali úplně „strategicky“. Premiér Fiala se přizpůsobil a byl odměněn telefonním hovorem. Jak to na vás celé působí?



To je tak vždycky, když se převlékají kabáty. Ještě před týdnem nám Fiala vysvětloval, že Ukrajina musí Rusko porazit a mír bude, až Rusko opustí ukrajinské území. Teď už říká, že vždycky byl pro mír a když to holt jinak nejde, tak si Rusko nějaké to ukrajinské území nechá, no.

Víte, první překabátí velký byznys, který všechny ty liberály živí. Nemůžete obchodovat s USA a zároveň sponzorovat mopslíky, kteří nadávají na amerického prezidenta. Někteří pejsci už to začali chápat a ti, co to nepochopí, budou za nedlouho utraceni.

Ve světových médiích už začalo pracovat „Studio Věštírna“. Neboli odhadování, co Donald Trump vlastně udělá, zejména v otázce Ukrajiny. Vysílají se zaručené zprávy o tom, že Trumpovi se líbí myšlenka rozmístění ukrajinských vojáků v Evropě místo amerických apod. Má smysl „Studiu Věštírna“ věnovat vůbec pozornost?

Mně se teď nejvíc líbilo, jak prý bude linie bojů zmrazena a pak se tam udělá taková ta demilitarizovaná zóna jako mezi Severní a Jižní Koreou. Což při délce podél hranic bude stát víc vojáků než dnešní válka a ten mír bude zhruba stejně drahý jako dnešní válka... Ale to už samozřejmě naši věštci nedomýšlejí. Nějak si nedovedu představit, že by Ukrajina vůbec měla k dispozici nějaké vojáky, kteří by nemuseli s ohněm v srdci střežit hentu hranici se zlým Ruskem.

Všem Pýthiím v televizních studiích přeji příjemnou službu a vzkazuji jim, že hlavní vlastností Donalda Trumpa je jeho nepředvídatelnost.

Vy jste minulý týden hned po výsledku amerických voleb řekl, že Trumpovo vítězství znamená americký obrat, americkou „perestrojku“. To nastane. Ale mně osobně dochází, že s námi v Evropě si může nastupující prezident klidně vytřít... víte co. A nezdá se, že by Brusel ustupoval od svých zelených plánů. Jako by se tady vlastně nedělo nic. Je to jen můj dojem?



Evropa je byrokratický moloch, ve kterém se vládne byrokraticky. Jsme v tom mnohem dál než Američané. A tak evropské instituce po krátkém leknutí prostě pokračují v agendě, jako by se nechumelilo. Co dělat, když máte strach? Věnujte se oblíbeným činnostem. Ale jedna věc se změnila ihned. K Orbánovi se všichni začali chovat o řád uctivěji a při pozdravu jejich hlavy klesají hlouběji.

No a samozřejmě všichni víme, že americký prezident bude konat a Evropa se bude přizpůsobovat. Obráceně to fakt nebude.



Abychom se vrátili k praktickým věcem, naše čtenáře šokovaly ceny „svatomartinského menu“. Husa s knedlíkem vyšla na skoro 600 Kč. Je to banalita, ale co to vypovídá o pohybu cenové hladiny?



No co... energie jsou drahé, takže husa je dražší, lidé míň utrácejí, ale hytlermarkety musejí splnit své ekonomické plány, jinak manažerstvo nedostane prémie a pan Prouza také ne. Takže se musí zdražit, aby se z menších nákupů vydojilo víc peněz. Tím pádem lidé budou méně nakupovat, tím pádem se musí opět zdražit...

To nevymyslely markety, to vymysleli kdysi vodaři. Zdražili vodu, lidé s ní začali šetřit, spotřebovali jí méně, tím pádem vodaři vydělali míň, zdražili vodu, lidé s ní ještě více šetřili... Pan Prouza nám to přece vysvětluje pořád, že se máme dobře a máme víc nakupovat a lidi to pořád nechápou...



Už jsme xkrát řešili to, jak zástupce marketů pan Prouza tvrdí, že za zdražování v obchodech – nejen másla, ale i dalších desítek potravinových položek – mohou nenažraní potravináři. Ministr Výborný pod tlakem Karla Havlíčka z ANO řekl v televizi, že tento spor nechce soudcovat. Nepadá na vás z toho bezmoc?



Ale vůbec... Všichni víme, jak to je. To jen ministr Výborný je zbabělec a pan Doležal z Agrární komory rovněž. Prostě mají to drahé máslo na hlavě, protože řešení je strašně jednoduché. Ukažte nám fakturu! Hned budeme vědět, za kolik to potravináři dodali a kolik na tom markety rejžují. Další debata už pak bude snadná a hned budeme vědět, koho nabrat na vidle.

Kdybych já byl ministrem, prostě bych si sehnal tu fakturu, zveřejnil jí a vyzval Prouzu, aby markety splnily ty kecy, které on říká, a nasadily na to tříprocentní marži.



Četl jsem, co jste psal o důchodových změnách odhlasovaných parlamentem. Nechci vás dráždit tím, že bych tomu říkal „důchodová reforma“, protože vy byste za „důchodovou reformu“ považoval investici do něčeho, co tomuto státu bude vydělávat peníze. Ale co když toky peněz, které probíhají mezi touto zemí a zahraničím, vytvářejí tak silnou lobby, že žádnou změnu nepřipustí? A ještě dotyčná lobby řekne, že chcete zavádět komunistické centrální plánování?



Jestliže změna není možná, tak už nejsme suverénní, nezávislý a hrdý stát, ale jsme jen kolonie. V té chvíli nepotřebujeme žádného ministra zahraničí, nepotřebujeme armádu, nepotřebujeme ani premiéra, ale mohou sem rovnou dosadit nějakého nového Heydricha a alespoň budeme mít všichni jasno.

Ale jestli jsme suverénní a nezávislý stát, tak ať jde celá ta bohatá lobby s prominutím do Síkele, a pokud budu mít možnost do toho někdy mluvit, tak první daň, kterou zvedneme, bude daň na dividendy. A finančáky pošleme bojovat proti účelovým fakturacím a ne proti majitelům hospod. A jestli někdy nějaké daně snížíme, tak to bude DPH.

Já nemám nic proti trhu. Ale trh bude patřit této zemi a ne tato země trhům. A bude to lepší než dneska, protože pokud má směrnice na prodej zelí sto stránek, tak se o žádném volném trhu mluvit nedá. I to komunistické centrální plánování bylo tržnější.



Když už jsme u toho „komunistického“, tak čekají nás poslední oslavy 17. listopadu před parlamentními volbami. Jakou „šou“ očekáváte v Praze? A jak si 17. listopad připomínáte vy osobně?

Zaznamenal jsem, že se má dělat nějaká demonstrace před Národním muzeem za sundání ukrajinské vlajky. To už jsme tady dlouho neměli... To víte, sundat vlajku z muzea, to je ta nejdůležitější věc ze všech a nemůže to už počkat ani minutu. Jen se ji podaří strhnout, okamžitě se Petr Fiala bude pakovat ze Strakovky.

No a pak se samozřejmě budou pokládat květiny... někteří budou lustrovat, jestli jsou jiní vůbec hodni květiny pokládat. Dneska totiž nesmí každý... Třeba Andrej Babiš kvůli své minulosti nesmí. Ale Petr Pavel smí. A budou proslovy.... o jéje. Jak náš boj ještě není vybojován, jak tu pořád ještě máme zlé komunisty... Kromě Petra Pavla a Evy Pavlové, samozřejmě.

Zkrátka a dobře, připomeneme si se soudruhy z Hradu, jak jsme tenkrát hnali soudruhy z Hradu.

A já asi někam ten den zalezu a zpiju se pod obraz, protože bych si připadal jako v blázinci, kde chovanci převzali vládu. Cirkus naštěstí do večera odjede, ale šašci bohužel zůstanou.